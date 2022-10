Köln Dortmund 28. Malen mit der Großchance zum 0:1!

Wolfsburg Stuttgart 25. Spektakel in der Autostadt! Gerade mal rund 70 Sekunden liegen zwischen dem überraschenden 0:1 der Stuttgartert und dem prompten Ausgleich der Wölfe. Wie geht's jetzt an der Aller weiter?

Freiburg Mainz 28. ...der Standard bringt nichts ein.

Frankfurt Union Berlin 26. Das nächste Tänzchen von Randal Kolo Muani wird von der Union-Abwehr zwar gestoppt, doch die Kugel kommt links zu Pellegrini, der das Ding einfach mal mit dem Vollspann quer durch die Box jagt. Freund und Feind verpassen und es gibt Einwurf für die Gäste.

Leipzig Bochum 27. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

Freiburg Mainz 27. Burkhardt wühlt sich infolge eines hohen Balles von Stach in die Box, wird dort aber von Lienhart abgekocht. Ecke...

Leipzig Bochum 26. Szoboszlai zieht einfach mal von der linken Strafraumecke ab. Riemann reißt die Fäuste hoch und lenkt den harten Schuss über die Latte.

Freiburg Mainz 25. Die Führung für die Breisgauer geht in Ordnung. Sie haben die Angelegenheit weitgehend im Griff.

Leipzig Bochum 25. Leipzig zeigt bisher eine herausragende Leistung. Die Hausherren spielen mit Bochum Katz und Maus. Der VfL läuft nur hinterher. Wenn es so weitergeht, ist das 3:0 nur eine Frage der Zeit.

Köln Dortmund 25. Gelbe Karte für Ondrej Duda (1. FC Köln)

Glück für den FC! Nachdem er seinem Ex-Kollegen Özcan im Mittelfeld mit beiden Beinen voraus in die Knochen gesprungen ist, sieht Duda nur die Gelbe Karte. Über seinen Platzverweis hätte sich der Slowake hier nicht beschweren dürfen.

Köln Dortmund 24. Adeyemi vergibt aus guter Lage! Meuniers halbhohe Hereingabe von rechts erreicht den deutschen Nationalspieler am linken Fünfereck. Er will für Malen ablegen, anstatt direkt zu schießen. Der Niederländer verpasst, hat aber ohnehin im Abseits gestanden.

Wolfsburg Stuttgart 23. Tooor für VfL Wolfsburg, 1:1 durch Omar Marmoush

Es folgt die starke Antwort der Wölfe und von Marmoush! Der Ägypter holt sich Kamiński für einen Doppelpass ran und schießt den Ball flach aus 16 Metern unten links ins Eck!

Leipzig Bochum 23. Tooor für RB Leipzig, 2:0 durch Christopher Nkunku

Nnkunku schießt den Elfmeter mit Wucht nach links unten. Riemann ahnt die Ecke, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Ein starker Elfmeter und das hochverdiente 2:0.

Frankfurt Union Berlin 23. Ist das stark! Randal Kolo Muani nimmt es auf engstem Raum erneut mit zwei Berlinern auf und tanzt die Grundlinie entlang. Abnehmer seiner flachen Hereingabe ist diesmal an der Strafraumkante Luca Pellegrini. Der Italiener setzt seinen Linksschuss aber etwas zu hoch an.

Leipzig Bochum 22. Gelbe Karte für Jannes Horn (VfL Bochum)

Horn bekommt für das Foul, das zum Elfmeter führte, die Gelbe Karte.

Köln Dortmund 23. Gelbe Karte für Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Der Ex-Salzburger holt einen zweiten Ball ins Spiel, um einen schnellen Einwurf Hectors zu verhindern. Auch diese Unsportlichkeit zieht eine Gelbe Karte nach sich.

Freiburg Mainz 22. Feine Aktion der Freiburger: Gregoritsch legt eine Hereingabe von rechts per Kopf in den rechten Strafraumkorridor zu Sildillia ab und orientiert sich in die Mitte. Sein Mitspieler köpft das Spielgerät direkt zurück zum Österreicher, der es per Brust herunterpflückt und aus der Drehung aus sieben Metern abzieht - drüber.

Leipzig Bochum 22. Es gibt Elfmeter für Leipzig! Nkunku geht zentral mit dem Ball in den Strafraum. Dann lupft er den Ball an Horn vorbei, der Nkunku über die Klinge springen lässt. Da gibt es keine zwei Meinungen.

Frankfurt Union Berlin 21. Union hat erstmals ein bisschen Raum auf der rechten Seite, wo Trimmel Sheraldo Becker mitnimmt. Der wird dann allerdings von Luca Pellegrini hart, aber fair abgegrätscht und schon kommt wieder die SGE.

Wolfsburg Stuttgart 21. Tooor für VfB Stuttgart, 0:1 durch Serhou Guirassy

Eiskalte Schwaben! Der VfL verpasst die Führung und Stuttgart macht aus dem Nichts das 0:1. Ito bugsiert den Ball von links in den Fünfer zu Gurassy, der sich gegen van de Ven durchsetzt und das Spielgerät oben links in den Winkel haut!

Wolfsburg Stuttgart 20. Svanberg! Fast das 1:0: Nach einer Flanke von Wimmer macht Svanberg sein Bein langt und drückt den Ball gegen Müller. Baku will danach abstauben und trifft den Ball nicht richtig!

Köln Dortmund 21. Gelbe Karte für Timo Hübers (1. FC Köln)

Im Kampf um einen freien Ball im Mittelfeld kommt Hübers gegen seinen Ex-Kollegen Modeste einen Schritt zu spät. Schiedsrichter Harm Osmers ahndet den Kontakt am rechten Knöchel des Franzosen mit der ersten Gelben Karte des Nachmittags.

Wolfsburg Stuttgart 19. Mal wieder ein Nadelstich der Schwaben! Ahamada bahnt sich von der linken Außenbahn einen Weg nach innen und zielt ins kurze Ecke. Casteels pass auf und macht die Handschuhe auf.

Freiburg Mainz 19. So richtig gefährlich sind die Versuche der Gäste derweil noch nicht. Mit Ausnahme der Burkhardt-Gelegenheit haben die Hausherren defensiv hier fast alles im Griff.

Leipzig Bochum 19. Gelbe Karte für Danilo Soares (VfL Bochum)

Danilo Soares foult mehrmals hintereinander und wird vom Schiedsrichter aufgrund der Summe der Vergehen mit der Gelben Karte bestraft.

Köln Dortmund 19. Malen gegen Schwäbe! Nach einer Verlagerung Bellinghams an die linke Strafraumlinie zieht der Niederländer nach innen und schießt mit dem rechten Fuß auf die halbhohe kurze Ecke. Die deckt FC-Schlussmann Schwäbe gut ab und pariert zur Seite.

Wolfsburg Stuttgart 17. Viel Platz für Baku! Der Rechtsverteidiger der Niedersachsen wartet im rechten Fünfer-Eck und haut einen freien Ball etwas zu hektisch daneben. Der VfL arbeitet am Führungstor.

Leipzig Bochum 18. Bisher bekommt Bochum die Hausherren überhaupt nicht in den Griff. Die Ballbesitzphasen des VfL sind viel zu kurz und fast jeder Leipziger Angriff hat birgt Gefahr.

Frankfurt Union Berlin 19. Gelbe Karte für Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin)

Becker läuft ins Abseits und drischt dann Sekunden nach Stegemanns Pfiff den Ball noch auf die Tribüne. Das zieht eine frühe Verwarnung nach sich.

Frankfurt Union Berlin 17. Union wirkt ein bisschen geschockt und steht gerade unheimlich tief. Mit acht Mann verteidigen die Eisernen im eigenen Strafraum. Frankfurt sucht die Lücke in Person von Tuta, Götze und Kolo Muani diesmal aber vergebens.

Wolfsburg Stuttgart 15. Wieder muss Müller ran! Erneut macht der VfL Alarm nach einer Ecke und diesmal zirkelt Marmoush aufs Tor. Müller hebt erneut zur Parade ab und kratzt den Ball nun links unten von der Torlinie.

Freiburg Mainz 16. Auf der Gegenseite drischt Stach das Rund aus 23 Metern per Dropkick aufs Gehäuse Flekkens. Der Niederländer ist jedoch zur Stelle.

Wolfsburg Stuttgart 14. Zufallsprodukt! Nch einer Ecke misslingt Svanberg zunächst ein Dropkick aus dem Rückraum. Danach landet das Leder aber über Umwege direkt vor dem Tor und auf dem Kopf von Gerhardt. Müller verhindert das 1:0 mit der rechten Hand!

Frankfurt Union Berlin 15. Beflügelt vom Führungstreffer macht die Eintracht gleich weiter Dampf. Götze zeigt sich bisher extrem spielfreudig, auch Knauff hat Bock und tanzt rechts an die Grundlinie durch, kriegt aber dann den geforderten Eckball nicht.

Köln Dortmund 16. Die Westfalen steigern in den letzten Minuten ihre Passsicherheit und können das Geschehen erstmals kontrollieren. Die Hausherren arbeiten allerdings konzentriert gegen den Ball und verhindern Druckphasen der Gäste.

Leipzig Bochum 15. Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Timo Werner

Da ist die verdiente Führung für RB. Nach einem Fehlpass von Schlager landet der Abpraller bei Halstenberg, der direkt auf Werner durchsteckt. Die Vorlage war ein Zufallsprodukt, aber das kümmert den Stürmer nicht. Werner geht alleine auf Riemann zu und verwandelt unhaltbar ins obere linke Eck.

Leipzig Bochum 14. André Silva bekommt zentral im Strafraum den Ball. Er dreht sich um seinen Gegenspieler und zieht aus 15 Metern mit links ab. Der Ball geht knapp links am Tor vorbei.

Leipzig Bochum 14. Leipzig schnürt die Gäste jetzt am eigenen Strafraum fest.

Wolfsburg Stuttgart 12. Jetzt mal Stuttgart! Mavropanos gelingt im Mittelfeld ein toller Heber, der genau im Lauf von Endo landet. Der Japaner wirft sich im Sechzehner in die hohe Vorlage, kann aber keinen Druck auf den Ball geben.

Freiburg Mainz 15. ...nach Ablage eines Kollegens knallt Gregoritsch die Pille wuchtig über die Querlatte.

Freiburg Mainz 14. Grifo holt nahe der Strafraumkante zentral vor dem Kasten gegen Barreiro einen Freistoß heraus. Das könnte spannend werden...

Leipzig Bochum 12. Werner hat beinahe die nächste Chance. Nach einer Flanke von der rechten Seite könnte der Stürmer aus kurzer Distanz einköpfen. Gamboa kommt aber dazwischen und klärt in höchster Not.

Köln Dortmund 13. Brandt ist auf der tiefen rechten Strafraumseite Adressat eines präzisen Flugballs Meuniers. Er will aus spitzem Winkel und acht Metern mit dem rechten Fuß abziehen, doch Kilian geht dazwischen und blockt zur Ecke. Die bringt dem BVB nichts ein.

Freiburg Mainz 11. Ein Blick in die Statistikbücher: Gregoritsch' Tor war der 437. Treffer und der Ägide von Trainer Streich - damit hat der Coach Klublegende Volker Finke eingeholt. Eine weitere Bude bedeutet den alleinigen Vereinsrekord.

Wolfsburg Stuttgart 12. Die Wölfe sind gefährlicher. Die Offensive der Niedersachsen findet immer besser in die Partie und stellt die VfB-Abwehr zunehmend vor Probleme. Vor allem Wimmer und Marmoush sind sehr aktiv.

Frankfurt Union Berlin 12. Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Mario Götze

Kurz nach dem ersten Berliner Abschluss durch Jordan geht die SGE in Führung! Mit einem langen Ball geht es hinten raus zu Randal Kolo Muani, der das Leder stark festmacht und dann den Turbo anschmeißt. Auf der rechten Seite lässt der Franzose zwei Unioner stehen, tankt sich durch an die Grundlinie und findet dann im Rückraum Mario Götze. Der Weltmeister von 2014 schiebt aus acht Metern ins linke Eck ein.

Wolfsburg Stuttgart 9. Die erste Torchance! Gerhardt schlägt mit Übersicht eine Flanke von linken Strafraum-Eck und findet Wimmer. Der Neuzugang der Wölfe köpft mit einem Aufsetzer aufs Tor und drückt das Leder etwas zu weit nach links am Pfosten vorbei.

Frankfurt Union Berlin 10. Die Eintracht versucht, das Spiel weiter in die Berliner Hälfte zu verlagern. Götze zieht erstmals auf und wird gleich mal gefällt. Lindstrøm geht dann mal mit Tempo auf die Box zu, bleibt aber vor einem möglichen Abschluss bereits hängen.

Leipzig Bochum 10. Der VfL hat sich jetzt ein wenig zurückgezogen. Das Pressing beginnt erst auf Höhe der Mittellinie.

Wolfsburg Stuttgart 7. Marmoush holt sich den Ball im Rückraum ab und steckt nach einer schnellen Ballannahme sofort ins Zentrum weiter. Svanberg gelangt dort nicht an die Kugel, da der Strafraum der Schwaben eng verdichtet und zugestellt ist.

Köln Dortmund 10. Tigges lässt die Aussicht auf eine Topchance ungenutzt! Der Ex-Dortmunder hat nach einem Anspiel Mainas vom rechten Flügel im nahen Halbraum freie Bahn in Richtung Gästekasten. Er verstolpert den Ball jedoch durch einen unsauberen ersten Kontakt.

Freiburg Mainz 8. Die Reaktion der Rheinhessen ist erstmal gut. Sie versuchen, eine möglichst schnelle Antwort zu finden.

Frankfurt Union Berlin 8. Für das erste Raunen im Publikum sorgt dann Union-Keeper Frederik Rønnow mit einem etwas wilden Dribbling an der Strafraumkante. Letztlich kann der Däne den Ball aber wegschlagen, bevor es wirklich brenzlig wird.

Leipzig Bochum 7. Leipzig trifft den Pfosten! Gvardiol spielt aus dem Mittelfeld einen guten flachen Pass in Richtung Strafraum. André Silva nimmt das Zuspiel an, dreht auf und steckt auf Werner durch, der links von der Strafraumgrenze direkt abzieht. Sein Flachschuss geht gegen den rechten Außenpfosten und von dort ins Aus.

Köln Dortmund 7. Die Geißböcke kommen auf Anhieb sehr gut in die Zzweikämpfe und lassen den Schwarz-Gelben schon im Mittelfeld überhaupt keine Zeit zum Nachdenken. Die Anfangsphase in Müngersdorf kommt sehr intensiv daher, ist auch von lautstarken Pfiffen gegen Modeste geprägt.

Frankfurt Union Berlin 5. Beide Mannschaften sind gleich voll da und extrem griffig in den Zweikämpfen. Jeder Ansatz eines Spielzugs wird unterbunden und der erste Torabschluss lässt auf sich warten.

Leipzig Bochum 6. Bochum läuft nach wie vor aggressiv am gegnerischen Strafraum an. Das ist stressig für Leipzig, aber die technisch beschlagenen Hausherren können sich spielerisch aus dem Pressing lösen. Die Gäste können dieses Tempo nicht über 90 Minuten durchziehen.

Wolfsburg Stuttgart 5. Die Gäste überraschen den VfL auf der linken Seite mit einer ganz langen Freistoß-Flanke von Guirassy. Mavropanos läuft danach am rechen Pfosten freistehend ein und verpasst die Variante um ein paar Schritte.

Freiburg Mainz 5. Die Chance zum Ausgleich! Barreiro flankt von rechts hoch an den Fünfer. Dort steht Burkhardt ziemlich frei, nickt die Murmel aber drüber.

Frankfurt Union Berlin 3. Der Rasen in Frankfurt ist nach stundenlangen Regenfällen ziemlich nass. Beide Teams müssen sich auf dem rutschigen Geläuf erstmal zurechtfinden und lassen es zunächst ganz ruhig angehen.

Wolfsburg Stuttgart 3. Die nachfolgende Ecke von Arnold landet am ersten Pfosten in der Abwehr der Schwaben.

Leipzig Bochum 4. Die folgende Ecke führt nur zu einem Leipziger Einwurf auf der anderen Seite.

Köln Dortmund 4. Der erste Abschluss gehört dem FC! Kainz taucht auf links hinter der gegnerischen Abwehrkette auf und passt flach in das Strafraumzentrum. Ljubicic nimmt mit dem rechten Innenrist direkt ab, doch Süle steht im Weg.

Wolfsburg Stuttgart 2. Wolfsburg mit der ersten Annäherung: Baku setzt sich auf der rechten Außenbahn durch und sichert den Wölfen mit einer Flanke die erste Ecke. Mavropanos klärt direkt vor Keeper Müller aufmerksam mit dem Kopf.

Frankfurt Union Berlin 2. Beide Teams agieren gegen den Ball mit einer Dreierkette und einem sehr kompakten Mittelfeld.

Leipzig Bochum 3. RB kommt das erste Mal ins letzte Drittel. Ein langer Ball landet im Lauf von Werner, der links in den Strafraum geht. Der Deutsche bringt eine flache Hereingabe vor das Tor. Ein Verteidiger klärt zur Ecke.

Freiburg Mainz 3. Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Michael Gregoritsch

Die ganz frühe Führung für den SCF! Eggestein hebt die Kugel am rechten Strafraumeck kurz zu Gregoritsch. Der Ex-Augsburger fasst sich aus 17 Metern ein Herz und donnert das Leder ins kurze Eck.

Wolfsburg Stuttgart 1. Und nun greift Schiri Felix Zwayer erstmals zu seinem Arbeitsgerät und pfeift die Partie an! Wolfsburg läuft im bekannten grünen Dress auf, der VfB trägt rot.

Leipzig Bochum 1. Die Gäste laufen Leipzig direkt hoch an. Bochum ist nicht nach Sachsen gekommen, um irgendwas abzuschenken.

Köln Dortmund 1. Köln gegen Dortmund – Durchgang eins im RheinEnergieStadion ist eröffnet!

Freiburg Mainz 1. Auf geht's.

Köln Dortmund 1. Spielbeginn

Freiburg Mainz 1. Spielbeginn

Wolfsburg Stuttgart 1. Spielbeginn

Leipzig Bochum 1. Spielbeginn

Frankfurt Union Berlin 1. Der Ball rollt! Die Eintracht trägt wie üblich Schwarz und Weiß, Union spielt in Rot.

Frankfurt Union Berlin 1. Spielbeginn

Wolfsburg Stuttgart Personell schmerzt beim VfL Wolfsburg der Ausfall von Lukas Nmecha. Für den verletzten Nationalspieler stürmt Omar Marmoush. Daneben kommen bei den Niedersachsen auch Yannick Gerhardt, Jakub Kamiński und Patrick Wimmer neu ins Team. Beim VfB Stuttgart gibt es hingegen nur einen Wechsel: Pascal Stenzel spielt für Borna Sosa.

Köln Dortmund Soeben haben die Mannschaften vor ausverkauften Rängen den Rasen betreten.

Frankfurt Union Berlin Schiedsrichter der Partie ist Sascha Stegemann, der an den Seitenlinien von Christof Günsch und Frederick Assmuth unterstützt wird. Die Videobilder überwacht Günter Perl.

Freiburg Mainz Auf der anderen Seite ist der Trend wechselhaft. Die Nullfünfer verloren zuhause gegen Bayer 04 Leverkusen (0:3), ehe bei Borussia Mönchengladbach (1:0) ein Sieg, bei der TSG 1899 Hoffenheim (1:4) eine Niederlage und gegen Hertha BSC (1:1) ein Unentschieden heraussprang. Nach dem mehr als soliden Saisonstart wollen die Rheinhessen diese kleine Achterbahnfahrt mit einem dreifachen Punktgewinn beenden – und bei den europäischen Plätzen anklopfen.

Wolfsburg Stuttgart Nicht viel besser sieht auch die Start-Bilanz der Stuttgarter aus, die ebenfalls erst fünf Punkte auf dem Konto haben und sogar noch sieglos sind. Nur das Torverhältnis hält die Schwaben noch über dem Strich. Gegen Wolfsburg hofft Trainer Pellegrino Matarazzo vor allem auf eine positive „Überraschung“ seiner Elf. Zuletzt hätten seine Spieler zwar immer im Training gute Leistungen gezeigt, im Spiel dafür aber umso mehr enttäuscht. „Diesmal wollen wir das auch auf dem Platz umsetzen“, lautet daher der Wunsch des VfB-Trainers. „Wichtig ist, dass wir uns auf Momente und nicht das Ergebnis konzentrieren“, erklärte Matarrazo.

Frankfurt Union Berlin Bei den Gästen hat Erfolgstrainer Urs Fischer unter der Woche seinen Vertrag verlängert. Der Schweizer will die Erfolgswelle mit seinen Köpenickern natürlich weiter reiten, warnt aber eindringlich vor Gegner Frankfurt. "Die Eintracht ist momentan in einer guten Verfassung. Sie haben drei der letzten vier Spiele gewonnen, ihre Offensive ist aktuell sehr gut drauf und trifft oft. Auch haben sie eine interessante Mischung aus Erfahrung, Geschwindigkeit und individuellen Fähigkeiten, bei der wir gut aufpassen müssen. Wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel wird gegen ein Team, das momentan gut unterwegs ist“, so Fischer im Vorfeld der Partie.

Köln Dortmund Bei den Westfalen, die weniger Ligatore geschossen haben (neun) als der FC (elf) und die im Falle einer Niederlage Union Berlins in Frankfurt mit einem Sieg die Tabellenführung übernähmen, stellt Coach Edin Terzić nach dem 1:0-Derbysieg gegen den FC Schalke 04 dreimal um. Anstelle von Hummels, Wolf (beide erkältet) und Kapitän Reus (Sprungglenksverletzung) beginnen Guerreiro, Süle und Adeyemi.

Leipzig Bochum Der VfL hat vor der Länderspielpause beim 1:1 gegen Köln seinen bisher einzigen Punkt in dieser Saison eingefahren. Im Vergleich zu dieser Partie tauscht Thomas Letsch auf zwei Positionen und er wechselt von einer Vierer- auf eine Dreierkette. Durch den Systemwechsel rotiert Stürmer Hofmann aus der Mannschaft. Er wird durch Horn ersetzt, der in der Dreierkette startet. Außerdem beginnt Góralski anstelle von Stöger im zentralen Mittelfeld.

Köln Dortmund Auf Seiten der Rheinländer, die den Schwarz-Gelben im letzten Vergleich im März nach Rückstand ein 1:1-Unentschieden abtrotzten und die in den letzten drei Bundesligapartien stets innerhalb der ersten zehn Minuten ein Gegentor zuließen, hat Trainer Steffen Baumgart im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden beim VfL Bochum zwei personelle Änderungen vorgenommen. Kilian und Maina nehmen die Plätze von Soldo (Bank) und Thielmann (krank) ein.

Leipzig Bochum Im Vergleich zur 0:3-Niederlage gegen Gladbach vor der Länderspielpause baut Marco Rose seine Startformation auf vier Positionen um. In der linken und rechten Außenverteidigung werden Raum und Henrichs durch Halstenberg und Simakan ersetzt. Auf der Sechs startet Schlager anstelle von Haïdara. Außerdem beginnt heute Werner im Sturm. Dafür sitzt Forsberg zunächst auf der Bank.

Leipzig Bochum Thomas Letsch hat beim VfL Bochum heute vermutlich weniger Druck. Es ist das erste Pflichtspiel des neuen Trainers und ein Punkt gegen RB Leipzig wäre in der momentanen Situation schon ein Erfolg. Der Übungsleiter war zuletzt bei Vitesse Arnheim in den Niederlanden unter Vertrag. Bei Bochum hat er einen Kontrakt bis 2024 unterschrieben, der für die 1. und 2. Liga gilt. "Wir wollen mit Thomas Letsch die Zukunft gestalten", sagte Hans-Peter Villis, der Vorstandsvorsitzende des VfL, nach der Verpflichtung.

Frankfurt Union Berlin Eintracht Coach Oliver Glasner erwartet für seine Mannschaft ein ganz schweres Spiel. "Sie sind eine der besten Umschaltmannschaften der Bundesliga, sie haben ein extrem laufstarkes Mittelfeld. Es wird schwierig, Räume zu finden und nicht in Konter zu laufen", so der Österreicher, der mit einer ansehnlichen Partie rechnet. "Sie haben die zweitmeisten Tore erzielt, wir haben die drittbeste Offensive. Das könnte ein Offensivspektakel werden", so Glasner. Wie genau er Union knacken will, ließ sich der 48-Jährige nicht entlocken: "Das wird eine harte Nuss, wir haben uns aber etwas überlegt."

Köln Dortmund Borussia Dortmund hat vor zwei Wochen einen enorm wichtigen Dreier eingefahren, wurde doch der FC Schalke 04 im Revierderby dank eines späten Tores Moukokos (79.) verdientermaßen mit 1:0 niedergerungen. Die Schwarz-Gelben brennen in dieser Phase der Saison keine fußballerischen Feuerwerke ab, vermitteln aber den Eindruck mannschaftlicher Geschlossenheit und wollen heute die nationale Generalprobe für das anstehende Spitzenspiel gegen den FC Bayern München unbedingt erfolgreich gestalten.

Freiburg Mainz Die Serie liest sich sehr respektabel auf Seiten der Breisgauer. Seit der Heimpleite gegen Borussia Dortmund am zweiten Spieltag (1:3) sind sie ungeschlagen, in dieser Zeit fuhren sie drei Siege und zwei Remis ein. Die Punkteteilungen ereigneten sich dabei in den letzten beiden Bundesliga-Begegnungen – insofern soll heute mal wieder ein Dreier eingefahren werden. Wichtig wird es dafür sein, mal ein paar Tore zu schießen: In den bisherigen drei Heimspielen traf der SC nur zweimal.

Wolfsburg Stuttgart Beim VfL Wolfsburg ist die Stimmung derzeit im Keller. So wie der Tabellenplatz. Die Wölfe sind mit nur einem Sieg nach sieben Spielen Tabellenvorletzter und befinden sich in einer sportlich äußerst prekären Situation. Ein Endspiel ist das Duell für VfL-Trainer Niko Kovač gegen den VfB trotz der schlechten Ergebnisse aber noch nicht: „Es gibt keine Zweifel, dass Niko Kovač für uns der Richtige ist“, sagte VfL-Boss Frank Witter und betonte zugleich: „Wir brauchen sportlichen Erfolg.“

Leipzig Bochum Für Marco Rose ist die Schonfrist bei seinem neuen Arbeitgeber ab heute vorbei. Oliver Mintzlaff hatte "keine Erwartungshaltung für die ersten drei Spiele" des neuen Trainers. "Selbst, wenn wir mit zwei Niederlagen starten, werde ich nicht [...] von einem beschissenen Start reden", sagte der Geschäftsführer nach der Verpflichtung. Seine Prophezeiung ist tatsächlich eingetreten. Rose und RB haben zwei der drei Spiele verloren. Heute gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Bochum muss ein Sieg her.

Leipzig Bochum Heute kommt es zum Duell der beiden Klubs, die bereits nach wenigen Spieltagen die Reißleine gezogen und ihren Trainer entlassen haben. Marco Rose ist bei RB Leipzig seit 23 Tagen im Amt. Sein Gegenüber Thomas Letsch betreut den VfL Bochum sogar erst seit neun Tagen.

Wolfsburg Stuttgart Herzlich willkommen zum Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart. Um 15:30 Uhr rollt der Ball in Niedersachsen.

Köln Dortmund In der Bundesliga präsentiert der 1. FC Köln nach Rang sieben in der Vorsaison ziemlich konstante Leistungen, gehört bei zwei Siegen, vier Unentschieden und einer Niederlage bisher aber eher zum Mittelmaß als zu den Topteams. Unmittelbar vor der Länderspielpause kamen die Geißböcke beim bis dato punktlosen VfL Bochum lediglich zu einer 1:1-Punkteteilung und mussten mit dieser auch noch zufrieden sein, schoss Maina den Ausgleichstreffer an der Castroper Straße doch erst in der 88. Minute.

Frankfurt Union Berlin Ein Blick auf die Aufstellungen: Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zum letzten Ligaspiel zwei Änderungen. Für den angeschlagenen Kristijan Jakić (nicht im Kader) und den nach zwei Länderspieleinsätzen erstmal auf der Bank sitzenden Djibril Sow beginnen Luca Pellegrini und Jesper Lindstrøm. Auch Gästecoach Urs Fischer tauscht zweimal. Morten Thorsby und Paul Jaeckel beginnen anstelle von Robin Knoche und András Schäfer (beide Bank).

Leipzig Bochum Hallo und herzlich willkommen zum 8. Spieltag der Bundesliga. Heute um 15:30 Uhr empfängt RB Leipzig den VfL Bochum.

Frankfurt Union Berlin Den Bundesligastart der Gäste kann man wohl nur als grandios bezeichnen. Während es international noch nicht läuft, haben die Eisernen in der Liga bislang groß aufgetrumpft und sind als einziges Team noch ohne Niederlage. Mit 17 Punkten thront Union an der Tabellenspitze. Im letzten Spiel vor zwei Wochen bezwangen die Köpenicker den VfL Wolfsburg beim Comeback von Timo Baumgartl durch Treffer von Jordan Siebatcheu und Sheraldo Becker mit 2:0.

Köln Dortmund Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der 1. FC Köln fordert am 8. Spieltag Borussia Dortmund heraus. Rheinländer und Westfalen stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen des RheinEnergieStadions gegenüber.

Frankfurt Union Berlin Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat die Eintracht zuletzt in die Spur gefunden. Drei der letzten vier Ligaspiele wurden gewonnen, zudem konnte man in in Marseille den ersten Dreier in der Champions League landen. Bei 3:1 in Stuttgart vor der Länderspielpause überragte vor allem Daichi Kamada mit einem Tor und zwei Assists. In der Tabelle haben die Hessen sich bereits auf Rang sieben vorgearbeitet und könnten heute in die internationalen Ränge klettern.

Frankfurt Union Berlin Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligasamstag! Eintracht Frankfurt hat am achten Spieltag Tabellenführer Union Berlin zu Gast. Um 15:30 Uhr rollt der Ball im Deutsche-Bank-Park!