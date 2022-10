52. Die Sinsheimer haben es überhaupt nicht eilig und halten das Tempo gerade sehr niedrig. Den Knappen fehlen die Möglichkeiten, selbst die Spielgeschwindigkeit zu diktieren. Hoffenheim spielt das im Moment sehr konzentriert und locker runter.

49. Die Gäste aus dem Kraichgau versuchen die Knappen aus der Reserve zu locken, um weitere Umschaltmomente zu kreieren. S04 kann sich in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs aber spielerisch befreien, ohne dabei ins gegnersiche Drittel vorzustoßen, das die TSG gut besetzt.

46. Die Mannschaften kehren aufs Feld zurück und bei den Hausherren bleibt Brunner draußen. Aydın übernimmt. Weiter geht's mit Durchgang zwei.

46. Mehmet-Can Aydın Schalke Einwechslung bei FC Schalke 04: Mehmet-Can Aydın

46. Cédric Brunner Schalke Auswechslung bei FC Schalke 04: Cédric Brunner

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Hoffenheim mit 2:0 beim FC Schalke 04. Zwar zeigten die Gelsenkirchener eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zum 0:4 in Leverkusen. Nach fahrigem Greiml-Foul ging die TSG dann jedoch nach einem starken Skov-Elfmeter in Führung (11.). Die Gastgeber ließen sich nicht hängen und blieben giftig, konnten sich spielerisch aber zu selten klare Abschlüsse erspielen. Zumeist blieb ein Abschluss aus der Distanz das Mittel der Wahl, wobei der stärkste Schuss von Mollet am rechten Pfosten scheiterte (30.). Die Gäste aus dem Kraichgau lauerten derweil auf Umschaltsituationen und hatten mehrere gute Chancen zum 2:0. Nachdem erst Rutter eine 100%ige Chance liegen ließ (23.), war es dann Dabbur, der in der Nachspielzeit doch erhöhen konnte (45.+2). Der Zwischenstand ist aus Schalker Sicht bitter, aber die Zwei-Tore-Führung der TSG ist nicht unverdient.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Munas Dabbur Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:2 durch Munas Dabbur

Die Königsblauen greifen noch einmal an und rennen nach eigenem Eckball in einen perfekt ausgespielten Konter zum 0:2. Baumann schickt Rutter, der sich gegen Brunner durchsetzt und dann im rechten Moment Dabbur diagonal anspielt. Der hat aus 13 Metern den Platz, um sich die Ecke auszusuchen, und versenkt die Kugel sehr platziert im rechten Eck.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Noch einmal die Sinsheimer: Erst werden der Reihe nach Abschlüsse von Baumgartner, Dabbur und Rutter geblockt, ehe Skov aus 14 Metern halbrechter Position mit einem flachen Rechtsschuss das lange Eck um gut einen Meter verfehlt. Abstoß Schalke.

43. Jetzt kommt S04 mal ins Umschaltspiel, aber Terodde behauptet sich gegen N'Soki etwas zu rustikal. Der Unparteiische pfeift den vielversprechenden Vorstoß wegen eines Offensivfouls ab. Das ist durchaus streng.

41. Dicke Chance für Hoffenheim! Baumgartner knallt das Leder im Dribbling überraschend aus 13 Metern aufs linke untere Eck und erwischt Schwolow damit um ein Haar auf dem völlig falschen Fuß. Der Keeper kann den Ball mit einer Flugeinlage erreichen, aber nicht bremsen. Die Kugel rollt auf die Linie zu. Erst im Nachhechten macht Schwolow das Ding vor der Torlinie fest.

40. Nach hohem Ball in die Tiefe hat Brunner auf dem rechten Flügel Platz. Die hohe Flanke in Richtung zweiter Pfosten ist allerdings zu weit. Die Königsblauen machen durchaus viel richtig, lassen aber gerade im letzten Ball die Präzision vermissen.

38. Grischa Prömel Hoffenheim Gelbe Karte für Grischa Prömel (1899 Hoffenheim)

Prömel kommt gegen Drexler deutlich zu spät und sieht für die verunglückte Grätsche nun die verdiente Gelbe Karte.

37. Wieder kontern die Baden-Württemberger, aber Prömels Abschluss aus 18 Metern ist nicht präzise genug und geht klar am Tor vorbei. Abstoß Schalke.

36. Prömel kommt gegen Krauß deutlich zu spät, aber der Schiedsrichter entscheidet zum Ärger der Königsblauen auf einen Freistoß für die TSG. Wütend schlägt Krauß auf den Rasen ein und muss sich dafür ein paar deutliche Worte vom Unparteiischen anhören.

34. S04 kommt in erster Linie aus der Distanz zum Abschluss, bringt die Bälle aber zu selten aufs Tor. Auch ein Ouwejan-Linksschuss aus 18 Metern fliegt deutlich über die Querlatte hinweg.

33. Die Truppe aus dem Kraichgau versucht gerade, die Partie etwas zu beruhigen und hält den Ball lange in den eigenen Reihen. Schalke steht gut und läuft nicht etwa ins offene Messer, sondern lauert geduldig auf weitere Chancen.

30. Doppelchance Schalke! Ansatzlos zieht Mollet einfach mal aus 19 Metern ab und setzt den strammen Linksschuss aus der Drehung heraus an den rechten Pfosten. Die Kugel springt zu Ouwejan, der aus zehn Metern halblinker Position sofort den Nachschuss flach auf den Hoffenheimer Kasten bringt, aber Baumann steht gut und wehrt per Fußabwehr ab. Dickes Lebenszeichen der Knappen!

28. Nach Skov-Flanke aus dem rechten Halbfeld köpft Baumgartner aus zwölf Metern deutlich am Schalker Tor vorbei. Dabei rauschen Baumgartner und Greiml noch mit den Köpfen ineinander. Sieht aber schlimmer aus, als es letztlich ist. Beide können weiterspielen.

25. Die Gelsenkirchener setzen nach und bei einer Mollet-Ablage kann Terodde aus 14 Metern abziehen. Auch dieser Linksschuss geht jedoch deutlich über die Querlatte hinweg.

23. Großchance Hoffenheim! Die Sinsheimer kommen nach Balleroberung im Zentrum ins Umschaltspiel und Dabbur leitet das Leder geistesgegenwertig in den Lauf von Baumgartner weiter. Der legt im richtigen Moment auf den freien Rutter quer, aber zum großen Glück der Königsblauen setzt der 20-Jährige, der eigentlich nur einschieben bräuchte, die Direktabnahme über die Querlatte hinweg. Was für ein Fehlschuss!

21. Krauß macht viel Alarm und erobert im Zentrum einen Sinsheimer Fehlpass. Aus knapp 16 Metern setzt er den flachen Rechtsschuss dann allerdings links am Gästetor vorbei. Abstoß TSG.

20. Bei fälligen Freistoß aus dem rechten Halbfeld findet Ouwejan Terodde, dessen Flugkopfball aus kürzester Distanz aber sehenswert von Baumann pariert wird. Vermutlich hätte der Treffer wegen einer Abseitssituation aber ohnehin nicht gezählt.

19. Kevin Vogt Hoffenheim Gelbe Karte für Kevin Vogt (1899 Hoffenheim)

Vogt verschätzt sich bei einem hohen Ball komplett und muss gegen Terodde zum Trikottest greifen, um einen Vorstoß zu unterbinden. Das bringt ihm natürlich die Gelbe Karte ein.

16. Eine Mollet-Ecke von rechts klärt Kabak per Kopf fahrig in die Füße von Bülter, dessen Abschluss aus zwölf Metern halblinker Position jedoch geblockt wird.

14. Die Knappen zeigen eine durchaus positive Reaktion auf das frühe Gegentor. Terodde verlängert einen starken Diagonalball von Brunner per Hinterkopf in den Lauf von Bülter, der die Kugel jedoch nicht mehr vor der Grundlinie kontrollieren kann.

13. Nach Vorstoß über links zieht Tom Krauß einfach mal aus dem Rückraum ab. Der nicht allzu platzierte Schuss aus 20 Metern ist jedoch ein Fall für die Tribüne. Abstoß Hoffenheim.

11. Robert Skov Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Robert Skov

In Abwesenheit vom verletzten Kramarić übernimmt Skov die Verantwortung beim Strafstoß. Der Däne lässt absolut gar nichts anbrennen und nagelt die Kugel vom Punkt aus mit links oben rechts in den Winkel. Nichts zu machen für Schwolow.

10. Leo Greiml Schalke Gelbe Karte für Leo Greiml (FC Schalke 04)

Die Gelbe Karte gibt es zu allem Überfluss auch noch für den Übeltäter.

9. Der VAR meldet sich und bitten den Schiedsrichter, sich das harte Greiml-Einsteigen gegen Baumgartner noch einmal an der Seitenlinie anzusehen. Dem Unparteiischen reichen wenige Blicke. Er entscheidet auf Elfmeter für Hoffenheim!

7. Großchance Hoffenheim! Rutter setzt sich auf dem rechten Flügel durch und findet dann Angeliño am zweiten Pfosten, der per Kopf auf Baumgartner querlegt. Greiml geht ungestüm in den Zweikampf und räumt Baumgartner ab, aber der Ball ist noch heiß. Der Nachschuss von Rutter aus sieben Metern wird dann aber geblockt. Glück für Schalke.

4. Prömel räumt Mollet ab, was den Schalkern einen zentralen Freistoß aus 32 Metern einbringt. Mollet schnappt sich die Kugel und probiert es einfach mal direkt. Der Abschluss geht aber deutlich vorbei.

2. Hoffenheim schwärmt beim Anstoss sofort aus und braucht weniger als zehn Sekunden für den ersten Vorstoß. Mollet klärt zur Ecke, die S04 einfach nicht entschieden verteidigt bekommt. Rutter holt noch in der ersten Minute die zweite Ecke heraus, bei der Angeliños Schuss aus dem Rückraum dann aber erfolgreich geblockt wird.

1. Der Ball rollt auf Schalke. Die Königsblauen spielen traditionell in ihren blauen Trikots über weißen Hosen. Die Gäste aus dem Kraichgau sind derweil ganz in Gelb gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Beide Teams kennen sich übrigens schon gut. 27 Pflichtspiele hat es zwischen Schalke und Hoffenheim gegeben, wobei die TSG den direkten Vergleich mit elf Siegen anführt (sieben Remis, neun Niederlagen). Die Sinsheimer verloren nur eines der letzten sechs Pflichtspiele gegen die Königsblauen (drei Siege, zwei Remis), gegen die es übrigens bereits am kommenden Dienstag das nächste Pflichtspiel gib. Das Duell in der 2. Runde von DFB-Pokal findet dann allerdings im Kraichgau statt.

Auch Hoffenheim erlebte bei der 1:2-Heimpleite gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende einen Rückschlag, der sich auf die heutige Startformation allerdings fast gar nicht auswirkt. André Breitenreiter vollzieht heute Abend nur einen Wechsel: Georginio Rutter ersetzt Andrej Kramarić, der nach Schlag auf das Sprunggelenk kurzfristig ausfällt.

Die TSG Hoffenheim blieb nach starkem Saisonstart in drei aufeinanderfolgenden Ligaspielen sieglos (zwei Remis, eine Niederlage). Auch auswärts überzeugten die Kicker aus dem Kraichgau zuletzt nur selten. Saisonübergreifend gewannen die Sinsheimer nur ein einziges ihrer letzten acht Bundesliga-Auswärtsspiele (zwei Remis, fünf Niederlagen). Als Tabellensiebter sind die Sinsheimer trotzdem noch im Soll. Mit einem Sieg auf Schalke winkt zumindest über Nacht der Sprung auf Platz drei.

Frank Kramer reagiert heute Abend auf die hohe Niederlage im Rheinland und verändert seine Startelf im Vergleich zum 0:4 in Leverkusen auf drei Positionen: Florent Mollet, Thomas Ouwejan und Alex Král rücken für Sebastian Polter, Tobias Mohr und Florian Flick (alle drei Bank) in die Startformation.

Die Gelsenkirchener holten nur sechs von 27 möglichen Punkten aus den ersten neun Ligaspielen. Im laufenden Jahrtausend starteten die Königsblauen nur einmal in der Bundesliga noch schlechter: in der Abstiegssaison 2020/21 (damals drei Punkte). Nach drei Niederlagen in Serie steht dabei auch Trainer Frank Kramer in der Kritik. Klar ist, dass es heute offensiv eine erkennbare Steigerung braucht. Beim jüngsten 0:4 in Leverkusen gab S04 gerade einmal zwei Schüsse ab und hatte im gegnerischen Strafraum lediglich vier Ballkontakte.