68. Timo Hübers Köln Gelbe Karte für Timo Hübers (1. FC Köln)



66. Nach den Spielertäuschen drückt Köln das Gaspedal runter. Eine Flanke verpasst Tigges nur knapp. Kurz darauf bleiben sie einmal mehr mit einem Distanzschuss an einem Bochumer Bein hängen.

65. Im Übrigen geht es Osei-Tutu und Schmitz nach dem Zusammenprall gut. Die Auswechslung von Schmitz war bereits im Vorfeld geplant.

64. Riemann mit der Riesentat! Das ist unfassbar! Maina wird am zweiten Pfosten mit einer Flanke gefunden und köpft aufs kurze rechte Eck. Mit einem ganz langen Sprung bekommt Riemann aber noch seine Hand dazwischen und kratzt den von der Linie! Auch wenn anschließend die Fahne wegen Abseits hochgeht, ist diese Parade weltklasse!

63. Kingsley Schindler Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Kingsley Schindler

63. Benno Schmitz Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Benno Schmitz

63. Linton Maina Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Linton Maina

63. Jan Thielmann Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Jan Thielmann

63. Eric Martel Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Eric Martel

63. Ondrej Duda Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Ondrej Duda

62. Beim Kopfballduell rasseln Schmitz und Jordi Osei-Tutu mit den Köpfen zusammen. Sofort werden die Ärzte aufs Feld gerufen.

59. Außerdem schaltet Bochum viel besser um! Stöger legt den Ball für Hofmann ab, der ansatzlos aus 18 Metern haarscharf rechts vorbeischießt! Schwäbe bleibt da einfach stehen und guckt den Ball irgendwie um den Pfosten!

58. Der 1. FC erwischt hier einen schwierigen Start in den zweiten Durchgang. Während sie den VfL im ersten Durchgang häufiger hinten am eigenen Strafraum fesseln konnten, fangen die Probleme nun bereits ab der Mittellinie an.

57. Dem Schiedsrichterteam unterlaufen gerade einige kleine Fehler. Hier wird der Ball ins Aus gepfiffen, obwohl er noch auf der Linie ist. Dort wird ein Zweikampf fälschlicherweise als Foul bewertet.

55. Osei-Tutu präsentiert sich bislang als echter Aktivposten, lässt im Mittelfeld zwei Kölner aussteigen und legt dann rechts hinaus. Über einen Umweg landet der Ball bei Stöger, doch der Spielmacher findet wenig später keinen Mitspieler, als er halbhoch in den Sechzehner flanken will.

53. Erneut erarbeitet sich der VfL einen Eckball. Wieder tritt Stöger von links an. Die Hereingabe wird kurz geklärt, sodass Soares aus dem Rückraum wieder links hinausspielen kann. Diesmal schießt der einlaufende Stöger selbst aufs Tor, doch setzt den Ball mit zu viel Drall weit neben den Kasten von Schwäbe.

50. Auch Köln will sich anmelden, läuft aber geradewegs in einen Konter. Osei-Tutu wird in stark abseitsverdächtiger Position auf die Reise geschickt und scheitert halbrechts aus spitzem Winkel an Schwäbe. Danach geht die Fahne des Assistenten hoch.

49. Direkt im Anschluss fliegt eine Bochumer Flanke in den Strafraum, doch eine Kopfball-Ablage gerät zu steil und ist dadurch leichte Beute für Schwäbe.

48. Links an der Grundlinie holt der eingewechselte Osei-Tutu einen Freistoß heraus, den Kevin Stöger vor den Strafraum flankt. Dort verspringt Zoller der Ball leicht bei der Annahme, sodass die Kölner seinen anschließenden Fernschuss blocken können.

46. Holtmann kommt nicht aus der Kabine zurück aufs Feld. Womöglich ist der Außenspieler angeschlagen, zumindest hat er spielerisch gut mitgemacht. Für ihn spielt jetzt Jordi Osei-Tutu.

46. Gerrit Holtmann Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Viel ist nicht passiert und so pfeift Dankert pünktlich ab. Zur Pause führt der VfL Bochum unter Interimstrainer Heiko Butscher mit 1:0 gegen den 1. FC Köln. Die Gäste sind hier in der Regel die dominierende Mannschaft, finden jedoch fast keine Lücken im dichten Defensivverbund rund um Debütant Tim Oermann. Bochum selbst wollte über Konter gefährlich werden. Wirklich geklappt hat das eigentlich nicht, aber eine Holtmann-Flanke hat Hector so geblockt, dass der Ball von Benno Schmitz ins Tor sprang. Darüber hinaus gab es nur zwei richtig gute Chancen. Einerseits verpasste Holtmann mit einem Pfostentreffer das 2:0. Auf der anderen Seite köpfte Skhiri aus kürzester Distanz vorbei.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Vom Strafraumrand zieht Kainz nochmals ab, nur um an einem Bochumer hängenzubleiben. Irgendein Körperteil ist bislang immer im Weg.

43. Ein Schuss in die Statistik offenbart Überraschendes: Bislang hat noch kein Team aufs Tor geschossen, also die Torhüter haben noch keine Parade zeigen können.

41. Zwei Ecken des VfL bringen nichts ein. Im Grunde genommen steht Köln sicher. Einen Schuss musste Schwäbe noch nicht halten, dennoch liegen die Geißböcke hier hinten.

40. Auf einmal die Riesenchance für Skhiri! Beim fälligen Freistoß wird der Mittelfeldmann am zweiten Pfosten vollkommen alleingelassen. Mit dem Kopf will er ins kurze Eck einnetzen, aber legt die Kugel aus kaum fünf Metern ganz knapp vorbei!

39. Dankert muss nach einem Foul an Skhiri einige Gemüter beruhigen.

37. Rechts kann Schmitz mal bis zur Grundlinie hinunterziehen. Seine Flanke wird jedoch leicht abgefälscht und in der Mitte schließlich per Kopf geklärt.

35. Nach einem vermeintlichen Offensivfoul ist Thielmann sehr wütend über den Pfiff des Schiedsrichters und schlägt mit der Faust auf den liegenden Ball. Dankert schnappt sich den Stürmer und gibt ihm eine Ermahnung mit auf den Weg.

33. Florian Kainz nimmt sich mal einen Schuss. Vom linken legt er sich den Ball auf den rechten Schlappen und zieht aus knapp 20 Metern sauber ab. Das Leder saust letztlich aber relativ deutlich rechts vorbei.

31. Erwartungsgemäß ist Gerrit Holtmann bislang der Spieler mit dem schnellsten Sprint auf dem Platz. 34,72 km/h hat er dabei erreicht.

29. Von der rechten Seite schlägt Kainz einen Eckball in den Fünfer. Der junge Tim Oermann ist mit dem Kopf zur Stelle und klärt zur nächsten Ecke. Diese bringt Kainz diesmal auf den Kopf von Hector, der auf den zweiten Pfosten verlängern möchte. Skhiri kommt da allerdings einen Schritt zu spät, weshalb die Kugel ins Toraus hoppelt.

27. Riemann fängt eine Flanke von Schmitz ab, die mehr oder minder direkt aufs Tor fliegt. Köln macht hier ordentlich Druck, ohne die nötigen Lücken zu finden.

24. Der nächste Ball wird in den Strafraum gespielt. Gamboa möchte das Leder kontrollieren, als ihm Riemann den Ball von den Füßen schnappt. Da gab's auch ein gewisses Unfallpotenzial.

22. Aus gut 23 Metern fasst sich Dejan Ljubicic ein Herz und schießt mit einem Aufsetzer Richtung linkes Eck. Riemann streckt sich da vergeblich, aber letztlich springt die Kugel um wenige Zentimeter links vorbei!

20. Holtmann an den linken Pfosten! Hinten sind die Kölner unsortiert, weil Stöger zwischen die Innenverteidiger zieht und perfekt angespielt wird. Er legt links hinaus auf Holtmann, dessen Schuss mit einem Knall ans Aluminum klatscht!

17. Der hochgewachsene Tigges wird natürlich mit Flanken gesucht. Mit dem Rücken zum Tor sind die Hereingaben jedoch schwer zu verarbeiten. Er will den Ball auf die linke Seite ablegen und köpft dabei geradewegs ins Toraus.

15. Eine Freistoß-Flanke von Hector sorgt für Unruhe. Soldo steigt gut hoch, doch trifft mit seinem Kopfball nur Mitspieler Skhiri, der im Abseits stehend die Chance vereitelt!

14. An der Seitenlinie schnappt sich Kainz den Ball für den Einwurf und bekommt direkt einige Worte von Baumgart mit auf den Weg.

12. Köln lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und fordert die Hausherren im Strafraum heraus. Ein Schuss wird geblockt und mehrere Flanken mit Mühe verteidigt.

11. Erst zum zweiten Mal führen die Bochumer in dieser Saison. Gegen Hoffenheim ging diese Geschichte letztlich komplett in die Hose. Heute wünschen sich die lautstarken Fans natürlich einen besseren Ausgang.

9. Benno Schmitz Köln Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Benno Schmitz (Eigentor)

Der VfL kontert zur glücklichen Führung! Der Angriff ist richtig gut gespielt. Stöger schickt den blitzschnellen Holtmann links auf die Reise, dessen Flanke jedoch zu weit nach vorne fliegt. Im Zentrum will Hector mit der Grätsche klären, doch spielt damit genau auf das Standbein von Schmitz. Der kann nicht mehr wegziehen und trifft sauber unten links ins Netz!

8. Auf einmal ist Gamboa hinten gefordert, nachdem Tigges den Ball blind auf die linke Seite zu Kainz weiterspielt. Mit der Grätsche blockt Gamboa den Schuss!

6. Aus zweiter Reihe gibt Gamboa einen Schuss ab, nachdem eine Flanke von Holtmann inklusive Kopfball-Verlängerung Hofmanns nicht den gewünschten Erfolg bringt. Sein Schuss fliegt aber deutlich übers Tor hinweg.

5. Die Kölner laufen munter an, so wie es unter Baumgart üblich ist. Dagegen wehren sich die Bochumer und haben durchaus ihren Ballbesitz.

2. Ein dichter Pyro-Nebel legt sich über das Feld, weil im Bochumer Anhang gezündelt wird. Dankert sieht aber keinen Grund, die Partie zu unterbrechen.

1. Eine erste Flanke landet bei Tigges, der die Kugel mit dem Kopf deutlich links neben das Tor setzt. Die Hereingabe kam nicht optimal für den Stürmer.

1. Die Kugel rollt in Bochum. In klassisch blauen Trikots stoßen die Hausherren an. Los geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Nach der fantastischen Bochumer Hymne von Herbert Grönemeyer treten beide Mannschaften hinaus aufs Spielfeld vom Vonovia Ruhrstadion. Es dauert nicht mehr lange.

Mit Bastian Dankert leitet einer der erfahrensten Schiedsrichter Deutschlands diese Partie. Dem 42-jährigen Rostocker stehen die Linienassistenten Mark Borsch und Marcel Unger zur Seite.

In der vergangenen Saison konnte Bochum einen Punkt gegen Köln holen. Im Januar trennten sich die Teams mit einem 2:2. Die Führung durch Gerrit Holtmann drehten Timo Hübers und Anthony Modeste noch vor der Pause. In der 70. Minute glich allerdings Takuma Asano wieder aus. Diese Comeback-Qualitäten kann der VfL in dieser Saisonphase ebenfalls gut gebrauchen.

Es wird kräftig rotiert bei den Kölnern nach dem Spiel in der Europa Conference League. Luca Kilian fällt aufgrund seiner Rotsperre ohnehin aus. Dazu sitzen Kristian Pedersen, Eric Martel, Kingsley Schindler, Linton Maina, Sargis Adamyan und Florian Dietz vorerst auf der Bank. Für sie rücken mit Benno Schmitz, Timo Hübers, Florian Kainz, Jonas Hector, Ellyes Skhiri, Steffen Tigges und Jan Thielmann einige etablierte Kräfte in die Startelf. Außerdem bleibt Nikola Soldo in der Startelf, der damit ebenfalls sein Debüt in der Bundesliga feiert.

Wenn ein neuer Trainer kommt, sind häufig interessante Personalentscheidungen zu beobachten. Beim Jugentrainer Heiko Butscher bedeutet das, dass der 18-jährige Tim Oermann sein Bundesliga-Debüt feiert. Dazu beginnen Ivan Ordets, Patrick Osterhage und Gerrit Holtmann. Für das Quartett nehmen Erhan Mašović, Vassilios Lampropoulos, Philipp Förster und Takuma Asano vorerst nur auf der Bank platz.

Für den 1. FC Köln läuft die Saison deutlich besser. In der Liga steht die Mannschaft bislang wieder auf einem soliden Platz in der oberen Tabellenhälfte und dazu verlief auch der Start in die Europa Conference League zufriedenstellend. Mit 4:2 siegte Köln jüngst gegen den tschechischen 1. FC Slovácko und ist damit Erster in der Gruppe D. Beim kriselnden VfL soll diese positive Bilanz bestätigt werden.

Sechs Niederlagen aus sechs Spielen waren den Verantwortlichen des VfL Bochum zu viel. Nach dem jüngsten 3:1 auf Schalke musste Thomas Reis seinen Hut nehmen und für einen Spieltag übernimmt einmal mehr Jugendtrainer Heiko Butscher. Der ehemalige Innenverteidiger hat eine ungewöhnliche Routine in dieser Rolle, denn bereits in den Saisons 2018 und 2019 musste Butscher für je einen Spieltag übernehmen. Seine Bilanz ist dabei ausgeglichen. Beim ersten Auftritt an der Seitenlinie siegte seine Mannschaft 2:1 gegen Darmstadt. Eineinhalb Jahre später setzte es eine Niederlage beim VfB Stuttgart. Wie es in der ersten Liga aussieht, erfahren wir in Kürze.