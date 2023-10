46. Weiter geht's im Dietmar-Hopp-Stadion! Was können die Hoffenheimerinnen in den zweiten 45 Minuten entgegensetzen?

46. Cecilie Winther Johansen Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Cecilie Winther Johansen

46. Karólína Vilhjálmsdóttir Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Karólína Vilhjálmsdóttir

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Der erste Durchgang eines nicht immer hochklassigen, aber intensiven Duells ist vorbei! Bayer Leverkusen liegt nach dem Treffer von Karólína Vilhjálmsdóttir etwas überraschend mit 1:0 bei der TSG Hoffenheim vorne. Schon die Anfangsphase gehörte der Mannschaft von Robert de Pauw, die jedoch nicht zwingend genug wurde. So arbeitete sich das Heimteam zunehmend in die Begegnung, vergab durch Ereleta Memeti auch die erste Großchance (22.). Nach rund einer halben Stunde brachte aber Vilhjálmsdóttir die dann defensiver denkenden Gäste mit einem abgefälschten Schuss in Führung (34.), ehe Leverkusen hinten nicht mehr anbrennen ließ.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Die Hoffenheimerinnen scheinen nach dem Gegentreffer etwas geschockt zu sein. Moment sind fast nur die Gäste am Ball.

43. Der folgende Freistoß verpufft, weil Elisa Senß den Ball aus dem rechten Halbfeld einen Tick zu lang schlägt.

42. Ereleta Memeti Hoffenheim Gelbe Karte für Ereleta Memeti (1899 Hoffenheim)

Ereleta Memeti zieht die inzwischen auf das Feld zurückgekehrte Elisa Senß zu Boden und wird folgerichtig verwarnt.

39. Elisa Senß hat sich bei einem Zweikampf verletzt, ist wohl im Rasen hängengeblieben und muss vom medizinischen Personal behandelt werden. Doch offenbar kann es bei der Mittelfeldspielerin gleich weitergehen.

36. Wie reagiert die Heimmannschaft auf den Rückschlag? Eigentlich hatte sich die TSG gerade in diese Partie gearbeitet.

34. Karólína Vilhjálmsdóttir Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Karólína Vilhjálmsdóttir

Und dann klingelt es auf der Gegenseite! Eine eigentlich harmlose Hereingabe von Synne Skinnes Hansen klärt Michaela Specht schlecht und genau in die Füße von Karólína Vilhjálmsdóttir. Aus zentralen 20 Metern sucht die Isländerin dann schnell den Abschluss, bei dem Lisa Doorn noch leicht mit der Fußspitze dran ist. So hat Torhüterin Martina Tufeković im rechten Eck keine Chance und kann den dritten Saisontreffer von Vilhjálmsdóttir nicht verhindern.

33. Puh, das kann auch TSG-Trainer Stephan Lerch kaum glauben! Nach einer wunderbaren Flanke von Franziska Harsch hat Sarai Linder am Fünfmeterraum alle Zeit der Welt, nimmt die Kugel aber volley und knallt diese meilenweit drüber. Da ärgert sich die Hoffenheimerin und ihr Coach zurecht.

32. Nach rund einer halben Stunde tun sich die Hoffenheimerinnen weiter schwer gegen gut gestaffelte Gäste. Sie haben zwar mittlerweile mehr Ballbesitz, aber kaum Hochkaräter vor dem gegnerischen Kasten.

29. Auch die Leverkusenerinnen zeigen sich nach einigen Minuten mal wieder in der Offensive. Einen abgefälschten Fernschuss von Kristin Kögel nimmt Martina Tufeković problemlos in der Tormitte auf.

27. Jana Feldkamp schlägt einen Eckball von links nach innen, der zunächst geklärt wird. Im Nachsetzen schießt Paulina Krumbiegel weit drüber.

25. Immer mehr verlagert das Team von Stephan Lerch das Geschehen in die gegnerische Hälfte, ist nun besser drin als noch zu Beginn.

22. Beste Möglichkeit des Spiels! Nicole Billa verschafft sich in mittiger Lage mit einer schönen Drehung etwas Freiraum und steckt im richtigen Moment für die startende Ereleta Memeti durch. So kann sich die 24-Jährige die Ecke im Prinzip aussuchen, scheitert aber an Friederike Repohl.

20. Leverkusen geht nicht mehr ganz so druckvoll in die Offensive wie noch in den Anfangsminuten. Dadurch flacht die Partie etwas ab.

17. Erste Duftmarke der Heimmannschaft: In der Zentrale hat Ereleta Memeti zu viel Platz und feuert das Leder aus 18 Metern knapp am rechten Pfosten vorbei. Bayer-Keeperin Friederike Repohl erkennt das und greift nicht ein.

14. Allmählich nimmt der Leverkusener Druck zu. So haben die Kraichergauerinnen in dieser Phase nur wenig Ballbesitz.

12. Frecher Versuch! Zufällig rutscht der Ball an den Fünfmeterraum durch. Dort bugsiert Karólína Vilhjálmsdóttir die Kugel per Hacke ans Außennetz.

11. Noch bewegt sich die Begegnung auf einem eher niedrigen Niveau. Zwar geben die Rheinländerinnen die Richtung vor, leisten sich aber viele Fehlpässe im finalen Drittel. Hoffenheim steht hinten drin und lauert auf Konter.

8. Wieder sind die Gäste im Vorwärtsgang! Nikola Karczewska beweist eine gute Übersicht und bringt das Leder an die linke Strafraumkante, wo die aufgerückte Janou Levels vollkommen frei steht. Mit dem zweiten Kontakt schießt die 22-Jährige dann in die Arme von Martina Tufeković - da war mehr möglich.

5. Die Mannschaft von Robert de Pauw zeigt in den ersten Minuten, dass sie sich hier nicht verstecken will und spielt durchaus mutig nach vorne.

3. Nach einem schlimmen Fehlpass im eigenen Sechzehner von Jill Janssens kommt Leverkusen zum ersten Abschluss. Doch Sofie Zdebel zieht überhastet ab, setzt die Kugel aus rund zwölf Metern und halblinker Lage deutlich über den Kasten von Torhüterin Martina Tufeković.

1. Jetzt rollt der Ball im Dietmar-Hopp-Stadion – als Schiedsrichterin soll Miriam Schwermer für Ordnung auf dem Rasen sorgen!

1. Spielbeginn

Offenbar gibt es im Stadion einen medizinischen Zwischenfall. Deswegen verzögert sich der Anpfiff um einige Augenblicke.

Für die Leverkusener gilt es ein Mittel zu finden, die bislang beste Offensive der Liga zu stoppen. „Hoffenheim hat Duisburg mit enormem Tempo im Offensivspiel überrascht. Gegen Bremen haben sie dann zusätzlich auch kämpferische Stärke bewiesen“, stellte Bayer-Cheftrainer Robert de Pauw fest und fügte hinzu: „Nicht nur Melissa Kössler und Nicole Billa wissen, wo das Tor steht. Sie haben viele Spielerinnen mit einer sehr hohen Qualität.“ Die Bilanz spricht allerdings gegen Bayer: Von den bisherigen 18 Liga-Duellen gewann Schwarz-Rot nur eines.

Die Stimmung in Hoffenheim sei nach dem erfolgreichen Auftakt sehr positiv, wie Stephan Lerch verriet. “In den vergangenen Tagen habe ich aber auch gleichzeitig wieder eine richtig gute Spannung und Konzentration sowie einen hohen Fokus auf dem Trainingsplatz gesehen. Der gute Start sorgt nicht dafür, dass wir jetzt nachlassen, sondern dass wir nachlegen möchten. Das empfinde ich ebenfalls als sehr positiv”, betonte der TSG-Coach, der sich auf die dritte Standortbestimmung freut. „Ich spiele gerne abends, Flutlichtspiele sind immer etwas Besonderes.”

Mit der optimalen Ausbeute von zwei Siegen aus zwei Spielen sind die Hoffenheimerinnen in die neue Saison gestartet. Zunächst fertigte das Team von Cheftrainer Stephan Lerch den MSV Duisburg (9:0) gnadenlos ab, dann folgte ein ungefährdeter Auswärtssieg in Bremen (3:1). Keine andere Mannschaft der Liga zeigte sich bisher treffsicherer vor dem gegnerischen Kasten. Doch auch die Gäste aus Leverkusen haben zuletzt ein erstes Statement abgegeben. Gegen Nürnberg feierten die Rheinländerinnen einen 6:0-Kantersieg.