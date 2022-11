45. Halbzeitfazit:

Borussia Dortmund führt zur Pause des Bundesligaheimspiels gegen den VfL Bochum mit 3:0. Nach sehr ordentlichen Anfangsminuten der Gäste gelang dem BVB noch eine perfekte erste Viertelstunde. So folgte Moukokos erfolgreichem Mitteldistanzhammer (8.) ein auf einem Foul Lampropoulos‘ an Malen beruhendem Strafstoß, den Reyna sicher verwandelte (12.). In der Folge ruhten sich die Schwarz-Gelben etwas zu stark auf der Führung aus und hatten gleich zweimal Glück, dass die Letsch-Auswahl den Anschluss verpasste: Erst segelte Zollers Fallrückzieher knapp über den Heimkasten (25.), dann wurde Hofmanns Heber in die linke Ecke wegen einer Abseitsstellung nachträglich aberkannt (27.). Daraufhin kam zwar wieder mehr Ernsthaftigkeit in die Herangehensweise der Terzić-Auswahl, doch zwingende Chancen auf ihren dritten Treffer verpasste sie lange Zeit. In der Nachspielzeit nutzte sie dann einen krassen Stellungsfehler Riemanns, um durch einen Flugball Moukokos aus großer Distanz doch noch nachzulegen (45.+2). Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Youssoufa Moukoko Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 3:0 durch Youssoufa Moukoko

Der Junge kann's auch aus großer Distanz! Nach einem Befreiungsschlag Schlotterbecks unterläuft Soares den Ball an der Mittellinie. Moukoko startet durch, erkennt, dass Riemann außerhalb seines Sechzehners postiert ist und überwindet ihn mit einem präzisen Flugball aus 40 Metern, der in der linken Ecke einschlägt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins im Signal-Iduna-Park soll um 120 Sekunden verlängert werden.

44. ... und nimmt die Entscheidung korrekterweise zurück!

43. ... Schiedsrichter Tobias Stieler wird vom VAR in die Review-Area gerufen...

42. Es gibt den nächsten Elfmeter für den BVB! Reyna soll auf dem Weg nach innen auf der rechten Strafraumseite durch Soares zu Fall gebracht worden sein. Es handelt sich aber nur um einen ganz leichten Kontakt am rechten Knie, den der Amerikaner zudem gesucht hat...

40. Hummels rettet für Kobel! Stögers Eckstoßflanke von links landet bei Lampropoulos, der aus mittigen neun Metern auf die halbrechte Ecke nickt. Hummels steht vor seinem Keeper Kobel und klärt auf Kosten der nächsten Ecke, die ungefährlich ist.

39. Bellingham verpasst grätschend vor dem linken Pfosten, nachdem Reyna von der rechten Grundlinie nach innen gepasst hat. Wegen einer knappen Abseitsstellung des Amerikaners hätte ein Treffer aber ohnehin nicht gezählt.

36. Bochum hat zweifellos die richtige Einstellung zu dieser Partie, ist bei erhöhter Geschwindigkeit in den schwarz-gelben Kombinationen aber völlig überfordert. Es hängt wohl in erster Linie von den Hausherren ab, ob der VfL hier und heute noch etwas reißen kann.

33. Für den BVB scheint das zurückgenommene Tor des VfL ein Warnschuss gewesen zu sein. Er zeigt wieder deutlich mehr Präsenz im Mittelfeld und erhöht die Investitionen in Sachen Offensive.

30. Brandt wird auf dem linken Flügel durch Gamboa regelwidrig niedergestreckt. Diesmal verfügt Guerreiros Hereingabe über die richtige Höhe und Schärfe, segelt aber an Freund und Feind vorbei ins rechte Toraus.

27. Philipp Hofmann Bochum VAR-Entscheidung: Das Tor durch P. Hofmann (VfL Bochum) wird nicht gegeben, Spielstand: 2:0

Eine Fußlänge verhindert das Bochumer Anschlusstor! Infolge einer hohen Verlagerung Soares' überwindet Hofmann den herauslaufenden Kobe mit einem perfekten Heber in die linke Ecke. Der VfL bejubelt den Treffer, doch dann meldet sich der VAR bei Schiedsrichter Tobias Stieler und teilt ihm die knappe Abseitsposition des Ex-Karlsruhers mit.

25. Aus heiterem Himmel hat Bochum die Chance zum Ausgleich! Nach Stögers Eckstoßflanke von links produziert Süle an der Fünferkante in Bedrängnis nur eine Bogenlampe. Zoller probiert sich aus sechs Metern mit einem Fallrückzieher, der nur knapp über den mittigen Teil des Querbalkens rauscht.

24. In der Live-Tabelle ist Dortmund durch die Führung auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt. Da die Bayern bei Hertha ebenfalls bereits vorne liegen, beträgt der Rückstand auf die Spitze drei Punkte.

21. Bochum kann ein paar aktivere Momente einstreuen und ein Teil des verlorenen Selbstvertrauens wieder aufbauen. Die bisher höchste VfL-Pleite im ehemaligen Westfalenstadion ist übrigens ein 0:5 aus dem April 2001.

18. ... Guerreiro flankt erneut zu niedrig nach innen. Am nahen Fünfereck ist Losilla mit dem Kopf zur Stelle.

17. Gamboas Foul gegen Reyna bringt dem BVB einen Freistoß direkt am linken Strafraumeck ein...

15. "Die Nummer eins im Pott sind wir", skandieren die Heimfans, befinden sich verständlicherweise früh in Feierstimmung. Zu Beginn der Englischen Woche in der Bundesliga sind die ersten drei Punkte gefühlt schon auf dem schwarz-gelben Konto verbucht.

12. Gio Reyna Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Gio Reyna

Der BVB stellt die Weichen ganz früh auf Kantersieg! Reyna verzögert den Anlauf leicht und schiebt beim ersten Zucken Riemanns nach rechts in die offene linke Ecke ein.

11. Es gibt Strafstoß für Dortmund! Der durch Brandt per Steilpass auf die linke Sechzehnerseite geschickte Malen dreht sich um Bewacher Lampropoulos und geht dann nach einem leichten Kontakt am linken Schienbein zu Boden. Referee Tobias Stieler zeigt sofort auf den Punkt.

8. Youssoufa Moukoko Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Youssoufa Moukoko

Moukoko lässt den Signal-Iduna-Park mit einer sensationellen Einzelaktion beben! Der 17-Jährige erobert den Ball im halbrechten Offensivkorridor gegen Ordets, zieht nach innen und packt aus 20 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem linken Spann aus. Der scheint zunächst zu hoch angesetzt zu sein, senkt sich dann aber noch rechtzetig und schlägt nach leichtem Kontakt am mittleren Bereich der Unterkante der Latte in den Maschen ein.

7. Nach Ordets' Foul an Malen bekommen die Schwarz-Gelben auf der linken Außenbahn einen Freistoß zugesprochen. Guerreiros Ausführung mit dem rechten Innenrist ist zu niedrig angesetzt und wird durch Stafylidis per Kopf geklärt.

4. Der letztjährige Aufsteiger verzeichnet in den Anfangsminuten die Mehrzahl der Ballaktionen in der gegnerischen Hälfte. Der BVB scheint eine gewisse Eingewöhnungszeit zu benötigen.

1. Dortmund gegen Bochum – das Westduell im Signal-Iduna-Park ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Blau-Weißen, die mit dem 4:3-Auswärtssieg im letzten Aufeinandertreffen Ende April den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machten und deren Defensivabteilung mit 32 Gegentoren die mit Abstand schlechteste der Bundesliga ist, stellt Coach Thomas Letsch nach der 0:4-Auswärtsniederlage beim VfL Bochum dreimal um. Stafylidis, Lampropoulos und Zoller ersetzen Heintz (Rückenprobleme), Förster und Antwi-Adjei (beide auf der Bank).

Auf Seiten der Schwarz-Gelben, die bei 20 Treffern über den zweitschwächsten Angriff in der oberen Tabellenhälfte verfügen und die mit einem dreifachen Punktgewinn im Optimalfall auf einen Zähler an die Tabellenspitze heranrücken, hat Trainer Edin Terzić im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden beim FC Kopenhagen fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Passlack, Hazard, Can, Modeste und Adeyemi (allesamt auf der Bank) beginnen Guerreiro, Süle, Bellingham, Brandt und Moukoko.

Der VfL Bochum ist in der Fremde auch unter Reis-Nachfolger Thomas Letsch ein Aufbaugegner. So ließ er dem überraschenden 2:1-Heimerfolg gegen Spitzenreiter 1. FC Union Berlin eine 0:4-Auswärtsklatsche beim VfL Wolfsburg folgen. Durch den unverkennbaren Aufwärtstrend vor eigenem Publikum haben die Anhänger an der Castroper Straße allerdings Hoffnung geschöpft, dass die Blau-Weißen das rettende Ufer nicht schon sehr früh aus den Augen verlieren. Sollte ihnen heute beim großen BVB wie in der Vorsaison eine Sensation gelingen, könnte der Abstand auf Rang 15 auf einen Punkt verringert werden.

Borussia Dortmund geht nach Siegen gegen den VfB Stuttgart (5:0) und bei der SG Eintracht Frankfurt (2:1) als Tabellenvierter in die Englische Woche und die letzten 270 Spielminuten vor der WM-Pause. Vor dem bedeutungslosen letzten Champions-League-Gruppenspiel beim FC Kopenhagen, das mit 1:1 endete, setzten sich die Schwarz-Gelben mit einer großen Portion Glück bei den Adlerträgern in Hessen, verzeichneten diese doch klare Chancenvorteile und bekamen einen eigentlich eindeutigen Strafstoß verwehrt.