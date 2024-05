45. Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Wieder einmal gewinnt Essen hoch den Ball und schaltet schnell über Meißner, die halbrechts aus 18 Metern flach abzieht, damit Pal aber nicht überwinden kann.

44. Den Freistoß aus guter Position tritt erneut Kowalski und will ihn unter der Mauer durchbefördern. Ihr Schuss kann allerdings von einem Kölner Bein abgefangen werden.

43. Marleen Schimmer Köln Gelbe Karte für Marleen Schimmer (1. FC Köln)

Direkt am linken Strafraumeck bringt sie ihre Gegenspielerin zu Fall, die ansonsten in den Strafraum eingedrungen wäre. Dafür sieht sie Gelb.

42. Maier setzt sich jetzt einmal auf rechts durch und gibt dann scharf ins Zentrum, dort findet sich aber keine Abnehmerin. Dennoch bleibt Essen aktiv und holt sich die Kugel sofort wieder. Am Ende gibt es den Freistoß für die SGS auf der rechten Seite.

39. Elmazi versucht es erneut aus der Distanz, nach einem gewonnenen Zweikampf zieht sie von der linken Seite nach innen und sucht direkt den Abschluss, setzt diesen erneut aber recht deutlich über das Tor.

36. Köln tut sich vor allem im Umschalten von der Defensive in die Offensive schwer, die Konterbewegung dauert etwas zu lange und gibt den Gastgeberinnen damit zu viel Zeit, sich wieder zu sortieren.

33. Das Ergebnis ist absolut verdient, die SGS ist bis hierhin die klar aktivere Mannschaft, Köln findet offensiv noch gar nicht statt.

30. Annalena Rieke SGS Essen Tooor für SGS Essen, 2:0 durch Annalena Rieke

Essen ist erfolgreich nach dem fälligen Eckball, dieses Mal trifft Rieke per Kopf! Kowalski ist erneut die Vorlagengeberin. Ihre gefühlvolle Flanke findet Rieke in der Nähe des Elfmeterpunkts, die sich hochschraubt und die Kugel in hohem Bogen einnickt.

30. Jetzt ist es vielleicht eine Einzelaktion, die wieder etwas Feuer in die Partie bringt. Ostermeier zeiht vom linken Flügel nach innen und zieht dann einfach ab, Pal pariert aber stark zur Ecke.

28. Es bleibt bei dieser Patt-Situation, Kölns Defensive hat sich nun etwas stabilisiert, dadurch erschwert sich auch das Angriffsspiel der Gastgeberinnen. Eigene Offensivaktionen gibt es für den FC aber auch noch keine.

25. Das Spiel plätschert nun etwas vor sich hin, Essen bleibt spielbestimmend, kommt momentan aber zu keinen weiteren Torgelegenheiten.

22. Es bleibt dabei, Essen gewinnt die wichtigen Zweikämpfe und dominiert dieses Spiel bis hierhin. Die Kölnerinnen bleiben mutig und versuchen sich von hinten herauszukombinieren, werden dabei aber sofort unter Druck gesetzt.

19. Köln kann bislang noch keine Torraumszene verzeichnen, das liegt unter anderem am guten Gegenpressing und der stabilen Abwehrarbeit der Gastgeberinnen.

16. Die Gastgeberinnen sind momentan die klar bessere Mannschaft, wieder kommen sie zu einem Abschluss. Elmazi fasst sich aus 24 Metern einfach einmal ein Herz und zieht wuchtig ab, dieser Schuss geht dann aber doch ziemlich deutlich über Pals Kasten.

14. Es kommt zur nächsten Chance für Essen. Ein guter Vertikalpass von Elmazi findet Maier kurz vor dem Strafraum, Pal spielt aber richtig gut mit und ist zur Stelle, am Ende gibt es Abstoß für Köln.

12. Die Gastgeberinnen lassen nicht nach. Wieder wird ein Angriff gut über links vorgetragen, dann folgt der Querpass vor dem Strafraum zur heraneilenden Kowalski, die direkt draufhält, den Ball aber knapp rechts flach am Tor vorbeisetzt.

10. Lilli Purtscheller SGS Essen Tooor für SGS Essen, 1:0 durch Lilli Purtscheller

Das hatte sich abgezeichnet! Kowalski dringt links in den Strafraum ein und flankt dann den Ball ins Zentrum. Der abgefälschte Ball rutscht durch bis in den Fünfer am langen Pfosten, an dem Purtscheller einläuft und die Kugel aus kurzer Distanz mit rechts über die Linie bugsiert. Pal ist ohne Abwehrchance.

9. Es gibt den ersten guten Abschluss der Partie. Nach einer Ecke von Kowalski landet der zweite Ball links in der Box bei Sterner, die mit links abzieht, den Schuss aber knapp über den Kasten setzt.

7. Jetzt wird Maier steil geschickt und zieht von halbrechts in den Strafraum, dort ist aber Agrež zur Stelle und kann mit einer guten Grätsche entschärfen.

5. Maier bringt vom rechten Flügel eine Flanke in die Box, Pal passt aber auf und greift in der Mitte sicher zu.

4. Es gibt die erste Unterbrechung, Agrež war im Mittelfeld zu Boden gegangen und muss kurz behandelt werden. Die Mittelfeldakteurin kann aber wohl weitermachen.

1. Los gehts, die Gastgeberinnen in Violett stoßen an, die Kölnerinnen laufen in hellblauen Trikots auf.

1. Spielbeginn

Personell gehen es die beiden Trainer heute unterschiedlich an. Auf der Heimseite stellt Trainer Markus Högner im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Freiburg keinen einziges Mal um und bietet damit dieselbe Startelf auf. Auf der Gegenseite rotiert Daniel Weber gleich fünfmal im Vergleich zur herben 1:5-Niederlage gegen den frischgebackenen Pokalsieger Wolfsburg durch. Dabei rücken Bienz, Achcińska, Meßmer, Schimmer und Vendelbo für Degen, Cerci, Hechler, Zeller und Gerhardt in die Anfangsformation. Die Leitung der Partie übernimmt Schiedsrichterin Annika Kost.

Die Rollenverteilung ist einerseits aufgrund der Tabellensituation schon festgelegt. Andererseits kann Essen auch solz auf eine Ungeschlagen-Serie von sechs Spielen zurückblicken, aus denen man 14 Zähler erbeutete. Die Gäste hingegen erzielten in derselben Zeitspanne mit sieben Punkten gerade einmal die Hälfte der Ausbeute. Trotz dieser vermeintlich klaren Ausgangslage kann man sich im Stadion an der Hafenstraße gleich auf eine packende Begegnung freuen, keine der beiden Mannschaften wird gegen Ende der Saison noch einmal Punkte verschenken wollen.

In allen Wettbewerben geht die Saison langsam zuende, so auch in der Frauen-Bundesliga. Am vorletzten Spieltag empfängt der Tabellenfünfte SGS Essen den Tabellenzehnten vom 1.FC Köln. Für beide Teams geht es dabei heute um unterschiedliche Ambitionen. Die Gastgeberinnen können mit einem Sieg noch einmal in Richtung der internationalen Plätze schielen, dem 1.FC dürfte es wohl darum gehen, die Saison gut zuende zu bringen. Realistisch gesehen ist Köln der Klassenerhalt aufgrund des sechs Punktevorsprungs auf Nürnberg und dem dabei deutlich besseren Torverhältnis ohnehin schon so gut wie sicher.