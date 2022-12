Bei einer ersten Ecke von der linken Seite kommt in der Mitte tatsächlich Flach an die Kugel, kann aus zehn Metern aber nicht richtig köpfen. Borggräfe muss das Spielgerät nur einsammeln.

In den ersten Minuten stehen die Gastgeberinnen bereits weit vorne, agieren mit hochstehenden Außenverteidigerinnen und vielen Vertikalbällen. Duisburg verlegt sich auf schnelle Tempogegenstöße.

Hilsenberg und Cin kombinieren sich rechts am Strafraum gekonnt nach vorne, die Hereingabe der erst 16-Jährigen Hilsenberg landet dann aber bei Borggräfe.

Karl rettet einen etwas weiten Ball gut auf der rechten Seite und holt so einen Einwurf heraus. Die Verteidigerin wirft diesen selbst tief in den Strafraum, findet aber keine Mitspielerin.

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichterin Angelika Söder den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

In der letzten Saison gab es offensichtlicherweise kein Aufeinandertreffen der beiden Teams, davor konnte der Sportclub aber fünf Duelle gegen die Zebras ohne Niederlage absolvieren. Letztmals gewannen die Gäste 2018 gegen Freiburg.

Demnach sagte Duisburg-Coach Schneck im Vorfeld: "Wir wissen um die Qualität der Freiburgerinnen. Sie leben von ihrer einfachen, aber klar strukturierten Offensive, verfolgen dabei oft dieselben Muster und schießen viele Tore." Deshalb will Duisburg aus einer kompakten Defensive heraus agieren, Freiburg wird wohl mit einem dominanten Auftritt dagegenhalten wollen.

Heute steht das Spiel des Fünften gegen den Sechsten der Tabelle an, ein echtes Mittelfeldduell also. Die Gastgeberinnen liegen dabei jedoch fünf Zähler vor den Zebras und können Kontakt zu den internationalen Plätzen halten, wenn heute ein Sieg gelingt. Soeben verlor Frankfurt in Wolfsburg, wodurch nur zwei Punkte Abstand zu Platz drei stehen könnten. Dafür muss aber eben der starke Aufsteiger geschlagen werden.