45. Ende 1. Halbzeit

45. Ramy Bensebaini M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:1 durch Ramy Bensebaini



45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Florian Kainz Köln Gelb-Rote Karte für Florian Kainz (1. FC Köln)

Der bereits verwarnte Florian Kainz sieht für seinen Ellbogentreffer völlig zu Recht Gelb und wird dementsprechend vom Platz gestellt. Das ist natürlich ein herber Rückschlag für die Kölner.

44. Jetzt gibt es Elfmeter für die Borussia! Die Gladbacher sind aktuell klar am Drücker und setzen sich am gegnerischen Strafraum fest. Eine Hereingabe von Kramer kann Hübers am Fünfer noch wegköpfen. Der Ball landet an der Strafraumgrenze dann bei Hofmann, der im Luftduell von Kainz mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen wird. Der Schiedsrichter zögert keine Sekunde und zeigt sofort auf den Punkt.

42. Es laufen bereits die letzten Minuten des ersten Durchgangs. Beide Teams agieren höchst konzentriert und wählen die spielerischen Lösungen. Die Defensivreihen machen aber einen super Job und deswegen sind gefährliche Angriffe eher Mangelware.

40. Für Dejan Ljubicic geht es nicht weiter. Der Österreicher humpelt gestützt von den Betreuern direkt in die Kabine. Neu dabei ist Kingsley Schindler.

40. Kingsley Schindler Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Kingsley Schindler

40. Dejan Ljubicic Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Dejan Ljubicic

38. Ramy Bensebaini M'gladbach Gelbe Karte für Ramy Bensebaini (Bor. Mönchengladbach)

Zentral in der FC-Hälfte kommt Bensebaini deutlich zu spät in den Zweikampf mit Ljubicic und rutscht sogar noch unglücklich aus. Der Algerier räumt seinen Gegenspieler dadurch rüde um und beide müssen behandelt werden. Die Verwarnung nach der kurzen Unterbrechung geht absolut in Ordnung.

35. Marcus Thuram sorgt regelmäßig für kleine offensive Nadelstiche. Dieses mal kommt der Franzose von der linken Seite und zieht nach innen. Aus etwa 20 Metern sucht er den Abschluss. Der Stürmer verfehlt das obere rechte Eck deutlich.

33. Gladbach geht durch das erste Saisontor von Marvin Friedrich zunächst in Front. Köln zeigt die bekannte Comeback-Qualität und braucht nicht einmal fünf Minuten um zum Ausgleich zu kommen. Für Florian Kainz ist das Elfmetertor bereits seine vierte Bude.

31. Florian Kainz Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:1 durch Florian Kainz

Ganz sicher verwandelt! Kainz wählt einen kurzen Anlauf, verlädt Sommer und schiebt souverän unten rechts ein.

30. Elfmeter für den 1. FC Köln! Sven Jablonski wird vom VAR in die Review-Area geschickt, um sich eine vorangegangene Szene nochmal anzuschauen. Der Unparteiische entscheidet ganz schnell und zeigt auf den Punkt. Die Entscheidung geht absolut in Ordnung, da Hofmann, der eine Bogenlampe im eigenen Strafraum eigentlich klären wollte, Kainz eindeutig getroffen hat. Da war der Kölner einfach einen Schritt schneller am Ball.

27. Marvin Friedrich M'gladbach Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Marvin Friedrich

Eine Ecke bringt die Borussia in Front! Hofmann zirkelt den Ball von der rechten Seite mit Schnitt vom Tor weg genau zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt. Friedrich kommt fast von der Sechzehnerlinie ungestört angelaufen, steigt hoch und setzt zum Kopfball an. Tatsächlich erwischt der Innenverteidiger den Ball mit der Schulter, aber das ist völlig egal. Der 26-Jährige haut das Ding perfekt oben rechts rein. Schwäbe und Hector probieren alles, kommen jedoch nicht mehr dran.

24. Nach einem FC-Konter scheint Maina links im Sechzehner schon durch. Stindl ist nach einer eigenen Ecke jedoch gut zurück gesprintet und grätscht dem 23-Jährigen den Ball ab.

22. Aktuell ist auf dem Rasen wenig los. Der Ball läuft hauptsächlich zwischen Schwäbe, Kilian und Hübers hin und her. Die drei FC-Spieler können sich den Ball in aller Ruhe zupassen, da die Borussia nicht ganz vorne draufgeht, sondern die erste Pressinglinie erst knapp in der gegnerischen Hälfte positioniert.

19. Die Gäste kombinieren sich über die linke Seite problemlos nach vorne. Der formstarke Kainz kommt am Ende unbedrängt zum Flanken, aber zielt deutlich zu hoch. Der Ball segelt hoch über den anvisierten Ljubicic hinweg.

17. Köln wählt auch heute den Weg über die Flügel. Eine Hector-Flanke von links kann Elvedi am ersten Pfosten aber klären und auch bei der anschließenden Ecke sind die Fohlen auf dem Posten.

14. Die Hausherren verteidigen heute im klassischen 4-4-2. Christoph Kramer rückt dabei in die vorderste Linie neben Marcus Thuram. Der Weltmeister von 2014 konnte in der ungewohnt offensiven Rolle bereits beim letzten Heimspiel glänzen und die Gladbacher mit 3:0 gewinnen.

11. Den anschließenden Standard aus aussichtsreicher Position übernimmt Ramy Bensebaini. Der Außenverteidiger probiert es mit dem linken Innenrist mit einem Schlenzer über die Mauer. Aus etwa 20 Metern bleibt er damit allerdings bereits an der Mauer hängen.

11. Florian Kainz Köln Gelbe Karte für Florian Kainz (1. FC Köln)

Kainz foult den weit aufgerückten Scally halblinks vor dem FC-Strafraum und sieht für das harte Einsteigen die Gelbe Karte.

10. Marcus Thuram tankt sich auf der linken Seite stark bis in den Strafraum durch und sucht aus spitzem Winkel den Abschluss. Schwäbe ist gegen den Versuch des Tunnels aber auf dem Posten und vereitelt die erste VfL-Chance.

7. Lars Stindl M'gladbach Gelbe Karte für Lars Stindl (Bor. Mönchengladbach)



9. Köln macht in den ersten Minuten einen richtig guten Eindruck und sorgt dafür, dass sich das Spiel hauptsächlich in der Borussia-Hälfte aufhält.

4. Die Intensität ist von der ersten Sekunde an extrem hoch. Die Fans feuern außerdem lautstark an. Das Derby bietet also von Beginn an das erhoffte Match.

2. Erster kleiner Aufreger! Hübers will einen tiefen Pass von Stindl eigentlich entspannt zu Schwäbe zurückspielen. Der Keeper ist aber aus seinem Kasten geeilt und der Ball geht aus seiner Sicht rechts an ihm vorbei. Hübers bleibt zum Glück in der Aktion und kann trotz Gegnerdruck noch vor der Grundlinie zur Seite klären.

1. Los geht's! Duda stößt für die komplett in Rot spielenden Gäste an. Die Borussia hält in den gewohnten weißen Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Das rheinische Derby hat bereits einige heiße Matches und vor allem jede Menge Tore geboten. Die letzte Nullnummer zwischen den beiden Traditionsvereinen gab es im September 2014. Bei den letzten fünf Aufeinandertreffen trafen beide Teams mindestens einmal. Für den 1. FC Köln ist heute sogar etwas historisches möglich, denn drei Auswärtssiege gegen die Gladbacher sind ihnen noch nicht geglückt.

Bei den Kölnern bekommt die Anfangsformation vom 3:2-Erfolg gegen den BVB erneut das Vertrauen. Nach der Totalrotation auf internationalem Parkett wechselt Steffen Baumgart also sozusagen wieder zurück.

Daniel Farke verzichtet nach der Abreibung gegen Bremen auf personelle Veränderungen und schickt zum dritten Mal in Folge dieselbe Startelf auf den Rasen. Außerdem kehrt Alassane Pléa nach überstandener Verletzung erstmals seit dem fünften Spieltag wieder in den Kader zurück.

Beim 1. FC Köln ist die aktuelle Stimmung kaum zu toppen. Die Geißböcke verloren in der Europa Conference League zwar mit 1:0 gegen Partizan, doch dafür läuft es in der Liga umso besser. Die Kölner mussten sich in acht Begegnungen erst einmal geschlagen geben und beweisen immer wieder eine klasse Moral. Bereits fünfmal konnte der FC nach einem Rückstand noch Zählbares einfahren. Zuletzt glückte das sogar gegen Borussia Dortmund. Dementsprechend reisen die Kölner mit breiter Brust an und wollen zum ersten Mal in der laufenden Saison zwei Ligaspiele nacheinander für sich entscheiden.

Für Borussia Mönchengladbach ist im Derby Wiedergutmachung angesagt. Die Fohlen kassierten am letzten Wochenende eine herbe 5:1-Klatsche gegen Werder Bremen und wollen nun zeigen, dass es sich dabei nur um einen Ausrutscher handelte. Mit einem Dreier könnten sie zudem in der Tabelle am FC vorbeiziehen und bis auf den sechsten Platz springen. Dafür müssen sie allerdings endlich wieder ein Derby für sich entscheiden. Die letzten drei Duelle konnten allesamt die Domstädter für sich entscheiden. Vier Derby-Pleiten in Serie gab es für die Elf vom Niederrhein bislang ohnehin erst einmal Anfang der 1980er. Aus Borussia-Sicht geht es heute also um jede Menge.