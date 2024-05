23. Jae-sung Lee Mainz Tooor für den 1. FSV Mainz 05, 3:0 durch Jae-sung Lee



20. Wegen dieses schweren Patzers von Meyer gelangt Lee zu seinem fünften Saisontreffer in der Bundesliga.

19. Jae-sung Lee Mainz Tooor für den 1. FSV Mainz 05, 2:0 durch Jae-sung Lee

Erneut hat Dortmunds Keeper den Ball, möchte das Spiel von hinten heraus eröffnen. Doch Jae-sung Lee spekuliert, hat erkannt, wohin Alexander Meyer spielen möchte. Links in der Box spritzt der Südkoreaner dazwischen und fackelt nicht lange, schießt mit dem linken Fuß ins kurze Eck.

16. Eine Dortmunder Reaktion bleibt aus. Dagegen lassen die Mainzer nicht locker, spielen weiter nach vorn und verdienen sich ihrer Führung ganz allmählich.

14. Mit seinem vierten Saisontreffer verhilft Leandro Barreiro seiner Mannschaft virtuell zum Verlassen der Abstiegszone. Für den Moment bedeutet das Rang 15 und die Gefahr des direkten Abstiegs wäre gebannt.

12. Leandro Barreiro Mainz Tooor für den 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Leandro Barreiro

Abermals versuchen die Gäste von hinten raus zu spielen. Auf der linken Dortmunder Abwehrseite tut das Mateu Morey nicht sauber genug. Dominik Kohr fängt den Ball ab. Und dann spielen das die Rheinhessen blitzsauber aus. Silvan Widmer wird von Nadiem Amiri rechts in die Box geschickt, hat das Geschehen im Blick und zieht den Ball von der Grundlinie zurück in die Mitte. Leandro Barreiro rückt gut nach und schießt aus etwa sieben Metern mit dem rechten Fuß flach ins linke Eck.

10. In der Folge zeigt sich der BVB bemüht, das Geschehen erst einmal zu beruhigen. An Ballbesitz mangelt es den Borussen in jedem Fall nicht. Zielstrebigkeit ist aktuell aber nicht zu erkennen.

8. Kopfballchance für Widmer! Und schon fliegt eine Flanke von der linken Seite in den Dortmunder Sechzehner. Silvan Widmer schraubt sich in die Höhe und köpft haarscharf rechts vorbei. Da scheint der Außenpfosten im Spiel zu sein.

7. Amiri an die Latte! Nun bietet sich den Mainzern eine hervorragende Freistoßgelegenheit. Nadiem Amiri führt direkt aus, schießt aus leicht nach rechts versetzten 18 Metern mit dem rechten Fuß oben links an die Querlatte.

5. Nach einem flachen Zuspiel von Marius Wolf findet Marco Reus über rechts den Weg in den Strafraum. Der Linksschuss gerät allerdings nicht platziert genug. Robin Zentner ist schnell unten und fängt den Ball sicher.

4. Auf der Gegenseite sucht Jamie Bynoe-Gittens auf halblinks den Weg in die Box, wird dort aber beim Torschussversuch abgeblockt.

3. Mainz lässt sich aber nicht beeindrucken, sucht die Zweikämpfe. Jetzt stört Sepp van den Berg den gegnerischen Spielaufbau erfolgreich, bedient rechts in Strafraumnähe Brajan Gruda. Das scharfe Zuspiel kann dieser nicht kontrollieren.

2. Trotz völlig veränderter Besetzung tritt der Champions-League-Finalist überaus selbstbewusst auf. In aller Ruhe werden immer spielerische Lösungen gesucht. So will man dem Gegner das eigene Spiel aufdrücken.

1. Spielbeginn

Übrigens fand sich in der Hinrundenpartie vom 16. Spieltag kein Sieger. Kurz vor Weihnachten gab es im Signal Iduna Park ein 1:1. Bei den letzten sechs Duellen in Mainz hatten die Dortmunder immer das bessere Ende. So behielten die Nullfünfer letztmals im Januar 2017 zumindest einen Punkt hier (1:1). Der letzte Heimsieg des FSV gegen die Schwarz-Gelben gelang im September 2014, das 2:0 liegt also fast zehn Jahre zurück.

Dortmund baut aktuell auf eine Serie von drei Siegen in Folge. Zwei davon gelangen in der Champions League – unter anderem am Dienstag bei Paris Saint-Germain (1:0). Das bescherte den Borussen den grandiosen Einzug ins Endspiel der Königsklasse. Dieser Erfolg überstrahlt momentan alles – auch das überschaubare Abschneiden in der Bundesliga. Und die letzte Niederlage, die es Ende April in Leipzig setzte (1:4) ist da ebenfalls fast in Vergessenheit geraten. Dennoch ist der BVB nach wie vor die drittbeste Auswärtsmannschaft.

Als schwächste Auswärtsmannschaft der Liga sind die Mainzer froh, heute daheim antreten zu dürfen. Darüber hinaus befindet sich der FSV in einer guten Form, ist tatsächlich derzeit sieben Partien ungeschlagen (drei Siege). Jüngst spielte man dreimal in Folge 1:1. Die letzte Niederlage setzte es Anfang März in München und fiel mit 1:8 heftig aus. Allerdings geht die letzte Heimpleite noch mehr als einen weiteren Monat und auf ein 0:1 gegen Bremen zurück. Seither sind die Nullfünfer auf heimischer Wiese in sieben Begegnungen unbezwungen (vier Siege).

Aus tabellarischer Sicht hat der Sechzehnter den Fünften zu Gast. Während der BVB allenfalls noch Vierter werden könnte, aber nach hinten genügend Luft und den fünften Champions-League-Platz sicher hat, geht es für die Nullfünfer um den Klassenerhalt. Um den direkten Abstieg zu vermeiden, benötigen die Rheinhessen rechnerisch noch einen Punkt, da der Siebzehnte Köln die deutlich schlechtere Tordifferenz aufweist. Dann jedoch droht noch die Relegation. Diese allerdings ließe sich sehr wohl noch verhindern. Das vollends rettende Ufer ist lediglich einen Zähler entfernt.

Im Vergleich zum 1:1 am vergangenen Sonntag in Heidenheim nimmt Bo Henriksen zwei Wechsel vor. Anstelle von Edimilson Fernandes und Ludovic Ajorque (beide Bank) rücken Nadiem Amiri und Brajan Gruda (beide zurück nach Gelbsperre) in die Mainzer Startelf. Aufseiten der Gäste gibt es nach nach dem grandiosen Champions-League-Auftritt am Dienstag bei Paris Saint-Germain nahezu einen kompletten Austausch des Personals. Einige sind gar nicht erst mit nach Mainz gereist. So verbleibt einzig Nico Schlotterbeck in der Dortmunder Anfangsformation.