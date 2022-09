49. Die Gäste melden sich in der zweiten Halbzeit an. Nach einem Freistoß auf der rechten Seite weit vor dem Kasten kann Kobel die Kugel nicht sicher abfangen. Er lässt den Ball im Sechzehner fallen, doch Prömel kann diesen kleinen Patzer nicht ausnutzen. Kobel ist rechtzeitig zur Stelle und bügelt seinen Fehler wieder aus.

47. Der Ball rollt wieder im Signal Iduna Park und zumindest André Breitenreiter setzt ein Zeichen. Er wechselt drei Mal in der Halbzeitpause. Für Geiger, Baumgartner und den gelb vorbelasteten Skov, sind jetzt Rudy, Damar und Kramarić neu in der Partie.

46. Pavel Kadeřábek Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Pavel Kadeřábek

46. Robert Skov Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Robert Skov

46. Muhammed Damar Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Muhammed Damar

46. Christoph Baumgartner Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Christoph Baumgartner

46. Sebastian Rudy Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Sebastian Rudy

46. Dennis Geiger Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Dennis Geiger

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit in diesem Freitagabendspiel zwischen Borussia Dortmund und TSG Hoffenheim steht es 1:0 für die Gastgeber. Die Führung für Schwarz-Gelb ist mehr als verdient. Die Dortmunder spielten nur in eine Richtung und haben das Spielgeschehen unter Kontrolle gehabt. So dauerte es nicht lange, bis nach einem wunderbaren Angriff über mehrere Stationen Marco Reus nach perfekter Vorarbeit von Brandt die Führung erzielte (16.). Danach spielte weiterhin nur der BVB, der jedoch seine zahlreichen Chancen ungenutzt ließ. Bynoe-Gittens scheiterte nur wenige Meter vor dem Tor (23.) und auch auch Modeste, sowie Reus und Brandt verpassten vielversprechende Möglichkeiten auf 2:0 zu erhöhen (19., 40., 44.). Einmal waren die Gäste im Glück, als ein Handspiel von Kabak trotz Überprüfung nicht als Strafstoß gewertet wurde. Zumindest eine strittige Entscheidung. Kurz vor der Pause kam für die Dortmunder eine weitere Hiobsbotschaft und Bynoe-Gittens, der ein starkes Spiel machte, wurde verletzt ausgewechselt. Im Durchgang zwei muss die TSG stärker werden. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Für Bynoe-Gittens geht es nicht mehr weiter. Er wird von Betreuern gestützt vom Rasen gebracht. Das ist richtig bitter für die Hausherren. Für ihn kommt Thorgan Hazard neu aufs Feld.

44. Thorgan Hazard Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

44. Der BVB Zaubert! Nach einem überragenden Zuspiel von Meunier zu Bellingham in den Sechzehner lässt der Engländer mit der Hacke tropfen. Reus nimmt die Kugel am Strafraum an und zieht mit links ab. Sein Schuss aus knapp 17 Metern verfehlt das linke Kreuzeck nur ganz knapp.

42. Jamie Bynoe-Gittens fasst sich im Laufen an die Schulter und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Das wäre sehr bitter für die Hausherren. Erst kurz vor der Partie hat Kehl bekannt gegeben, dass Mahmoud Dahoud aufgrund einer Schulterverletzung operiert werden muss.

40. Brandt wird am rechten Sechzehnereck angespielt, macht eine Körpertäuschung und zieht mit highspeed an Angeliño vorbei. Aus spitzem Winkel und ca. 15 Metern Entfernung sucht er den Abschluss. Sein strammer Rechtsschuss geht am langen Pfosten vorbei und ins Toraus.

38. Richtung Ende der ersten Hälfte entwickelt sich ein hitzigeres Spiel. Die Gäste versuchen jetzt durch körperliche Präsenz in die Begegnung zurückzufinden. Doch die Dortmunder spielen weiter ihre Stärken aus und drücken weiterhin auf den zweiten Treffer.

35. Robert Skov Hoffenheim Gelbe Karte für Robert Skov (1899 Hoffenheim)

Einen Konter von Bynoe-Gittens unterbindet Skov indem er hart mit dem Körper in den Mann geht. Zwar ist der Zweikampf hart, jedoch nicht unfair. Siebert pfeift jedoch Foul und zückt die Gelbe Karte. Die Entscheidung ist sehr kleinlich.

34. Auch die Defensive der Gastgeber ist bisher makellos. Jeden schnellen Konter fangen die Innenverteidiger ab und vor allem Nico Schlotterbeck setzt immer wieder wichtige Zeichen.

31. Wieder erorbert ein Angreifer tief in der eigenen Hälfte den Ball. Diesmal ist es Modeste, der den Konter einleitet. Modeste spielt Reus an, der links Bynoe-Gittens mitnimmt. Wolf hinterläuft ihn und will von der Grundlinie eine Flanke bringen. Kabak blockt aus kurzer Distanz mit der Hand zum Eckball. Daniel Siebert entscheidet sofort auf Eckball. Der VAR schaltet sich ein und nach längerer Überprüfung bleibt die Entscheidung von Siebert bestehen. Kein Elfmeter! Da haben die Hoffenheimer aber großen Dusel, da der Arm von Kabak schon weit vom Körper weggeht.

29. Prömel wird von Skov an den Sechzehner geschickt, doch Julian Brandt arbeitet weit mit nach hinten. Am eigenen Sechzehner stellt er den Hoffenheimer und bringt ihn zu Fall. Daniel Siebert wertet das nicht als Foul und es gibt Abstoß für die Hausherren. Die Kurve belohnt Brandts Defensivverhalten mit lautem Applaus.

27. Jamie Bynoe-Gittens macht bisher eine super-Partie. Immer wieder schnappt sich der 18-Jährige Engländer den Ball auf der linken Seite, sucht das Dribbling und füttert seine Mitspieler mit starken Zuspielen. Nur vor dem Kasten zeigte er in dieser Partie einmal Nerven.

26. André Breitenreiter geht in seiner Zone auf und ab schreit Anweisungen aufs Feld. Seine Mannschaft tut sich bisher sehr schwer. Der Auftritt dürfte Breitenreiter alles andere als zufriedenstellen.

23. Bynoe-Gittens verpasst das 2:0! Wieder spielen es die Dortmunder pfeilschnell in der gegnerischen Hälfte. Bellingham setzt Reus im Szene, der auf der rechten Seite perfekt Modeste mitnimmt. Mit einem Kontakt kontrolliert der Stürmer die Kugel und legt perfekt quer auf Bynoe-Gittens. Der Youngstar muss aus sechs Metern eigentlich nur noch einschieben, trifft den Ball aber nicht richtig und verfehlt dadurch den Kasten um Haaresbreite. Da wäre deutlich mehr drin gewesen!

22. Der BVB präsentiert sich hier richtig stark und wach. Die Hoffenheimer kommen bisher nicht wirklich in die gegnerische Hälfte. Die Führung ist mehr als verdient!

19. Nach dem Führungstreffer wollen die Borussen nachlegen! Über die linke Seite setzte sich Wolf durch und bringt aus dem Halbfeld eine perfekte scharfe Flanke in den Sechzehner. Modeste läuft gut ein uns kommt aus zehn Metern frei zum Kopfball. Sein Versuch verfehlt die Latte nur um wenige Zentimeter.

16. Marco Reus Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Marco Reus

Die Hausherren spielen es überragend aus und gehen hier in Führung! Bynoe-Gittens zieht aus dem linken Halbfeld in die Mitte und bedient Julian Brandt am Sechzehner. Der macht das überragend und steckt mit dem ersten Kontakt zu Reus durch, der in den Strafraum einläuft. Aus sieben Meter zentral im Sechzehner hat Reus keine Schwierigkeiten und verwandelt eiskalt ins rechte Kreuzeck. Der Treffer wird noch kurz überprüft, da Bellingham eventuell noch vorher am Ball war und dadurch Reus im Abseits wäre, doch das Führungstor bleibt zu Recht bestehen.

13. Nach temporeichen Anfangsminuten ist es nun etwas ruhiger geworden. Es entsteht ein kämpferisches Spiel im Mittelfeld und beide versuchen sich Räume zu erarbeiten. Beide Teams wirken gut aufeinander eingestellt.

11. Auf der rechten Seite lösen es die Gäste gut. Über mehrere Stationen lassen sie die Kugel laufen und spielen sich hinter die erste Kette. Doch aus der leichten Überzahl ergibt sich nichts, weil Bellingham stark nach hinten mitarbeitet und Rutter den Ball vom Fuß klaut.

8. Dortmund ist besser in dieser Anfangsphase. Sie übernehmen die Spielkontrolle und sind schneller in den Zweikämpfen. Mit schnellen Pässen in die Spitze versuchen sie Modeste zu finden, doch die Dreierkette der Gäste ist bisher sehr wachsam.

6. Julian Brandt, der über die rechte Seite agiert, erobert sich die Kugel am Mittelfeld. Das sind die schnellen Umschaltmomente, die der BVB so liebt. Mit einem schnellen Zuspiel in die Spitze versucht Brandt Modeste einzusetzen, der sich im Laufduell mit Vogt und Kabak befindet. Doch Vogt macht das clever und spitzelt die Kugel kurz vor Modeste zu Baumann. Der Keeper kann locker klären.

5. Die Hausherren machen jetzt früh Druck und pressen die Hoffenheimer in die eigenen Hälfte. Die Gäste werden dadurch zu vielen kleineren Fehlern im Aufbauspiel gezwungen, doch Schwarz-Gelb kann das bisher noch nicht nutzen.

3. Es geht hier los, wie es zu erwarten war. Im Gegenangriff nehmen die Dortmunder Tempo auf und spielen sich am Sechzehner fest. Auf der linken Seite rückt Wolf mit auf, der von Özcan bedient wird. Aus 17 Metern sucht der heutige Linksverteidiger den Abschluss flach ins lange Eck. Doch Baumann ist schnell genug am Boden und kann den Ball sicher abfangen.

2. Die anschließende Hereingabe findet Kabak am kurzen Pfosten, der jedoch nicht richtig zum Kopfball kommt. Kobel kann ohne Probleme locker die Kugel aufnehmen.

1. Der Ball rollt und die Hoffenheimer laufen direkt hoch an! Rutter wird direkt auf der rechten Seite freigespielt und zieht in den Sechzehner. Hummels macht den Weg gut zu und klärt nach knapp 35 Sekunden zum ersten Eckball für die Gäste.

1. Spielbeginn

„You’ll Never Walk Alone“ ertönt es durch den Signal Iduna Park und die Protagonisten betreten angeführt von Daniel Siebert den Rasen. Die Stimmung an diesem Abend ist fantastisch und uns erwartet eine packende Partie im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Die Seiten werden gewählt und gleich geht es los. Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim. Wir freuen uns auf spannende 90 Minuten!

Bisher sind sich der BVB und die TSG Hoffenheim in 28 Bundesligapartien begegnet. Die Hausherren konnten dabei elf Partien für sich entscheiden, während Hoffenheim sieben Mal als Sieger vom Platz ging. In zehn Begegnungen trennten sich die Teams Unentschieden. In den letzten vier Heimspielen gegen Hoffenheim konnten die Borussen lediglich einmal gewinnen. Heute dürften beide Mannschaften besonders angespornt sein, da der Gewinner dieser Abendpartie, zumindest für eine Nacht, auf den ersten Tabellenplatz springen könnte.

Bei Hoffenheim sieht es durchaus positiver aus. Trainer Breitenreiter muss zwar weiterhin auf Bebou, Hübner und Nsoki verzichten, hat jedoch keine kurzfristigen Ausfälle zu beklagen. Somit schickt der Hoffenheim-Coach die exakt gleiche Startelf wie am vergangenen Spieltag ins Rennen.

Bei Dortmund müssen einige Ausfälle beklagt werden. Nach den Langzeitausfällen von Haller und Morey, der nach über einem Jahr Verletzung erneut mehrere Monate fehlen wird, stehen für die heutige Startelf mehrere Akteure nicht zur Verfügung. Malen ist weiterhin keine Option für die Offensive und auch Adeyemi fehlt verletzt. Dazu ist Guerreiro kurzfristig wegen Krankheit ausgefallen. Demnach nimmt Terzić zwei Wechsel im Vergleich zum letzten Spieltag vor. Für Guerreiro rückt Wolf auf die Linksverteidigerposition und Meunier kommt neu in die Startelf. Auf dem linken Flügel ersetzt Youngstar Bynoe-Gittens den verletzten Adeyemi. Immerhin auf Gio Reyna kann Terzić wieder zurückgreifen. Der US-Amerikaner sitzt jedoch erstmal auf der Bank.

Edin Terzić ist vor den formstarken Hoffenheimern gewarnt und betonte im Vorlauf der Partie: „Sie sind sehr variabel in der Offensive, wechseln immer wieder die Positionen. Sie versuchen, den Gegner auseinander zu ziehen und die Räume groß zu halten. Das wird eine gute Aufgabe gegen eine starke Mannschaft.“ Der Dortmund-Coach möchte vor heimischer Kulisse im flutlichtgetränkten Signal Iduna Park an die Leistung gegen Hertha anknüpfen, um nach der verpatzen Heimniederlage gegen Werder wieder zuhause zu punkten.

Breitenreiter zeigt sich gegenüber dem Gegner zwar respektvoll, untermauert jedoch die Ambitionen in Dortmund Punkte stehlen zu wollen. „Die Favoritenrolle liegt beim BVB, wir fahren aber dahin, um eine gute Leistung zu zeigen und etwas Zählbares mitzunehmen. Wir haben uns sehr gut auf das Spiel vorbereitet und freuen uns darauf. Wir haben auch genügend Qualität, um in solchen Spielen erfolgreich zu sein. Deshalb fahren wir nach Dortmund, um zu gewinnen.“, äußerte sich der Trainer der Gäste vor der Begegnung optimistisch.

Doch die Hoffenheimer treffen im Signal Iduna Park auf höchstmotivierte BVBler, die nach der bitteren Niederlage gegen Werder Bremen am vergangenen Spieltag in Berlin auf Wiedergutmachung aus waren. In einer kniffligen Begegnung haben die Borussen einen wichtigen Arbeitssieg eingefahren und drei Punkte mit in die Heimat genommen. Dabei gelang dem Neuzugang aus Köln, Anthony Modeste, sein erster Treffer im Dress der Schwarz-Gelben, der damit die Borussia auf den fünften Tabellenplatz geschossen hat. Heute wollen die Hausherren an ihre Leistung des vergangenen Spieltages anknüpfen

Zum Auftakt in diesen Bundesligaspieltag erwartet uns ein richtiger Kracher! Nach einem missglückten Saisonstart in Mönchengladbach haben die heutigen Gäste drei Siege in Serie eingefahren. Die Mannschaft von André Breitenreiter befindet sich demnach mit neun Punkten nach vier absolvierten Partien auf dem vierten Tabellenplatz und möchte heute Abend in Dortmund weitere Punkte sammeln, um ihre Position in den oberen Tabellenrängen zu festigen!