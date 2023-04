45. +2 Fazit Puh, an dieser ersten Halbzeit wird Gregor Kobel so richtig zu knabbern haben. Der BVB startet eines Tabellenführers würdig, spielt mutig und setzt die Bayern unter Druck, hat durch Reus die erste gute Chance. Dann patzt der Torhüter bei einem harmlosen langen Ball von Upamecano, tritt komplett am Spielgerät vorbei. Ob es am Ende Kobels Eigentor oder der Treffer des Bayern-Verteidigers wird, werden wir sehen, aber dieser Rückstand tat dem BVB so richtig weh. Denn danach war das Terzic-Team ein anderes, bekam kaum noch was auf die Kette. Nach einem Standard gab es wenig später das 0:2, beim 0:3 war Kobel wieder nicht ganz schuldlos - beide Male stand Müller genau richtig und schnürte seinen 25. Bundesliga-Doppelpack. Danach hatte Bayern noch viele Chancen auf ein viertes Tor, das Ergebnis hätte also noch deutlicher sein können. Die Halbzeit braucht der BVB unbedingt - die Frage ist nur, ob sie etwas ändern wird.

45. Ende 1. Halbzeit

45. +2 Verrückte Szene! Coman ist frei durch, geht an Kobel vorbei, stolpert aber kurz vor dem Abschluss, weil der Rasen nachgibt. Da hatte der BVB mal Glück.

45. +1 Wird es nicht, die Bayern können klären. Und versuchen wieder zu kontern, Müller wird aber aufgehalten.

45. Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

45. Der BVB hat jetzt mal Freistoß aus dem Halbfeld. Vielleicht wird ja noch gefährlich vor dem Halbzeitpfiff.

44. Mats Hummels Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Mats Hummels

44. Nico Schlotterbeck Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck

43. Was ein gebrauchter Tag für den BVB! Jetzt muss auch noch Schlotterbeck ausgewechselt werden, offenbar ist es wie bei der Nationalmannschaft etwas Muskuläres. Hummels kommt ins Spie.

43. Bayern ist mittlerweile total dominant, hatte reihenweise Chancen. Auch bei den expected goals ist der Rekordmeister deutlich vorn mit 2,07 zu 0,14.

41. Can mit einem schlimmen Ballverlust, dann läuft Coman ein wenig Slalom durch die BVB-Defensive. Der Franzose schließt aber zu mittig ab, kein Problem für Kobel.

39. Doch die Bayern haben die nächste Chance. Goretzka setzt Choupo-Moting in Szene, sein Abschluss landet aber in den Armen von Kobel.

39. Von Bellingham war bis hierhin so gut wie gar nichts zu sehen. Jetzt kommt er immer wieder tiefer, um sich die Bälle abzuholen.

37. In einigen Aktionen sind die Bayern momentan etwas nachlässig. Gerade ein unnötiger Fehlpass von Davies, dann geht de Ligt nicht richtig zum Ball.

35. Ryerson kommt im Bayern-Strafraum zum Abschluss, aber ist viel zu hektisch. Der Linksverteidiger hatte viel Platz und Zeit, schenkt so eine gute Chance her. Der Ball geht weit am Tor vorbei.

33. Man muss das einfach einordnen: Natürlich wird Kobel heute einer der Hauptverantwortlichen sein, sollte der BVB das Spiel verlieren. Doch die Mannschaft darf ihm absolut keinen Vorwurf machen, der Torhüter hat seine Vorderleute in dieser Saison schon so oft gerettet. Ohne seine Topleistungen wäre der BVB wahrscheinlich vor diesem Spiel nicht Tabellenführer gewesen.

31. Der BVB jetzt mal wieder offensiv, zwei Flanken von Ryerson kann Upamecano aber locker verteidigen.

30. Über die Außen ist der BVB einfach viel zu anfällig. Der FC Bayern sucht das Duell zwischen Coman und Wolf richtig - und so wird es immer wieder gefährlich. Aber Sané hat auf der anderen Seite zu viele Freiheiten.

28. Jetzt Pavard mit dem Schuss vom Strafraumeck. Knapp vorbei, ob Kobel da eine Chance gehabt hätte?

28. "Deutscher Fußball-Meister, FCB" hallt es aus dem Bayern-Block. Die Wahrscheinlichkeit scheint heute enorm zu steigen.

27. Natürlich hat dieses 3:0 auch seine Geschichte, aber es ist kein Zufall, dass der FC Bayern wieder liefert, wenn er gefordert ist. So war es in den vergangenen Jahren (zumindest in der Bundesliga) immer der Fall und in dieser Saison bislang in allen Wettbewerben. Man denke an das 3:0 zuletzt gegen Union und das Weiterkommen gegen PSG in der Champions League.

24. Choupo-Moting setzt sich im Duell der Schwergewichte gegen Süle durch - die gesamte BVB-Defensive steht gerade neben sich. Diesmal kommt der Pass auf Müller aber nicht an.

24. Kobel kann einem leid tun. Sané mit dem Schuss, der Torhüter hält - aber genau vor die Füße von Müller. Der Routinier heute wieder unglaublich, immer an der richtigen Stelle. 3:0 für die Bayern - und es ist erst die Hälfte der ersten Halbzeit rum.

23. Thomas Müller Bayern Tooor mit Links für Bayern München, 3:0 durch Thomas Müller

23. Wieder Gefahr durch die Bayern. Coman kommt zum Abschluss, Kobel hält - aber vorher gab es eine Abseitsposition von Coman. Müller hatte das nicht gut gemacht, da war mehr drin.

22. Dortmund muss sich nun an das Hinspiel erinnern. Da gab es auch einen 0:2-Rückstand und die späte Wende. Und die Bayern haben schon oft in dieser Saison etwas angeboten.

21. Bayern macht natürlich weiter, will nachlegen gegen die geschwächten Dortmunder. Coman dribbelt sich durch und schließt aus 20 Metern ab - der Ball geht aber recht weit drüber.

20. Traumstart für Tuchel und die Bayern und die Erinnerungen an die letzten Ergebnisse in diesem Duell werden wach. Aber nochmal: Dortmund war ganz klar die bessere Mannschaft - doch dann kam Kobel. Das muss Dortmund ganz schnell aus den Köpfen und Beinen kriegen, sonst könnte es bitter werden.

18. Wow, das hätte vor fünf Minuten keiner kommen sehen. Diesmal kommt de Ligt nach einer Kimmich-Ecke zum Kopfball und am zweiten Pfosten steht Müller wieder mal genau richtig.

18. Thomas Müller Bayern Tooor mit Rechts für Bayern München, 2:0 durch Thomas Müller

18. Und wieder kommt Goretzka zum Abschluss, diesmal nach Doppelpass mit Müller. Süle blockt im letzten Moment. Der BVB muss jetzt aufpassen.

17. Diesmal ist Kobel zur Stelle! Flanke Coman, Kopfball Goretzka - aber kein Problem für den BVB-Torhüter.

16. Bayern in der Offensive, die Flanke von Pavard kann aber geblockt werden. Man merkt dem BVB schon den Schock des 0:1 an.

15. Kobel spielt eine so fantastische Saison, kehrt nach Verletzung zu diesem Topspiel zurück und dann passiert sowas. Ein brutaler Nackenschlag für Dortmund - wie sieht die Antwort aus?

13. Was macht KOBEL?! Riesenbock des Torhüters und der FCB geht in Führung. Langer Ball, Kobel kann ihn locker aufnehmen, will aber schießen - und tritt am Ball vorbei. Der kullert ins Tor, Upamecano ist der Torschütze. Mit einem Pass aus der eigenen Hälfte.

13. Gregor Kobel Dortmund Tooor mit Rechts für Bayern München, 1:0 durch Dayot Upamecano

12. Eine sehr frühe Gelbe Karte für Can - das kann zu einem Problem werden. Als Sechser ist das Gift, jetzt ist Vorsicht in den Zweikämpfen geboten. Und das war zuletzt die Stärke des Nationalspielers.

12. Emre Can Dortmund Gelbe Karte für Emre Can (Borussia Dortmund)

12. Wenn wir über das Thema Überzeugung sprechen: der BVB macht das bislang richtig gut, spielt extrem selbstbewusst. Sehr aggressives Anlaufen, gute Kombinationen. Bayern noch recht verhalten.

10. Bayern auch mit dem Abschluss, der Schuss von Davies ist aber sehr harmlos, wird geblockt. War aber auch sein schwacher rechter Fuß - und obendrein auch wenig Überzeugung in der Aktion.

9. Bei dieser Aktion musste man automatisch an die Rettungsaktion von de Ligt gegen Paris denken. Wieder enorm wichtig.

8. Da ist die erste dicke Chance - und Dortmund hat sie. Wieder guter Angriff über rechts, am Ende steckt Wolf auf Reus durch. Dessen Schuss wird im letzten Moment von de Ligt geblockt.

6. Guter Angriff des BVB, der sich über Wolf und Bellingham gut befreien kann. Die Flanke von Guerreiro ist aber zu ungenau.

5. Die Bayern führen kurz aus, schließlich landet der Ball im Strafraum in der Nähe von de Ligt, der jedoch Can foult.

5. Sané erst mit dem Ballverlust, dann holt er das Spielgerät zurück. Danach wird Kimmich gefoult, ganz gute Freistoßposition.

4. De Ligt mit dem nächsten langen Ball, diesmal auf Coman. Kennt man von den Bayern nicht so, offenbar ein gewolltes Mittel von Tuchel. Noch funktioniert es nicht.

3. München erstmals in der Offensive, versucht es mit einem langen Ball auf Chopupo-Moting - Süle kann jedoch klären.

2. Bei den Bayern ist jetzt tatsächlich eine Viererkette.

1. Die Flanke kommt von Guerreiro und wieder ist Upamecano zur Stelle.

1. Der BVB startet direkt forsch und holt die erste Ecke raus. Upamecano blockte eine Flanke von Reus.

1. Das Warten hat ein Ende - das Spiel läuft.

1. Spielbeginn

Der erste Sieger des Abends ist Marco Reus. Der BVB-Kapitän hat die Platzwahl für sich entschieden, sein Team stößt an.

Bevor es los geht, gibt es noch die Aktion "Rot gegen Rassismus". Wichtiger als jedes Ergebnis im Fußball.

Die Mannschaften sind nun auf dem Feld, gleich gibt es die Platzwahl.

Bei Dortmundern steht übrigens der Topscorer des Jahres in der Startelf. Und das ist Raphael Guerreiro. Auf der Acht trumpft der Portugiese aktuell groß auf. Auch im Topspiel?

So, genug geredet und geschrieben - jetzt kann es losgehen. Die Mannschaften stehen im Spielertunnel.

Auch die Dortmunder Bank ist richtig prominent besetzt. Mats Hummels ist aber schon seit längerer Zeit nur noch Innenverteidiger Nummer drei und auch die übrigen Stars, die neben ihm sitzen, sind nicht überraschend zunächst nur Zuschauer. Karim Adeyemi ist zum Beispiel gerade erst von einer Verletzung zurückgekehrt.

Thomas Tuchel sprach im Vorfeld schon davon, dass seine Aufstellung "unfair" sein würde. Elf Mann sehen das sicher nicht so, auf der Bank gibt es aber einige Topstars, die ihm sicher Recht geben werden. Unter anderem sitzen Sadio Mané, Joao Cancelo und Serge Gnabry draußen. Im Gegensatz zu Musiala, der nur zwei Tage voll trainiert hat, wären sie bereit gewesen.

Damit wir hier keinen unfair behandeln: Theoretisch gibt es natürlich nicht nur ein Duell um die Meisterschaft. Nach dem Sieg von Union gegen Stuttgart (3:0) liegt Berlin auch nur noch einen Punkt hinter den Bayern und zwei Zähler hinter Dortmund.

Das Personal haben wir angesprochen und beim BVB ist die Ausrichtung recht klar (4-1-4-1). Aber wie spielen die Bayern? Vieles deutet auf eine Viererkette hin, Thomas Tuchel machte aber auch gerade noch ein Geheimnis aus seiner Taktik. Das Personal würde auch eine Dreierkette hergeben.

Bei der Sportschau gibt es alles rund um das Topspiel auf jede erdenkliche Art und Weise. Neben dem Liveticker gibt es auch einen Audiostream, mit Abpfiff einen Spielbericht, wenig später die wichtigsten Stimmen und eine Analyse aus dem Stadion. In der Sonntagssportschau wird es eine solche auch noch von Experte Bastian Schweinsteiger geben. 15 Minuten noch - dann geht es endlich los.

Marco Fritz wird heute der Schiedsrichter sein - und damit hat der DFB natürlich einen seiner Besten, wenn nicht aktuell sogar den Besten zum Topspiel geschickt. Schon zum fünften Mal leitet Fritz die Partie Dortmund gegen München - jedes Mal gewann die Bayern bisher. Zuletzt war das vor zwei Jahren beim 4:2 des FCB der Fall.

In über 200 Ländern werden Fans gleich live dabei sein, wenn das Spiel um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Es gibt mehr Kameras als sonst, mehr TV-Teams vor Ort, unter anderem aus den USA und Brasilien. Mehr geht nicht in der Bundesliga.

Ein kleiner Blick zurück auf das Hinspiel: da führten die Bayern schon recht sicher mit 2:0 nach der ersten Halbzeit, schenkten den Sieg aber doch noch her. Anthony Modeste sorgte tief in der Nachspielzeit für den Dortmunder Ausgleich. So viel Spannung würden wir uns heute auch wünschen - die Qualität des Spiels darf aber durchaus besser werden. Denn es war eine sehr zerfahrene Partie.

Edin Terzic sagte aber schon im Vorfeld, dass er und seine Mannschaft heute zeigen wollen, dass sie jetzt "anders" sind. Und wenn man das bisherige BVB-Jahr sieht, ist das nicht auszuschließen. Dortmund ist mit Abstand das beste Team in der Liga in 2023, hat zehn Punkte auf die Bayern gut gemacht.

Überhaupt war es zuletzt sehr einseitig, wenn Dortmund in der Münchner Arena zu Gast war. Acht Bayern-Siege gab es in Folge und neben dem besagten 5:0 gab es auch Ergebnisse wie 5:1, 4:0 und 6:0.

Gefühlt ist es schon ewig her, dass wir in der Bundesliga zu einem derart späten Zeitpunkt ein Topspiel dieser Art hatten. Einmal gab es das während der 10-Titel-Serie der Bayern aber schon: 2018/19 kam es am 27. Spieltag zum Duell zwischen Dortmund (1.) und Verfolger München - die Bayern ließen die Muskeln spielen, gewannen 5:0 und wurden Meister.

Auch bei München gibt es einen Rückkehrer: Eric Maxim Choupo-Moting. Die Rückenprobleme sind überstanden, der FC Bayern spielt also wieder mit einem echten Mittelstürmer. Jamal Musiala ist nach seinem Muskelfaseriss auch wieder da, sitzt aber zunächst auf der Bank. Sané, Müller und Coman sind das Trio hinter Choupo-Moting.

Wagen wir also einen Blick auf die Aufstellungen. Der Tabellenführer kann wieder auf Gregor Kobel zurückgreifen, der vielleicht der bisher beste Bundesligatorhüter in dieser Saison ist. Auch Nico Schlotterbeck (bei der Nationalmannschaft verletzt) ist wieder fit, Julian Brandt kehrt nach Verletzung in die Startelf zurück. Überraschungen gibt es keine. Trainer Edin Terzic setzt auch auf das alte System, will offenbar offensiv agieren.

Wir haben zwei Wochen Pause hinter uns - aber nur auf dem Platz. Der FC Bayern hat einen neuen Trainer, Thomas Tuchel feiert heute seine München-Premiere. Natürlich ist die Entlassung von Julian Nagelsmann in der Vorberichterstattung noch großes Thema. An dieser Stelle soll aber das sportliche Geschehen heute im Vordergrund stehen.