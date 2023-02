24. Achcińska bringt eine Flanke aus dem rechten Halbfeld ins Zentrum, Islacker bekommt jedoch keinen Druck hinter den Kopfball am zweiten Pfosten. Winkler ist da, kann sicher zupacken und macht selbst das Spiel schnell. Maier will sich auf der anderen Seite durchsetzen, ihr verspringt der Ball ein wenig, sodass Pal dazwischenspritzen kann.

22. Essen hat jetzt über längere Ballbesitzphasen den Kölnerinnen ein wenig den Schwung genommen, das Spiel finden nun wieder vermehrt zwischen den Strafräumen statt.

19. Wieder segelt eine Ecke ins Zentrum, diesmal von der anderen Seite. Wieder ist der Ball direkt aufs Tor gebracht, aber Winkler ist wach und greift am langen Pfosten über. Der anschließende Standard wird dann per Kopf am ersten Pfosten von einer SGS-Verteidigerin geklärt.

17. Der Effzeh bekommt einen Freistoß von der linken Seite zugesprochen, den Achcińska direkt aufs Tor zieht. Die Hereingabe zischt knapp am zweiten Pfosten vorbei ins Toraus. Freche Variante!

16. Die Spielkontrolle haben nun die Kölnerinnen, die nun das Leder viel durch die eigenen Reihen laufen lassen, im letzten Drittel sich aber schwer tun. Die SGS steht sicher.

13. Das Auswärtsteam hat nun auch seine erste Ballbesitzphase, der Spielaufbau über Aushilfsinnenverteidigerin Cordes misslingt aber. Ihr Pass trudelt an Freund und Feind vorbei in Richtung Winkler, die das Leder aufnehmen kann.

10. Jetzt mal der Effzeh: Von der linken Seite zieht Zawistowska in den Strafraum, kann dann aber weder Beck noch Beuschlein finden. Ihr Pass landet im Niemandsland und die SGS kann die Situation bereinigen und aufbauen.

9. Essen macht weiterhin Druck, viel geht über die rechte Seite. Eine Flanke nahe der Grundlinie rutscht aber Sterner über den Schlappen, sodass der Ball ins Toraus segelt.

7. Beinahe der Fürhungstreffer für die SGS! Endemann bekommt auf der rechten Außenbahn das Leder, lässt eine Gegenspielerin aussteigen und zieht in die Mitte. Ihr Linkschuss aus 15 Metern halblinker Position klatscht an die Latte und geht von dort ins Toraus. Die erste Großchance der Partie!

5. Der Effzeh kommt über Zweikämpfe in die Partie und ein öffnender Ball landet auf der linken Seite bei Donhauser, die Genessee Puntigam mitnimmt. Ihre Flanke von der linken Seite ins Zentrum wird von einer Verteidigerin per Kopf geklärt.

3. Die Heimmannschaft übernimmt die Spielkontrolle, lässt das Leder laufen und zeigt sich bissig in den Zweikämpfen. Die ersten Minuten gehen klar an die Essenerinnen.

1. Die Frauen-Bundesliga ist zurürck! Schiedsrichterin Annika Kost hat die Partie freigegeben, in der die SGS in violetten, der Effzeh in rot-weißen Trikots auftritt.

1. Spielbeginn

Im Vergleich zum 6:0-Sieg in Duisburg wechselt SGS-Coach Högner dreimal: Im defensiven Mittelfeld beginnt die Ex-Kölnerin Pfluger für Debitzki, über die Flügel starten Endemann und Baaß statt Elmazi und Berentzen, die erst einmal auf der Bank Platz nehmen müssen. Effzeh-Trainer Glass tauscht viermal im Vergleich zum 0:0 gegen Freiburg: Zawistowska, Wilde, Beuschlein und Beck sollen heute für frischen Wind bei den Kölnerinnen sorgen. Stürmerin Cerci hat es nach überstandenem Kreuzbandriss noch nicht in den Kader geschafft.

Die Kölnerinnen streben heute nach dem ersten Erfolg in der Fremde - bislang steht der Effzeh nämlich auswärts noch gänzlich ohne Punkt da und will dies heute ändern. Generell holte Köln aus den letzten vier Bundesligapartien lediglich einen Zähler, den es am letzten Spieltag mit einem leistungsgereichten 0:0-Unentschieden gegen den SC gab. Beste Torschützin in dieser Saison für den Effzeh ist Islacker, die bereits viermal knipsen konnte und der Star des Teams ist.

Die Essenerinnen gingen mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause, denn im letzten Spiel vor jener fegten sie den MSV Duisburg mit 6:0 vom Feld und zogen so in der Tabelle an den Zebras vorbei. Besonders Endemann ragte heraus, die nach ihrer Einwechslung in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelpack und Spielfreude überzeugen konnte. Auch die Vorbereitung gestaltete Essen erfolgreich: Beide Testspiele im Januar konnten für sich entschieden werden.

Das Fußball-Jahr der Frauen beginnt mit einem Duell auf Augenhöhe: Köln und Essen haben nach zehn Partien zehn Punkte holen können und befinden sich auf Platz acht und neun der Tabelle. Aufgrund der besseren Tordifferenz befindet sich der Effzeh knapp vor der SGS. Zum ersten Abstiegsplatz haben die Teams deutliche sechs Punkte Vorsprung, der Sieger im heutigen Duell dürfte also mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben. Als leichter Favorit gehen die Kölnerinnen ins Spiel, die mit Cerci und Islacker zwei Stürmerinnen der Bundesliga-Extraklasse in ihren Reihen haben.