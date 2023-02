45. +2 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Gladbach und Schalke in einem nicht allzu unterhaltsamen NRW-Duell noch 0:0. Die Gäste aus Gelsenkirchen rührten von Anfang an hinten Beton an und hielten die Fohlen lange Zeit effektiv vom eigenen Tor fern. Die Elf vom Niederrhein agierte im Spielaufbau bisweilen übervorsichtig und ließ in aller Gänze überraschende Aktionen vermissen, wodurch S04 nahezu gar nichts anbrennen ließ. Erst eine Minute vor Ablauf des ersten Durchgangs brannte es erstmals nach einer Ecke im Schalker Strafraum. Umgekehrt waren aber auch die Knappen viel zu behäbig im Spiel nach vorne, wodurch das 0:0 den sehr chancen- und ereignisarmen ersten Durchgang letztlich sehr treffend abbildet.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Und beim Eckball klingelt es jetzt beinahe im Schalker Tor. Erst ist Fährmann aber mit dem Fuß gegen Itakura zur Stelle, ehe Yoshida den Kramer-Nachschuss mit dem Kopf über die Latte lenkt. Die anschließende Ecke bringt dann nichts weiter ein.

43. Auf der anderen Seite ist auf einmal Thuram durch und kann rechts in den Strafraum eindringen. Jenz geht volles Risiko und trennt Thuram mit einer perfekt getimten Grätsche vom Ball. Es gibt Eckstoß für die Fohlen.

42. Jetzt ist es Soichiro Kozuki, der erneut aus der zweiten Reihe schießt und die Kugel dieses Mal sogar aufs Tor bringt. Der Linksschuss kommt jedoch völlig zentral und halbhoch auf Omlin, der sicher zupackt.

40. Auf der anderen Seite kann Skarke sich mal mit dem Ball am Fuß durchs Zentrum zum Gladbacher Strafraum vorarbeiten. Mitspieler Terodde ist gleich doppelt gedeckt, sodass der 26-Jährige es selbst machen muss. Der Rechtsschuss aus 16 Metern geht jedoch deutlich rechts am Tor der Fohlen vorbei.

39. Mit einem Zufallsprodukt wird es jetzt wenigstens mal etwas gefährlich vor dem Schalker Tor. Koné zieht von der Strafraumgrenze aus ab und Brunner fälscht das Leder sehr scharf mit der Fußspitze aufs lange Eck ab. Fährmann streckt sich vergeblich, aber der Ball springt knapp am rechten Pfosten vorbei. Die anschließende Ecke verpufft dafür dann wieder vollumfänglich.

37. Die Partie plätschert völlig ereignisarm vor sich hin. Beide Teams verteidigen sehr diszipliniert, kommen aber zu keinerlei gefährlichen Angriffen. Das Match spielt sich praktisch vollständig zwischen den Strafräumen ab.

34. Julian Weigl M'gladbach Gelbe Karte für Julian Weigl (Bor. Mönchengladbach)

Weigl geht mit gestrecktem Bein ins Luftduell mit Skarke und erwischt den Schalker am Oberschenkel. Das bringt ihm eine Gelbe Karte mit Folgen ein: Er verpasst das nächste Auswärtsspiel bei Hertha BSC.

32. Offensiv geht bei den Gelsenkirchenern nahezu gar nichts. Erst verpasst Král den richtigen Moment, um aus der zweiten Reihe mal abzuziehen, und dann überpowert Balanta einen fahrigen Steilpass ins Seitenaus.

29. Koné schickt nach Ballgewinn im Zentrum Thuram über links, aber Brunner ist mit einer perfekt getimten Grätsche zur Stelle und trennt den Gladbacher vom Ball. Stark verteidigt.

27. Auf der anderen Seite kann Gladbach mal mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ko Itakura setzt im Zentrum zum Dribbling an und lässt Éder Balanta und Moritz Jenz stehen, die wegen ihrer Gelben Karten beide nicht entschlossen genug hingegen. Der flache Rechtsschuss aus 19 Metern kommt nicht ungefährlich aufs rechte Eck, aber Ralf Fährmann ist rechtzeitig unten und hält die Kugel fest.

26. Koné vertändelt die Kugel im Zentrum und über Kozuki kommt Schalke im Umschaltspiel in eine Drei-gegen-Drei-Situation. Dieses Mal will der Japaner auch direkt ablegen, leistet sich jedoch ohne Not einen Fehlpass auf Stindl.

25. Die Elf vom Niederrhein erarbeitet sich mal einen Eckball, aber auch hierbei entsteht keinerlei Gefahr. Ralf Fährmann kann das Leder am ersten Pfosten sicher aus der Luft pflücken.

24. Jetzt greift Schalke mal über den rechten Flügel an und Soichiro Kozuki kann mit dem Ball am Fuß in den Strafraum eindringen. Statt für den in die Schnittstelle startenden Simon Terodde quer zu legen, zieht er aber direkt ab, trifft dabei jedoch den Ball nicht richtig, der ins Toraus kullert. Ein Angriff, wie er symptomatisch für dieses bislang wenig unterhaltsame Spiel ist.

23. Das Geschehen auf dem Rasen entspricht weiterhin nicht der guten Stimmung auf den Rängen. Die Königsblauen rühren Beton an und halten die Fohlen effektiv vom eigenen Drittel fern, suchen allerdings keine spielerischen Lösung im Offensivspiel, wodurch auch die Borussia sich defensiv bislang nicht allzu sehr strecken muss.

20. Es bleibt weiter zäh im Borussia-Park, wo viel Mittelfeldgeplänkel und Klein-Klein das Geschehen dominiert. Gladbach versucht zwar immer wieder auf die Flügel auszuweichen, aber Schalke verteidigt sehr breit und unterbindet diesen Ansatz effektiv.

17. Ein fußballerisches Feuerwerk ist dieses NRW-Duell bislang wahrlich noch nicht. Beide Teams verdichten das Zentrum mit aller Macht und stellen die Anspielstationen clever zu, sodass im Spiel nach vorne kaum Fortschritte erzielt werden.

14. Moritz Jenz Schalke Gelbe Karte für Moritz Jenz (FC Schalke 04)

Jenz kommt gegen Thuram zu spät und trifft den Gladbacher Angreifer hart am Sprunggelenk. Auch zu dieser Gelben Karte gibt es keine zwei Meinungen.

13. Im Spiel nach vorne läuft bei Schalke noch nicht allzu viel zusammen. Moritz Jenz startet aus dem eigenen Drittel heraus und schlägt die Kugel dann einfach mal auf Verdacht weit nach vorne. Allerdings läuft kein Mitspieler hoch an. Die Konsequenz ist der Ballverlust.

10. Schalke steht relativ tief und verteidigt bislang sehr diszipliniert. Entsprechend schwer tun die Mannen vom Niederrhein sich in der Anfangsphase, das Zentrum zu überbrücken.

7. Den ruhenden Ball bringt Hofmann selbst hoch in die Box, wo Král jedoch am höchsten springt und per Kopf klären kann.

6. Éder Balanta Schalke Gelbe Karte für Éder Balanta (FC Schalke 04)

Balanta legt bei einem hohen Ball der Borussia kein gutes Stellungsspiel an den Tag, wodurch Hofmann zu enteilen droht. Resolut packt der Kolumbianer zu, reißt seinen Gegenspieler von hinten um und sieht dafür die frühe Gelbe Karte.

5. Ein hoher Ball aus dem rechten Halbfeld rutscht etwas glücklich zu Skarke durch, der jedoch aus acht Metern zu überrascht davon ist, den Ball zu bekommen, und nicht mehr kontrolliert abschließen kann. Der Kopfball geht deutlich rechts vorbei. Abstoß Gladbach.

2. Scally tankt sich auf dem rechten Flügel an Skarke vorbei und flankt dann hoch auf die andere Seite, wo Bensebaini die Direktabnahme mit maximalem Risiko direkt nimmt. Der Ball kommt nicht schlecht, wird aber von Yoshida geblockt.

1. Der Ball rollt im Borussia-Park. Die Gladbacher treten ganz in Weiß an. Die Gäste aus Gelsenkirchen sind im gewohnten Königsblau gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Wenn Gladbach auf das aktuelle Schlusslicht der Bundesliga traf, gab es zuletzt übrigens acht Mal in Folge einen Sieg der Fohlen. Letztmalig musste die Borussia sich in Januar 2018 einem Team geschlagen geben, das zu Beginn des Spieltags die Rote Laterne inne hatte. Damals hieß es 1:2 gegen den 1. FC Köln.

133 Aufeinandertreffen stehen zwischen den beiden NRW-Teams bislang zu Buche, wobei die Bilanz bemerkenswert ausgeglichen ist. 49 Mal siegte Gladbach, während S04 bei 36 Remis ebenfalls schon 48 Partien gegen die Fohlen gewinnen konnte. Auswärts in Gladbach war für Königsblau jedoch zumeist nicht allzu viel zu holen. Die Elf vom Niederrhein gewann 30 ihrer 48 Bundesliga-Heimspiele gegen Schalke. Nur gegen Werder Bremen kann die Borussia noch mehr Heimsiege in der Beletage des deutschen Fußballs vorweisen (31).

Bei der Elf, die die Schalker Durststrecke in der Ferne heute beenden soll, setzt Thomas Reis im Vergleich zum 0:0 gegen Köln auf zwei Wechsel: Für Marius Bülter (Bank) und Danny Latza (wegen Knieproblemen nicht im Kader) beginnen Éder Balanta und Alex Král.

Der FC Schalke 04 konnte am vergangenen Wochenende zwar endlich mal wieder punkten (0:0 gegen Köln), hat jedoch zehn der letzten zwölf Ligaspiele verloren (ein Sieg, ein Remis). Damit haben die Königsblauen weiterhin die Rote Laterne inne, was neben der schwachen Offensive (nur 14 Tore aus 18 Ligaspielen) auch an der eklatanten Auswärtsschwäche der Gelsenkirchener liegt. Saisonübergreifend hat S04 seit inzwischen 36 Bundesliga-Auswärtsspielen hintereinander nicht mehr gewinnen könnten (zehn Remis, 26 Niederlagen).

Gladbach-Trainer Daniel Farke kann aktuell zwar aus den Vollen schöpfen, da die komplette A-Mannschaft einsatzbereit ist. Trotzdem verändert der 46-Jährige seine Startformation nach dem 4:1-Sieg im Kraichgau heute Abend nicht, sondern entsendet exakt die gleichen elf Spieler von Anfang an aufs Feld.

Die Elf vom Niederrhein feierte nach zwei Niederlagen in Serie am letzten Spieltag einen 4:1-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim. Zwar konnten die Fohlen in dieser Partie auch im elften Ligaspiel in Folge keine Weiße Weste behalten, kletterten in der Tabelle aber immerhin wieder auf Rang acht. Nun soll im eigenen Stadion, wo immerhin schon sechs der neun Heimspiele gewonnen wurden, nachgelegt werden. Es wäre das erste Mal, dass Gladbach im bisherigen Saisonverlauf zwei Bundesliga-Spiele in Folge gewinnt.