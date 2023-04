37. Henning Matriciani ist bisher das Sinnbild der königsblauen Leidenschaft. Immer wieder wirft sich der 23-Jährige in die Zweikämpfe und holt das Publikum ab.

34. Halblinks hat Amine Adli viele Freiheiten und will den Moment für den Querpass auf Jeremie Frimpong abpassen, agiert jedoch zu zögerlich. So kämpft sich Leo Greiml zurück und springt dazwischen.

32. Fast der perfekte Entlastungsangriff: Nach einem langen Ball in die Spitze nimmt Marius Bülter sofort Tempo auf. In höchster Not rettet das lange Bein von Jonathan Tah.

29. Schalke wird aktuell am eigenen Sechzehner festgenagelt, weil das Team von Xabi Alonso die Schlagzahl deutlich erhöht hat.

28. Leverkusen schnuppert an der Führung! Florian Wirtz schickt Amine Adli in die Tiefe, dem der Ball einen Tick zu weit nach vorne springt. So kann Ralf Fährmann den Winkel geschickt verkürzen und die Chance parieren. Im Nachsetzen kommt Exequiel Palacios zum Zug und hat bei seinem Distanzschuss kein Glück.

26. Nächster Versuch der Werkself: Infolge eines kurz ausgeführten Eckballs zieht Moussa Diaby aus der zweiten Reihe ab – das Leder zischt knapp am rechten Pfosten vorbei.

25. Tom Krauß sitzt auf dem Rasen und wird am linken Knöchel behandelt. Die medizinische Abteilung deutet aber schnell an, dass es beim Mittelfeldspieler gleich weitergehen kann.

23. Im Spielaufbau sucht Leverkusen noch nach Lösungen, weil die Knappen oft ins frühe Pressing gehen und permanent stören.

21. Wieder probiert es Robert Andrich! Erst leitet Jeremie Frimpong die Aktion ein und kann von mehreren Schalkern nicht gestoppt werden. Der Niederländer bedient Andrich an der Sechzehnergrenze, der seinen Meister erneut in Ralf Fährmann findet.

18. Einen Freistoß gibt es auch für die Rheinländer. Amine Adli legt sich die Kugel rechts am Sechzehner hin und schlenzt den Ball direkt über das Gehäuse von Ralf Fährmann.

17. Es geht hin und her, in einer lebhaften Anfangsphase schenken sich beide Teams nichts. Nun landet ein eher harmloser Freistoß von Rodrigo Zalazar aus rund 25 Metern bei Lukáš Hrádecký.

15. Kein Problem für Ralf Fährmann: Einen Fernschuss von Robert Andrich nimmt der 34-Jährige im linken unteren Eck auf.

13. Auch auf der Gegenseite bleibt es gefährlich! Halbherzig gibt Odilon Kossounou das Leder an der eigenen Strafraumgrenze her. Michael Frey sucht rasch nach einer geeigneten Position und wird letztlich von Jonathan Tah geblockt.

11. Glanztat von Ralf Fährmann! Spielfreudig kombinieren sich Florian Wirtz sowie Moussa Diaby nach vorne, ehe der Ball vor dem mittigen Fünfmeterraum zu Amine Adli gelangt. Der Franzose schließt gegen die Laufrichtung von Fährmann ab, dennoch ist der Torhüter blitzschnell unten und verhindert den Einschlag im rechten Eck.

8. Rodrigo Zalazar bringt den ersten Eckstoß von links nach innen. Am kurzen Fünfereck klärt Piero Hincapié zunächst per Kopf, doch die Gäste bekommen das Leder nicht weg. So hat Michael Frey eine Abschlusschance und schießt das Ding weit drüber.

6. Wie es zu erwarten war, geht es vor allem im Mittelfeld sofort zur Sache – es werden einige harte Zweikämpfe geführt.

5. Die Königsblauen sammeln in die Anfangsminuten viel Ballbesitz. Leverkusen wartet auf Umschaltsituationen, um die pfeilschnellen Moussa Diaby und Amine Adli in Szene zu setzen.

3. Schalke kommt mutig aus der Kabine und sucht den Weg nach vorne! Marius Bülter schüttelt Odilon Kossounou auf der linken Außenbahn ab und stürmt in Richtung der Grundlinie, findet mit seiner folgenden Hereingabe aber keinen Abnehmer.

1. Los geht's in der Veltins-Arena – der erfahrene Referee Deniz Aytekin kümmert sich um die Einhaltung der Regeln!

1. Spielbeginn

Bayer-Trainer Xabi Alonso forderte von seiner Mannschaft eine hohe Konzentration, eine starke Leistung und die nötige Härte in Zweikämpfen ein. "Schalke ist in einem guten Momentum. Sie haben eine gute Energie im Team und vor allem noch die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Darum kämpfen sie in jedem Spiel mit viel Leidenschaft", sagte der Spanier und fügte hinzu: “Wenn wir unser bestes Niveau abrufen, werden wir ein gutes Ergebnis erreichen."

Nun wollen die Königsblauen auch der Werkself ein Bein stellen und der Spielverderber sein. “Man hört oft, dass es nicht schön ist, gegen uns Fußball zu spielen. Wir wollen natürlich attraktiv spielen. Aber attraktiv bedeutet auch, mutig zu sein, den Gegner früh zu attackieren, die Zweikämpfe anzunehmen”, erklärte S04-Coach Thomas Reis auf der Pressekonferenz. Schalke müsse dabei ein Mittel finden, das Tempospiel der Leverkusener zu stoppen.

Auch Leverkusen reitet derzeit auf einer beeindruckenden Erfolgswelle. Seit sieben Pflichtspielen musste das Team von Xabi Alonso keine Niederlage mehr in Kauf nehmen. Sechs dieser sieben Begegnungen hat die Werkself sogar gewonnen, davon unter anderem die letzten fünf in Serie. Unmittelbar vor der Länderspielpause feierte Bayer einen vielumjubelten 2:1-Sieg gegen den FC Bayern München.

Eine unglaubliche Serie hält Schalke 04 am Leben. Nachdem die Königsblauen am Ende der Hinrunde schon quasi abgestiegen waren, hat sich die Mannschaft von Thomas Reis sagenhaft zurückgemeldet und in der Rückrunde noch nicht verloren. Nur in den Spielzeiten 1997/98 und 2005/06 waren die Knappen schon mal an den ersten acht Rückrunden-Spieltagen ungeschlagen geblieben.