52. Thuram muss das 5:2 machen!

49. Die Frage ist nun, ob die Fohlenelf es schafft, den Vorsprung länger zu halten. Für den BVB ist es natürlich ein denkbar schlechter Auftakt in den zweiten Abschnitt.

46. Kouadio Koné M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 4:2 durch Kouadio Koné

Es geht sofort weiter! Gladbach stößt an und belohnt sich am Ende einer langen Ballstafette mit dem 4:2 direkt nach Wiederanpfiff. Stindl steckt halb rechts durch auf Hofmann, der auf Höhe des Strafraums die Übersicht behält und Koné im Zentrum bedient. Aus 20 Metern fackelt dieser nicht lange und schließt überlegt ins linke untere Eck ab. Nichts zu machen für Kobel!

46. Thorgan Hazard Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

46. Gio Reyna Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Gio Reyna

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Puh, durchatmen! Das Borussen-Duell reißt in Durchgang eins jeden von den Sitzen. Zwischen Gladbach und Dortmund steht es 3:2. Die beiden Teams gönnten sich in den ersten 45 Minuten keine Verschnaufspause. Bereits nach knapp vier Minuten klingelte es zum ersten Mal im Tor der Gäste, Hofmann netzte zur Führung ein. Daraufhin kontrollierte der BVB das Geschehen und glich durch Brandt verdient aus (19'). Ein Freistoß und ein eiskalter Konter sorgten dann für einen doppelten Rückschlag für Schwarz-Gelb, Bensebaini und Thuram brachten den VfL mit 3:1 in Führung (26', 30'). Aber auch das war es noch nicht. Ebenfalls nach einer Standardsituation war es Schlotterbeck, der Dortmund wieder auf einen Treffer heranbrachte (40'). Wenig später musste Olschowsky dann noch gegen Malen aus fünf Metern retten (43') und hielt die Führung vorerst fest. Man darf sich auf einen packenden zweiten Durchgang freuen!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Gladbach beruhigt das Spiel jetzt und wartet auf den Pausenpfiff.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Olschowsky verhindert per Glanzparade das 3:3! Reyna hat auf der rechten Außenbahn viel Platz und läuft in Richtung Sechzehner. Dort angekommen spielt er flach an die Fünferkante, wo Malen den Fuß hinhält und eigentlich ausgleichen müsste. Aber auch nur eigentlich, denn Olschowsky ist blitzschnell unten und pariert den Schuss. Wahnsinn!

42. Und der BVB macht weiter, will unbedingt noch den Ausgleich vor der Pause. Seit dem 3:1 der Gladbacher gibt es kaum noch Entlastung für die Fohlen.

40. Nico Schlotterbeck Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 3:2 durch Nico Schlotterbeck

Und aus der nachfolgenden Ecke resultiert der Anschlusstreffer! Süle steigt im Zentrum hoch zum Kopfball. Olschowsky kann den Aufsetzer nicht festmachen und wehrt genau nach vorne ab. Das ruft Schlotterbeck auf den Plan, der aus kürzester Distanz den Abpraller versenkt.

40. Raphaël Guerreiro tritt zum Freistoß aus gut 20 Metern halb linker Position an. Der Portugiese hebt den Ball über die Mauer ins linke Eck, Olschowsky hat aber keine Mühe, das Spielgerät über die Latte zu lenken.

37. Olschowsky pariert erneut gegen Moukoko! Der Stürmer schließt aus wenigen Metern links im Sechzehner ab, doch der Winkel ist etwas zu spitz. So kann der Gladbacher Torwart den Ball abwehren.

34. Raphaël Guerreiro Dortmund Gelbe Karte für Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund)



33. Zwei Großchancen für den BVB! Erst prüft Moukoko Olschowsky mit einem Kopfball am rechten Pfosten im kurzen Eck, doch der Torhüter kratzt den Ball noch von der Linie. Anschließend könnte Reyna das Leder eigentlich locker aus zehn Metern einschieben, aber Olschowsky ist blitzschnell wieder zurück in Position und pariert auch diesen Abschluss.

30. Marcus Thuram M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 3:1 durch Marcus Thuram

Doppelschlag der Fohlen! Aus eigenem Ballbesitz der Gäste in der gegnerischen Hälfte wird der BVB erneut Opfer eines eiskalten Konters der Gladbacher. Nachdem der VfL die Kugel zurückerobert, geht Hummels am Mittelkreis volles Risiko gegen Koné und rückt aus der Viererkette nach vorne, um den Ball zurückzugewinnen. Hummels kommt zu spät und so folgt der Pass auf Thuram, der frei durch ist. Alleine vor Kobel bleibt er ganz cool, umläuft den Keeper links und schiebt ins leere Tor ein.

29. Die Zuschauer bekommen bislang einiges für ihr Geld geboten. Beide Teams sorgen bislang für einen würdigen letzten Spieltag vor der WM.

26. Ramy Bensebaini M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:1 durch Ramy Bensebaini

Unter der Woche wurde ihm noch ein Kopfballtor aberkannt, nun bringt Bensebaini die Borussia erneut in Führung! Hofmann übernimmt den Freistoß rechts vor dem Strafraum und hebt das Leder perfekt an den Elfmeterpunkt. Bensebaini kommt mit Tempo an und befördert die Kugel mit der Stirn wuchtig links ins Eck.

26. Mats Hummels Dortmund Gelbe Karte für Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Thuram wird rechts an der Box von Hummels zu Fall gebracht. Der Innenverteidiger sieht den Gelben Karton.

22. Gladbach verpasst die erneute Führung! Auf einmal ist Hofmann frei durch, weil Schlotterbeck am Mittelkreis wegrutscht. Hofmann könnte iegntlich alleine aufs Tor zulaufen, aber Hummels verteidigt geschickt und macht zum einen den Passweg auf Thuram nach links zu. Zum anderen zwingt er Hofmann, etwas Tempo rauszunehmen und so passt er erst spät zum Franzosen hinüber, als dieser bereits im Abseits steht.

19. Julian Brandt Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:1 durch Julian Brandt

Dortmund gleicht nach knapp 20 Minuten mit einem herrlichen Treffer aus! Guerreiro passt auf Bellingham, der halb links 25 Meter vor dem Tor nicht angegriffen wird. In der Mitte startet Brandt in die Box und Bellingham löffelt das Leder butterweich auf ihn am Elfmeterpunkt. Mit dem Rücken zum Tor nimmt Brandt den Ball mit dem rechten Oberschenkel an und netzt dann mit dem linken Fuß rechts unten ein.

17. Moukoko ist bislang der Auffälligste der Gäste! Mit einem kurzen Haken schickt er Weigl 20 Meter vor dem Kasten zu Boden und sucht den Abschluss. Da er die Kugel jedoch nicht richtig trifft, nimmt Olschowsky das Leder sicher auf.

15. Kurz darauf kommt Brandt aus 15 Metern halb linker Position zum Abschluss. Sein Versuch rollt rechts am Pfosten vorbei – Abstoß.

14. Moukoko geht rechts vor dem Strafraum gegen Elvedi ins direkte Duell – mit dem besseren Ende für den Schweizer. Die Fohlen machen die Räume rund um den eigenen Sechzehner extrem eng.

11. Hofmann befreit Gladbach aus der eigenen Hälfte mit einem tollen sich öffnenden Diagonalball auf Thuram. In der linken Halbspur zieht der Franzose in die Box, aber Schlotterbeck geht das Tempo mit und klärt zur Ecke. Diese bringt nichts ein.

9. Lars Stindl M'gladbach Gelbe Karte für Lars Stindl (Bor. Mönchengladbach)

Lars Stindl will Gio Reyna per Grätsche den Ball an der Seitenlinie abluchsen, kommt aber einen Tick zu spät. So rauscht er fast frontal in den Mann hinein und kassiert früh Gelb.

7. Schwarz-Gelb versucht, über Spielkontrolle – sprich viel Ballbesitz – ins letzte Drittel zu kommen. Die Gastgeber machen vor allem ab der Mittellinie erst so richtig Druck.

4. Jonas Hofmann M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Jonas Hofmann

Hofmann beschert den Hausherren die frühe Führung! Dortmund bestimmt die Anfangsphase, aber die Fohlen stechen beim ersten Konter eiskalt zu. Stindl trägt die Kugel über das Mittelfeld nach vorne und bedient Hofmann, der zwischen den Innenverteidigern durchstartet. Der Nationalspieler guckt hoch und schließt mit dem linken Fuß überlegt links unten ab aus elf Metern.

2. Brandt bedient Moukoko zentral an der Sechzehnerkante, aber sofort bekommt der kommende WM-Debütant Druck von Friedrich. Der Gladbacher gewinnt den Zweikampf und bereinigt die Situation.

1. Der letzte Spieltag der Bundesliga vor der WM beginnt in diesem Moment! Der BVB in Person von Youssoufa Moukoko stößt an.

1. Spielbeginn

Nach der Aufregung am Mittwoch rund um das Spiel Bochum gegen Mönchengladbach und das vermeintliche 2:2 der Fohlen, das der Unparteiische Daniel Schlager nach Hinweis des VAR zurücknahm, schickt der DFB heute einen der aktuell besten Schiedsrichter in den Westen. Die Partie wird von Sven Jablonski geleitet, der seit diesem Jahr auch Fifa-Schiedsrichter ist. Mit Günter Perl im „Kölner Keller“ steht ihm ein äußerst erfahrener Ex-Referee zur Seite.

Edin Terzić kündigte im Vorfeld der Partie an, mit demselben Kader wie schon gegen Wolfsburg antreten zu wollen. Die Gäste müssen somit auch heute auf Marco Reus verzichten, was natürlich ebenfalls für die deutsche Nationalmannschaft extrem bitter ist, da für ihn die WM noch zu früh kommt. Der BVB hofft auf ein Comeback im neuen Jahr.

Die Gastgeber haben derweil weiterhin mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen. Es fallen immer noch Yann Sommer und Tobias Sippel aus, sodass im Tor Jan Olschowsky zu seinem zweiten Bundesligaeinsatz kommen wird. Alassane Pléa, der gegen Bochum noch getroffen hatte, wird aufgrund einer Covid-Infektion nicht im Kader stehen. Ko Itakura jedoch ist seit wenigen Tagen wieder zurück im Mannschaftstraining und könnte eventuell kurz eingesetzt werden.

Aber auch der BVB lässt immer wieder Punkte liegen, nicht zuletzt am Dienstag gegen den VfL Wolfsburg (0:2). Die Dortmunder haben bereits sechs Punkte Rückstand auf den Rekordmeister an der Spitze. Zum Vergleich: In der letzten Saison waren es nach 14 Spielen bloß vier Punkte Rückstand und sowohl Bayern als auch Dortmund hatten mehr Punkte auf dem Konto als jetzt.

Das Aufeinandertreffen der beiden Teams ist nicht nur aufgrund der Historie stets brisant. Sportlich ist die Begegnung durchaus richtungsweisend für beide Teams. Die Fohlen suchen schon über die gesamte bisherige Spielzeit nach Konstanz und liegen derzeit auf Rang neun – sechs Punkte hinter einem Europa-League-Platz. Da möchten die Hausherren natürlich verhindern, dass die festen internationalen Ränge nicht noch weiter in die Ferne rücken.