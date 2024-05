49. Die Kraichgauerinnen haben sich jetzt wirklich gut auf die favorisierte Eckball-Variante der Leipzigerinnen eingestellt. Obwohl die Gastgeberinnen alle Spieler in den Fünfmeterraum beordern, birgt die Ecke von Vanessa Fudalla keine Gefahr.

47. Vanessa Fudalla setzt auf der linken Seite einen ersten Akzent, nimmt die Kugel mit der Sohle mit, spielt einen Doppelpass und zieht im Anschluss ins Zentrum. Ihr Querpass auf die rechte Seite wird aber abgefangen und nimmt dem Angriff die Gefahr.

46. Der zweite Durchgang beginnt.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Im letzten Heimspiel als RBL-Trainer geht Şaban Uzun mit seinen Spielerinnen und einer 1:0-Führung in die Pause. Die Leipzigerinnen kamen gut ins Spiel, setzten die Gäste früh unter Druck und gingen durch das 10. Saisontor von Vanessa Fudalla in Führung. Danach übernahmen die TSG-Frauen zunehmend die Initiative und erspielten sich die ein oder andere Gelegenheit. Ein Mal landete die Kugel sogar im Kasten von Elvira Herzog, Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer entschied jedoch auf Abseits. So müssen die Kraichgauerinnen in der zweiten Hälfte weiterhin einem Rückstand hinterherlaufen.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Hoffenheim hat die linke Seite komplett freigespielt, sodass ein langer Diagonalball reicht, um Sarai Linder die Möglichkeit zum Flanken zu geben. Ihre Hereingabe wird gefährlich, landet bei der eingeschobenen Krumbiegel, kann aber in letzter Sekunde abgewehrt werden.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44. Paulina Krumbiegel wird auf der rechten Seite zu Boden gebracht und erhält dafür einen Freistoß. Es folgt ein kurzer Ball auf den Flügel, wo die eben gefoulte Krumbiegel eine Flanke schlägt, das Leder aber an ihren Mitspielerinnen vorbeifliegt.

41. Seit langem tauchen die Leipzigerinnen wieder im Strafraum der TSG-Frauen auf. Sandra Starke schlägt eine Ecke von der linken Seite in den Fünfer, wo Martina Tufeković dieses Mal aber ihren Raum beherrscht und die Kugel aus der Luft fischt.

40. Viele Angriffe der Kraichgauerinnen laufen über die linke Seite, wo Ereleta Memeti konsequent von Gia Corley und Sarai Linder unterstützt wird. Zu dritt stellen sie der RBL-Defensive vor große Aufgaben.

39. Paulina Krumbiegel Hoffenheim Gelbe Karte für Paulina Krumbiegel (1899 Hoffenheim)

Die Außenverteidigerin zieht mit dem Leder von der Seitenlinie ins Zentrum, trifft dabei aber ihre Gegenspielerin im Gesicht.

35. Auf der linken Seite arbeiten sich die Gäste bis zur Grundlinie durch. Von dort segelt der Ball in den Strafraum, wo sich die mitgelaufene Krumbiegel robust gegen Julia Pollak durchsetzt und aus fünf Metern aufs Tor köpft. Elvira Herzog ist aber zur Stelle und pariert den gefährlichen Kopfball aus kürzester Distanz.

34. Die Hoffenheimerinnen haben offensichtlich mehr Spielanteile, die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen aber weiterhin die Spielerinnen von Şaban Uzun.

32. Gia Corley dreht sich am Mittelkreis um die eigene Achse, entgeht damit dem Gegnerdruck und schlägt eine kluge Seitenverlagerung auf die rechte Seite. Die Leipzigerinnen schieben aber sehr schnell durch und erobern die Kugel nahe der Seitenlinie.

29. Für etwas Entlastung sorgt Vanessa Fudalla, die mit einem Distanzschuss von der linken Seite Druck von der eigenen Abwehr nehmen kann. Die Kugel segelt aus 22 Metern aber deutlich über den Kasten von Martina Tufeković.

26. Nach diesem Abseitstor werden die Kraichgauerinnen etwas zielstrebiger, attackieren bewusst den Raum hinter der Abwehrkette der RBL-Frauen.

23. Alle dachten die TSG-Frauen hätten den Ausgleich erzielt, doch letztlich wurde auf Abseits entschieden. Gia Corley setzte sich auf dem linken Flügel durch, zog in den Sechzehner und legte die Kugel in den Rückraum. Von dort scheiterte Nicole Billa aus 9 Metern an Torhüterin Elvira Herzog. Gia Corley schob den Abstauber ein, kam aber aus dem Abseits.

23. Jill Janssens Hoffenheim Gelbe Karte für Jill Janssens (1899 Hoffenheim)

Ein klassischer Zupfer am Trikot mit dem üblichen Resultat: Eine Verwarnung.

22. Martina Tufeković fehlt die Anspielstation. Sie geht beim Pressing der Gastgeberinnen kein Risiko ein und schießt das Leder ins Seitenaus.

21. Zur Zeit ist die Partie für einen Moment unterbrochen, weil Paulina Krumbiegel nach einem unglücklichen Zusammenprall am rechten Knie behandelt werden muss. Es sieht aber so aus, als könne sie weiterspielen.

19. Jetzt kann Jill Janssens sich mit einer klugen Körpertäuschung am Strafraumrand Platz verschaffen, lässt das Zuspiel an sich vorbeilaufen und zieht mit dem rechten Fuß ab. Ihr Abschluss aus 14 Metern fliegt nur knapp am langen Pfosten vorbei ins Toraus.

19. Weitere Torchancen gab es seit der Führung für die RBL-Frauen bisher nicht. Die Hoffenheimerinnen setzen ihr ruhiges Aufbauspiel unbeirrt fort und gehen bislang kein hohes Risiko ein.

17. Lydia Andrade zeigt heute ein extrem gutes Gefühl für den richtigen Moment um ins Pressing zu gehen. Gierig setzt sie Sarai Linder am eigenen Strafraum unter Druck und nimmt ihr das Leder vom Fuß. Schiedsrichterin Wildfeuer war der Zweikampf jedoch zu intensiv, sodass es mit einem Freistoß für die Kraichgauerinnen weiter geht.

14. Vanessa Diehm geht nach einem verlorenen Einwurf auf dem linken Flügel direkt ins Gegenpressing und verhindert mit einer Grätsche den schnellen Gegenstoß der TSG-Frauen.

11. Vanessa Fudalla RB Leipzig Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Vanessa Fudalla

Die Gastgeberinnen gehen nach einer Ecke in Führung. Sandra Starke spielt die Kugel mit viel Schnitt zum Tor. Das Leder fliegt in den Fünfmeterraum, wo Vanessa Fudalla mit einem gezielten Kopfball ihr zehntes Saisontor erzielt.

9. Die erste große Chance im Spiel gehört etwas überraschend den Leipzigerinnen. Lydia Andrade wählt vom Sechzehnerrand einen kurzen Pass ins Zentrum. Sandra Starke ist mitgelaufen und scheitert aus 13 Metern mit ihrem Flachschuss an der TSG-Torhüterin, Martina Tufeković

8. Lydia Andrade startet das Pressing auf ihrer Seite und wird von zwei Mitspielerinnen lautstark unterstützt. Sarai Linder behält aber die Nerven und holt auf Höhe der Mittellinie einen Einwurf heraus.

5. Das Aufbauspiel der Gäste ist noch etwas ungenau und wirkt behäbig. Mal verspringt die Kugel, dann misslingt der erste Ballkontakt.

3. Die TSG-Frauen sind komplett in Orange gekleidet und versuchen direkt die Initiative zu ergreifen. Den Leipzigerinnen liegt das schnelle Umschaltspiel und so stürmen die Gastgeberinnen in ihren blauen Trikots nach Ballgewinn sofort nach vorn.

1. Die Leitung der Partie übernimmt Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer. Bei strahlendem Sonnenschein pfeift sie die Partie in Leipzig an.

1. Spielbeginn

Seit vier Spieltagen sind die Leipzigerinnen ungeschlagen, holten neben dem 1:0-Erfolg gegen Nürnberg Siege gegen Leverkusen (1:0) und Duisburg (3:0) sowie ein Remis in Bremen (1:1).

Im Vergleich der beiden Angriffsreihen ist Hoffenheim (42 Tore) das deutlich gefährlichere Team. Die Aufsteigerinnen aus Leipzig haben bislang 22 Treffer auf dem eigenen Konto. Die größte Gefahr der Gastgeberinnen geht von Vanessa Fudalla aus, die bereits 9 Saisontore auf dem Konto hat.

Die beiden Mannschaften treten in dieser Saison bereits zum dritten Mal gegeneinander an. Neben dem Liga-Duell (2:1) gewannen die Kraichgauerinnen auch das Achtelfinale im DFB-Pokal (3:0). Zuletzt blieben die TSG-Frauen aber drei Spieltage in Folge sieglos. Immerhin kann Gäste-Trainer Stephan Lerch an diesem Spieltag auf alle Spielerinnen zurückgreifen.

Die RBL-Frauen haben sich durch ihren 1:0-Erfolg am Montagabend gegen die Nürnbergerinnen mit dem vorzeitigen Klassenerhalt belohnt. Am vorletzten Spieltag können die Aufsteigerinnen somit befreit aufspielen. Anders ist die Ausgangslage für die TSG-Frauen, die für eine Rest-Chance auf die Champions-League-Qualifikation unbedingt siegen müssen.