45. Halbzeitfazit:

Hoffenheim führt auch in der Höhe verdient mit 4:0 gegen Duisburg. Nach mutigem Start der Gäste, erzielte Feldkamp das 1:0 für die Gastgeber, die nur wenige Minuten später durch Hickelsberger das zweite nachlegten. In der Folge war Duisburg verunsichert, die TSG traf Latte, Pfosten und scheiterte mehrfach an Mahmutovic. Nach einer halben Stunde erhöhte erneut Feldkamp auf 3:0, ehe mit dem Halbzeitpfiff auch noch Billa traf. Die Partie scheint zur Pause schon entschieden!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Nicole Billa Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 4:0 durch Nicole Billa

Jetzt macht sie ihr Tor! Katharina Naschenwengs flache Hereingabe von links drückt Billa aus fünf Metern zum 4:0 über die Linie.

42. Billa muss das Vierte machen! Von einer Verteidigerin bekommt sie im Strafraum den Ball vorgelegt, trifft aus elf Metern freistehend aber nur den rechten Außenpfosten!

40. Es bleibt dabei: Zieht Hoffenheim hier das Tempo an, wird es ganz schwer für die Zebras.

38. Hoffenheim lässt jetzt Ball und Gegner laufen. Nach einer schönen Kombination rauscht Naschenwengs Schuss aus zentraler Position von der Strafraumkante knapp rechts am Kreuzeck vorbei. Nächste gute Chance!

34. Es spielt hier weiterhin nur die TSG, die sich in dieser Phase eine Vielzahl von vielversprechenden Chancen erarbeitet.

31. Mal ein Abschluss des MSV: Nach Freutels Flanke aus dem rechten Halbfeld steigt in der Mitte Zielinski hoch und köpft das Leder knapp rechts vorbei.

30. Jana Feldkamp Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 3:0 durch Jana Feldkamp

Das verdiente 3:0! Und erneut heißt die Torschützin Jana Feldkamp. Die Verteidigerin nimmt nach einem verunglückten Klärungsversuch von Freutel den Ball direkt und trifft mit etwas Glück durch mehrer Gegenspielerinnen hindruch ins Tor.

28. Hickelsberger an den Querbalken! Duisburg schwimmt: Eine Flanke von links in den Strafraum wird von Billa per Kopf verlängert zu Julia Hickelsberger, die rechts im Fünfer frei steht und aus spitzem Winkel nur die Latte trifft.

27. Ereleta Memeti ist auf links durchgebrochen, ihr Pass von der Grundlinie in den Rückraum findet dann aber keine Mitspielerin.

25. Nicole Billa an Außennetz! Die Stürmerin der TSG ist rechts im Strafraum plötzlich blank und setzt das Leder aus leicht spitzem Winkel aus acht Metern ans Außennetz.

22. Es spielen hier nur noch die Gastgeberinnen, die Gäste scheinen verunsichert und leisten sich leichte Ballverluste im Mittelfeld.

20. Der Matchplan der Gäste scheint nach 20 Minuten gescheitert, werden die Duisburgerinnen jetzt wieder etwas tiefer stehen, oder an ihrem durchaus offensiven Pressing festhalten?

18. Julia Hickelsberger Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:0 durch Julia Hickelsberger

Doppelschlag TSG! Eine super präxise und scharfe Flanke von links von Naschenweng in den Sechzehner findet dort Hickelsberger, die das Leder direkt nimmt und es aus zwölf Metern oben rechts ins Eck schweißt. Ein sehenswerter Treffer!

15. Jana Feldkamp Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Jana Feldkamp

Nach der fünften Ecke für die Gastgeber klingelt es das erste Mal im Kasten! Nach der Ecke von links herrscht zunächst etwas Durcheinander im Strafraum. Freutel will per Kopf klären, dies misslingt aber total und der Ball landet links am den Rand des Fünfers, wo Jana Feldkamp das Leder direkt nimmt und wuchtig zum 1:0 einnetzt.

13. Die TSG hat hier jetzt die Spielkontrolle übernommen und erarbeitet sich bereits Ecke Nummer vier. Den von links hoch in die Mitte geschlagenen Ball faustet Mahmutovic aus dem Sechzehner.

11. Nach einer schönen Seitenverlagerung auf Memeti zieht diese von links in die Mitte, wo ihr Abschluss von der Sechzehnerkante aber abgeblockt wird. Auch der Nachschuss von Corley wird von einer Duisburgerin abgeblockt.

9. Erster Eckball der Partie: Katharina Naschenweng bringt den Ball von rechts direkt aufs Gehäuse und versucht Mahmutovic im Tor zu überraschen. Die ist aber zur Stelle und lenkt den Ball über den Querbalken.

5. Ereleta Memetis langer Ball in die Spitze ist einen Tick zu lang für Hickelsberger und geht ins Toraus. Auch die TSG sucht hier direkt den Weg nach vorne.

3. Die Frauen des MSV sezten die Gastgeber früh unter Druck und provozieren so schnelle Ballverluste. Ein erster Schussversuch von Heeb wird abgeblockt.

2. Duisburg startet mutig, verteidigt hoch und setzt sich direkt in der Hälfte der TSG fest.

1. Der Ball rollt, die Duisburgerinnen haben angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams kommen ins Dietmar-Hopp-Stadion. Schiedsrichterin Karoline Wacker nimmt die Seitenwahl vor. Gleich geht’s es hier los!

Die Gesamtstatistik spricht im Übrigen für die TSG. Von 14 Begegnungen konnte man acht für sich entscheiden, lediglich drei gewannen die Duisburgerinnen, dreimal endete die Partie unentschieden.

Bei den Frauen des MSV gab es zwei Winterneuzugänge. Selina Vobian wird bis Sommer vom SC Freiburg ausgeliehen, zudem kommt Sarina Heeb aus St. Gallen zu den Zebras. Beide stehen heute auch direkt in der Startelf!

Personelle Veränderungen gab es auf Seiten der heutigen Gastgeber einige: Gabor Gallai ist nicht länger Trainer der Frauen-Bundesliga-Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim. Stephan Lerch übernimmt das Team, allerdings erst ab März, weil er vorher noch ein anderes Projekt bei der TSG beenden möchte. Bis dahin wird das Team von Nadine Rolser und Rico Weber interimsweise betreut. Zurück im Team ist Mittelfeldspielerin Michaela Specht, die aus Sociedad zurück in den Kraichgau wechselte. Katharina Naschenweng gen München und Chantal Hagel gen Wolfsburg werden den Verein im Sommer verlassen, dies wurde bereits in dieser Winterpause kommuniziert.

Die Vorbereitung lief bei beiden Teams eher durchwachsen. Duisburg verlor gar beide angesetzten Testspiele, der TSG gelangen immerhin zwei Siege bei einer Niederlage und einem Unentschieden.

Rang fünf tritt auf Rang zehn, so könnte die Überschrift über diesem Duell lauten. Während man in Duisburg mit Rang zehn und bereits sechs Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz definitiv zufrieden ist, hinkt man in Hoffenheim den eigenen Ansprüchen etwas hinterher. Der anvisierte dritte Platz ist bereits sechs Punkte entfernt.