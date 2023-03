55. Exequiel Palacios Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:1 durch Exequiel Palacios



54. Es gibt Strafstoß für Leverkusen! Adli soll nach Ansicht des Unparteiischen am Ende eines Gegenstoßes eine gelbwürdige Schwalbe begangen haben, doch de Ligt hat ihn klar am

51. Sané schlägt an der halblinken Sechzehnerkante einen Haken und nimmt dann mit dem rechten Innenrist Maß. Wegen starker Rücklage segelt der Ball weit über Hrádeckýs Kasten hinweg.

50. Kimmich wird an der eigenen Sechzehnerkante durch einen ungenauen Rückpass Goretzkas in Bedrängnis gebracht. Vor Diaby rettet er in höchster Not mit einer sauberen Grätsche, durch die er den Ball zu Keeper Sommer spielt.

49. Während Xabi Alonso auf personelle Umstellungen zur Pause verzichtet und damit auch weiterhin auf Wirtz bauen kann, schickt Julian Nagelsmann mit Gnabry, Coman und Musiala drei frische Kräfte auf einen Schlag ins Rennen. Mané, Müller und Cancelo sind in der Kabine geblieben.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der BayArena! Infolge eines ziemlich wackeligen Beginns hat die Führung dem Rekordmeister nur bedingt Sicherheit gegeben; bisher glänzt er in erster Linie mit sehr hoher Effizienz. Zudem büßte die Werkself sukzessive an offensiver Durchschlagskraft ein. Kommt Leverkusen nach der Pause zurück oder behält der FCB seinen Zwei-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze?

46. Jamal Musiala Bayern Einwechslung bei Bayern München: Jamal Musiala

46. Thomas Müller Bayern Auswechslung bei Bayern München: Thomas Müller

46. Kingsley Coman Bayern Einwechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

46. Sadio Mané Bayern Auswechslung bei Bayern München: Sadio Mané

46. Serge Gnabry Bayern Einwechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

46. João Cancelo Bayern Auswechslung bei Bayern München: João Cancelo

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Der FC Bayern München führt zur Pause des Bundesligaauswärtsspiels bei Bayer Leverkusen mit 1:0. Die Werkself verzeichnete in der Anfangsphase klare Ballbesitz- und Feldvorteile und stellte Sommer durch Demirbays Versuch einer direkt verwandelten Ecke (11.) und Frimpong Schuss gegen dessen Laufrichtung (17.) vor unangenehme Aufgaben, die der Gästetorhüter aber meisterte. Der zunächst sehr passive Rekordmeister konnte dann seine erste Chance nutzen, um die Führung an sich zu reißen; ein abgefälschter Schuss Kimmichs schlug im Heimkasten ein (22.). Das Alonso-Team gab zwar auch nach diesem Rückschlag meist die Richtung vor, verpasste aber weitere klare Abschlüsse. So konnte der Gast den knappen Vorteil wahren, obwohl er nur wenig Produktives beizutragen hatte. Bis gleich!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in der BayArena soll um 120 Sekunden verlängert werden.

43. Benjamin Pavard Bayern Gelbe Karte für Benjamin Pavard (Bayern München)

Pavard lässt Hincapié im Mittelfeld über die Klinge springen, um einen schnellen Gegenstoß der Farbenstädter zu stoppen. Dieses taktische Vergehen zieht eine Verwarnung nach sich.

42. Mané ist an der linken Sechzehnerseite Adressat eines Flugballs de Ligt. Nach einem unsauberen Kontakt lässt sich der Senegalese unweit der Grundlinie aber zu einem Offensivfoul gegen Andrich hinreißen.

39. Jeremie Frimpong Leverkusen Gelbe Karte für Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Frimpong räumt de Ligt unweit der Mittellinie unsanft ab und sieht die erst Gelbe Karte der Partie. Ansonsten hat es Referee Tobias Stieler bisher mit einem fairen Duell zu tun.

36. Demirbay aus der zweiten Reihe! Wirtz dribbelt zunächst über halblinks in den Sechzehner, bevor er für den ehemaligen Hoffenheimer zurücklegt. Der zieht aus zentralen 21 Metern mit rechts ab, befördert den Ball aber weit drüber.

33. Einmal mehr zirkelt Demirbay eine Ecke von der rechten Fahne direkt vor den Gästekasten. Obwohl vor Sommer viel Verkehr ist, kann der Schweizer den Ball mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone.

30. Mit der Führung im Rücken baut der Rekordmeister seine Spielanteile leicht aus. Nach einer hohen Eroberung Manés taucht Davies auf der linken Sechzehnerseite auf. Vor einem Abschluss bremst ihn jedoch Kossounou regelgerecht aus.

27. Youngster Wirtz ist vor einigen Minuten umgeknickt und humpelt nur noch über den Rasen. Möglicherweise muss Xabi Alonso eine frühe personelle Anpassung vornehmen.

25. Diaby taucht im offensiven Zentrum direkt vor der letzen Kette auf und packt mit dem rechten Spann einen wuchtigen, aber unplatzierten Schuss aus. Sommer packt sicher zu.

22. Joshua Kimmich Bayern Tooor für Bayern München, 0:1 durch Joshua Kimmich

Aus heiterem Himmel bringt Kimmich den FCB in Führung! Nach einer Flanke Cancelos von rechts nimmt Goretzka den Ball am linken Fünfereck an und hat dann das Auge für den besser postierten Kimmich, für den er flach zurücklegt. Kimmich schießt aus 13 Metern mit dem rechten Innenrist auf die linke Ecke. Abwehrmann Kossounou fälscht für Hrádecký unhaltbar in die halbrechte Ecke ab.

20. Bei strömendem Regen kommt die Leistung des Rekordmeisters auch zu diesem Zeitpunkt nur wenig überzeugend daher. Es scheint keine Einigkeit darüber zu herrschen, wie gegen den Ball gearbeitet werden soll.

17. Frimpong verlangt Sommer alles ab! Der Niederländer wird durch Demirbay auf die rechte Strafraumseite hinter die letzte gegnerische Linie geschickt. Von Davies wird er zunächst wieder eingeholt, schießt mit links aus 13 Metern aber am Kanadier vorbei auf die kurze Ecke. Sommer tauscht schnell ab und verhindert den Einschlag mit den Fingerspitzen der linken Hand.

16. Nachdem Frimpong die Abnahme einer Hereingabe Adlis von links verpasst hat, legt er zurück für Diaby, der sich aus mittigen 20 Metern mit einem Linksschuss probiert. Der Ball segelt recht weit am anvisierten linken Winkel vorbei.

14. Die Mannen Xabi Alonsos stellen weiterhin die deutlich aktivere Mannschaft, ohne ernsthaften Druck auf die Münchener Defensivabteilung aufbauen zu können. Sie kommen beinahe auf zwei Drittel des Ballbesitzes.

11. ... Demirbay probiert's direkt! Der Ex-Hoffenheimer zirkelt den Ball von der rechten Fahne mit dem linken Innenrist mittig auf den Gästekasten. Sommer lenkt ihn sicherheitshalber mit der rechten Hand über den Querbalken.

10. Frimpong erzwingt über seine rechte Außenbahn gegen Davies den Premiereneckstoß...

9. Die Nagelsmann-Truppe bringt einen verhaltenen Start auf den Rasen, zieht sich bei gegnerischem Ballbesitz verhältnismäßig weit zurück. Sie will unbedingt vermeiden, zu einem frühen Zeitpunkt in einen heimischen Gegenstoß zu laufen.

6. Davies überspielt auf links die gegnerische Mittelfeldlinie und schickt Goretzka in die Gasse. Der Ex-Schalker will Mané mit einer halbhohen Hereingabe in Szene setzen. Die ist ungenau und wird durch Innenverteidiger Kossounou abgefangen.

4. Die Hausherren dominieren die ersten Momente mit einer langen Ballbesitzphase. Adli taucht nach einem Steilpass Diabys an der rechten Sechzehnerlinie auf, bleibt dort aber an Cancelo hängen.

1. Leverkusen gegen die Bayern – Durchgang eins in der BayArena ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Soeben haben die 22 Hauptdarsteller die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Beim Rekordmeister, der das Hinspiel Ende September in der Allianz-Arena dank der Treffer Sanés (3.), Musialas (17.), Manés (39.) und Müllers (84.) mit 4:0 für sich entschied und der seine beiden einzigen Bundesligapleiten in dieser Spielzeit in der Fremde kassierten, stellt Coach Julian Nagelsmann nach dem 5:3-Heimerfolg gegen den FC Augsburg zweimal um. Goretzka und Müller verdrängen Musiala und Gnabry auf die Bank.

Auf Seiten der Werkself, die die Roten letztmals im Mai 2015 vor eigenem Publikum schlug und deren Defensivabteilung mit 39 Gegentoren die schlechteste in der oberen Tabellenhälfte ist, hat Trainer Xabi Alonso im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg im EL-Achtelfinalrückspiel beim Ferencvárosi TC drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Tah, Bakker und Azmoun (allesamt auf der Bank) beginnen Kossounou, Demirbay und Adli.

Der FC Bayern München konnte seine letzten vier Pflichtspiele ebenfalls allesamt gewinnen und so neben dem beeindruckenden Weiterkommen in der Champions League an der Tabellenspitze der Bundesliga Verfolger Borussia Dortmund hinter sich lassen, bevor die Schwarz-Gelben durch den gestrigen Kantersieg der Schwarz-Gelben gegen Köln von diesen überholt worden sind. Zwar würde heute bereits ein Remis zur Rückkehr auf Rang eins reichen, doch natürlich peilen die Roten ihren 16. Ligasieg in dieser Saison an.

Bayer Leverkusen erlebt bisher einen makellosen März. Während die Farbenstädter durch 2:0-Erfolge gegen den ungarischen Vertreter Ferencvárosi TC auf souveräne Art und Weise in das Europa-League-Viertelfinale eingezogen sind, wahrten sie in der Bundesliga durch die trefferreichen Triumphe gegen Hertha BSC (4:1) und beim SV Werder Bremen (3:2) ihre Außenseiterchance im Kampf um den erneuten Einzug in das internationale Geschäft.