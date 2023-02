45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Diaby ist der einzige Leverkusener, der hier Abschlüsse verbucht. Mit seinem schwächeren rechten Fuß kann er Gikiewicz aus 14 Metern aber nicht in Bedrängnis bringen.

43. Sobald Bayer hier mal mit ein paar mehr Spielern anschiebt und in der gegnerischen Hälfte ins Passen kommt, ergeben sich Räume. Bakker und Tapsoba machen daraus diesmal nichts, doch so könnte es gehen für die Werkself.

41. Die letzten fünf Minuten der ersten Hälfte sind angebrochen. Nach einer kurzen Phase mit einigen Chancen auf beiden Seiten sind wir nun wieder zurück beim Kampf um die Vorherrschaft im Mittelkreis.

39. Augsburg ist auf die schnellen Spitzen der Gäste insgesamt gut eingestellt und sichert immer doppelt ab. Diesmal luchst Jeffrey Gouweleeuw dem antretenden Moussa Diaby die Kugel ab, bevor der richtig in Fahrt kommt.

37. Dion Beljo Augsburg Gelbe Karte für Dion Beljo (FC Augsburg)

Beljo unterbindet einen Leverkusener Konter mit einem taktischen Trikotfoul. Schiri Fritz lässt kurz Vorteil laufen, dann zückt er die fällige Karte.

35. Mitchel Bakker geht auf seiner linken Seite mit vollem Tempo auf die Grundlinie zu, wird dann leicht von Robert Gumny berührt und knallt voll in eine Werbebande. Der Niederländer krümmt sich zunächst am Boden, kann dann aber doch ohne Probleme weitermachen.

32. Die Partie wird munterer! Auch Augsburg kommt nun zum ersten ordentlichen Abschluss. Dion Beljo feuert aus 18 Metern aber genau in die Arme von Lukáš Hrádecký.

30. Der Pfosten rettet für den FCA! Bayer kombiniert sich mit Tempo aus der Abwehr nach vorne und plötzlich ist Diaby links in der Box frei. Gikiewicz lässt das kurze Eck überraschend offen und der Bayer-Stürmer haut die Kugel aus zehn Metern krachend ans Aluminium!

29. Bayer wird aktiver! Moussa Diaby kriegt die Kugel 25 Meter halbrechts vor dem Tor, macht noch ein paar Schritte und drückt dann mit links ab. Drüber!

27. Piero Hincapié Leverkusen Gelbe Karte für Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Hincapié erspäht eine Lücke in der Augsburger Abwehr, schmeißt den Turbo an und zieht in die Box. Zwischen zwei Verteidigern lässt der Ekuadorianer sich dann einfach fallen und will einen Elfer schinden. Marco Fritz durchschaut das sofort und zückt Gelb.

26. Robert Andrich verbucht mal sowas wie einen Torschuss für die Gäste, schiebt die Kugel aus 17 Metern aber letztlich nur zu Rafał Gikiewicz zurück.

25. Jetzt kommt der FCA mal ins Tempo und Jensen will von der linken Strafraumkante nach innen geben, doch Tapsoba stellt den Weg gut zu und blockt.

22. Augsburg hat sich in dieser Spielzeit gegen tiefstehende Mannschaften oft schwer getan. Offenbar will Xabi Alonso das heute ausnutzen und mit seinem Team ebenfalls über Konter kommen. So ist von der Offensivkraft, die Bayer in den letzten Spielen sonst ausstrahlte, diesmal bisher nichts zu sehen.

20. Die Gastgeber haben bisher über 60% Ballbesitz und tun deutlich mehr für das Spiel. Leverkusen agiert bisher überraschend passiv und ideenlos.

18. Auf beiden Seiten bleibt bisher vieles Stückwerk. Fast alles spielt sich rund um den Mittelkreis ab, in den Strafräumen ist wenig los.

15. Augsburg gewinnt den Ball mal etwas höher und macht das Spiel gegen etwas aufgerückte Leverkusener schnell. Maier nimmt rechts Engels mit und dessen Flanke kommt bei Jensen runter, der aber gut bearbeitet wird und nicht zum Abschluss kommt.

13. Die Hausherren versuchen es bisher hauptsächlich mit langen Bällen auf die Angreifer Beljo und Berisha. Leverkusen verteidigt tief und lauert auf Konter, kriegt aber die schnellen Angreifer bisher nicht in Szene gesetzt.

10. Im Anschluss an den Eckball köpft Piero Hincapié aus fünf Metern genau in die Arme von Rafał Gikiewicz.

9. Moussa Diaby kann erstmals sein Tempo ausspielen und sich auf der rechten Seite bis in den Strafraum tanken. Seine scharfe Hereingabe ist durchaus gefährlich, doch Jeffrey Gouweleeuw ist zur Stelle und klärt zur Ecke.

7. Von Beginn an geht es intensiv zur Sache. Beide Teams sind gut in den Zweikämpfen und geben keinen Zentimeter rasen kampflos her.

4. Auf der anderen Seite schickt Palacios auf der linken Seite Mitchel Bakker in die Tiefe und der Niederländer hat viel Platz. Seine flache Hereingabe ist aber schwach und landet bei einem Verteidiger.

2. Augsburg legt gleich mal den Vorwärtsgang ein und Robert Gumny kommt nach Zuspiel von Are Maier zur Flanke, legt die Kugel aber hinter das Tor von Lukáš Hrádecký.

1. Der Ball rollt! Die Gastgeber stoßen in Rot und Weiß an, Bayer trägt Schwarz.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Marco Fritz. An den Seitenlinien assistieren Dominik Schaal und Marcel Pelgrim und für den Videobeweis ist Daniel Siebert verantwortlich.

Gästecoach Xabi Alonso glaubt nicht, dass sich das Augsburger Spiel durch die vielen Winterzugänge verändert hat. "Ihr Spielstil ist gleich geblieben: Sie spielen mit einer sehr hohen Intensität und Aggressivität", so der Spanier, der sich sicher ist: "Wir wissen, worauf es ankommen wird."

Enrico Maaßen sieht sein Team vor einer schwierigen Aufgabe. "Wir spielen gegen eine Mannschaft, die über eine hohe individuelle Qualität verfügt", stellte der FCA-Coach fest. Dennoch ist der 38-Jährige optimistisch. "Wir wissen, was auf uns zukommt, doch wir glauben fest daran, dass wir Leverkusen schlagen können", so der Coach der Hausherren. Und dass sie das können, haben die Fuggerstädter auch schon bewiesen. Das Hinspiel gewann der FCA in Leverkusen mit 2:1.

Ein Blick auf die Aufstellungen: Bei den Gastgebern gibt es nach dem 1:3 in Freiburg nur eine Änderung. Fredrik Jensen ersetzt den gelbgesperrten Ermedin Demirović. Bei den Gästen nimmt Xabi Alonso drei Änderungen vor. Für Jonathan Tah, Florian Wirtz (beide Bank) und Nadiem Amiri (nicht im Kader) starten Odilon Kossounou, Mitchel Bakker und Adam Hložek.

Vor einigen Wochen steckten auch die Gäste aus Leverkusen noch mitten im Abstiegskampf, doch mit einer Serie von fünf Siegen am Stück haben die Rheinländer sich ins Mittelfeld der Tabelle katapultiert. Ein 0:2 gegen Borussia Dortmund beendete den Lauf der Werkself zuletzt vorerst, doch der Blick geht in Leverkusen wieder nach oben. Acht Punkte fehlen aktuell aufs angepeilte internationale Geschäft, mit einem Sieg könnte Leverkusen auf Platz acht vorrücken.

Nach acht sieglosen Spielen am Stück durften die Augsburger nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Mönchengladbach endlich mal wieder jubeln. Doch die Freude währte nicht lange. Am vergangenen Wochenende kassierte der FCA in Freiburg eine 1:3-Pleite und steckt damit weiter im Tabellenkeller fest. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt ganze zwei Punkte. Und nun müssen die Fuggerstädter auch noch zuhause ran, wo bisher fast gar nichts ging. Einzig Schlusslicht Schalke holte bisher genauso wenig Punkte vor heimischem Publikum wie der FC Augsburg.