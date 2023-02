45. +5 Halbzeitfazit

Mainz geht mit einem 1:0 gegen Gladbach in die Pause. Die Anfangsphase des Spiels war von vielen Ungenauigkeiten auf beiden Seiten geprägt. Durch schwaches Passspiel waren keine Torchancen möglich. Nach einer Viertelstunde wurde Gladbach etwas stärker und erspielte sich auch Chancen. Doch dann ging das Mainzer Pressing einmal auf und Lee brachte die Hausherren in Führung. Danach waren die gefährlichen Situationen nur noch im Strafraum der Gäste. Vor allem Elvedi zeigte einige riskante Wackler. Die 05er Führung zur Halbzeit geht insgesamt in Ordnung. Die Fohlen müssen sich in allen Belangen steigern.

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Kohr zieht volley aus der zweiten Reihe ab. Der Ball fliegt einige Meter drüber.

45. +3 Koné probiert es mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze. Er trifft den Ball aber nicht richtig, sodass der Schuss deutlich daneben geht.

45. +2 Hofmann schießt den Freistoß in die Mauer.

45. +2 Bell bringt Stindl 25 Meter vor dem Tor zu Fall. Dafür gibt es Freistoß in aussichtsreicher Position.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44. Jetzt verlängert Ajorque mal einen Einwurf erfolgreich. Danach kommt es zu einem kleinen Durcheinander im Gladbacher Strafraum. Am Ende können die Fohlen aber klären.

41. Elvedi mit dem nächsten Aussetzer. Der Innenverteidiger verstolpert den Ball. Ingvartsen profitiert davon. Er geht auf den Strafraum zu und zieht aus 15 Metern mit dem linken Außenrist ab. Der Ball geht drüber.

39. Gladbach hat richtig viel Platz in der Mainzer Hälfte. Hofmann bekommt den Ball in halbrechter Position. Pléa steht bereit, um frei durchzulaufen. Hofmann braucht aber zu lange für den Pass, sodass die Mainzer zurückrücken. Am Ende kommt der Ball doch noch zu Pléa, aber der Franzose spielt dann einen Fehlpass.

36. Anthony Caci Mainz Gelbe Karte für Anthony Caci (1. FSV Mainz 05)

Caci tritt Hofmann im Mittelkreis voll auf den Fuß. Dafür gibt es die Gelbe Karte.

34. Nächste richtig heiße Szene im Gladbacher Strafraum. Erneut bringt da Costa den Ball von rechts vor das Tor. Elvedi könnte klären, er spielt sich den Ball aber selbst an den Oberkörper und von dort aus vor das Tor. Ajorque stochert nach, er kommt aber nicht ganz an die Kugel. Sippel entschärft die Situation.

34. Mainz ist jetzt die bessere Mannschaft. Caci erläuft den Ball auf der linken Seite und flankt dann in die Mitte. Ingvartsen verpasst nur knapp.

30. Omlin hat sich scheinbar am rechten Oberschenkel verletzt. Die Ärzte wickeln jede Menge Tape um sein Bein.

29. Omlin sitzt am Boden und wird behandelt. Es ist nicht ersichtlich, was ihm fehlt. Der Torwart muss ausgewechselt werden.

28. Das Tor darf aus Gladbacher Sicht nie im Leben so fallen. Zwischen dem Ballverlust und dem Tor lagen nur wenige Sekunden. Da ist man komplett in die Pressingfalle getappt.

25. Jae-sung Lee Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Jae-sung Lee

Lee bringt Mainz mal wieder in Führung! Elvedi verliert den Ball an der rechten Außenlinie gegen das Pressing von da Costa. Der Außenverteidiger erläuft die Kugel und schlägt eine gute Flanke in die Mitte. Zehn Meter vor dem Tor geht Lee dynamisch zum Kopfball. Er setzt den Abschluss stark neben den linken Pfosten. Da ist Omlin chancenlos.

24. Da Costa wirft von der rechten Seite einen weiten Einwurf in die Mitte. Ajorque will den Ball verlängern, stößt davor aber Bensebaini in den Rücken. Es gibt Freistoß für Gladbach.

21. Auch Gladbach spielt sich endlich mal vor das Tor. Caci spielt einen guten Steilpass in den Lauf von Lee. Der Südkoreaner holt den Ball kurz vor der Grundlinie und spielt dann flach in die Mitte. Omlin schnappt sich die Hereingabe.

20. Nächste Gladbacher Strafraumaktion. Hofmann bringt einen Freistoß aus zentraler Position hoch vor das Tor. Elvedi verpasst am linken Pfosten knapp.

18. Gladbach hat die erste gute Chance des Spiels. Pléa spielt rechts einen guten Steilpass auf Lainer, der den Ball stark in die Mitte spielt. Zwölf Meter vor dem Tor kann Knoé den Ball sogar noch annehmen. Sein Abschluss wird aber geblockt.

16. Man hätte denken können, dass sich die Ungenauigkeiten der ersten Minuten mit zunehmender Spielzeit legt, aber die Passquoten sind noch immer nicht gut. Mainz steht bei nur 70 Prozent, Gladbach bei 80 Prozent. Dementsprechend ist es kein gutes Spiel.

13. Itakura erläuft einen langen Ball und verhindert so eine große Chance für Ingvartsen. Der Japaner klärt zum Einwurf.

11. Gladbach hat das erste Mal ein wenig Platz. Hofmann schickt Pléa auf dem rechten Flügel. Die Hereingabe des Franzosen ist aber zu ungenau. So verpufft die Chance.

9. Stindl gibt den ersten Abschluss ab. Er probiert es aus der Distanz. Sein Flachschuss geht aber deutlich links daneben.

8. Die Passquote von Mainz ist aktuell bei 77 Prozent, die von Gladbach bei 80 Prozent. Auf beiden Seiten kommt also jeder fünfte Pass nicht an. So fühlt sich das Spiel auch momentan an.

6. Das Offensivspiel der beiden Teams ist noch ziemlich ungenau. Im letzten Drittel kommen bisher keine Zuspiele an.

4. Zentners erste Auffällige Aktion nach der langen Verletzungspause ist eine Klärung, die abrutscht und im Seitenaus landet.

3. Ajorque läuft Gladbach am Strafraum an, wird aber dabei nicht von seinen Mitspielern unterstützt. Der Franzose dreht sich fragend nach hinten um und beschwert sich bei seinen Kollegen.

2. Das Spiel geht gemächlich los. Keine der beiden Mannschaft geht übermäßiges Risiko.

1. Spielbeginn

Daniel Farke vertraut bei Gladbach auf die gleiche Startelf, die am vergangenen Wochenende mit 3:2 gegen die Bayern gewonnen hat.

Zum Personal: Die wohl wichtigste Personalie bei den Mainzern ist heute der Torwart. Youngster Finn Dahmen hatte in den vergangenen Wochen Robin Zentner mit guten Leistungen vertreten. Jetzt ist der Stammkeeper wieder komplett fit und bekommt seinen Platz zwischen den Pfosten wieder. Neben dieser Änderung nimmt Bo Svensson zwei weitere Wechsel im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen Leverkusen vor. Stach fehlt erkältet. Er wird im zentralen Mittelfeld durch Kohr ersetzt. Onisiwo hat Knieprobleme. Für ihn startet Ingvartsen im Sturm.

Gladbach ist in dieser Saison eine Wundertüte. Gegen Leipzig, Dortmund und Bayern gab es Siege. Aber dafür verloren die Fohlen auch gegen Hertha, Augsburg und Bochum. Trainer Daniel Farke sieht einen Platz im gesicherten Mittelfeld als realistisches Ziel. Demnach ist man aktuell voll im Soll. Mit einer kleinen Siegesserie wäre Platz sechs aber definitiv erreichbar. Aktuell fehlen neun Punkte.

Mainz hat einen guten Lauf in der Bundesliga. Drei der letzten vier Partien gewannen die 05er. Dadurch sind sie in der Tabelle auf Rang neun geklettert und aktuell punktgleich mit dem heutigen Gast aus Gladbach. Mit dem internationalen Geschäft wird die Mannschaft von Bo Svensson zwar höchstwahrscheinlich nichts zu tun haben, aber das ist auch nicht der Anspruch. Der Blick geht viel eher nach unten, wo der Relegationsplatz aktuell zehn Punkte entfernt ist. Es dürfte also eine entspannte Restsaison werden.