53. Mit etwas Glück kommt Wittek bei einem Zuspiel fast links in den Strafraum, doch Querfeld geht akrobatisch dazwischen. Den ganz großen Druck kann Bochum nach dem Seitenwechsel noch nicht ausüben.

51. Matúš Bero Bochum Gelbe Karte für Matúš Bero (VfL Bochum)

Im Vorfeld des Pfostentreffers hatte Bero im Mittelfeld gefoult. Dafür wird er nachträglich noch verwarnt.

50. Pfosten! Mit einem flachen Steilpass schickt Hollerbach Ilić bis rechts in den Sechzehner, allerdings ist der Winkel etwas spitz. Dadurch trifft der Angreifer gegen den gut den Winkel verkürzenden Horn nur den rechten Außenpfosten.

48. In der Tat ist es eine Viererkette bei den Hausherren, Wittek links, Oermann rechts, Bernardo und Medić im Zentrum. Mit Hofmann, Broschinski, Boadu und Masouras sind vier Angreifer auf dem Feld, das ist fast schon die komplette Offensive.

46. Das Spiel läuft wieder. Bochum hat einmal gewechselt, Masouras kommt für Gamboa. Dadurch wird es wohl eine Umstellung auf Viererkette geben und es wird, natürlich, offensiver.

46. Georgios Masouras Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Georgios Masouras

46. Cristian Gamboa Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Cristian Gamboa

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Dann ist Pause, Bochum liegt gegen Union mit 0:1 hinten. Die Hausherren sind in einer intensiven, aber doch ereignisarmen Partie das aktivere Team, ohne sich Chancen erspielen zu können. Die Gäste dagegen machen es clever und abgeklärt, sind praktisch mit ihrem einzigen Torschuss in Führung gegangen. Im zweiten Durchgang muss der VfL nun schrittweise das Risiko erhöhen, denn man braucht dringend Punkte. Das wird Berlin Räume für Konter eröffnen. Wir dürfen uns also auf eine spannende zweite Halbzeit freuen. Bis gleich.

45. +2 Der Eckstoß verpufft, wie die Standards zuvor, praktisch wirklungslos. Das sollte es gewesen sein.

45. Eine Minute gibt es obendrauf. Bochum bekommt noch eine Ecke von der rechten Seite.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

44. Die erste Halbzeit neigt sich dem Ende zu, Bochum arbeitet weiter am Ausgleich, ohne wirklich gefährlich zu werden. Die Gastgeber brauchen dringend drei Punkte und demnach aktuell zwei Tore.

42. Den anschließenden Freistoß aus 30 Metern zentraler Position lupft Bero links in den Sechzehner, von dort bringt Boadu das SPielgerät per Kopf an den Elfmeterpunkt. Medić hat sich dort freigestohlen, haut jedoch über die Kugel.

41. Leopold Querfeld Union Berlin Gelbe Karte für Leopold Querfeld (1. FC Union Berlin)

Im Mittelfeld legt sich Broschinski mit dem langen Bein einen Ball an Querfeld vorbei. Der räumt ihn im Anschluss um und wird verwarnt.

40. Zunächst kommt Rothe links an der Außenlinie clever an Gamboa vorbei. Allerdings bleibt der Bochumer im Geschehen und kommt mit einer guten Grätsche zurück.

39. Mit viel Leidenschaft versuchen die Bochumer, dieses Spiel an sich zu reißen. Bisher lassen sich die Berliner nicht davon anstecken, auch wenn die Zweikämpfe intensiv geführt werden.

36. Cristian Gamboa Bochum Gelbe Karte für Cristian Gamboa (VfL Bochum)

Gamboa räumt Khedira rechts an der Außenlinie ab, kommt mit seiner Grätsche klar zu spät. Dafür sieht er, nach einer kurzen Rudelbildung, die Gelbe Karte.

34. Die Unioner sind um Spielkontrolle bemüht und bekommen diese auch teilweise hin, wenn Bochum vom hohen Pressing etwas zurückweicht. Allerdings kommen die Gäste überhaupt nicht gefährlich nach vorne, haben aber natürlich trotzdem schon den einen Treffer erzielt.

32. Da ist dann doch fast der Ausgleich! Eine Flanke von Wittek von links faustet Rønnow nur unzureichend weg, weshalb Medić am Elfmeterpunkt zur Direktabnahme kommt. Der Aufsetzer geht Richtung linkes Eck, wo Querfeld etwas unorthodox und mit etwas Glück per Kopf ebenfalls als Aufsetzer über die Latte abwehrt. Das war knapp.

30. Die Hausherren sind vom Rückstand nicht geschockt, scheinen ruhig zu bleiben trotz der Not, in der sie tabellarisch stecken. So wirklich kommen sie gegen gut wie tiefstehende Gäste aber nicht.

27. Zunächst wird Handspiel moniert, doch da war nichts bei einer Hereingabe von Bero von rechts, es gibt Ecke für Bochum. Diese verpufft, wieder von Bero gebracht, ereignislos.

25. Der Einsatz stimmt weiter beim VfL, allerdings sind da doch zu viele technische Unzulänglichkeiten dabei. Dadurch werden die möglichen Gelegenheiten bereits im Ansatz verspielt.

23. Das war knapp! Aus 30 Metern zentraler Position zieht Wittek einfach mal ab, das Leder saust mit viel Tempo nur hauchzart rechts über den Querbalken. Ob Rønnow da hingekommen wäre, ist zumindest fraglich.

20. Benedict Hollerbach Union Berlin Gelbe Karte für Benedict Hollerbach (1. FC Union Berlin)

Hollerbach bekommt einen Schubser gegen Bernardo abgepfiffen. Darüber beschwert er sich unnötigerweise heftig und bekommt für das Meckern die erste Gelbe Karte der Partie.

19. Das ist ganz bitter für die Hausherren, die eigentlich die aktivere Mannschaft waren in der Anfangsphase. Nun läuft man wieder einem Rückstand hinterher.

17. Benedict Hollerbach Union Berlin Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:1 durch Benedict Hollerbach

Und plötzlich gehen die Gäste in Führung, eine ganz kalte Dusche für Bochum. Eine Ecke von rechts wird zu Hollerbach rausgeköpft, der das Leder aus 18 Metern halbrechter Position mit der Innenseite direktnimmt. Von Wittek noch unhaltbar abgefälscht fliegt das Spielgerät links rein, Horn ist ohne Chance. Ohne den Kontakt von Wittek wäre das Ganze wohl vollkommen ungefährlich gewesen.

16. Zunächst setzt sich Boadu zentral robust durch, wird dann aber doch noch von Schäfer vom Ball getrennt. Weiter warten wir auf die erste gute Gelegenheit.

14. Die Gäste versuchen es über ruhige Ballzirkulationen, werden aber immer wieder durch gute Bochumer Zweikämpfe gestört. Auf beiden Seiten soll es nach Ballgewinnen schnell gehen, das ist bereits zu erkennen.

12. Dann ist auch mal Berlin vorne, Trimmel bringt eine Ecke von links herein. Diese wird nicht gefährlich, letztlich klärt Hofmann mit einem weiten Schlag.

9. Die Anfangsminuten gehören klar den Gastgebern, die hier gewillt sind, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Noch ist keine wirklich gute Chance dabei herausgekommen.

7. Bochum kann Druck erzeugen zu Beginn, die Gäste stehen durchaus tief im eigenen Sechzehner. Trimmel kann einen Schuss aus halblinker Position von Wittek abblocken.

5. Die Gastgeber bekommen eine erste Ecke von der linken Seite. Die kurze Variante kann Diogo Leite am ersten Pfosten per Kopf bereinigen.

3. Die ersten Zweikämpfe weisen gleich mal die Richtung für diese Partie. Es geht intensiv zur Sache, Bero liegt am Boden, kann aber kurz darauf weitermachen.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Union hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Deniz Aytekin den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Damit sind die Gäste heute favorisiert. Der Blick in die Statistik zeigt uns jedoch, dass der 1. FCU die letzten fünf Partien gegen Bochum in der Bundesliga nicht gewinnen konnte. Das Hinspiel nimmt einen besonderen Platz in der Historie ein, durch ein Feuerzeug wurde VfL-Keeper Drewes am Kopf getroffen. Später ging es durch die Instanzen, am Ende steht nun ein gewertetes 2:0 für die Blau-Weißen in den Büchern. Heute wird das Ganze hoffentlich sportlich spannend entschieden.

Für die Gäste dagegen geht es um gar nichts mehr, die restlichen vier Partien sind ein Schaulaufen. Mit 35 Punkten ist Union auch nächstes Jahr in der Bundesliga vertreten, das internationale Geschäft ist weit entfernt. Das kann natürlich auch gefährlich sein, wenngleich Baumgart nicht dafür bekannt ist, den Schlendrian reinkommen zu lassen. Das zeigte auch das historische 4:4 mit acht Toren vor dem Seitenwechsel letzte Woche gegen Stuttgart. Sowieso ist Berlin enorm gut unterwegs, seit sechs Partien hat man nicht mehr verloren, darunter waren mit Bayern, Leverkusen, Frankfurt und Freiburg die aktuelle Champions-League-Besetzung.

Es läuft gerade alles gegen den VfL, so ehrlich muss man sein. Heidenheim und Kiel haben beide gewonnen, dadurch ist Bochum nun Tabellenletzter mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsrang. Zudem haben die Hausherren die letzten fünf Partien allesamt verloren, seit dem überraschenden Sieg gegen den FC Bayern geht gar nix mehr. Auch dadurch ist der Druck im Ruhrgebiet heute groß, alles andere als ein Sieg wäre dann drei Spieltage vor Schluss doch schon ein größerer Hinweis, welches Team den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Bochum beruft Trainer Dieter Hecking mit Gamboa, Bero, Boadu und Broschinski vier Neue im Vergleich zum letzten Spiel in die Startelf. Für sie müssen Passlack, Sissoko, Masouras und Holtmann weichen. Dabei kann er beinahe aus dem Vollen schöpfen, lediglich Sissoko fehlt wegen seiner Gelb-Roten Karte. Auf der anderen Seite rotiert Union-Coach Steffen Baumgart nicht, es gibt für ihn keinen Grund, seine Anfangsformation zu ändern. Juranović ist nach Wadenproblemen noch nicht zurück, dazu fehlen auch die verletzten Jeong und Kemlein.