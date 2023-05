64. Thomas Letsch schickt mit Förster eine weitere frische Kraft ins Rennen. Zoller hat das Feld verlassen.

63. Philipp Förster Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Philipp Förster

63. Simon Zoller Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Simon Zoller

62. Die Farke-Auswahl bettelt nach einer guten Stunde um den Ausgleich, leistet sich wie so oft in den letzten Wochen eine echte Schwächephase, in der sie fast gar nicht aktiv am Spiel teilnimmt.

60. Hofmann beinahe mit dem Ausgleich! Nach mehreren verunglückten Klärungsaktionen der Heimabwehr springt der Ex-Karlsruher an der Fünferkante höher als Elvedi und nickt auf die halblinke Ecke. Für den geschlagenen Omlin rettet die Latte.

58. Stafylidis will den fälligen Freistoß aus zentralen 21 Metern mit dem linken Innenrist in die halbhohe linke Ecke schlenzen. Der Ball rauscht nicht weit an der Stange vorbei.

57. Alassane Pléa M'gladbach Gelbe Karte für Alassane Pléa (Bor. Mönchengladbach)

Pléa räumt Ordest im defensiven Zentrum mit einem Tritt auf dessen linken Knöchel unsanft ab und handelt sich seine fünfte Gelbe Karte in der Saison ein, sodass er am nächsten Wochenende in Dortmund fehlen wird.

55. Mönchengladbach lässt sich von der körperlich robusten Herangehensweise der Blau-Weißen beeindrucken und hält im zweiten Durchgang noch nicht wirklich dagegen. Das Heimteam setzt seinen knappen Vorsprung leichtfertig auf's Spiel.

52. Bei starkem Regen findet der Ruhrpottklub erneut einen guten Einstieg und bewegt sich hinsichtlich der Spielanteile mindestens auf Augenhöhe mit den Fohlen. Er drängt in dieser Phase auf den Ausgleich.

49. Während Daniel Farke in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, hat Thomas Letsch mit Gamboa und Soares seine beiden Außenverteidiger in der Kabine gelassen. Janko und Stafylidis wirken nun mit.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Hennes-Weisweiler-Allee! Die stark abstiegsgefährdeten Blau-Weißen präsentieren sich bei den im Tabellenmittelfeld herumdümpelnden mutig, aber – möglicherweise auch wegen der kurzfristigen defensiven Umstellungen – haben sich nach der ersten Viertelstunde zu viele Fehler im und am eigenen Sechzehner erlaubt. Kann das Letsch-Team nach der Pause zurückkommen und Zählbares mit auf die Heimreise nehmen?

46. Kostas Stafylidis Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Kostas Stafylidis

46. Danilo Soares Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Danilo Soares

46. Saidy Janko Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Saidy Janko

46. Cristian Gamboa Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Cristian Gamboa

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach führt zur Pause des Bundesligaheimspiels gegen den VfL Bochum mit 1:0 In einer ereignisarmen Anfangsphase verzeichnete der Gast überraschenderweise Ballbesitzvorteile. Die Fohlenelf kam zunächst schwerfällig und ideenlos daher, kombinierte nach einer guten Viertelstunde aber schneller und verzeichnete durch eine von Riemann parierte Direktabnahme Neuhaus’ die erste gute Chance (21.). Wenig später hatte Hofmann nach einem Aussetzer Soares’ freie Bahn, wurde aber im letzten Augenblick noch von diesem gestoppt (23.). Die Farke-Auswahl blieb am Drücker und erarbeitete sich durch Koné, der den Gästekasten im Sechzehner knapp verfehlte, eine Möglichkeit der höchsten Güteklasse (30.). In Minute 35 durfte die Elf vom Niederrhein dann endlich jubeln: Hofmann verwertete eine Flanke Bensebainis mit dem rechten Innenrist (35.). Einem Treffer N'Goumous stand in der Schlussphase die Latte entgegen (40.). Bis gleich!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Nachdem er mit Ordets an den Köpfen kollidiert ist, muss Bensebaini auf dem Rasen behandelt werden.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins in der Hennes-Weisweiler-Allee soll um 60 Sekunden verlängert werden.

42. Mašović gegen Omlin! Der Serbe zirkelt den fälligen Freistoß vom linken Strafraumeck flach auf den kurzen Pfosten. Mönchengladbachs Keeper ist schnell unten und pariert mit der rechten Hand.

41. Jonas Hofmann M'gladbach Gelbe Karte für Jonas Hofmann (Bor. Mönchengladbach)

Hofmann kann den schnellen Antwi-Adjei nur mit einer regelwidrigen Grätsche daran hindern, über links in den Sechzehner einzuziehen. Die erste Gelbe Karte des Nachmittags ist fällig.

40. N'Goumou scheitert an der Latte! Hofmann taucht infolge einer hohen Eroberung auf rechts im Sechzehner auf und verlagert per halbhohem Anspiel nach links. N'Goumou kann den Ball annehmen und schießt dann aus sieben Metern mit leichter Rücklage. Der Ball klatscht gegen die Oberkante des Querbalkens.

39. Der VfL verliert seine defensive Ordnung immer mehr und begeht einige haarsträubende Fehler im Aufbau. Er muss höllisch aufpassen, sich nicht noch vor dem Kabinengang das zweite Gegentor einzufangen.

38. Nicht zum ersten Mal haben Bochums Außenverteidiger Gamboa und Soares in der Entstehung des Gegentors nicht den besten Eindruck vermittelt. In der Live-Tabelle fallen die Gäste wieder auf den vorletzten Tabellenplatz zurück.

35. Jonas Hofmann M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Jonas Hofmann

Hofmann schießt die Fohlen mit seinem zehnten Saisontor in Führung! Am Ende eines schnellen Vorstoßes über links flankt Bensebaini vom Sechzehnereck aus vollem Lauf an das ferne Fünfereck. Der unbewachte Hofmann drückt den Ball mit dem rechten Innenrist in die halblinke Ecke.

34. Soares bewirbt sich für eine erste Gelbe Karte, indem er Pléa unweit der Mittellinie ohne Chance auf den Ball auf den linken Fuß steigt. Referee Robert Schröder belässt es aber bei einer Ermahnung.

33. Stuttgart ist in Berlin soeben in Rückstand geraten. In der Live-Tabelle rückt Bochum durch diesen Zwischenstand auf den Relegationsplatz vor.

30. Koné fehlen Zentimeter zum 1:0! Der umworbene Franzose dringt über halbrechts in den Strafraum ein und visiert trotz zugestellter Schussbahn aus vollem Lauf mit dem rechten Innenrist die flache linke Ecke an. Der Ball rollt nur knapp an der Stange vorbei.

28. Koné dribbelt parallel zur Grundlinie über links in den Strafraum und passt flach an den Fünfmeterraum. Landsmann Pléa hat aber nicht mitgedacht; der Ball kullert an allen Akteuren vorbei.

26. Losilla mit der ersten Annäherung des VfL! Der Kapitän springt nach Soares' hoher Hereingabe aus der halblinken Offensivspur am Elfmeterpunkt höher als Bewacher Friedrich und lässt den Ball über die Stirn gleiten. Der Abschluss verfehlt den langen Pfosten um gut einen Meter.

24. Soares macht seinen eigenen Fehler wieder gut! Nach einem Anspiel Riemanns verstolpert er den Ball auf der linken Abwehrseite. Hofmann nimmt ihm diesen ab und marschiert in Richtung Gästekasten. Soares verhindert aber mit einer sauberen Grätsche, dass es einen Abschluss aus bester Lage gibt.

21. Die Großchance für die Fohlen! Hofmann treibt den Ball über halbrechts in den Sechzehner. Nachdem ein erster Ablageversuch gescheitert ist, bedient er Neuhaus per kurzem Querpass. Der Kollege mit der 32 auf dem Rücken zirkelt den Ball aus 13 Metern mit dem rechten rechten Innenrist auf die lange Ecke. Riemann verhindert den Einschlag mit der rechten Hand.

19. Nach einem Zusammenprall mit Lainer hält sich Soares das rechte Knie. Glücklicherweise ist der Brasilianer schnell wieder auf den Beinen und kann seinen Arbeitstag fortsetzen.

17. Eine Woche nach dem schwachen Auftritt in Stuttgart deutet sich bei der Borussia noch keine leistungstechnische Trendumkehr an. Nacb ordentlichen ersten Momenten fällt ihr im Vorwärtsgang herzlich wenig ein.

14. Die Blau-Weißen arbeiten ziemlich solide gegen die Mönchengladbacher Kombinationen und bewegen sich in dieser Anfangsphase auf Augenhöhe mit den Hausherren. Im Falle einer Pleite würde ihr Rückstand auf Rang 16 heute mindestens auf einen Zähler anwachsen.

11. Nach direkten Pässen Hofmanns und Antwi-Adjeis hat Asano an der halbrechten Sechzehnerkante freie Bahn und visiert mit dem rechten Spann die linke Ecke an. Omlin pariert zur Seite. Wegen einer Abseitsstellung des Japaners hätte ein Treffer ohnehin nicht gezählt.

9. Die Gäste wissen mit dem Ball noch nicht wirklich viel anzufangen. Gamboa wird durch Asano auf den rechten Flügel geschickt. Seine folgende Hereingabe ist dann aber unpräzise.

7. Nach einem Solo N'Goumous erzwingt Neuhaus über rechts einen ersten Eckstoß. Hofmanns Ausführung ist zu hoch angesetzt und findet deshalb keinen Abnehmer. Die Fohlen scheinen sich aber vorne festsetzen zu können.

4. Der durch Hofmann an die linke Grundlinie geschickte Bensebaini will Pléa mit einer flachen Rückgabe in Szene setzen. Schlotterbeck ist vor dem Franzosen am Ball. Zudem hat der Algerier im Abseits gestanden.

1. Mönchengladbach gegen Bochum – auf geht's im Borussia-Park!

1. Spielbeginn

Bei den Gästen hat es noch einen weiteren personellen Tausch gegeben. Osterhage litt beim Aufwärmen unter muskulären Problemen und ist nicht einsatzfähig. Er wird durch Schlotterbeck ersetzt.

Soeben haben die 22 Akteure die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Beim Ruhrpottklub, der das Hinspiel Anfang November an der Castroper Straße dank der frühen Treffer Antwi-Adjeis (7.) und Hofmanns (12.) mit 2:1 für sich entschied und der auswärts siebenmal ohne eigenen Treffer blieb, stellt Coach Thomas Letsch nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen Borussia Dortmund einmal um. Den kurzfristig erkrankten Stöger ersetzt Zoller.

Auf Seiten der Fohlen, die 27 ihrer 36 Punkte in der Hennes-Weisweiler-Allee holten und die mit dem jungen Linksverteidiger Lukas Ullrich (Hertha BSC) ihren ersten externen Neuzugang für die neue Saison verkündeten, hat Trainer Daniel Farke im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage beim VfB Stuttgart drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Itakura (Rotsperre), Netz und Stindl (beide auf der Bank) beginnen Friedrich, Bensebaini und Koné.

Der VfL Bochum wartet seit Mitte März auf einen Sieg und ist gestern Abend auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Infolge der 1:5-Heimklatsche gegen den VfL Wolfsburg präsentierten die Blau-Weißen im jüngsten Vergleich mit Lokalrivale Borussia Dortmund an der Castroper Straße einen leidenschaftlichen Auftritt und wurden trotz klarer Chancennachteile mit einem 1:1-Unentschieden belohnt.

Borussia Mönchengladbach scheint bisher nicht in der Lage zu sein, sich für einen Saisonendspurt ohne das ganz große Ziel aufrappeln zu können. Nach den jüngsten Niederlagen gegen den 1. FC Union Berlin (0:1) und beim VfB Stuttgart (1:2) kommen die Schwarz-Weiß-Grünen nur auf einen Dreier in neun Partien – bei acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz durch diese Misere ist nicht einmal der rechnerische Klassenerhalt sicher.