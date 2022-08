56. Linton Maina Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Linton Maina

56. Dejan Ljubicic Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Dejan Ljubicic

55. ...

55. Nach Hectors Foul an Rode bekommt Frankfurt einen Freistoß auf der rechten Außenbahn zugesprochen...

53. Nach einem sehr passiven Wiederbeginn wird der FC allmählich wieder sicherer und findet Wege in das letzte Felddrittel. Er könnte heute zweifellos besser mit einem Unentschieden leben als die Hausherren.

50. Die erste Chance nach der Pause gehört der SGE! Lindstrøm zieht nach Götzes Steilpass auf die rechte Sechzehnerseite am herausstürmenden Keeper Schwäbe vorbei und will dann aus sehr spitzem Winkel lupfend in den leeren Kasten vollenden. Der Däne trifft aber nur das Außennetz.

48. Weder Oliver Glasner noch Steffen Baumgart haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Deutsche-Bank-Park! Infolge des enttäuschenden Saisonstarts hat der amtierende Europa-League-Sieger erneut große Mühe, Durchschlagskraft zu entwickeln und zu Schüssen aus aussichtsreichen Positionen zu kommen. Auch der FC konnte in offensiver Hinsicht erst spät an den vielversprechenden Ligaauftakt anknüpfen. Gibt es nach der Pause mehr Spektakel in den Strafräumen?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Bundesligasonntagspartie zwischen der SG Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln. Nach ausgeglichenen Anfangsminuten mit vielen Ballbesitzwechseln übernahmen die Adlerträger zwischenzeitlich das Kommando, verpassten aber gegen clever und konzentriert verteidigende Geißböcke nennenswerte Strafraumszenen In einem Duell mit vielen umkämpften Zweikämpfen im engen Mittelfeld und wenigen spielerischen Glanzpunkten waren halbgefährlicher Distanzschüsse von SGE-Neuzugang Pellegrini (32.) und von FC-Kapitän Hector (34.) lange Zeit offensive Höhepunkte. In der Schlussphase legten die Rheinländer in Sachen Zielstrebigkeit zu und erarbeiteten sich durch eine von Hector per Hacke an das Außennetz verlängerte Eckstoßausführung (42.) und einen von Trapp klasse parierten Schuss Adamyans (44.) die mit Abstand besten Chancen des ersten Abschnitts. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins im Deutsche-Bank-Park soll um 120 Sekunden verlängert werden.

44. Adamyan verlangt Trapp alles ab! Der Ex-Hoffenheimer tankt sich im Rahmen eines schnellen Gegenstoßes über rechts in den Sechzehner und feuert den Ball aus 14 Metern mit dem rechten Spann als Aufsetzer auf die linke Ecke. Trapp taucht ab und lenkt ihn mit den Fingerspitzen der rechten Hand um den Pfosten.

42. Hector mit der Hacke! Der FC-Kapitän ist am kurzen Pfosten Adressat einer flachen Eckstoßflanke durch Kainz von der linken Fahne. Er leitet den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend per linker Ferse in Richtung kurzer Ecke. Der abgefälschte Versuch verfehlt das Aluminium hauchdünn und fliegt gegen das Außennetz.

39. Ljubicic sucht Tigges! Der durch Schmitz im Sechzehner an die rechte Grundlinie geschickte Österreicher spielt flach und hart vor den kurzen Pfosten. Vor dem einschussbereiten Tigges rettet Ndicka mit einer Grätsche.

37. Nach einem Flugball vom rechten Flügel leitet der präsente Kolo Muani in der Strafraummitte direkt in den Lauf Borrés weiter, der den Ball wegen eines leichten Stoßes Hübers' verpasst. Die Frage, ob ein Strafstoß gegeben werden sollte, stellt sich wegen einer Abseitsposition des Kolumbianers aber nicht.

34. Hector erreicht einen aufspringenden Ball wenige Meter vor der gegnerischen Strafraumkante vor Kolo Muani und probiert sich mit einem linken Spannschuss. Der rutscht ihm leicht über den Fuß und rauscht deshalb am anvisierten linken Winkel vorbei.

32. Pellegrini aus der zweiten Reihe! Nachdem Sow einen Querpass Götzes im Strafraumzentrum knapp verpasst hat, spielt Hübers unfreiwillig direkt in die Füße des Italieners, der aus mittigen 22 Metern direkt mit dem rechten Spann abzieht. Der Ball fliegt recht weit rechts am Ziel vorbei.

29. Nach einer knappen halben Stunde verfügt die Partie der beiden Europapokalvertreter über einen sehr niedrigen Unterhaltungswert. Die Abwehrreihen ersparen ihren Schlussmännern mit einfachen Mitteln die Arbeit.

26. Wegen der hohen Temperaturen schickt der Schiedsrichter Martin Petersen die Mannschaften für eine Trinkpause an die Seitenlinie.

23. Das Baumgart-Team schwimmt sich wieder etwas frei und zeigt Präsenz am gegnerischen Sechzehner. Auch ihm fehlt es aber an Zielstrebigkeit, sodass Trapp wie sein Gegenüber Schwäbe noch auf seine erste echte Prüfung wartet.

20. Die Glasner-Auswahl steigert ihre Passsicherheit und hält den Schwerpunkt des Geschehens in den letzten Minuten in der gegnerischen Hälfte. Ihr mangelt es aber noch an Direktheit und Tempo im Kombinationsspiel, um sich in Abschlusspositionen zu bringen.

17. Neuzugang Pellegrini flankt die Premierenecke der Hessen von der rechten Fahne zu niedrig vor den Gästekasten. Am ersten Pfosten klärt Tigges per Kopf aus der Gefahrenzone.

14. Bei geordneter Defensive ist den Geißböcken in der ersten Viertelstunde kaum beizukommen. Sie scheinen die ärgerliche Niederlage im Playoff-Hinspiel der Europa Conference League gegen den ungarischen Vertreter Fehérvár FC gut weggesteckt zu haben.

11. Während Köln eher auf Ballkontrolle setzt, schaltet Frankfurt blitzschnell um und sucht den direkten Weg in die Spitze. Das bislang ausgeglichene Match kommt weiterhin sehr hektisch daher.

8. Lindstrøm wirft nach einem langen Anspiel Götzes auf der linken Außenbahn den Turbo an, zieht am riskant verteidigenden Kilian vorbei und spielt von der Grundlinie flach vor den Kasten. Nach einem unzureichenden Klärungsversuch zieht Borré aus halblinken 14 Metern mit links ab. Schwäbe begräbt den unplatzierten Versuch unter sich.

6. Sowohl Hessen als auch Rheinländer sind an einer aktiven Spielgestaltung interessiert und liefern sich im Mittelfeld viele Duelle auf engstem Raum.

4. Tigges tankt sich auf der linken Strafraumseite an die Grundlinie und spielt flach und hart nach innen. Vor dem lauernden Adamyan klärt Tuta.

1. Frankfurt gegen Köln – der Bundesligasonntag ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Rheinländern, die den jüngsten Vergleich mit der SGE Mitte Februar vor eigenem Publikum dank eines späten Treffers Modestes (84.) mit 1:0 für sich entschieden und die mit vier Punkten nach zwei Spieltagen den besten Start seit sechs Jahren hingelegt haben, stellt Coach Steffen Baumgart nach der 1:2-Heimniederlage gegen den Fehérvár FC viermal um. Kilian, Olesen, Tigges und Adamyan verdrängen Pedersen, Chabot, Thielmann und Dietz auf die Bank.

Auf Seiten der Hessen, die in der Vorsaison bis zum 7. Spieltag auf ihren ersten Bundesligasieg warten mussten und deren letzter Erfolg in der deutschen Eliteklasse vom 13. März datiert, hat Trainer Oliver Glasner im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden bei Hertha BSC fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Touré (Oberschenkelverletzung), Lenz, Kamada, Knauff und Alario (allesamt auf der Bank) beginnen Neuzugang Pellegrini (Juventus FC, Leihe), Jakić, Rode, Lindstrøm und Borré.

Der 1. FC Köln hat auf das Aus in der 1. Runde des DFB-Pokals beim SSV Jahn Regensburg mit einem erfreulichen Bundesligaauftakt geantwortet. Nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Aufsteiger FC Schalke 04 holte er nach zweimaligem Rückstand ein 2:2-Remis beim RB Leipzig. Ersatzstürmer Dietz (40.) und ein in Überzahl erzwungenes Eigentor der Sachsen sicherten den Geißböcken einen verdienten Punkt. Dennoch gehen sie mit einem Misserfolg in das heutige Match, ging doch das Europa-Conferene-League-Playoffhinspiel gegen den ungarischen Klub Fehérvár FC am Donnerstag mit 1:2 verloren.

Die SG Eintracht Frankfurt ist noch nicht richtig in die Gänge gekommen, hat sie doch nach zwei Spieltagen lediglich einen Zähler vorzuweisen. Nachdem der amtierende Europa-League-Sieger mit einer 1:6-Heimklatsche gegen den FC Bayern München blamabel in die neue Saison gestartet war, ergatterte er am vergangenen Samstag ein 1:1-Unentschieden bei Hertha BSC. Kamada glich den frühen Rückstand (3.) kurz nach der Pause aus (48.); kurz vor dem Ende bekam Frankfurt nach einem vermuteten Foul an Borré zunächst einen Strafstoß zugesprochen, der dann aber zurückgenommen wurde.