35. In Sachen Ballbesitz und gewonnener Zweikämpfe nehmen Dortmund und Leverkusen sich bisher übrigens nicht viel. Auch haben beide bisher drei Schüsse aufs Tor abgegeben. Nur war beim BVB eben einer drin.

32. Hincapié läuft Meunier etwas plump über den Haufen und schenkt den Hausherren einen Freistoß nahe des rechten Strafraumecks. Raphaël Guerreiro zieht den Ball mit links scharf nach innen, landet aber genau in den Armen von Hrádecký.

29. Wenn es beim BVB über die linke Seite geht, wird es fast immer gefährlich! Diesmal lässt Donyell Malen seinen Gegenspieler stehen und legt in die Mitte auf Marco Reus ab, der den am Elfer aber nicht kontrollieren kann. Es gibt zumindest eine Ecke für die Borussia, diese bringt aber keine Gefahr.

27. Jonathan Tah Leverkusen Gelbe Karte für Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Jetzt ist es soweit. Allerdings war dieses Vergehen vergleichsweise harmlos und Jonathan Tah ist entsprechend erstaunt. Im Kampf um den Ball hatte er den deutlich kleineren Hazard leicht mit dem Arm am Kopf getroffen.

25. Es geht insgesamt ordentlich zur Sache in diesem Spiel. Immer wieder knallt es im Mittelfeld und Schiri Dr. Brych hat alle Hände voll zu tun. Noch kommt der Unparteiische ohne Karten aus, aber es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

23. Karim Adeyemi hat es nochmal versucht, doch es geht nicht weiter beim Neuzugang der Borussia. Somit muss auch Edin Terzić früh wechseln und bringt Thorgan Hazard.

23. Thorgan Hazard Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Thorgan Hazard

23. Karim Adeyemi Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

21. Dann wieder Dortmund! Erneut geht es über die linke Seite, wo Guerreiro viel Druck nach vorne macht. Der Portugiese steckt in der Box durch auf Reus, der aus spitzem Winkel flach ins lange Eck einschieben will und knapp daneben zielt.

19. Als Adeyemi zurück auf dem Platz ist, kommt Leverkusen zur bis dato größten Chance. Nach einer Balleroberung spielen die Rheinländer es schnell, sind vorne in Überzahl und Schick kriegt den freien Abschluss aus zentralen 16 Metern. Sein Linksschuss verfehlt den linken Giebel haarscharf!

18. Während Adeyemi mittlerweile draußen behandelt wird, macht Bayer 04 in Überzahl Druck. Die Gäste setzen sich mal am Sechzehner der Borussia fest, kommen aber letztlich nicht zum Abschluss.

16. Auch auf Dortmunder Seite gibt es offenbar ein Verletzungsproblem. Karim Adeyemi hat sich den linken Schuh ausgezogen, sitzt auf dem Rasen und guckt bedröppelt auf seinen Fuß.

14. Piero Hincapié lässt mal einen ordentlichen Distanzschuss los, der nur knapp links am Dortmunder Tor vorbeisaust.

13. Die Gäste müssen nicht nur ein frühes Gegentor hinnehmen, sondern auch früh wechseln! Bei Andrich geht es nicht weiter, Charles Aránguiz übernimmt im Mittelfeld.

13. Charles Aránguiz Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Charles Aránguiz

13. Robert Andrich Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Robert Andrich

10. Marco Reus Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Marco Reus

Die frühe Führung für die Hausherren! Dortmund verliert den Ball 30 Meter vor dem Tor zunächst, doch Schwarz-Gelb setzt sofort nach, erobert das Spielgerät zurück und Moukoko hat links im Strafraum Platz. Der Youngster schlägt noch einen Haken und spielt dann quer durch den Fünfer flach nach innen auf den zweiten Pfosten. Dort lauert Adeyemi, der den Ball direkt nimmt und aufs Tor schiebt. Lukáš Hrádecký pariert zunächst und der Ball bleibt auf der Linie liegen, doch dann stochert Reus das Ding über die Linie!

8. Der BVB erhöht langsam die Schlagzahl. Zunächst schafft es Moukoko nicht ganz, am Fünfereck Bellingham mitzunehmen, dann wird Raphaël Guerreiro im allerletzten Moment an einer Hereingabe gehindert.

5. Dann zeigt sich auch Dortmund erstmals am gegnerischen Strafraum. Adeyemi behauptet die Kugel nach einem Flankenwechsel auf der rechten Seite und steckt durch in den Lauf von Meunier, der mit seiner Flanke aber beim Gegner landet.

3. Demirbay bringt das Leder mit links scharf nach innen und sorgt erstmals für Gefahr, da Andrich mit dem Kopf drankommt, die Kiste aber klar verfehlt.

2. Leverkusen legt sehr energisch los, setzt den BVB früh unter Druck und ergattert gleich mal einen Freistoß auf dem rechten Flügel.

1. Der Ball rollt! Der BVB spielt wie üblich in Schwarz-Gelb, Bayer trägt Rot.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Dr. Felix Brych und seinen Assistenten Mark Borsch und Robert Kempter. Vierter Offizieller ist Patrick Alt und die Videobilder werden von Pascal Müller und seinem Assistenten Mike Pickel ausgewertet.

In den beiden Partien der letzten Saison sind jeweils sieben Tore gefallen. Dortmund gewann das Hinspiel in Leverkusen mit 4:3, in der Rückrunde siegte Bayer mit 5:2 beim BVB.

Für die Gäste geht es zunächst darum, die bittere Pokalpleite in Elversberg zu verarbeiten und sich nun auf die Liga zu fokussieren. "Wir alle waren Anfang der Woche noch sehr enttäuscht", gab Gerardo Seoane zu, konnte aber glücklicherweise auch behaupten: "Ich spüre beim Team eine große Lust und den Willen, am Samstag eine deutliche Leistungssteigerung an den Tag zu legen." Mit dem guten Gefühl, das letzte Spiel in Dortmund mit 5:2 gewonnen zu haben, wollen die Rheinländer positiv ins Match gehen. "Wir verspüren sehr große Vorfreude auf den BVB. In diesem Stadion gegen eine gute Mannschaft zu spielen, ist eine tolle Herausforderung, die wir gerne angehen", so Seoane.

BVB-Coach Edin Terzić war vor dem ersten Heimspiel vor ausverkauftem Haus voller Vorfreude. "Ich freue mich sehr auf das Spiel. Es wird laut", sagte der 39-Jährige, der heute auch ein Signal an die Konkurrenz senden will. "Wir sind bereit, ein erstes Ausrufezeichen zu setzen", so Terzić. Zeitgleich mahnte er vor dem Gegner: "Leverkusen hat in der Offensive ein sehr hohes Tempo. Sie waren eine der konterstärksten Mannschaften in der vergangenen Saison."

Auch Bayer 04 Leverkusen hat in Sachen Personal im Sommer mächtig zugelangt. Einerseits konnten die Verträge mit Stars wie Florian Witz und Patrik Schick trotz diverser Angebote verlängert werden, andererseits wurde mit dem 20-jährigen Offensivtalent Adam Hložek von Sparta Prag ein weiterer Hochkaräter an den Rhein gelockt. Dass große Namen allein noch kein Sieggarant sind, musste die Werkself allerdings bereits schmerzlich erfahren. In der ersten Pokalrunde unterlag Leverkusen sensationell mit 3:4 beim Drittligisten Elversberg und steht damit heute bereits unter Zugzwang, wenn die Euphorie aus der Sommerpause nicht gleich gänzlich verpuffen soll.

Die Borussia hat mit dem souveränen 3:0-Erfolg im Pokal bei 1860 München einen ordentlichen Saisonstart hingelegt. Die neue Innenverteidigung aus Niklas Süle und Nico Schlotterbeck stand sicher, vorne konnte Neuzugang Karim Adeyemi sich gleich mal in die Torschützenliste eintragen. Sorgen macht den Verantwortlichen bei Schwarz-Gelb einzig der langfristige Ausfall des gerade erst verpflichteten Mittelstürmers Sébastien Haller (Tumorerkrankung). Zuletzt wurde bereits eine hochkarätige Notlösung wie Edinson Cavani oder Memphis Depay in Dortmund gehandelt, bisher hat sich aber in der Hinsicht noch nichts getan.

Ein schneller Blick auf die Aufstellungen: Beim BVB gibt es nur einen notgedrungenen Wechsel. In der Innenverteidigung ersetzt Mats Hummels den an muskulären Problemen leidenden Niklas Süle. Auf der anderen Seite schickt Gerardo Seoane nach dem peinlichen Palaus in Elversberg gleich fünf Neue auf den Rasen. Kerem Demirbay, Karim Bellarabi, Exequiel Palacios, Piero Hincapié und Jonathan Tah beginnen für Sardar Azmoun, Adam Hložek, Charles Aránguiz, Mitchel Bakker und Odilon Kossounou (alle Bank).

Mit Dortmund und Leverkusen stehen sich gleich am ersten Spieltag die beiden Klubs gegenüber, die in dieser Saison Jagd auf die Bayern machen wollen. Nachdem der Rekordmeister gestern krachend vorgelegt hat, kriegen wir heute eine erste Antwort darauf, ob es in dieser Spielzeit jemand mit München aufnehmen kann. Sowohl der BVB als auch Bayer 04 haben sich in der Sommerpause namhaft verstärkt und ausdrücklich klargestellt, dass der Blick nach oben gehen soll.