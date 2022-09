14. Burkardt mit voller Wucht! Das Eigengewächs ist an der halblinken Strafraumkante Adressat eines halbhohen Anspiels Aarón Martíns. Mit dem zweiten Kontakt donnert er den Ball per linkem Spann in Richtung oberer linker Ecke. Der harte Versuch ist nur etwas zu hoch angesetzt.

12. Erstmals schaltet die Farke-Truppe schnell um. Neuhaus und Thuram treiben den Ball durch die Mitte bis ganz nach vorne. Das Anspiel des Deutschen ist für den Franzosen aber nicht im Sechzehner zu erreichen. Als er an den Ball kommt, sind schon sehr viele Mainzer wieder hinten.

10. Die Fohlen sind noch nicht in dieser Partie angekommen und können sich kaum aus der gegnerischen Umklammerung lösen. Es riecht nach einem frühen Treffer der Rheinhessen.

7. Und es bleibt heiß im Gladbacher Sechzehner! Die anschließende Ecke findet einen Abnehmer und der Ball kommt aufs Tor, doch ein Verteidiger klärt kurz vor der Torlinie! Dann setzt Mainz nach und wieder muss Sommer die Szene endgültig mit einer Parade bereinigen. Ein abgefälschter Schuss von Barreiro kommt gefährlich flach aufs Tor, aber Sommer ist unten im Eck und kann im Nachfassen die Kugel sichern.

6. Burkardt tankt sich durch und schießt im Sechzehner, aber sein Versuch wird geblockt. Dann setzt Mainz nach und Widmer kommt nach einer gefühlvollen Flanke zum Kopfball aus kurzer Distanz, aber spitzem Winkel. Doch Sommer steht im Toreck und wehrt auf Kosten eines Eckballs ab!

4. Elvedi steht jetzt wieder und scheint zumindest weitermachen zu können. Noch wird er aber behandelt.

3. Nach wenigen Minuten ist das Spiel unterbrochen, weil Nico Elvedi bei einem Befreiungsschlag mit Karim Onisiwo zusammenkracht und sich dabei verletzt.

1. Der Ball rollt!

1. Spielbeginn

Bei den Nullfünfern, die in der Vorsaison in den Vergleichen mit BMG jeweils nach Rückstand 1:1-Unentschieden ergatterten und die saisonübergreifend ihre jüngsten vier Matches in der Fremde gewannen, stellt Coach Bo Svensson nach der 0:3-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen zweimal um. Anstelle von Stach und Fulgini (beide auf der Bank) beginnen Lee und Barreiro.

Auf Seiten der Fohlen, die saisonübergreifend ihre vier letzten Heimpartien allesamt für sich entscheiden konnten und die unter der Woche mit N'Goumou (Toulouse FC) und Weigl (SL Benfica, Leihe) noch zwei Neuverpflichtungen tätigten, hat Trainer Daniel Farke im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden beim FC Bayern München eine personelle Änderungen vorgenommen. Bensebaini verdrängt Netz auf die Bank. Die beiden frischen Neuzugänge gehören zum erweiterten Aufgebot.

Der 1. FSV Mainz 05 hat nach einem mit Auswärtssiegen beim VfL Bochum und beim FC Augsburg (jeweils 2:1) sowie dem zwischenzeitlichen torlosen Heimunentschieden gegen den 1. FC Union Berlin genauso starken Saisonauftakt am vergangenen Samstag mit einem 0:3 gegen Bayer Leverkusen vor eigenem Publikum die erste Niederlage kassiert. Trotz eines spielerisch sehr ordentlichen Auftritts kassierten die Nullfünfer wegen individueller Fehler und einer etwas zu riskanten Spielweise schon vor dem Kabinengang drei Gegentore und waren nach dem Seitenwechsel nicht mehr in der Lage zu einer Aufholjagd.

Wie drei andere Bundesligaklubs ist Borussia Mönchengladbach in der jungen Bundesligasaison 2022/2023 ungeschlagen. Während die beiden Heimspiele gegen die TSG 1899 Hoffenheim (3:1) und Hertha BSC (1:0) gewonnen wurden, holten die Fohlen beim FC Schalke 04 (2:2) und beim FC Bayern München (1:1) Unentschieden. Beim bis dato makellosen Rekordmeister ließen sie zwar eine Vielzahl an guten Chancen zu, kassierten den Ausgleich nach Thurams Führungstor kurz vor der Pause (43.) wegen der herausragenden Leistung von Torhüter Sommer aber erst in der Schlussphase (83.).