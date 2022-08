21. Sommer pariert für Gladbach! Scally wird angespielt und rutscht unglücklich mit dem Standbein weg. Ejuke ist zur Stelle und nimmt erneut sofort Tempo aus. In der gegnerischen Hälfte überläuft er drei Gegenspieler und geht auf den Sechzehner zu. Aus 20 Metern schließt er mit dem rechten Fuß ab. Sein Abschluss ist nicht perfekt platziert. Sommer ist zur Stelle, macht sich lang und kann das Spielgerät wegfausten.

19. Das Chancenplus steht auf Seiten der Hausherren, doch die Berliner wirken ebenfalls gefährlich. Sie attackieren früh und können dadurch oft wichtige Ballgewinne im Mittelfeld erzwingen.

17. Das muss das 1:0 sein! Hofmann erkämpft auf der rechten Seite einen Eckball, welchen er selbst ausführt. Seine Hereingabe wird auf den ersten Pfosten gezogen und weiterverlängert. Von einem Bein der Herthaner prallt die Kugel aus sieben Metern zentraler Position aufs eigene Tor. Christensen ist schnell unten und kann glänzend parieren. Doch vom Keeper springt das Leder direkt zu Thuram, der aus einem Meter nur einschieben muss. Unglücklich schießt er den am Boden liegenden Schlussmann an, der dadurch glücklich erneut den Gegentreffer verhindert.

14. Beide Teams sind jetzt ruhiger und sicherer als in den ersten zehn Minuten. Berlin versucht vor allem nach Umschaltspiel Gefahr auszustrahlen. Bei Ballgewinn suchen die Gäste sofort das Tempo nach vorne und den schnellen Abschluss, meist aus der zweiten Reihe.

12. Die Hausherren bekommen ihre Angriffe jetzt besser ausgespielt. Koné agiert als Ideengeber im Mittelfeld und nimmt Hofmann mit. Der lässt auf Neuhaus tropfen und setzt sich sofort wieder ab, um zwei Gegenspieler auf sich zu binden. Dadurch ist der aufgerückte Bensebaini frei auf der linken Seite. Der Außenverteidiger zieht in die Mitte und sucht aus 18 Metern auf Höhe der Strafraumkante den Abschluss. Sein Schuss ist jedoch nicht platziert genug und kann von Christensen sicher abgefangen werden.

9. Es ist ein munterer Beginn. Die Gladbacher übernehmen die Spielführung, werden von den Gästen aber häufig zu Fehlern im Aufbauspiel gezwungen. Danach versuchen die Berliner schnell umzuschalten.

7. Alassane Pléa scheitert am rechten Pfosten! Thuram kann links im Sechzehner die Kugel behaupten und nimmt Pléa an der Strafraumkante mit. Der Angreifer dribbelt sich an drei Herthanern vorbei und versucht aus sieben Metern die Kugel gefühlvoll in die rechte Ecke zu schieben. Kempf lenkt entscheidend mit der Hacke ab und der Ball prallt vom Pfosten zurück ins Feld, von wo aus die Berliner klären können.

5. Auf der anderen Seite kommt Dodi Lukébakio zur ersten guten Möglichkeit für die Gäste. Nach einem Steckpass setzt sich der Angreifer gut im Laufduell gegen Bensebaini durch und geht in den Strafraum. Aus linker Position und etwas spitzen Winkel schließt der Berliner aufs kurze Eck ab und verfehlt den Kasten aus zwölf Metern nur knapp.

3. Hofmann versucht es mit einer frechen Aktion. Nach einem ersten Angriff der Herthaner können die Hausherren kontern. Koné versucht mit einem weiten Zuspiel Thuram zu schicken. Christensen passt auf und kann die Kugel weit vor dem Sechzehner stehend wegköpfen, doch Hofmann will die Situation ausnutzen und schließt aus gut 40 Metern ab. Sein Abschluss ist jedoch nicht kräftig genug und Christensen ist rechtzeitig zurück im Kasten.

1. Die Gladbacher stoßen an und versuchen erstmal ihr eigenes Spiel aufzuziehen. Die Berliner versuchen den ballführenden Gegenspieler zu attackieren.

1. Spielbeginn

"Die Elf vom Niederrhein" ertönt durch die Stadionboxen und die Stimmung ist herrlich. Angeführt vom Unparteiischen Dr. Matthias Jöllenbeck betreten die Protagonisten den Rasen des Borussia-Parks. Gleich geht es los mit dem Auftakt in den dritten Spieltag. Borussia Mönchengladbach empfängt Hertha BSC Berlin. Wir freuen uns auf spannende 90 Minuten!

Insgesamt treffen beide Teams in Pflichtspielen zum 74. Mal aufeinander. Bisher haben die Fohlen mit 29 Siegen die Nasenspitze leicht vorne. Die Hertha konnte 27 Partien für sich entscheiden und 17 Begegnungen endeten mit einer Punkteteilung. Vor heimischen Publikum im Borussia-Park und mit der deutlich besseren Form gehen die Gladbacher jedoch als Favorit in diese Partie. Gegen Frankfurt bewiesen die Gäste aber, dass sie ein unangenehmer Gegner sein können.

Dennoch haben die Berliner weiterhin mit Kaderproblemen zu kämpfen. Der Kader des Hauptstadtclubs ist, trotz des Abgangs von 14 Spielern, immer noch zu groß. Fredi Bobic versucht weiterhin einige Spieler zu verkaufen, um Transferüberschüsse zu ermitteln und vor allem Gehälter zu sparen. Bis zum Ende dieser Transferperiode, am 1. September, wird sich bei der Alten Dame somit noch einiges tun.

Auch bei den Herthanern gibt es im Kader eine mehr als erfreuliche Nachricht. Marco Richter ist nach überstandener Tumor-OP zurück im Kader und könnte fünf Wochen nach seiner Schockdiagnose wieder zu einigen Einsatzminuten kommen.

Die Hertha hingegen scheint an die schwierige Saison im vergangenen Jahr anzuknüpfen. Nach der peinlichen Pokalniederlage gegen Eintracht Braunschweig verlor die Hertha zum Auftakt in die neue Spielzeit im Hauptstadtderby gegen Union völlig verdient mit 3:1. Immerhin konnte die Alte Dame am vergangenen Spieltag ihren ersten Punkt sammeln und erkämpfte sich gegen Eintracht Frankfurt ein 1:1 Unentschieden. Damit befinden sich die Berliner nach zwei Spieltagen auf einem 14. Tabellenplatz und blicken zwangsläufig eher wieder nach unten als nach oben.

Wichtig dürfte für die Gladbacher auch die Kaderrückkehr von Lars Stindl sein. Nach überstandener Muskelverletzung ist der Kapitän der Fohlen wieder verfügbar und stellt dadurch für Farke eine neue, wichtige Alternative für die fehlende Breite in der Offensive dar. "Wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir gerade im Offensivbereich nicht auf Rosen gebettet sind", erklärte der Trainer vor der Partie. Auch der Verbleib von Marcus Thuram ist noch keine sichere Angelegenheit. Die Gladbacher würden gerne mit dem französischen Stürmer verlängern, der laut Medienberichten jedoch Angebote von europäischen Topclubs vorliegen hat.

Für das Heimteam, Borussia Mönchengladbach, war es ein erfolgreicher Start in die neue Saison. Nach dem souveränen Weiterkommen im DFB-Pokal und dem Auftakterfolg gegen Hoffenheim kamen die Fohlen am Wochenende nicht über ein 2:2 gegen Aufsteiger Schalke hinaus und verpassten somit den perfekten Saisonstart mit sechs Punkten aus zwei Spielen. Dennoch ist die Mannschaft vom neuen Cheftrainer Daniel Farke in guter Form. Saisonübergreifend haben die Gladbacher sechs Spiele in Folge nicht verloren und dürften die Berliner demnach mit breiter Brust empfangen.

Die Aufstellungen beider Mannschaften sind da! Beide Trainer nehmen im Vergleich zum letzten Spieltag keine Veränderungen vor und gehen mit der exakt gleichen Startelf in dieses Freitagabendspiel.