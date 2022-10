Halbzeitfazit: Der VfL Bochum führt überraschend 1:0 zur Pause gegen Union Berlin. Von Beginn an tun sich die Eisernen schwer gegen die engstehenden Hausherren und auf beiden Seiten gibt es kaum Möglichkeiten. Ein Standard für den VfL führt dann schlussendlich kurz vor der Pause zum 1:0 für die Gastgeber. Kann sich Union in der zweiten Hälfte mehr Chancen gegen den Tabellenletzten erspielen oder lässt der Tabellenführer in Bochum heute überraschend Punkte liegen.

Gamboa setzt sich diesmal auf der rechten Seite mal durch und flankt den Ball an den zweiten Pfosten. Antwi-Adjei steigt hoch und geht spektakulär rund fünf Mezer vor dem Kasten zu Boden. Bochum will einen Foulelfmeter, doch Schiedsrichter Aytekin pfeift nicht.

Soares verliert an der eigenen Strafraumgrenze das Leder und Becker erobert die Kugel und flankt einen Ball von rechts aus rund 17 Metern an den Fünfer. Doch Gießelmann und Siebatcheu verpassen die Hereingabe klar.

Langer Ball bei den Gästen auf Becker. Mašović legt das Leder unglücklich Becker im Zentrum in die Füße, der passst den Ball weiter zu Gießelmann auf links Aber der Spieler mit der Nummer 23 verliert an der Strafraumkante die Kugel. Bochum wieder im Ballbesitz.

Die Eisernen sind seit fünf Wettbewerbs-übergreifenden Spielen ungeschlagen. Nach einer 0:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt gab es zwei Siege in der Europa-League gegen Malmö, einen 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart und einen 2:0-Sieg gegen Dortmund in der Liga. Mit 23 Zählern ist Union Tabellenführer der Bundesliga. Zuletzt holte das Team von Chefcoach Fischer einen 2:0-Sieg im DFB-Pokal-Spiel gegen Heidenheim. Auch die Berliner stehen damit im Achtelfinale.

Bochum steht aktuell mit vier Punkten auf dem 18. Platz in der Bundesliga. Der VfL holte nach acht sieglosen Spielen in der Liga am neunten Spieltag einen 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Neben dem Sieg gegen die Eintracht holten die Bochumer ein 1:1-Remis gegen den 1. FC Köln. Sonst ging das Team von Cheftrainer Letsch achtmal als Verlierer vom Platz. Zuletzt gab es eine 1:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart. In der Woche setzte sich der Tabellenletzte mit 1:0 gegen den Drittligisten Elversberg in der zweiten Runde des DFB-Pokals durch und steht damit im Achtelfinale.