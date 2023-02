45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Aus dem Mittelfeld schickt Krauß Frey in die Tiefe. Weil der 28-Jährige aber keinen Mit- und stattdessen zwei Gegenspieler um sich hat, knallt er das Rund aus 27 Metern von halbrechts weit rechts vorbei.

43. Nicht viel deutet hier darauf hin, dass wir im ersten Durchgang noch einen Treffer werden bejubeln können. Zu sicher stehen die Abwehrreihen der beiden Teams.

40. Da ärgert sich Krauß. Jenz schickt ihn auf den linken Flügel, dann schüttelt der Ex-Nürnberger van de Wen ab. Schiedsrichter Brand entscheidet allerdings auf „Ball im Aus" - und damit auf Einwurf Wolfsburg. Sonst hätte es brenzlig werden können.

39. Aus dem linken Halbfeld flankt Kamiński mit Schnitt zum Tor nach innen. Weil Wind aber gut gedeckt wird, landet das Ding letztlich in den Armen von Fährmann.

37. Casteels hat bei einem Abschlag massig Zeit, findet aber keine nahe gelegene Anspielstation. Als er von Kozuki angelaufen wird, pölt er die Pille ins Aus. So will Reis das sicherlich von seinen Schützlingen sehen.

34. Fährmann holt sich Arnolds Hereingabe im Nachfassen herunter.

33. Auch die Wölfe kommen nun zu einer ersten Ecke von der linken Seite. Die kriegen die Schalker aber erst mal in den Griff. Im Nachsetzen holt Baku einen weiteren ruhenden Ball heraus - diesmal von rechts.

30. Gefährlich! Am zweiten Pfosten schleicht sich Král bei einer Zalazar-Ecke in Richtung Ball. Dieser ist aber etwas zu hoch, sodass der Kopfball des Tschechen unkontrolliert am rechten Winkel vorbeizischt.

29. Patrick Wimmer Wolfsburg Gelbe Karte für Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)

Wimmer stoppt den links durchstartenden Uronen. Dafür sieht er Gelb.

27. Schicker Angriff der Hausherren: Mit einem langen Diagonalball sucht Skarke aus dem linken Halbraum rechts in der Box Frey. Otávio steht aber gerade noch richtig und köpft die Murmel vor dem lauernden Stürmer ins Toraus. Die Ecke bringt nichts ein.

24. An klaren Chancen mangelt es weiterhin auf beiden Seiten. Die einzige wirklich nennenswerte Aktion war der Arnold-Strafstoß. Ansonsten stehen beide Defensivreihen relativ kompakt.

21. Skarke kriegt im Duell mit Svanberg einen Tritt. Für den Neuzugang von Union Berlin geht es aber weiter. Vor wenigen Augenblicken gab es zudem einen Zweikampf zwischen Bornauw und Frey im Sechzehner der Wölfe. Der Verteidiger hatte dabei seinen Arm gegen Frey draußen und brachte diesen auch zu Fall. Für einen Elfer reicht das aber zu Recht nicht.

19. ...Zalazars Flanke rutscht an den langen Pfosten zu Krauß durch, dessen Versuch zur Ecke geblockt wird. Erneut führt Zalazar aus, diesmal hoch und weit in den hinteren Strafraumkorridor. Dort befördert Kral die Kugel an den Fünfer, wo Jenz aus kurzer Distanz am überragenden Casteels scheitert. Jenz stand allerdings auch im Abseits.

17. Es gibt die nächste Standardsituation. Král kriegt 27 Metern halbrechts vor dem Kasten einen Tritt von Gerhardt aufs Schienbein...

15. Zalazar steht am rechten Flügel für einen Freistoß bereit. Die Hereingabe ist gar nicht so schlecht, wird am Ende aber nach halbrechts vor den Sechzehner der Gäste geklärt. Aus 18 Metern probiert es dann Kozuki direkt, schießt aber nur in Casteels' Arme.

12. Damit ist bereits zu diesem frühen Zeitpunkt Pfeffer in der Partie. Beide Teams melden offensive Ansprüche an. Auch die Wolfsburger sind nun aggressiver dabei.

9. Maximilian Arnold Wolfsburg Elfmeter verschossen von Maximilian Arnold, VfL Wolfsburg

Kein Tor! Arnold tritt an und visiert das linke untere Eck an. Fährmann hat er zwar verladen, allerdings erwischt der Wölfe-Kapitän nur den Pfosten. Riesenglück für die Knappen!

8. ...und es gibt Strafstoß für Wolfsburg! Korrekterweise zeigt Brand auf den Punkt. Das war nicht so ganz geschickt von Jenz.

7. Jenz trifft Wimmer wohl innerhalb des Strafraums am linken Sprunggelenk. Während es erst mal weitergeht, zeigt die Wiederholung: Das riecht nach Elfmeter. Schiedsrichter Brand wird in die Review-Area geschickt...

5. In den ersten Minuten sind die Schalker die etwas aktivere Mannschaft. Der VfL schaut sich das Ganze erst einmal an.

2. Der erste Abschluss gilt S04: Einen Querschläger legt Frey per Kopf in den Lauf Kozukis. Der Schuss des 22-Jährigen aus halblinken 20 Metern ist aber kein Thema für Casteels.

1. Auf geht's.

1. Spielbeginn

Böse Zungen könnten behaupten, dass mit den Wölfen dafür genau der richtige Gegner kommt, schließlich gingen die zurückliegenden drei Begegnungen mit dem SV Werder Bremen (1:2), im Pokal beim 1. FC Union Berlin (1:2) und am Wochenende gegen den FC Bayern München (2:4) allesamt verloren. Das große Aber: Mit Ausnahme der ersten Hälfte gegen Bremen waren die Niedersachsen in allen Spielen auf Augenhöhe – Trainer Kovač war sogar der Ansicht, dass seine Elf gegen die Bayern hätten gewinnen sollen. Nicht zu vergessen ist, dass sie vor der Pleite gegen Werder satte elf Pflichtspiele ungeschlagen blieben. All das reicht momentan in der Tabelle für die siebte Position – mit einem Dreier würden sie sich zumindest vorübergehend bis auf zwei Punkte an die sechstplatzierten Freiburger heranrobben.

Es ist wohl als kleiner Aufwärtstrend zu bezeichnen, was die Königsblauen in den letzten beiden Partien aufs Parkett brachten. Sowohl daheim gegen den 1. FC Köln (0:0) als auch zuletzt bei Borussia Mönchengladbach (0:0) gelangen Punktgewinne, die ihnen wohl nicht alle Experten zugetraut haben. Dennoch bleiben zwei große Probleme: Erstens beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz 16 fünf, auf Platz 15 sogar acht Zähler. Außerdem schießt kein Team so wenig Tore wie die Gelsenkirchener (14). Ein Remis wäre heute wohl zu wenig.

Der VfL nimmt ebenfalls zwei Wechsel vor. Gerhardt und Kamiński ersetzen Lacroix und Felix Nmecha.

Schauen wir zunächst auf die Aufstellungen beider Mannschaften. Die Knappen tauschen mit Blick auf den vergangenen Samstag auf zwei Positionen. Zalazar und Frey starten anstelle von Balanta und Terodde.