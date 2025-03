38. Eine kurz ausgeführte Ecke flankt Seiwald hoch an den Fünfer. Dort setzt sich Bitshiabu in der Luft gut durch und köpft den Ball nur knapp drüber.

35. Wieder zittert die Latte! Nach einem Einwurf auf der linken Offensivseite landet der Ball an der Strafraumkante bei Ridle Baku. Der 26-Jährige schließt direkt ab und visiert mit dem linken Innenrist das obere linke Eck an. Der Ball scheppert aber nur gegen das Aluminium. Kobel hätte da nicht den Hauch einer Abwehrchance gehabt.

35. Durch die Hereinnahme von Bensebaïni haben die Dortmunder auf eine Fünferkette umgestellt. Innen verteidigen Schlotterbeck, Can und Anton. Der Algerier übernimmt die linke Seite und Ryerson ist auf die rechte Seite gerückt.

33. Marcel Sabitzer humpelt gestützt vom Betreuer zur Bank, weil er mit seiner Knieverletzung nicht weitermachen kann. Für den ehemaligen Leipziger kommt Ramy Bensebaïni. Damit versucht Niko Kovač vermutlich auch noch die luftige rechte Abwehrseite zu stopfen.

33. Ramy Bensebaïni Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Ramy Bensebaïni

33. Marcel Sabitzer Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer

30. Marcel Sabitzer hat sich bei seiner wichtigen Klärungsaktion anscheinend verletzt und muss behandelt werden.

28. Die rechte BVB-Seite bleibt die Schwachstelle. Wieder kriegt der weitaufgerückte Raum dort den Ball und bringt ihn wieder vielversprechend in die Box. Dort kann Sabitzer sechs Meter vor dem Tor noch im letzten Moment den Ball vor dem bereits zum Schuss ausholenden Baumgartner klären. Der Abpraller landet aber bei Baku. Der 26-Jährige zieht daraufhin einfach mal stramm ab und scheitert im kurzen Eck am aufmerksamen Kobel.

26. Ryerson bringt die fällige Ecke von der rechten Seite hoch an den zweiten Pfosten. Dort kommt es zwar zu einem kleinen Durcheinander, aber letztendlich kriegt RB den Ball weg.

25. Nach längerer Zeit lassen sich die Schwarz-Gelben mal wieder im Angriff blicken und Julian Brandt holt rechts im Sechzehner zumindest einen Eckstoß heraus.

22. Die Roten Bullen sind hier mittlerweile klar tonangebend und sind offensiv durch ihr früher gefürchtetes Umschaltspiel wieder brandgefährlich.

20. Für Xavi Simons ist es bereits das siebte Saisontor. Benjamin Šeško steht durch seinen unfreiwilligen Assist sogar bereits bei 15 Scorerpunkten.

18. Xavi Simons Leipzig Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Xavi Simons

Leipzig geht verdient in Front! Bei einem Konter macht Šeško den Ball im Mittelfeld stark fest und Openda verlagert anschließend brillant von der rechten auf die linke Seite. Dadurch bietet sich ganz viel Freiraum für Raum, der von links im Strafraum noch am glänzend reagierenden Kobel scheitert. Der Keeper lenkt den Ball aber nur zur Seite und damit direkt zu Šeško. Der 21-Jährige erwischt den Ball im Fünfer allerdings überhaupt nicht. Das dürfte ihn aber nich weiter stören, da er dadurch zumindest glücklich für Simons ablegt. Der Niederländer lässt sich die Chance aus zentraler Position nicht mehr nehmen und haut den Ball problemlos in die Maschen.

16. Leipzig stellt den BVB bereits beim Abstoß zu und erzwingt dadurch einen langen Ball von Nico Schlotterbeck der links im Seitenaus landet.

14. Beinahe die RB-Führung! Raum ist ein absoluter Aktivposten in der Anfangsviertelstunde und bringt den Ball nach einem guten Diagonalball perfekt flach in die Mitte zu Openda. Der Belgier hält aus vollem Lauf den rechten Fuß rein und scheitert aus knapp fünf Metern wuchtig an der Latte.

12. Nach einem BVB-Konter taucht Adeyemi halblinks im Sechzehner auf. Dort wird er aber noch von zwei RB-Verteidigern gestellt und kommt dadurch nicht zum Abschluss.

11. Simons übernimmt den anschließenden Freistoß und zirkelt den Ball mit ganz viel Schnitt zum Tor in die Mitte. Kobel ist aber erneut hellwach und mit einer Hand dazwischen. Ansonsten wäre der Ball wohl sogar direkt in das lange Eck gefallen.

10. Emre Can Dortmund Gelbe Karte für Emre Can (Borussia Dortmund)

Openda vernascht Can fast an der linken Eckfahne und hat damit freie Bahn entlang der Grundlinie in den Strafraum. Can hält den Stürmer aber fest und sieht dafür früh die Gelbe Karte.

9. Da ist der erste Schuss auf das Tor! Adeyemi reißt mit seinem Tempo eine Lücke, zieht von rechts nach innen und bedient Guirassy. Die Direktabnahme des Neuners fast von der Strafraumgrenze ist aber zu unplatziert und dadurch eine leichte Beute für Gulácsi.

7. Leipzig kann sich zum ersten Mal in der gegnerischen Hälfte festsetzen und der Ball landet links an der Sechzehnerlinie beim aufgerückten Raum. Der Außenverteidiger bringt den Ball sofort scharf vor das Tor. Allerdings fliegt die Flanke zu nah durch den Fünfer. Dadurch kann Kobel die Situation klären, indem er den Ball wegfaustet.

6. Sabitzer steckt von halbrechts vor dem Strafraum für den startenden Guirassy durch. Gulácsi löst sich aber von der Linie und schnappt sich den Ball.

5. Der BVB beginnt mit mehr Ballbesitz. Allerdings haben sie den Ball hauptsätzlich tief in der eigenen Hälfte und damit im ungefährlichen Raum.

2. Julian Ryerson bringt en ersten Standard der Partie aus dem linken Halbfeld hoch in den Strafraum. Die Flanke segelt aber komplett ungefährlich über Freund und Feind hinweg ins Toraus.

1. Los geht's! Die in den gewohnten gelben Trikots spielenden Gäste stoßen an und treffen auf die in Weiß gekleideten Leipziger.

1. Spielbeginn

Es ist zwar das offizielle Topspiel des Wochenendes. Allerdings ist es das erste Aufeinandertreffen der Klubs bei dem keiner von beiden einen Top-Vier Platz belegt. Für den BVB waren Reisen nach Leipzig zuletzt keine freudigen Auswärtsfahrten. Gleich viermal in Folge verloren die Borussen bei den Sachsen und auch das Torverhältnis ist mit 11:2 für RB ziemlich deutlich. Das Hinspiel konnte Dortmund aber mit 2:1 für sich entscheiden und dabei sogar einen Rückstand drehen.

Auch die Dortmunder befinden sich weit hinter den Erwartungen. Der BVB ist nur vier Zähler schlechter als Leipzig, aber ist auf dem elften Platz im Moment sogar nur in der zweiten Tabellenhälfte zu finden. Die Borussia hat mit Kovač sogar bereits einen neuen Trainer installiert. Ein positiver Effekt ist vor allem in der Bundesliga aber noch nicht wirklich eingetreten. In der Königsklasse sind sie unter der Leitung des Kroaten noch ungeschlagen. Im Ligaalltag ist die Bilanz bei zwei Siegen und drei Niederlagen aber sogar negativ. Falls es noch irgendwie mit der erneuten Teilnahme an der Champions League klappen soll, muss also auch für die Dortmunder ein Sieg her.

Leipzig ist seit vier Ligaspielen sieglos. Ein fünftes Mal wäre eine negative Premiere für die Roten Bullen in der Bundesliga. In dem Zeitraum ging zwar auch nur eine Begegnung verloren, aber nur neun Punkte aus acht Rückrundenspielen sind aus Sicht der ambitionierten Sachsen einfach zu wenig. Durch den Sieg der Gladbacher in Bremen belegt RB aktuell sogar nur noch den siebten Platz. Mit einem Dreier wäre aber immerhin der Sprung auf den fünften Rang möglich und mindestens vorübergehend wären sie sogar punktgleich mit den Frankfurtern auf Platz vier. Ein Sieg ist für Rose und sein Team also eigentlich Pflicht.

Unter der Woche drehte Dortmund einen 1:0-Rückstand in Lille noch zu einem 2:1-Sieg und sicherte sich damit den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Mit der gezeigten Leistung war Niko Kovač offensichtlich sehr zufrieden, denn der 53-Jährige nimmt keine personelle Veränderung vor.

Marco Rose nimmt im Vergleich zum 0:0 gegen den SC Freiburg zwei Wechsel vor. Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner beginnen für Arthur Vermeeren und Kevin Kampl, die beide zunächst auf der Bank sitzen. Damit wird es nominell sogar minimal offensiver. Xaver Schlager kehrt zudem nach seiner Verletzung erstmals in den Kader zurück.