21. Kramer bekommt die Kugel von der linken Seite und hat am Sechzehner einen kurzen Moment Zeit. Herrlich hebt er die Kugel nach rechts auf Stindl, der aus knapp zwölf Metern volley abzieht. Der Ball ist nicht platziert genug und so kann Trapp hier erneut abwehren.

18. Julian Weigl M'gladbach Gelbe Karte für Julian Weigl (Bor. Mönchengladbach)

Wir notieren die nächste Gelbe Karte, dieses Mal für Julian Weigl. Dieser kommt bei einer Grätsche einen Schritt zu spät und auch hier geht das Ticket durchaus in Ordnung.

16. Kouadio Koné M'gladbach Gelbe Karte für Kouadio Koné (Bor. Mönchengladbach)

Kone attackiert Kamada im Aufbauspiel und steigt dem Frankfurter komplett auf den Fuß. Kone, Farke und auch alle anderen Gladbacher sehen das anders, doch die Karte ist durchaus berechtigt. Es ist zudem die fünfte Gelbe Karte für Kone, der in der nächsten Woche bei Union zuschauen muss.

14. Diese beiden Chancen sind aber Ausdruck der spielerischen Ausrichtung beider Teams. Hier ergeben sich für beide Offensivreihen durchaus Räume hinter den Abwehrketten.

10. Trapp rettet die Führung! Gladbach klärt die Kugel eigentlich nur, doch Thuram geht beherzt nach und spitzelt Jakic den Ball vom Fuß. Plötzlich läuft der Franzose frei auf das Tor zu, scheitert aber an Trapp, der mit einer tollen Fußparade das 1:0 festhält.

8. Kolo Muani wird nun selber von einem langen Ball auf die Reise geschickt und geht auf der halbrechten Seite in den Strafraum. Sein Flachschuss geht allerdings deutlich am langen Pfosten vorbei!

6. Jesper Lindstrøm Frankfurt Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Jesper Lindstrøm

Da ist die frühe Führung der Gäste! Stindl spielt in der Offensive einen Fehlpass in die Füße von Ndicka. Dieser spielt sofort tief auf Kolo Muani. Der Offensivmann dreht sich schnell und schickt Lindstrøm auf die Reise. Dieser setzt sich mit etwas Glück gegen mehrere Verteidiger durch und steht plötzlich frei vor der Kiste. Auch beim Abschluss hat der Angreifer wieder etwas Dusel, am Ende wird ihm das aber egal sein.

4. Frankfurt hat in den ersten Minuten etwas mehr von der Partie und lässt sich auch nicht davon beirren, dass Gladbach mitunter sehr hoch verteidigt.

1. Auf geht's! Gladbach stößt an und zwar in den weißen Jerseys. Frankfurt agiert heute ganz in Schwarz.

1. Spielbeginn

Die Leistung der Adlerträger in der Vorwoche beim 5:1 gegen Leverkusen hat Trainer Oliver Glasner wenig überraschend sehr überzeugt. Der Übungsleiter sieht daher keinen Grund für etwaige Wechsel und schickt dieselbe Startelf ins Rennen, wie gegen die Werkself.

Mit den Stuttgarter Kickers hatte Eintracht Frankfurt unter der Woche ein etwas leichteres Pokal-Los. Mit 2:0 lösten die Hessen die Pflichtaufgabe glanzlos aber souverän. Nimmt man das 5:1 vom letzten Wochenende gegen Leverkusen mit dazu, sind es nun zwei Pflichtspiel-Siege in Serie, nachdem man sich zuvor in Bochum (0:3) blamiert und in Tottenham (2:3) nicht belohnt hatte. In der Liga bedeutete das vor dem Spieltag Platz Fünf, einen Zähler vor dem heutigen Gegner, den man natürlich gerne auf Abstand halten würde bzw. diesen ausbauen möchte.

Das Pokal-Aus bezahlten die Gladbacher zudem noch sehr teuer. Mit Yann Sommer und Jonas Hofmann verletzten sich zwei Leistungsträger schwer und fallen wohl bis zur WM-Pause aus. Heute werden die beiden durch Sippel und Stindl ersetzt im Vergleich zum Pokalauftritt in Darmstadt.

16 Punkte, Platz Sechs vor dem Spieltag mit drei Punkten Rückstand auf Rang Zwei. Eigentlich müsste die Welt in Mönchengladbach in Ordnung sein, könnte man beim Blick auf die Tabelle sagen. Grundsätzlich sind die Fohlen mit dem Saisonverlauf auch nicht unzufrieden, doch die Mannen von Daniel Farke haben durchaus den ein oder anderen Aussetzer zu verzeichnen. Vor wenigen Wochen beispielsweise das 1:5 in Bremen, das man jedoch mit einem 5:2-Derbysieg gegen Köln sofort wettmachen konnte. Unter der Woche gab es nun das bittere Pokal-Aus bei Darmstadt 98 und so ist es heute wieder Zeit für eine Reaktion der Elf von Niederrhein.