Sollten die Rheinländer in der Voith-Arena ein Tor erzielen, wäre es übrigens das 200. Bundesliga-Tor, das Leverkusen unter der Führung von Xabi Alonso schießt – wohlgemerkt in dessen erst 88. Bundesliga-Spiel. Im aktuellen Jahrtausend knackte die 200-Tore-Marke nur ein einziger Trainer noch schneller: Pep Guardiola mit den Bayern in seinem 76. Spiel.

Bayer Leverkusen hat zwar in der Champions League (0:3 bei den Bayern) sowie im DFB-Pokal (1:2 auf der Bielefelder Alm) zwei nationale Auswärtsspiele verloren. In der Bundesliga jedoch gab es seit inzwischen 30 Gastspielen keine Niederlage mehr (22 Siege, acht Remis). Das ist die zweitlängste Serie in der Geschichte der Bundesliga nach einem 33 Spiele langen Lauf der Bayern zwischen 2012 und 2014. Auch in 2024/25 ist die Werkself mit 29 Punkten die stärkste Auswärtsmannschaft in der Beletage des deutschen Fußballs.

Der 1. FC Heidenheim feierte zwar zuletzt einen 3:1-Heimsieg über Holstein Kiel. In der Heimtabelle der Bundesliga stehen die Schwaben jedoch auf Platz 18. Kein anderer Bundesligist holte in 2024/25 dermaßen wenig Punkte vor heimischer Kulisse wie die Kicker von der Ostalb (nur zehn), deren erst zwölf erzielte Heimtore lediglich von Union Berlin (elf) und St. Pauli (acht) noch unterboten werden. Dabei haben die Brenzstädter vor dem Sieg über die Störche auch alle vier vorherigen Heimspiele der Rückrunde auf dem Schlossberg verloren.

Die Bilanz spricht klar für den amtierenden Double-Sieger, der zwar 2019 einst im DFB-Pokal eine 1:2-Niederlage in Heidenheim hinnehmen musste, die bisherigen drei Bundesliga-Duelle mit den Brenzstädtern aber allesamt gewonnen hat. Auch im Hinspiel gab es einen souveränen 5:2-Heimsieg für die Rheinländer, die jedoch in allen vier Pflichtspielen gegen den FCH stets mindestens ein Gegentor zugelassen haben.

Bei Bayer Leverkusen gibt es im Vergleich zum blamablen 1:2 in Bielefeld vom Dienstagabend drei Veränderungen an der Startelf: Xabi Alonso beordert Victor Boniface, Nathan Tella und Aleix García in die Startformation. Draußen bleiben dafür Nordi Mukiele, Patrik Schick (beide Bank) und Exequiel Palacios (muskuläre Probleme).

Der 1. FC Heidenheim meldete sich mit zwei Siegen im Abstiegskampf zurück und feierte letzten Samstag einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg in Wolfsburg. Frank Schmidt belässt es daher bei einem notgedrungenen Wechsel: Für Budu Zivzivadze (Sprunggelenksverletzung) startet heute Omar Traoré.

Bei der Werkself platzte unter der Woche durch das 1:2 bei Arminia Bielefeld im Halbfinale des DFB-Pokals ein weiterer Titeltraum. In der Bundesliga zogen die Bayern durch den gestrigen Sieg in Augsburg mit neun Zählern Vorsprung von dannen. Lassen die Schwarzroten heute auf der Ostalb etwas liegen, dürfte die ohnehin schon geringe Chance auf die Titelverteidigung der Meisterschale völlig in den Keller gehen.