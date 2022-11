45. Ende 1. Halbzeit

45. Mohr bringt aus dem linken Halbfeld eine starke Flanke an den Fünfmeterraum. Terodde läuft ein und verpasst den Ball nur um wenige Zentimeter. Das wäre aus sechs Metern ganz gefährlich geworden.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Der Rückstand vor der Pause kommt den Schalkern, die sich bisher mehr als ordentlich präsentiert haben, natürlich sehr ungelegen. Jetzt laufen sie dem 0:1 hinterher und müssen irgendwann aufmachen.

43. Am Sechzehner stochert Choupo-Moting das Leder irgendwie auf Rechts zu Gnabry, der nur noch abschließen müsste. Doch Mohr geht voll ins Risiko und grätscht dem Torschützen die Kugel vom Fuß.

40. Für Musiala ist es der fünfte Assist und sein 14. Scorerpunkt in dieser Saison. Ohnehin ist es ein besonderer Tag für ihn, denn er absolviert heute das 100. Pflichtspiel für den FC Bayern. Ein Vereinsrekord, denn er ist der jüngste Bayer, dem das gelingt.

38. Serge Gnabry Bayern Tooor für Bayern München, 0:1 durch Serge Gnabry

Wenn die Bayern einmal ins Tempo kommen ist das kaum zu verteidigen. Gnabry schickt Kimmich in die Tiefe, der die Kugel auf der rechten Seite behauptet. Er nimmt wieder Gnabry mit, der im Sechzehner Musiala findet. Mit der Hacke legt der Youngstar zurück und Gnabry kann aus 17 Metern perfekt in die linke Ecke abschließen. Schwolow hat keine Chance und generell ist dieser Angriff kaum zu verhindern.

36. Drexker hat sich bei einer Aktion verletzt und muss kurz behandelt werden. Diese Unterbrechung nutzen sowohl Reis als auch Nagelsmann, um taktische Anweisungen zu verteilen. Für Drexler geht es zum Glück weiter.

34. Schwolow und der Pfosten retten! Kimmich bringt die Ecke von links in den Strafraum. Er visiert den kurzen Pfosten an. Choupo-Moting kann sich vom Verteidiger lösen und setzt den Kopfball aus sechs Metern scharf aufs kurze Eck. Das ist ein ganz schwieriger Ball für Schwolow, der mit Hilfe des Pfostens parieren kann. Starke Szene von beiden!

33. Da war er mal! Gnabry schlägt zwei schnelle Haken auf der rechten Seite im Sechzehner und legt ab zu Kimmich. Der bringt seine Hereingabe an den zweiten Pfosten, wo Brunner in letzter Sekunde vor Goretzka klärt.

31. Eventuell fehlt den Bayern auch das Kreativzentrum. Kimmich rückt als Rechtsverteidiger zwar viel ins Halbfeld und verteilt die Bälle, doch im Zentrum hat der Nationalspieler natürlich mehr Übersicht und seine Stärke, die punktgenauen Chipbälle, scheinen heute zu fehlen.

29. Den Hausherren gelingt es ebenfalls gut Choupo-Moting aus dem Spiel zu nehmen. Der neue Topstürmer der Bayern kommt noch nicht wirklich in die Partie und wirkt noch etwas blass in den ersten 30 Minuten.

27. Coman setzt sich auf der linken Seite gegen zwei Spieler durch und flankt in den Rückraum. Gnabry steht komplett frei und setzt aus neun Metern zum Kopfball an. Sein Abschluss geht wuchtig in Richtung Tor, doch Krauß steht goldrichtig und blockt die Kugel mit dem Knie über die Latte. Dafür gibt es erneut lautstarke Anerkennung der Fans.

26. Immer wieder beweisen die Schalker, dass sie schnell umschalten können. Bayern muss deshalb gewarnt sein, nicht zu hoch zu stehen und sich auf der Abseitsfalle auszuruhen. Bei der Bülter-Chance hat Hernández das Abseits eindeutig aufgehoben.

24. Neuer muss eingreifen! Die Bayern stehen extrem hoch und ein langer Pass von Drexler findet Bülter, der nicht im Abseits steht. Bülter hat viel Rasen vor sich und geht über links in den Sechzehner. Aus sieben Metern zieht er ab. Aus spitzem Winkel muss Neuer die Kugel halten, hechtet sich und lenkt den Ball am Tor vorbei. Die erste gute Möglichkeit gehört den Schalkern.

22. Die Angriffe der Knappen wirken durchaus vielversprechend. Auch in dieser Szene können sie sich mal lösen und Brunner marschiert über die rechte Seite. Er bringt eine Hereingabe aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten. Pavard fängt den Ball ab, doch klärt nicht optimal. Karaman kommt am Sechzehner an die Kugel, wird dann aber zu hektisch. Sein Abschluss geht deutlich links am Tor vorbei.

20. In den ersten 20 Minuten mangelt es an Torraumszenen. Trotzdem ist es eine intensive, kämpferische Begegnung. Auf beiden Seiten wird Fußball gearbeitet. Es ist ein interessanter erster Durchgang bis hierher.

17. Es ist nicht einfach die Schalker Hintermannschaft zu überspielen. Leroy Sané wird von Gnabry im Zentrum bedient. Sané macht drei Meter auf den Sechzehner zu und versucht es dann mit einem Distanzschuss aus 24 Metern. Sein Abschluss aus zentraler Position ist jedoch zu hoch angesetzt und geht weit über den Querbalken.

16. Thomas Reis gestikuliert unterdessen pausenlos an der Seitenlinie und verteilt Anweisungen an seine Mannschaft. Jeden Zweikampf und Ballgewinn feiert der Coach und pusht seine Spieler nach vorne.

14. Es ist ein ordentlicher Beginn der Gastgeber. Sie konzentrieren sich aufs Verteidigen und stehen tief in der eigenen Hälfte. Der FCB versucht es vermehrt mit langen Bällen, aber die Abwehrreihe der Königsblauen wirft sich in alles, was Richtung Sechzehner kommt. Der Rekordmeister tut sich schwer.

11. In den Anfangsminuten wirkt S04 gut auf die Bayern eingestellt. Sie stehen hinten sicher und attackieren den ballführenden Spieler oft zu zweit, bis zu dritt. Dadurch haben die Münchener kaum Zeit, ins Kombinationsspiel zu kommen.

9. Goretzka ist nur einer von vier Ex-Schalkern. Choupo-Moting, Goretzka, Neuer und Sané haben allesamt Schalker Vergangenheit.

8. Die Bayern kommen zu ihrem ersten Abschluss. Krauß legt sich die Kugel in der Aufbaubewegung zu weit vor und verliert den Ball an Goretzka. Der Ex-Schalker schickt direkt Gnabry über Rechts in den Sechzehner. Der Nationalspieler zieht aus neun Metern und ziemlich spitzen Winkel ab. Sein Abschluss geht jedoch über den Querbalken.

6. Zu Beginn wirken die Hausherren mutig und werden natürlich von ihren Anhängern nach vorne gepeitscht. Jeder Zweikampf, jede körperliche Aktion wird einem Jubel belohnt.

4. Ohne große Überraschung übernehmen die Bayern die Spielkontrolle, aber Schalke wirkt bissig. Sie erobern sich den Ball am eigenen Sechzehner und machen das Spiel direkt schnell. Auf die linke Seite kommt das Zuspiel zu Bülter, der sich im eins-gegen-eins mit Kimmich durchsetzen kann. Auf Strafraumhöhe möchte er Terodde mit einer flachen Flanke bedienen, doch Upamecano ist zur Stelle und klärt ins Seitenaus.

2. Drexler und Co. kommen sofort über die Körperlichkeit. Der Neue in der Startformation versucht sich gegen Musiala mit einer Grätsche die Kugel zu erobern. Doch Zwayer pfeift den Zweikampf zurück. Das gefällt den Schalke-Anhängern überhaupt nicht.

1. Der Ball rollt und die Bayern, natürlich in Rot, beginnen. Sie versuchen es mit einem weiten Ball nach vorne, aber den ersten Angriff kann die Schalke-Defensive gut abwehren.

1. Spielbeginn

Felix Zwayer wird das Spiel heute leiten und führt die Akteure in die Veltins-Arena. Reitet der FC Bayern weiter auf der Erfolgswelle oder kann der S04 hier für eine dicke Überraschung sorgen? Atmosphärisch sorgen die Fans mal wieder für eine fantastische Stimmung. Die Seiten werden gewählt und gleich kann es schon losgehen. Das letzte Topspiel der Bundesliga im Jahr 2022 startet jeden Augenblick. Wir freuen uns auf eine unterhaltsame Begegnung.

Bei den Bayern gibt es insgesamt zwei Veränderungen. Sadio Mané hat sich im letzten Punktspiel gegen Bremen verletzt und auch die WM-Chancen sind für den Senegalesen gering. Noch dazu hat sich Mazraoui unter der Woche eine leichte Verletzung zugezogen und es reicht noch nicht für die Startelf. Deshalb wird wohl Kimmich auf die Rechtsverteidiger-Position gehen. Für Mané und Mazraoui kommen Coman und Sané neu rein.

Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen. Thomas Reis scheint mit der Vorstellung seiner Mannschaft unter der Woche sehr zufrieden zu sein. Lediglich eine Veränderung nimmt er im Vergleich zum Erfolg gegen Mainz vor. Drexler beginnt heute auf der Zehner-Position, dafür ist Mollet zunächst erst auf der Bank.

Thomas Reis weigert sich, die Partie vor Anpfiff an die Münchener zu übergeben und möchte bestenfalls ein „positives Ergebnis erzielen.“ Dafür forderte er von seinem Team: „Gegen die Bayern müssen wir sehr aggressiv und mutig sein, um eine Chance zu haben. Es ist das letzte Spiel vor der längeren Pause. Wir müssen alles investieren, Fehler minimieren.“

Trotz der Wucht der Bayern, die kaum zu stoppen wirken, zeigt sich Julian Nagelsmann im Vorlauf der Partie vorsichtig. „Schalke ist mittlerweile sehr viel aktiver gegen den Ball und befindet sich – aus meiner Sicht – zur unrechten Zeit im Aufschwung. Ich freue mich auf das Spiel in einem tollen Stadion mit guter Stimmung. Es wird ein toughes Spiel." Nagelsmann weiß somit um die neuentfachten Stärken der Königsblauen und möchte unbedingt mit einem Erfolg in die Winterpause gehen.

Der FC Bayern kommt mit enorm breiter Brust nach Gelsenkirchen. Die letzten fünf Bundesligaspiele hat der FCB gewonnen und dabei unglaubliche 22 Tore erzielt. Wettbewerbsübergreifend haben die Münchener neun Siege in Folge eingefahren. Der Rekordmeister spielt sich somit zurück an die gewohnte Tabellenspitze und hat wieder vier Punkte Vorsprung auf den Verfolger Union Berlin. Die Schalker warten seit 21 Pflichtspielen auf einen Sieg gegen den heutigen Gegner und bei dieser Stärke der Münchener ist es schwer zu glauben, dass diese Negativserie heute gebrochen wird.

Die Schalker sind wieder da! Mit einem 1:0 Heimerfolg gegen Mainz haben die Knappen ihre Negativserie von sieben verlorenen Spielen in Folge endlich durchbrochen und konnten den wichtigen Anschluss an die Abstiegskonkurrenten halten. Unter Thomas Reis wirkt Königsblau verbessert und zielstrebiger und konnte sich nach einer unglücklichen Niederlage in Bremen unter der Woche belohnen. Dabei gewannen die Schalker keineswegs glücklich, sondern waren gegen schwache Mainzer über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Trotzdem stehen die heutigen Gastgeber weiterhin auf dem 18. Rang und begrüßen heute die formstarken Meister aus München.