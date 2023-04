90. +4 Fazit:

Bayer Leverkusen bezwingt den RB Leipzig mit 2:0 und wahrt eine Minimalchance auf den Einzug in die Champions League. Nach ihrer auf einem Treffer Hložeks (40.) beruhenden 1:0-Pausenführung war die Werkself zunächst erneut in der Defensive gefordert. Die Sachsen kombinierten zwar weiterhin gefällig, doch mangelte es ihnen an der nötigen Geschwindigkeit, um in abschlussreife Positionen vorzustoßen. So dauerte es bis zur 64. Minute, ehe sie sich durch Nkunku dem Ausgleich ernsthaft annäherten (64.). Wenig später vereitelte Hrádecký eine Großchance Werners (66.). Die Rose-Auswahl setzte das Heimteam immer stärker unter Druck, kam aber nicht über eine Vielzahl halbgarer Abschlüsse hinaus. Die Entscheidung schaffte die Werkself dann durch einen auf einem Foul Szoboszlais an Frimpong beruhenden Strafstoß, den Amiri versenkte (86.). Bayer Leverkusen tritt am Samstag beim 1. FC Union Berlin an. Der RB Leipzig hat dann die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Einen schönen Abend noch!

90. +4 Spielende

90. +2 Mit der Hereinnahme Bellarabis nimmt Xabi Alonso noch einmal Zeit von der Uhr. Adli holt sich seinen verdienten Einzelapplaus ab.

90. +1 Karim Bellarabi Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Karim Bellarabi

90. +1 Amine Adli Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Der Nachschlag in der BayArena soll 240 Sekunden betragen.

90. Den fälligen Freistoß aus halblinken 23 Metern zirkelt Forsberg mit dem rechten Innenrist weit drüber.

89. Robert Andrich Leverkusen Gelbe Karte für Robert Andrich (Bayer Leverkusen)

Der Ex-Unioner erwischt Henrichs mit offener Sohle auf der halbrechten Abwehrseite. Über die folgende Verwarnung kann er sich nicht beschweren.

87. Nadiem Amiri Leverkusen Gelbe Karte für Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen)



86. Nadiem Amiri Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Nadiem Amiri

Amiri zittert den Ball vom Punkt in die Maschen! Der Joker schiebt ihn mit dem rechten Innenrist auf die flache linke Ecke. Blaswich hat die richtige Seite gewählt und ist auch mit der rechten Hand dran, doch der Ball findet den Weg über die Linie.

85. Dominik Szoboszlai Leipzig Gelb-Rote Karte für Dominik Szoboszlai (RB Leipzig)

Der bereits verwarnte Ungar sieht für ein Foul die Gelb-Rote Karte.

85. Es gibt Strafstoß für Leverkusen! Wieder dringt Frimpong im Rahmen eines Gegenstoßes über halbrechts in den Sechzehner ein. Diesmal wird er durch eine Grätsche Szoboszlai regelwidrig gestoppt. Der Schiedsrichter Daniel Schlager zeigt sofort auf den Punkt.

84. Xabi Alonso Leverkusen Gelbe Karte für Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Vierten Offiziellen Daniel Ungar sieht der spanische Trainer der Werkself die Gelbe Karte.

83. Frimpong fast mit der Entscheidung! Adli treibt den Ball im Rahmen eines Gegenstoßes über den halbrechten Offensivkorridor nach vorne und steckt in den Sechzehner zum Niederländer durch, der aus spitzem Winkel und zwölf Metern auf die flache linke Ecke schießt. Blaswich pariert mit dem rechten Fuß.

82. Marco Rose geht mit den Einwechslungen Forsbergs und Silvas volles Risiko. Haïdara und der glücklose Werner haben den Rasen verlassen.

81. André Silva Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: André Silva

81. Timo Werner Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Timo Werner

81. Emil Forsberg Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Emil Forsberg

81. Amadou Haïdara Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Amadou Haïdara

79. Für den angeschlagenen Hincapié geht es nicht weiter. Der Ecuadorianer wird in der Schlussphase durch Fosu-Mensah vertreten.

78. Piero Hincapié Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Piero Hincapié

78. Olmo bringt aus halblinken 20 Metern einen Schuss mit dem rechten Innenrist zustande. Der unplatzierte Versuch ist leichte Beute für Hrádecký, für den es um das achte gegentorlose Bundesligaspiel der Saison geht.

77. Von der Werkself kommt in den letzten Minuten abgesehen von Konteransätzen nicht mehr viel. Drei Tage nach dem erfolgreichen EL-Match in Brüssel müssen die Leverkusener nun an ihre konditionellen Grenzen gehen, um den knappen Vorsprung über die Ziellinie zu bringen.

75. Konrad Laimer Leipzig Gelbe Karte für Konrad Laimer (RB Leipzig)

Der kürzlich für Klostermann eingewechselte Österreicher begeht das nächste taktische Foul.

74. Nkunku mit der nächsten Möglichkeit! Simakan bricht auf rechts an die Grundlinie durch und passt flach vor den kurzen Pfosten. Nkunku kommt zwar vor Torhüter Hrádecký an die Kugel, setzt sie aus spitzem Winkel aber an das Außennetz.

72. Konrad Laimer Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Konrad Laimer

72. Lukas Klostermann Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Lukas Klostermann

71. Amadou Haïdara Leipzig Gelbe Karte für Amadou Haïdara (RB Leipzig)

Haïdara unterbindet einen entstehenden Heimkonter, indem er Bakker bei erhöhtem Tempo im Mittelfeld zu Boden stößt. Dies zieht eine Gelbe Karte nach sich, die seine fünfte in der laufenden Saison ist. Damit fehlt er am nächsten Samstag gegen Hoffenheim.

71. ... Nkunku will den Ball aus 18 Metern mit dem rechten Innenrist in die obere rechte Ecke schlenzen. Die Ausführung ist aber zu hoch angesetzt und bleibt in der roten Mauer hängen.

70. Mohamed Simakan Leipzig Gelbe Karte für Mohamed Simakan (RB Leipzig)

... als auch der die Gelbe Karte fordernde Simakan eine Verwarnung...

70. Piero Hincapié Leverkusen Gelbe Karte für Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

... vor dem fälligen Freistoß aus bester Lage kassiert sowohl Hincapié für seine Grätsche...

70. Nkunku wird unweit der mittigen Sechzehnerkante regelwidrig durch Hincapié zu Fall gebracht...

69. Xabi Alonso nimmt erste personelle Anpassungen vor. Vorbereiter Diaby und Torschütze Hložek machen in der anbrechenden Schlussphase Platz für Amiri und Azmoun.

68. Sardar Azmoun Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Sardar Azmoun

68. Adam Hložek Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Adam Hložek

68. Nadiem Amiri Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Nadiem Amiri

68. Moussa Diaby Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Moussa Diaby

67. Dominik Szoboszlai Leipzig Gelbe Karte für Dominik Szoboszlai (RB Leipzig)

Szoboszlai beschwert sich beim Unparteiischen Daniel Schlager über eine Einwurfentscheidung und handelt sich die erste Gelbe Karte der Partie ein.

66. Werner verlangt Hrádecký alles ab! Der durch Simakan auf die tiefe rechte Strafraumseite geschickte Deutsche schießt mit dem ersten Kontakt per rechtem Fuß aus 13 Metern auf die flache linke Ecke. Hrádecký macht sich lang und stoppt den Ball mit den Fingerspitzen der rechten Hand. Daraufhin kann Tah mit Mühe eine Nachschuss verhindern.

64. Nkunku hat den Ausgleich auf dem Fuß! Infolge einer Ecke von links produziert Werner zunächst eine Bogenlampe. Gvardiol legt per Kopf für Nkunku ab, der trotz Bedrängnis einen Volleyschuss aus mittigen 13 Metern auspackt. Der Ball fliegt nicht weit an der rechten Stange vorbei.

61. Zweiter Joker auf Seiten der Roten Bullen ist Simakan. Halstenberg verabschiedet sich nach einer guten Stunde in den vorzeitigen Feierabend.

60. Mohamed Simakan Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Mohamed Simakan

60. Marcel Halstenberg Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Marcel Halstenberg

57. Leverkusen stabilisiert sich schneller als im ersten Abschnitt, schiebt in der Arbeit gegen den Ball jedenfalls phasenweise mutig nach vorne. Der Werkself winkt übrigens das achte niederlagenlose Ligamatch in Serie.

54. Gvardiol mit dem Kopf! Der Kroate ist Adressat einer Eckstoßflanke Halstenberges von der rechten Fahne. Unbewacht kommt er zwar an diese heran, aber nur mit der Oberseite seines Schädels. Er nickt aus mittigen sechs Metern unkontrolliert weit über den Heimkasten.

52. Bei strömendem Regen gehört auch der Wiederbeginn den Sachsen, die hier bisher übrigens noch nie verloren haben (drei Siege, drei Unentschieden).

49. Während Xabi Alonso in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Marco Rose Nkunku ins Rennen. Kampl ist in der Kabine geblieben.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der BayArena! Die Roten Bullen haben die Belohnung für einen äußerst schwungvollen Auftakt verpasst und nach den taktischen Anpassungen der Gastgeber nur noch wenige offensiven Ideen präsentiert. Leverkusen hat einen klaren Aufwärtstrend geschafft, liegt aber in erster Linie wegen enormer Effizienz in der Chancenverwertung vorne.

46. Christopher Nkunku Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Christopher Nkunku

46. Kevin Kampl Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Kevin Kampl

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Bayer Leverkusen führt zur Pause des Bundesligaheimspiels gegen den RB Leipzig mit 1:0. Die Sachsen brachten dank enormer Passsicherheit einen sehr dominanten Start auf den Rasen und verzeichneten durch Werners Schuss aus spitzem Winkel in der 8. Minute eine erste gute Möglichkeit. Die Rheinländer vergrößerten ihre Spielanteile mit großer Mühe zunächst nur leicht, konnten bei anhaltender eigener offensiver Harmlosigkeit so aber zumindest weitere brenzlige Szenen in der Abwehr unterbinden. Die mit Abstand beste Gelegenheit, ein Distanzschuss Hincapiés an die Latte, kam eher noch aus heiterem Himmel (33.). Die Alonso-Auswahl setzte ihre positive Entwicklung jedoch fort und riss durch einen von Diaby vorbereitete Direktabnahme Hložeks die Führung an sich (40.). Bis gleich!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in der BayArena soll um 120 Sekunden verlängert werden.

43. In der Live-Tabelle rückt Bayer auf vier Zähler an ihren heutigen Widersacher heran. Platz vier, aktuell von Union Berlin belegt, ist fünf Punkte entfernt.

40. Adam Hložek Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Adam Hložek

Hložek bringt die Werkself noch vor dem Kabinengang in Führung! Der durch Andrich an die rechte Grundlinie geschickte Diaby spielt flach in das Sechzehnerzentrum. Der unbewachte Hložek vollendet mit dem linken Innenrist technisch anspruchsvoll aus zehn Metern direkt in die flache linke Ecke.

39. Leipzig leistet sich passivere Minuten und lässt Bayer kommen. Bei geordneter Defensivabteilung kommt der Gast sehr stabil daher. Gefährliche Leverkusener Kontakte im Sechzehner der Gäste werden von diesen kaum zugelassen.

36. Leverkusen gestaltet die Kräfteverhältnisse mittlerweile ausgeglichen, hat sich an die Herangehensweise der Sachsen ganz gut angepasst. Nur mit einem dreifachen Punktgewinn hat Bayer noch eine realistische Chance auf die Königsklassenteilnahme.

33. Hincapié scheitert an der Latte! Mangels Anspielstation donnert der Ecuadorianer den Ball aus halblinken 23 Metern mit dem linken Spann in Richtung oberer rechter Ecke. Blaswich schätzt die Flugkurve etwas falsch ein und lässt den Ball passieren. Er klatscht an die Oberkanter des Querbalkens.

31. Szoboszlai nimmt Maß! Durch einen Doppelpass mit Olmo taucht der Ungar auf halblinks direkt vor dem Sechzehner auf. Er will den Ball bei kurzem Anlauf in die obere rechte Ecke zirkeln. Der Versuch ist aber zu niedrig angesetzt und leichte Beute für Hrádecký.

30. Durch Freiburgs klaren Heimsieg gegen Schalke am Nachmittag (4:0) sind die Roten Bullen vor dem Anpfiff in der Tabelle übrigens auf Rang fünf abgerutscht; durch den hinzugerechneten Zähler des aktuellen Zwischenstands nehmen sie den vierten Platz ein.

27. Tah spielt einen präzisen Flugball aus dem Mittelkreis an die halbrechte Sechzehnerkante. Adli taucht zwar hinter der Leipziger Defensivlinie auf, doch der aufmerksame Gästekeeper Blaswich schnappt sich den Ball vor dem Franzosen.

25. Die Hausherren stören den gegnerischen Spielfluss immer häufiger und entlasten damit die zuvor stark geforderten Spieler der Abwehrkette. Leipzig hat in diesen Minuten deutlich größere Mühe, in die Nähe des heimischen Sechzehners zu gelangen.

22. Glücklicherweise kann der Spanier seinen Arbeitstag fortsetzen.

20. Nach einer riskanten, aber noch regelgerechten Grätsche Andrichs fasst sich Olmo an das rechte Knie und muss auf dem Rasen behandelt werden. Möglicherweise ist Marco Rose zu einer frühen personellen Änderung gezwungen.

19. Die Werkself bauen die Dauer ihrer Ballbesitzphasen leicht aus, haben aber weiterhin große Mühe, das dichte Mittelfeld zu überspielen. Nach dem EL-Triumph in Brüssel scheint der Weg zum vierten Bundesligaheimsieg in Serie weit zu sein.

16. Frimpong taucht auf seinem rechten Flügel erstmals ganz vorne auf. Er legt vor dem Sechzehner für Demirbay quer, der dribbelnd in den Strafraum eindringen will. Gvardiol nimmt dem Ex-Hoffenheimer den Ball ab.

13. Die Rose-Auswahl schafft es beinahe mit jedem Vorstoß bis in das letzte Felddrittel und verzeichnet viele Kontakte im Sechzehner. Gemessen daran könnte die Qualität der bisherigen Chancen höher sein.

10. Bakker treibt den Ball im Rahmen des ersten Leverkusener Konters über halblinks nach vorne und schafft es bis an die Sechzehnerkante. Dort kann ihn Orban auf faire Art und Weise stoppen.

8. Werner gegen Hrádecký! Der Nationalspieler wird auf der tiefen rechten Strafraumseite durch Halstenberg bedient und zieht aus spitzem Winkel mit dem rechten Spann halbhoch ab. Den satten Versuch aus acht Metern stoppt Hrádecký mit dem rechten Oberschenkel.

6. Der Gast erwischt den deutlich besseren Beginn. Er kombiniert sehr flüssig und hält den Schwerpunkt des Geschehens tief in der gegnerischen Hälfte. Die Hausherren suchen noch nach ihrem Einstieg in die Partie.

3. Infolge eines Querpasses Szoboszlais zieht Gvardiol aus zentralen 2 Metern mit dem linken Spann ab. Der wuchtige Versuch rauscht gut anderthalb Meter an der linken Stange vorbei.

2. Kampl taucht früh im heimischen Sechzehner auf, nachdem Halstenberg den Ball auf dem rechten Offensivflügel erobert hat. Er schießt aus halbrechten 14 Metern recht weit an der langen Ecke vorbei.

1. Leverkusen gegen Leipzig – die vorletzte Bundesligapartie des Wochenendes ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Soeben haben die 22 Hauptdarsteller den Rasen betreten.

Bei den Sachsen, die das Hinspiel Ende Oktober in der Red-Bull-Arena dank der Treffer Nkunkus (32.) und Werners (83.) mit 2:0 für sich entschieden und die fünf ihrer sieben Saisonniederlagen im Ligabetrieb in der Fremde kassierten, stellt Coach Marco Rose nach dem 3:2-Heimsieg gegen den FC Augsburg gezwungenermaßen einmal um. Den gelbgesperrten Raum ersetzt Halstenberg.

Auf Seiten der Rheinländer, die lediglich zwei der bisherigen 13 Bundesligavergleiche mit Leipzig gewannen und die mit einem Dreier auf vier Punkte an ihren heutigen Rivalen heranrücken würden, hat Trainer Xabi Alonso im Vergleich zum 4:1-EL-Viertelfinalrückspielsieg bei der Union Saint-Gilloise drei personelle Änderungen vorgenommen. Kossounou, Demirbay und Adli nehmen die Plätze von Tapsoba (muskuläre Probleme), Amiri (Bank) und Wirtz (Magen-Darm-Probleme) ein.

Der RB Leipzig ist infolge der schwachen Auftritte beim VfL Bochum (0:1) und gegen den 1. FSV Mainz (0:3) durch den 2:0-DFB-Pokal-Viertelfinalerfolg gegen Borussia Dortmund in die Erfolgsspur zurückgekehrt und sich auch in der Bundesliga wieder stabilisiert: Durch die hart erkämpften Siege bei Hertha BSC (1:0) und gegen den FC Augsburg (3:2) sind die Roten Bullen wieder auf Champions-League-Kurs und könnten bei einem optimalen Verlauf dieses Sonntags sogar auf Rang drei vorrücken.

Bayer Leverkusen ist durch den am Donnerstag durch einen 4:1-Rückspielerfolg bei der Union Saint-Gilloise gesicherten Einzug in das Europa-League-Halbfinale das einzig verbliebene Bundesligateam auf internationaler Bühne und darf auf den ersten Titelgewinn seit dem UEFA-Pokal-Triumph 1988 hoffen. In der Bundesliga hat sich die Werkself durch 16 von möglichen 18 Punkten an die Top sechs angenähert und verfügt im Falle eines starken Endspurts sogar plötzlich wieder über Chancen auf die Königsklasse.