Leverkusen-Coach Robert de Pauw wechselt im Vergleich zur Frankfurt-Niederlage nur auf einer Position. Für Clara Fröhlich (Bank) rückt Lilla Turányi in die Innenverteidigung. Turbine-Coach Sven Weigang wechselt im Vergleich zum letzten Ligaspiel doppelt. Für Wibke Meister und Alisa Grincenco (beide Bank) stehen heute Sophie Weidauer und Teninsoun Sissoko von Beginn an auf dem Rasen.

Auf der Trainerposition haben die Potsdamer seit der Entlassung von Cheftrainer Sebastian Middeke am 31. Oktober immer noch keine endgültige Lösung gefunden. Nachdem zunächst Co-Trainer Dirk Heinrichs als Interimscoach übernommen hatte, unterstützt seit Mitte November Sven Weigang das Trainerteam in Brandenburg. Unter seiner Leitung stehen bisher aber ebenfalls noch keine Erfolge auf dem Papier. Im DFB-Pokal verlor die Turbine mit 1:2 in der Verlängerung gegen Köln und in der Bundesliga verlor die Weigang-Elf mit 1:3 gegen Hoffenheim.