Bei Schalke 04 läuft es nicht mehr so gut wie noch zu Beginn des Jahres. Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft von Cheftrainer Thomas nur noch zwei Siege. Unter anderem gab es Niederlagen gegen Leverkusen (0:3), Hoffenheim (0:2) und Freiburg (0:4). Zuletzt allerdings kämpften sich die Königsblauen nach einem 0:1-Rückstand gegen Werder Bremen zurück und erzielten in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer gegen die Norddeutschen. Damit stehen die Gelsenkirchener mit 27 Punkten auf dem 17. Rang in der Bundesliga. Nur ein Zähler trennt den S04 vom sicheren Ufer, das aktuell der VfB Stuttgart mit 28 Punkten belegt.