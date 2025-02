74. Noch ist keine Reaktion der Kiezkicker in Sicht. Mainz kann eine mögliche Schlussoffensive der Gäste bisher verhindern und jagt die Hamburger vielmehr.

72. Armindo Sieb Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Armindo Sieb

72. Jonathan Burkardt Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jonathan Burkardt

71. Können sich die Hamburger vom überraschenden Gegentor erholen? All zu viel Zeit hat der FCSP nicht mehr. Mainz schiebt erstmal weiter an und geht gegen den Ball mit neuer Euphorie auf die Pauli-Hintermannschaft.

69. Jetzt ist Stimmung im närrischen Mainz! Das 1:0 weckt die FSV-Fans auf, die jetzt doch noch mehr als nur Fastnacht feiern dürfen.

67. Jae-sung Lee Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Jae-sung Lee

Worst Case für St. Pauli! Ein Fehler von Torhüter Vasilj führt zur Mainzer Führung. Amiri zieht aus Verzweiflung aus 20 Metern ab und schießt mittig aufs Tor. Vasilj kann das Leder nicht festhalten und ermöglich Lee den Abstauber zum 1:0, der im Fallen aus fünf Metern einschiebt.

66. Andreas Hanche-Olsen Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Andreas Hanche-Olsen

66. Dominik Kohr Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Dominik Kohr

65. Siebe Van Der Heyden St. Pauli Gelbe Karte für Siebe Van Der Heyden (FC St. Pauli)

Van Der Heyden steigt Nebel, der sich wegdreht, auf den Fuß. Die nächste Gelbe.

64. Bei den Kiezkickern geht es nun auch um Risikoabwägung für den Abstiegskampf. Derzeit verdienen sich die Hamburger ihren Zähler immer mehr, sind allerdings nicht mehr so häufig vor dem FSV-Tor vertreten, wie noch in der 1. Halbzeit. Schlagbar sind die Mainzer heute aber durchaus...

63. Verletzungsbedingter Wechsel bei den Gästen: Lars Ritzka kann nicht weiterspielen und wird ab sofort von Adam Dźwigała vertreten.

60. Vielleicht hilft Burkardt? Der Mainzer Goalgetter setzt sich am linken Seitenrand clever mit einer Finte gegen Wahl durch und haut die Kugel danach in die offenen Arme von Vasilj.

57. Kann sich der FSV Mainz nochmal steigern? Bei einem eigentlich aussichtsreichen Umschaltmoment rutscht Caci der Ball unter der Fußsohle weg. Passt zum bisherign Auftritt der 05er...

55. Auch im zweiten Durchgang sind die Kiezkicker das gefährlichere und aktivere Team. Insgesamt sieht's mit der Torgefahr beim Fasnachtsspieltag aber noch mau aus. Auch bei xG-Werten steht es lediglich 0.16 zu 0.53.

53. Nochmal Irvine! Der Australier verfolgt im Strafraum eine Flanke von Saad mit den Augen und köpft den Ball mit dem Hinterkopf knapp am rechten Pfosten vorbei.

51. Bei Standards gelingt den Boys in Brown nicht viel. Irvine darf jeweils einmal von links und rechts zur Ecke antreten: Beide Hereingaben landen beim FSV.

50. Dominik Kohr Mainz Gelbe Karte für Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05)

Die nächste Verwarnung geht an Dominik Kohr. Der Mainzer sieht seine 10. Gelbe Karte und ist damit am nächten Spieltag gesperrt.

50. Auf den Flügeln geht für St. Pauli nach wie vor viel. Auch Ritzka kann auf der rechten Seite durchstarten, schickt seine Flanke jedoch nur in die Deckung der 05er.

48. Anders als zu Beginn der 1. Halbzeit , sind nach Wiederbeginn erstmal die Mainzer in Ballbesitz. Ein erster Angriffsversuch durch die Mitte endet allerdings mit einem Stürmerfoul von Amiri an Ritzka.

46. In Mainz geht's weiter! FSV-Trainer Henriksen tauscht zum Seitenwechsel einmal und bringt Lee für den unauffälligen Weiper.

46. Jae-sung Lee Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jae-sung Lee

46. Nelson Weiper Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Nelson Weiper

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Der 1. FSV Mainz tut sich beim fröhlichen Fastnachtsspieltag noch schwer und geht zur Pause mit einem müden 0:0 in die Kabine. Die deutlich besseren Chancen hatten im ersten Durchgang die Gäste vom Kiez, die vor allem in der Anfangsphase mehrfach an der 0:1-Führung schnupperten. In der 21. Minute erhielt St. Pauli sogar einen Elfmeter zugesprochen, der nach einem Kontakt mit dem VAR aber richtigerweise von Schiri Zwayer wieder zurückgenommen wurde. Mainz gelingt trotz sichtbaren Willen bisher noch nicht viel in der Offensive und muss sich für den erhofften Heimsieg im zweiten Durchgang noch deutlich steigern.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Ritzka setzt sich an der linken Seitenlinie durch und zieht den Ball aus der Drehung hoch vor den rechten Pfosten. Treu springt mit zu viel Rücklage in die Flanke und scheitert an einem brauchbaren Kopfball.

42. Kurz vor der Pause machen die Mainzer Fortschritte, wobei sich diese auf mehr Spielkontrolle in der eigenen Hälfte beschränken. Kurz nach der Mittellinie warten bereits die zweikampfstarken Kiezkicker.

39. Amiri stoppt einen Konterversuch der Hamburger im Mittelkreis und wird danach von Smith mit einem kurzen Trikotzupfer gelegt. Genau diese Zweikämpfe, wenn der Gegner zum Spielaufbau ansetzt, gehen bisher eher an die Gäste.

37. Die erste Schusschance der Mainzer! Weiper lässt auf der Strafraum-Linie für Caci abprallen, der sofort aus zentraler Positon abzieht. Der Ball geht zu unplatziert in die Arme von Vasilj.

36. Für die Mainzer ist das Fastnachtsspiel bisher noch keine Prunksitzung. Die bunt gekleideten 05er sind derzeit nur mit Abwehrarbeit beschäftigt und werden von starken Boys in Brown mehr gefordert, als gedacht.

34. Nächste Chance für St. Pauli! Treu sprintet auf der rechten Seite bis zur Torauslinie runter und legt quer ins Zentrum auf. Kurz vor Zentner fehlen Saad nur Zentimer zum Schuss aufs halbleere Tor.

33. Nemeth hält die Kugel auf der rechten Außenbahn und flankt den Ball nach einer kurzen Drehung hoch in den Fünfer. Zentner geht raus und fängt die Hereingabe sicher mit beiden Händen ab.

30. Sobald die Gäste ans Leder kommen, fliegt der Ball sofort schnell und direkt in die gegnerische Hälfte. St. Pauli will in die Momente stechen, wenn die Angriffsversuche der 05er vorzeitig enden.

27. Viel los hier in der Anfangsphase! St. Pauli ist dicht am Führungstor, kann sich bisher aber noch nicht für die guten Offensivmomente belohnen. Auf der anderen Seite will Mainz zwar auch Druck machen, ist im letzten Drittel jedoch zu ungenau und wirkungslos.

24. Philipp Treu St. Pauli Gelbe Karte für Philipp Treu (FC St. Pauli)

Kurz nach der Elfmeter-Situation kassiert Treu im Mittelfeld eine unberechtigte Gelbe Karte. Der St. Paulianer trifft mit einer Grätsche noch vor Nebel den Ball, woraufhin der Mainzer hoch wegspringt und die Szene dadurch härter aussieht, als sie eigentlich ist.

23. VAR: Kein Elfmeter! Schiri Zwayer bekommt ein Signal aus Köln und schaut sich die Szene liebr nochmal in der Review-Area an. Dabei fällt auf: Jenz trifft vielmehr den Rasen, woraufhin Saad ohne Kontakt schnell abhebt. Klare Sache und doch kein Strafstoß. Genau für solche Szenen wurde der VAR einst erfunden!

21. Elfmeter für den FC St. Pauli! Saad nimmt den Ball am rechten Pfostn vor Jenz an und wird dabei vom Mainzer am Hacken getroffen. Der Hamburger nimmt den Kontakt gerne an, geht zu Boden und Schiri Zwayer zeigt auf den Punkt.

18. Kaishu Sano Mainz Gelbe Karte für Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05)

Im Gegenzug wollen die St. Paulianer schnell kontern und werden dabei von Sano unfair gestoppt. Der Japaner sieht nach einem Foul an Weißhaupt die erste Gelbe.

18. Da Costa läuft auf dem rechten Flügel in Richtung Eckfahne und flankt in den Fünfer. Am linken Alu geht Weiper hoch, kann den Ball aber nicht aufs Tor köpfen. Wahl geht noch vor Torhüter Vasilj dazwischen.

16. Bei den Hochkarätern steht es somit schon 2:0 für die Hamburger. Kann St. Pauli bei der Chancenverwertung noch zulegen?

14. St. Pauli fast mit dem 0:1! Die Kiezkicker klauen den Hausherren den Ball im Spielaufbau und kombinieren sich zur nächsten Großchance. Saad steckt im Strafraum zu Eggestein durch, der aber am aufmerksamen Zentner hängenbleibt und einen Torschuss im Fallen verpasst.

12. Mainz ist jetzt deutlich besser in den Zweikämpfen und geht auch in der gegnerischen Hälfte energischer ins Pressing. Vor allem Burkardt ist in der Anfangsphase auffällig und macht viele Bälle mit dem Rücken zum Tor fest.

9. Die Ecke endet zwar unspektakulär, doch Mainz bleibt dran und ist nun häufiger in Ballbesitz. Nach einem Fehler von Wahl schaltet Burkardt schnell um und bedient Weiper neben sich am Elfmeterpunkt. Dort prallt der Mainzer allerdings an Nemeth ab.

7. Jetzt sind die bunten Trikots der Mainzer auch erstmals im Pauli-Strafraum zu sehen. Sano macht in der Mitte einen Schritt zur Seite und holt mit einm abgeblockten Schuss die erste FSV-Ecke heraus.

6. Alu-Pech für St. Pauli! Noah Weißhaupt löst sich im Zentrum vor dem gegnerischen Strafraum und hämmert den Ball mit einem harten Flachschuss an den linken Pfosten.

5. In den ersten Minuten gibt erstmal St. Pauli die Spielrichtung vor. Während die Fans auf den Rängen ausgelassen die 5. Jahreszeit feiern, müssen die Maizer auf den Rasen erst noch zu sich finden.

3. Nicht viel! Eric Smith probiert es direkt und schlenzt den Ball rund einen Meter über den Querträger. FSV-Torwart Robin Zentner muss nicht eingreifen.

2. Direkt eine gute Freistoßchance für St. Pauli! Angreifer Elias Saad wird kurz vor dem Strafraum-Grenze von der Mainzer Abwehr gelegt. Was machen die Gäste aus dem Standard?

1. Jetzt rollt im Fastnachts-Stadion der Ball! Die bunten Mainzer stoßen an, St. Pauli trägt weiße Trikots. Der Schiedsrichter ist Felix Zwayer.

1. Spielbeginn

Bei den Hausherren setzt FSV-Tainer Henriksen auf Kontinuität und vertraut der Elf, die am vergangenen Spieltag einen 2:0-Sieg in Heidenheim holte. Für die passende Tormusik zur Narrenzeit - in Mainz erklingt nach Toren das bekannte Fastnachts-Lied - sollen das zuletzt erfolgreiche Sturmduo Burkardt und Weiper sorgen.

An der Seitenlinie darf Pauli-Coach Blessin aufgrund einer Gelbsperre heute aber nicht sein. Vertreten wird der Chefcoach der Kiezkicker von Co-Trainer Németh. Im Vergleich zur 0:1-Niederlage am letzten Spieltag in Freiburg wechselt das Trainerduo einmal: Im Mittelfeld ersetzt Ritzka den schwerverletzten Sands.

Für den St. Pauli ist das Auswärtsspiel hingegen fast schon ein Kulturschock. Viel weiter weg als im kühlen Hamburg kann man vom Karneval wohl kaum sein. Dementsprechend wollen die Kiezkicker heute zum Partycrasher werden und ganz nüchtern – auf ihre norddeutsche Art – drei Punkte entführen. Dabei mithelfen soll vor allem die defensive Stabilität, die St. Pauli in dieser Saison auszeichnet. „Wir müssen Geduld haben und dürfen nicht zu schnell zu viel wagen“ sagt Trainer Alexander Blessin zum Plan der Kiezkicker gegen die Mainzer Narren.

In der Mainzer MEWA Arena wird es heute närrisch: Eine Woche vor dem Höhepunkt der 5. Jahreszeit steht bei den 05ern gegen den FC St. Pauli der traditionelle Fastnachtsspieltag an. Geplant ist ein großes Rahmenprogramm und natürlich ein buntes Stadion voller verkleideter FSV-Fans auf den Rängen. Auf dem Rasen wollen die Mainzer ebenfalls feiern und nach dem 0:0 beim letzten Heimspiel gegen Augsburg den nächsten Heimdreier. Stilecht für Fastnacht natürlich im Sondertrikot.