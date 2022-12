46. Die Partie geht ohne personelle Wechsel, aber dafür mit einem farbigen Ball weiter. Das Schneetreiben in München wird stärker, daher die sinnvolle Maßnahme der Schiedsrichterin.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Der FC Bayern führt zur Halbzeit verdient mit 1:0 gegen Bayer 04 Leverkusen. Das Highlight der Partie war der bisher einzige Treffer der Partie: Stanway haute den Ball nach einer halben Stunde humorlos in den linken Knick und brachte ihr Team damit in Führung. Bis dahin tat sich Bayern aber mit der guten Organisation von Leverkusen schwer. Die Gäste machen defensiv ein ordentliches Spiel, nach vorne geht bisher aber nur wenig. Vereinzelte Konter wurden für FCB-Torhüterin Grohs bisher nicht zur Gefahr. Im zweiten Durchgang werden die Münchnerinnen ihre Dominanz sicher in weitere Treffer ummünzen wollen.

45. Ende 1. Halbzeit

44. Magull führt Ecke Nummer vier von links aus, spielt kurz auf Stanway, die den Ball flankt. An der Fünfmetergrenze findet sie aber keine Mitspielerin.

42. Gräwe verschuldet gegen Zadrazil einen Freistoß aus zentraler Position. Magull und Stanway führen den Ball kurz aus. Aus rund 25 Metern hätte man mit einem direkten Versuch rechnen können.

41. Toller Spielzug des FCB: Lohmann leitet per Hacke auf Schüller, die den Ball in den Strafraum mitnimmt und mit rechts im Halbfeld abschließt. Der Schuss geht allerdings am linken Pfosten vorbei und Repohl muss nicht eingreifen.

40. Stanway blockt einen Chipball von Gräwe, die eine startende Mitspielerin im Strafraum gesehen hatte.

39. Zadrazil kommt nach einem robusten Einsteigen im Mittelfeld mit einer mündlichen Verwarnung davon. Grundsätzlich ist es aber ein sehr faires Spiel mit wenigen Unterbrechungen.

36. Erste Torchance für Schüller! Eine Hereingabe von Tainara über rechts schließt die Stürmerin mit einer Direktabgabe ab. Repohl ist zur Stelle und klärt den halbhohen Ball zur Ecke. Die Ecke von links über Magull bringt keine Gefahr.

33. Leverkusen antwortet mit einem Angriff über Gräwe, die nach rechts auf Siems legt. Deren Flanke aus dem rechten Halbfeld landet aber als Bogenlampe in den Armen von FCB-Keeperin Grohs.

31. Nur wenige Augenblicke vor der Führung konnte Repohl noch gegen Zadrazil klären, beim tollen Abschluss von Stanway ist die Schlussfrau dann aber chancenlos.

30. Georgia Stanway Bayern Tooor für Bayern München, 1:0 durch Georgia Stanway

Traumtor von Stanway! Einen Flachpass von Zadrazil verarbeitet die Europameisterin mit einer tollen Bewegung, legt sich den Ball direkt auf rechts und haut den Ball mit einem strammen Schuss aus 16 Metern in den linken Winkel.

28. Bühl und Tainara holen im Zusammenspiel die nächste Ecke heraus. Bühl bringt den Ball von rechts auf den ersten Pfosten, dort wird der Ball aber von Leverkusen aus der gefährlichen Zone befördert.

26. Wichtige Defensivaktion von Siems: Simon wird von Magull über links gut freigespielt, doch die Abwehrspielerin von Bayer ist zur Stelle und klärt die Aktion ohne eine Ecke zu verursachen.

24. Stanway versucht Schüller mit einem flachen Steilpass in Szene zu setzen, die deutsche Nationalspielerin hat aber Schwierigkeiten bei der Ballannahme und Leverkusen kommt an den Ball.

21. Lohmann geht im Strafraum zu Boden und hätte gerne einen Elfmeter. Die Unparteiische stand allerdings gut und lässt weiterlaufen.

20. Das Tempo im Münchner Offensivspiel ist etwas verflogen, weil Leverkusen gut steht. Aktuell fehlt es dem Spiel an klaren Torchancen.

18. Leverkusen erarbeitet sich mittlerweile längere Ballbesitzhasen. Bayern läuft jetzt aber auch nicht mehr am gegnerischen Strafraum an und zwingt die Gäste zu Fehlern.

15. Die erste Ecke bringt direkt Gefahr! Simon flankt den Ball von rechts herein, die Kugel fliegt durch den Fünfer hindurch auf den zweiten Pfosten. Dort steht Viggósdóttir, die den Ball am Tor vorbeischießt.

12. Siems erläuft auf ihrer rechten Abwehrseite einen Fehlpass, nimmt das Tempo mit und zieht zum Strafraum. Dort spielt sie einen Querpass auf Fuso, die aber ausrutscht und nicht an die Kugel kommt.

10. Richtung Strafraum ziehen die Bayern das Tempo gut an, aktuell fehlt aber noch der letzte Pass. Leverkusen macht die Räume eng und bietet kaum Lücken.

8. Die Bayern beschweren sich, weil die Schiedsrichterin einen Münchner Angriff abpfeift. Im Mittelkreis gab es einen kleine Zusammenprall, bei dem sich Fuso leicht am Kopf verletzt. Das hätte durchaus eine gute Torchance werden können, da Lohmann im Zentrum Fahrt aufgenommen hatte.

6. Leverkusen zeigt, wie es gehen könnte: Ein Konter über die schnelle Arfaoui bringt aber keinen Abschluss und Bayern verteidigt die gefährliche Zone souverän.

4. Bayern strahlt direkt zu Beginn sehr viel Dominanz aus! Leverkusen kommt kaum an den Ball, der FCB lässt die Kugel gut laufen. Den ersten Abschluss des Spiels hat dabei Magull aus spitzem Winkel auf der rechten Seite des Strafraums. Repohl macht die kurze Ecke aber gut zu und nimmt die Kugel sicher auf.

2. Direkt zu Beginn ist zu beobachten, dass Tainara sich der Rolle als Außenverteidigerin annehmen wird. Sie rückt auf die rechte Seite, Kumagai spielt in der Innenverteidigung.

1. Schiedsrichterin Anna-Lena Heidenreich pfeift die Begegnung an - die Kugel rollt!

1. Spielbeginn

Trotz eisigen Temperaturen und leichtem Schneefall sind einige Zuschauer im Stadion. Mit der großen Kulisse in der Allianz Arena kann die Atmosphäre aber natürlich nicht mithalten. Die Teams werden gleich einlaufen und der Anpfiff rückt näher.

Im Direktvergleich gehen die Münchnerinnen als klare Siegerinnen hervor: Ganze 19 der insgesamt 22 Aufeinandertreffen konnten die Bayern für sich entscheiden. Darunter auch einige Siege mit drei oder mehr Toren, was für die enorme Power im Offensivspiel spricht. Bayer hingegen konnte sich zuletzt im September 2019 gegen den FCB durchsetzen und mit 2:1 gewinnen.

Beim Blick auf die Tabelle wird deutlich, wie wichtig das letzte Bundesligaspiel des Jahres für den FCB werden könnte: Eintracht Frankfurt hat den Spieltag gestern mit einem Sieg gegen Potsdam eröffnet und sich damit den zweiten Rang zurückerobert. Mit einem Heimsieg könnten die Bayern wieder vorbeiziehen und sich damit eine gute Ausgangslage im Kampf um die Meisterschaft verschaffen. Ein Sieg nach der Kür gegen den großen FC Barcelona muss damit das klare Ziel sein. Leverkusen dagegen hat nach oben hin in dieser Saison keine Ambitionen: Mit zwölf Punkten aus neun Spielen steht das Team aus NRW aktuell auf dem 6. Tabellenplatz - Richtung internationales Geschäft sind es zehn Punkte Rückstand und nach unten neun Zähler Abstand auf den Abstiegsplatz. Das junge Team geht ohne Druck ins Spiel und kann frei aufspielen.

Auch bei den Gästen aus Leverkusen gibt es nur eine personelle Veränderung im Vergleich zum letzten Spiel: Statt Kögel startet Ostermeier gegen die Münchnerinnen. Damit setzt Robert de Pauw fast auf die identische Truppe, die am letzten Sonntag Turbine Potsdam mit 3:0 nach Hause schickte. Nach drei Niederlagen in Folge konnte Bayer 04 endlich wieder einen Sieg einfahren, allerdings könnte der Mannschaft heute ihre Auswärtsschwäche zum Verhängnis werden. Denn aus aus fünf Spielen in der Ferne sicherte sich Leverkusen lediglich drei Zähler.

Der FC Bayern kehrt nach dem 3:1-Heimsieg gegen den FC Barcelona in der Champions League wieder zurück in den Ligaalltag. Anstatt großer Rotation setzt Trainer Alexander Straus heute gegen Leverkusen auf eine eingespielte Truppe. Den einzigen Wechsel muss er verletzungsbedingt vornehmen: Rall hat sich gegen Barcelona die Nase gebrochen und fällt das restliche Jahr aus. Für sie startet Kumagai in der Defensive, wobei abzuwarten ist, welche der Verteidigerin aus der 4er-Kette auf die frei gewordene Außenverteidiger-Position rückt.