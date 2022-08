90. Fazit:

Dann erlöst Siebert den VfL und besiegelt die Rekordniederlage. Mit 0:7 geht Bochum gegen einen spielfreudigen FC Bayern unter und ist nach der höchsten Heimpleite der Geschichte weiter punktlos Letzter, während der FCB mit weißer Weste an der Tabellenspitze thront. Schon im ersten Durchgang machten die Gäste mit vier Treffern alles klar. Nach dem Wechsel legte der FCB auch im Schongang noch drei Tore nach. Mit Coman, de Ligt und Sané trafen alle drei Spieler, die heute neu in der Startelf standen, zudem schnürte Mané einen Doppelpack. Die Bayern hätten noch den einen oder anderen Treffer mehr machen können, aber auch die durchweg mutig agierenden Bochumer hätten treffen können. Neuer lenkte Zollers Schuss aber an den Pfosten. Am nächsten Wochenende ist der VfL bereits am Freitagabend beim SC Freiburg gefordert, die Bayern empfangen einen Tag später Borussia Mönchengladbach. Tschüss aus Bochum und noch einen schönen Abend!

90. Spielende

89. Nach einem leichten Kontakt von Heintz gegen Coman im Bochumer Strafraum wird vom VAR auf Strafstoß gecheckt. Die Entscheidung von Schiedsrichter Siebert, das Spiel laufen zu lassen, bleibt bestehen.

87. Während die Bochumer Spieler den Schlusspfiff herbeisehnen, machen die Fans auf den Rängen weiter ordentlich Party.

85. Vassilios Lampropoulos Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Vassilios Lampropoulos

85. Simon Zoller Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Simon Zoller

85. Erhan Mašović Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Erhan Mašović

85. Ivan Ordets Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Ivan Ordets

84. Das Ding will nicht rein! Gerrit Holtmann nimmt links Tempo auf, geht an Dayot Upamecano vorbei und zielt flach aufs lange Eck. Wieder hat Neuer die Hand dran und klärt zur Ecke.

83. München spielt es nun nicht mehr mit der letzten Konsequenz, kommt aber dennoch weiter zu Abschlüssen. Vor allem die eingewechselten Vidović und Gravenberch wollen sich zeigen.

80. Die Bayern haben in dieser Saison bisher drei Pflichtspiele auswärts bestritten. Im Supercup in Leipzig hat der FCB fünf Tore erzielt, beim Bundesligaauftakt in Frankfurt sechs und heute in Bochum sieben. Das nächste Auswärtsspiel steigt im Pokal bei Viktoria Köln, dann geht es zu Union Berlin.

78. Selbst der Ehrentreffer bleibt den Bochumern verwehrt! Zoller zieht aus der Drehung ab, doch Neuer ist auch nach weitestgehend beschäftigungslosen 78 Minuten voll da und lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen an den Pfosten!

76. Serge Gnabry Bayern Tooor für Bayern München, 0:7 durch Serge Gnabry

Jetzt ist der Eintrag in die Geschichtsbücher wohl doch fällig! Gabriel Vidović bekommt die Kugel 20 Meter vor dem Tor in den Fuß gespielt und steckt gleich durch in den Lauf von Serge Gnabry. Mangels Optionen schließt der 27-Jähige von rechts aus spitzem Winkel ab und knallt die Kugel flach ins lange Eck! Über den Innenpfosten springt die Kugel hinter dem verdutzten Riemann über die Linie.

73. Mit Blick auf die Geschichtsbücher dürften die Bochumer hier zumindest noch ein Ziel haben. Bisher steht als höchste Heimniederlage des VfL ein 0:6 gegen Werder Bremen aus der Saison 2006/07 zu Buche. Wenn die Hausherren den Laden ab jetzt dicht halten, gibt es zumindest keinen neuen Rekord.

72. Julian Nagelsmann tauscht weiter munter durch und hat sein Wechselkontingent nun schon ausgeschöpft.

72. Gabriel Vidović Bayern Einwechslung bei Bayern München: Gabriel Vidović

72. Sadio Mané Bayern Auswechslung bei Bayern München: Sadio Mané

70. Saidy Janko Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Saidy Janko

69. Cristian Gamboa Bochum Tooor für Bayern München, 0:6 durch Cristian Gamboa (Eigentor)

Cristian Gamboa hat heute einen ganz schwarzen Tag erwischt! Schon bei den Gegentreffern zwei und drei hatte der Bochumer seine Aktien drin und nun drückt er den Ball selbst ins eigene Tor. Gamboa muss mit dem langen Bein an Gnabrys Pass in Richtung des enteilten Sané und grätscht das Leder dabei unglücklich am herauseilenden Riemann vorbei.

68. Gerrit Holtmann Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

68. Takuma Asano Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Takuma Asano

68. Jacek Góralski Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Jacek Góralski

68. Philipp Förster Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Philipp Förster

68. Leroy Sané versucht es beim Freistoß direkt, jagt das Leder aber deutlich über den Kasten.

67. Serge Gnabry Bayern Einwechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

67. Thomas Müller Bayern Auswechslung bei Bayern München: Thomas Müller

67. Noussair Mazraoui Bayern Einwechslung bei Bayern München: Noussair Mazraoui

67. Benjamin Pavard Bayern Auswechslung bei Bayern München: Benjamin Pavard

65. Nächste gute Freistoßposition für die Bayern: Losilla kommt nahe des rechten Strafraumecks gegen Mané zu spät und senst den Senegalesen um. Vor der Ausführung wird aber erstmal weiter gewechselt.

63. Kimmich hat es heute nicht so mit den Abschlüssen. Nach Ablage von Sané versucht es der 26-Jährige diesmal aus zentralen 15 Metern und schiebt das Leder genau in die Arme von Riemann.

62. Ryan Gravenberch Bayern Einwechslung bei Bayern München: Ryan Gravenberch

62. Marcel Sabitzer Bayern Auswechslung bei Bayern München: Marcel Sabitzer

62. Josip Stanišić Bayern Einwechslung bei Bayern München: Josip Stanišić

62. Lucas Hernández Bayern Auswechslung bei Bayern München: Lucas Hernández

62. Bemerkenswert ist übrigens, dass die Stimmung im Ruhrstadion beim Stande von 0:5 mindestens genauso gut ist wie beim 4:2-Sieg in der letzten Saison. Alles steht und die Fans feiern ihren Klub aus voller Kehle.

60. Sadio Mané Bayern Tooor für Bayern München, 0:5 durch Sadio Mané

Es dauert eine Weile bis Mané endlich ausführen darf, doch dann ist der ehemalige Liverpooler eiskalt. Links unten schlägt die Kugel ein, Riemann war im anderen Eck. Doppelpack für Mané!

58. Elfmeter für den FCB! Saidy Janko läuft Coman von hinten in die Beine und bringt den Franzosen zu Fall. Unglücklich, aber unstrittig.

55. Die nächste gute Chance! Kingsley Coman erobert den Ball gegen Saidy Janko selbst und visiert dann aus 20 Metern das linke Eck an. Sein Flachschuss saust einige Zentimeter am Pfosten vorbei.

52. Kimmich vergibt das 0:5! Müller nimmt links im Strafraum Sané mit, der bis zur Grundlinie geht, dann einen Haken schlägt und im Rückraum Kimmich bedient. Aus zehn Metern hat der Münchner Sechser freie Bahn und kann es selbst kaum glauben, dass er den Ball nicht mal aufs Tor bringt. Die Kugel rauscht einen Meter über das Tor.

49. Spielt der VfL auch in diesen zweiten 45 Minuten munter mit oder betreiben die Hausherren nun eher Schadensbegrenzung? Bisher kommt nach der Pause wenig von Bochum.

47. Den fälligen Freistoß von rechts zieht Kimmich scharf an den Fünfer, wo Heintz zur Ecke klären kann. Die bringt diesmal auch keine Gefahr.

46. Saidy Janko Bochum Gelbe Karte für Saidy Janko (VfL Bochum)

Janko kann Coman nur mit einem taktischen Zupfer halten und kassiert die erste Verwarnung der Partie.

46. Mit bewährtem Personal geht es in die zweite Hälfte.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Die Bayern sind auch in Bochum mal wieder klar auf Kurs und führen zur Pause im Ruhrstadion mit 4:0! Die Gastgeber hielten insgesamt zwar gut dagegen und kamen zu einigen Chancen, doch mit einigen individuellen Fehlern machte der VfL sich das Leben selbst schwer. Nach dem frühen 0:1 durch Sané schenkten Riemann und Gamboa den Bayern zwei weitere Treffer, für die sich de Ligt und Coman verantwortlich zeigten. Damit haben alle drei Spieler getroffen, die Julian Nagelsmann heute neu in die Startelf beordert hat. Anschließend traf auch Mané noch zweimal, wobei aber nur der zweite Treffer zählte, weil beim ersten die Hand im Spiel war. So steht unter dem Strich ein 0:4, das zwar insgesamt sicher etwas zu hoch ausfällt, die Dominanz der Gäste aber doch gut widerspiegelt. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

42. Sadio Mané Bayern Tooor für Bayern München, 0:4 durch Sadio Mané

Jetzt macht Mané aber doch sein Tor! Coman spielt einen feinen Steilpass in den Lauf des Senegalesen, der von rechts aufs Tor zugeht, dann einen Haken nach innen schlägt und damit Janko und Riemann alt aussehen lässt. Aus der Drehung trifft Mané dann mit links flach ins kurze Eck.

40. Sadio Mané Bayern VAR-Entscheidung: Das Tor durch S. Mané (Bayern München) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:3

Tor Nummer vier? Kimmich chippt den Ball auf den Kopf von Coman, der seinen Kopfball aus vollem Lauf an den linken Pfosten setzt. Mané setzt nach und drückt das Ding aus kurzer Distanz irgendwie über die Linie. Aber war da die Hand dran? Der Torschütze muss selbst schmunzeln und der VAR bestätigt es. Kein Tor!

38. Bochum macht hier insgesamt kein schlechtes Spiel und kommt zu einigen Möglichkeiten. Die kapitalen Schnitzer von Riemann und Gamboa haben trotzdem bereits für klare Verhältnisse zu Gunsten der Bayern gesorgt.

35. Philipp Förster versucht es für den VfL mal aus der Distanz, kann Neuer damit aber nicht annähernd in Bedrängnis bringen.

33. Kingsley Coman Bayern Tooor für Bayern München, 0:3 durch Kingsley Coman

Jetzt tun die Bochumer sich das Ding auch noch selber rein! Gamboa will eine Kimmich-Flanke zu Keeper Riemann zurückköpfen, doch Müller riechts das und geht dazwischen. Der Ball springt zu Coman rüber, der aus fünf Metern ins leere Tor einschiebt.

32. Wenn die Hausherren hier heute noch was reißen wollen, müssen sie irgendwann ihre Chancen besser nutzen. Nach einer Flanke von der rechten Seite kommt Hofmann acht Meter vor dem Tor zum Kopfball, setzt diesen aber genau auf Neuer.

30. Diesmal müsste der VfL Bochum also schon zwei Tore aufholen um für ein weiteres Wunder zu sorgen. Aktuell drängen aber erstmal die Gäste aus München auf den dritten Treffer.

28. Wie gewohnt schalten die Bayern nach einem Treffer nicht einen Fang zurück, sondern einen Gang hoch. Sadio Mané bringt sich 20 Meter zentral vor dem Tor in Schussposition, schickt seinen Aufsetzer aber genau in Riemanns Arme.

26. Hat der Treffer Bestand? De Ligt hatte sich offenbar noch leicht selbst an die Hand geköpft, ehe der Ball über die Linie ging. Laut Regelwerk kann der Treffer also eigentlich nicht zählen, doch der VAR gibt nach längerer Prüfung grünes Licht. Womöglich war es Gamboas Hand, die da am Ball war, ansonsten ist das eine klare Fehlentscheidung.

25. Matthijs de Ligt Bayern Tooor für Bayern München, 0:2 durch Matthijs de Ligt

Eine Standardsituation führt zum zweiten Bayern-Treffer! Kimmich zieht einen Eckball von links auf den zweiten Pfosten. Der Ball wird immer länger und Keeper Riemann greift daneben! Dahinter setzt sich de Ligt in der Luft gegen Gamboa durch und nickt per Aufsetzer ins kurze Eck ein.

23. Aber auch Bochum bleibt gefährlich! Nach einem hohen Ballgewinn kommt beim VfL gleich der lange Ball in die Spitze. Hofmann legt per Kopf herrlich ab in den Lauf von Losilla, der aus 13 Metern freie Bahn hat und seinen Abschluss in die Wolken jagt.

20. Die Bayern machen nun wieder mächtig Druck und kommen minütlich zu Abschlüssen! Zunächst schießt Coman volley klar drüber, dann setzt auch Sané seinen Versuch aus spitzem Winkel zu hoch an.

17. Dann kommt schon wieder der FCB! Müller kriegt das Leder am Strafraum, lässt noch einen Bochumer aussteigen und zieht dann mit rechts ab. Der Ball findet aber nicht den Weg durch die zahlreichen Bochumer Beine vor dem Tor.

15. Was macht Neuer da? Bayerns Torhüter kriegt den Ball am Fünfer in die Füße gespielt, will die Seite wechseln und schiebt das Leder genau in die Füße von Bochums Asano! Der findet mit seinem Querpass aber nicht den in der Mitte wartenden Zoller und so bleibt der Fauxpas des Nationalkeepers ohne Folgen.

13. So stellen die Bochumer sich das vor! Nach einem Ballverlust von Sabitzer schaltet der VfL schnell um und Förster schickt sofort Zoller auf die Reise. Der Doppeltorschütze von letzter Woche zieht über links in den Sechzehner, schiebt die Kugel dann aus spitzem Winkel aber nur in die Arme von Neuer.

11. Fast das 0:2! Wieder bereitet Coman vor, wieder zieht Sané ab. Diesmal aus 24 Metern und mit links. Die Kugel wäre genau neben dem linken Pfosten eingeschlagen, doch Riemann lenkt den Ball mit den Fingerspitzen noch haarscharf vorbei. Glanztat vom VfL-Keeper!

9. Auch wenn die Hausherren ein frühes Gegentor unbedingt vermeiden wollten, heißt das natürlich noch gar nichts. Auch in der letzten Saison gingen die Bayern in Führung und dann traf Bochum viermal.

7. Der VfL zeigt sich aber keineswegs geschockt und bleibt offensiv. Zoller kommt acht Meter vor dem Tor an die Kugel und versucht gleich abzuschließen. Dabei holt er zumindest eine Ecke heraus.

6. Coman und Sané kommen in der Offensive neu rein und produzieren gleich gemeinsam den ersten Treffer. Wohl dem, der so viel Qualität im Kader hat.

4. Leroy Sané Bayern Tooor für Bayern München, 0:1 durch Leroy Sané

Mit dem ersten Angriff gehen die Gäste in Führung! Leroy Sané kombiniert im Mittelfeld mit Thomas Müller und Marcel Sabitzer und bringt die Kugel dann rechts raus zu Kingsley Coman. Der Franzose legt zurück zu Sané, der 15 Meter halbrechts vor dem Tor mit seinem schwächeren rechten Fuß abzieht und sehenswert in den rechten Giebel trifft.

3. Der VfL beginnt mutig und kommt mit dem schnellen Saidy Janko über die linke Seite. Eine erste scharfe Flanke des Schweizers rauscht quer durch die Box ins Toraus.

2. Beide Teams beginnen in einem klassischen 4-4-2. Bei den Bayern rückt Hernández für den verletzten Davies auf die linke Seite und de Ligt übernimmt in der Zentrale neben Upamecano.

1. Auf geht's! Die Hausherren spielen heute ganz in Blau, München trägt Weiß.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Daniel Siebert und seinen Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn. Für die Auswertung der Videobilder ist Tobias Welz verantwortlich.

Jetzt ertönt Herbert Grönemeyers Hymne "Bochum" und sorgt nochmal für Gänsehautatmosphäre an der Castroper Straße. Heißt auch: In wenigen Augenblicken kann es endlich losgehen mit dieser Partie zwischen dem VfL und den Bayern!

Die Stimmung ist an diesem Sonntag im Ruhrstadion schon vor dem Anpfiff wieder prächtig. Bei angenehmen 24 Grad ist alles angerichtet für ein Fußballfest zum Abschluss des dritten Spieltags der Bundesliga.

Auch Thomas Reis erinnert sich selbstverständlich noch gut ans letzte Aufeinandertreffen. "Natürlich ist unser letztes Spiel gegen den FC Bayern noch präsent. Es war ein tolles Spiel von uns, die Leute reden heute noch davon", so der Bochumer Trainer, der von seinen Spielern heute "Herz, Wille und Leidenschaft" sehen will. Sein Plan für einen erneuten Coup gegen den Rekordmeister: "Du musst gut verteidigen und den Mut haben, in die Räume hineinzustoßen. Dann schauen wir mal, was am Ende herauskommt."

"Die Niederlage steckt schon noch im Kopf", gab Julian Nagelsmann im Vorfeld der Partie zu und stellte unmissverständlich klar: "Ein zweites Mal wollen wir auf keinen Fall verlieren." Das Spiel des Gegners hat der Bayern-Coach genau analysiert. "Mit Riemann haben sie einen Torwart, der sehr viele und gute lange Bälle spielt. Auch in den ersten beiden Spielen hat er wieder die meisten der ganzen Liga gespielt. Stöger ist ein sehr guter Neuzugang und hat in den ersten Spielen sehr gut gespielt. Das heißt, wir müssen uns sowohl auf lange als auch auf kurze Bälle einstellen", glaubt Nagelsmann zu wissen.

Gewarnt sein werden die Roten trotz ihrer klaren Favoritenrolle. Denn im Vorjahr reiste man auch als haushoher Favorit nach Bochum und kassierte dort eine denkwürdige 2:4-Pleite, bei der sich der VfL in einen echten Rausch spielte. Die Bayern werden heute also auch auf eine Revanche aus sein.

Gleich mal ein Blick auf die Startformationen: Bei den Hausherren gibt es nur eine Änderung, die für das Startelfdebüt von Philipp Förster sorgt. Jordi Osei-Tutu rotiert auf die Bank. Julian Nagelsmann verändert auf der anderen Seite erstmals seine Startelf und bringt drei Neue. Alphonso Davies und Jamal Musiala fehlen angeschlagen, Serge Gnabry rotiert auf die Bank. Matthijs de Ligt gibt sein Startelfdebüt, zudem beginnen Leroy Sané und Kingsley Coman.

Die Bochumer stehen nach zwei Spielen noch punktlos da. Zwar waren die Leistungen gegen Mainz (1:2) und Hoffenheim (2:3) zumindest zeitweise sehr ansehnlich, doch am Ende reichte es noch nicht für etwas Zählbares. Vor allem am letzten Wochenende war das bitter, als man in Sinsheim bereits mit 2:0 geführt hatte und kurz vor Schluss noch das 2:3 kassierte. Die Bayern hingegen sind schon wieder voll in Fahrt und nach den Siegen gegen Frankfurt (6:1) und Wolfsburg (2:0) schon jetzt das einzige verlustpunktfreie Team in der Liga. Bleibt die Weste auch heute weiß, klettert der FCB auch wieder an die Tabellenspitze.