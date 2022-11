90. +3 Fazit:

Der VfL Wolfsburg fährt einen nie gefährdeten 4:0-Sieg beim 1. FC Köln ein. Die Wölfinnen übernahmen von Beginn an das Kommando und Hegering besorgte nach einer halben Stunde mit ihrem Treffer den Dosenöffner. Wenige Sekunden später erhöhte Popp auf 2:0 und Hegering schnürte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Doppelpack. Auch in Halbzeit zwei waren die Gäste das dominante Team, das weiter nach vorne spielte und in Person von Popp den Deckel endgültig drauf machte. Beim FC blieb trotz einer engagierten Vorstellung der Ehrentreffer aus. Zu groß war die spielerische Qualität des VfL, der damit die Tabellenspitze festigt und weiterhin eine perfekte Punkteausbeute vorweisen kann. Wir bedanken uns und wünschen einen schönen Sonntag!

90. +3 Spielende

90. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90. Die letzte Minute der offiziellen Spielzeit läuft. Da es keine längeren Unterbrechungen gab, gibt es keinen Grund für eine üppige Nachspielzeit.

88. Pajor! Die Stürmerin wird am Elfmeterpunkt von Wedemeyer bedient. Sie köpft den Ball knapp links nebenher!

85. Lena Uebach Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Lena Uebach

85. Manjou Wilde Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Manjou Wilde

85. Laura Vogt Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Laura Vogt

85. Weronika Zawistowska Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Weronika Zawistowska

85. Zawistowskas flache Hereingabe von rechts klärt der VfL zur Ecke. Die Kommt hoch in den Strafraum, wo Wilms per Kopf klären kann.

83. Wilde mit einem Versuch aus der zweiten Reihe. Die gebürtige Bremerin fasst sich knapp 30 Meter zentral vor dem Wolfsburger Tor ein Herz, haut den Ball aber deutlich drüber.

80. Riesengrätsche von Gudorf! Zunächst scheitert Blomqvist an Klett, dann muss Waßmuth eigentlich nur noch aus drei Metern einschieben, aber Kölns Rechtsverteidigerin kratzt den Ball mit einer tollen Grätsche von der Linie!

79. Die Wölfinnen lassen trotz der anstrengenden vergangenen Wochen kein bisschen nach und agieren weiter hochkonzentriert. Sie versuchen keineswegs das Tempo zu verringern, sondern spielen weiter munter nach vorne.

77. Der VfL wechselt ein letztes Mal. Tommy Stroot bringt Rebecka Blomqvist für Jill Roord und schöpft damit sein Wechselkontingent vollständig aus.

76. Rebecka Blomqvist Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Rebecka Blomqvist

76. Jill Roord Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jill Roord

75. Andrea Gavric Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Andrea Gavric

75. Alena Bienz Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Alena Bienz

72. Islacker! Frohms faustet den Ball nach einer Flanke vor die Füße der geborenen Essenerin. Die fackelt nicht lange und zieht aus elf Metern wuchtig ab. Der Schuss ist aber zu unplatziert und die deutsche Nationaltorhüterin kann den Ball fangen.

72. Spätestens nach dem vierten Treffer ist das Spiel wohl endgültig entschieden. Der amtierende Meister hat das Geschehen vollends im Griff.

69. Ewa Pajor Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Ewa Pajor

69. Lena Oberdorf Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Lena Oberdorf

68. Alexandra Popp Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 0:4 durch Alexandra Popp

Doppelpack für die Kapitänin! Nach einem Ballgewinn nahe der Mittellinie nimmt Huth Tempo auf und spielt einen Pass durch die Schnittstelle auf Waßmuth. Die bekommt den Ball von einer Gegenspielerin vom Fuß gespitzelt, am linken Pfosten kommt aber die Torschützin angerauscht und netzt aus kürzester Distanz ein.

65. Da fehlte nicht viel! Wieder ist es Jónsdóttir, die für Unruhe in der FC-Abwehr sorgt. Sie setzt sich links an der Strafraumkante klasse durch, zieht nach innen und visiert dann die lange Ecke an. Der Ball rauscht haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Da wäre Klett geschlagen gewesen.

62. Klasse Aktion von Gudorf. Die Rechtsverteidigerin kocht Jónsdóttir rechts im Strafraum ab und klärt dann souverän zum Einwurf. Dafür gibt es Szenenapplaus von den Rängen.

59. Svenja Huth Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Svenja Huth

59. Lena Lattwein Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Lena Lattwein

59. Joelle Wedemeyer Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Joelle Wedemeyer

59. Felicitas Rauch Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Felicitas Rauch

59. Netter Versuch von Lattwein! Ihr Schuss aus gut zwanzig Metern verfehlt das Tor nur knapp. Die Kugel fliegt einen halben Meter am Lattenkreuz vorbei.

56. Riesenchance für Waßmuth! Jónsdóttir behauptet in der gegnerischen Hälfte den Ball und spielt ihn in den Lauf der 26-Jährigen die sieht, dass Klett aus ihrem Kasten kommt und schiebt den Ball links am Tor vorbei.

53. Wolfsburg bestimmt auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit die Partie und scheint alles im Griff zu haben. Das Team in Grün spielt weiter nach vorne und will das 4:0 nachlegen.

49. Gut gehalten von Klett! Jónsdóttir kommt mit jeder Menge Tempo über die linke Seite, dringt in den Strafraum ein und spielt in die Mitte auf Roord. Die hält den Fuß in zentraler Position hin, scheitert aber mit dem etwas unplatzierten Schuss an der FC-Torhüterin.

48. Sarah Puntigam bringt einen Freistoß von der linken Seite gefährlich vor das Tor. Gleich zweimal klären die Wolfsburgerinnen per Kopf und können am Ende die Situation bereinigen.

47. Beim VfL ist die Doppelpackerin Marina Hegering in der Kabine geblieben. Für sie kommt Lynn Wilms auf das Feld.

46. Lynn Wilms Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Lynn Wilms

46. Marina Hegering Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Marina Hegering

46. Weiter geht's!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +5 Halbzeitfazit:

Der VfL Wolfsburg führt zur Pause mit 3:0 beim 1. FC Köln. Nach einer dominanten Anfangsphase der Wölfinnen kam Köln etwas besser ins Spiel, fing sich dann aber das 0:1 durch Hegerin. Keine drei Minuten später erhöhte Popp auf 2:0. Köln zeigte sich keineswegs geschockt, agierte leidenschaftlich und setzte immer mal wieder Nadelstiche im Spiel nach vorne. In der Nachspielzeit erhöhte Doppelpackerin Hegerin auf 3:0 und zog damit wohl dem FC endgültig den Zahn. Wolfsburg wird in Halbzeit zwei wohl einen Gang zurückschalten, um Kräfte in der anstrengenden Saison zu sparen. Gleich geht's weiter!

45. +5 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Marina Hegering Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 0:3 durch Marina Hegering

Die Gäste erhöhen auf 3:0! Rauch bringt den Ball bei einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld gefühlvoll ins Zentrum. Die Torschützin steht sieben Meter zentral vor dem Tor völlig frei und verlängert den Ball per Kopf ins Tor. Doppelpack der Innenverteidigerin!

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

44. Popp per Kopf! Die Kapitänin schraubt sich nach einer Hereingabe aus dem rechten Halbfeld am Elfmeterpunkt hoch, köpft den Ball aber drüber.

41. Den Mut kann man dem Heimteam keinesfalls absprechen. Die Elf von Sascha Glass geht leidenschaftlich zu Werke und versucht auch im Spiel nach vorne gefährlich zu werden.

38. Alicia-Sophie Gudorf Köln Gelbe Karte für Alicia-Sophie Gudorf (1. FC Köln)

Die Rechtsverteidigerin schlägt von rechts eine zu kurze Flanke und kommt dann bei einem Zweikampf im Sechzehner zu spät. Klare Gelbe Karte.

36. Der VfL Wolfsburg macht innerhalb von wenigen Minuten klar, welch große Klasse sie in ihren Reihen haben. Vor den beiden Treffern schienen die Kölnerinnen im Spiel angekommen zu sein, dann aber schlägt der Tabellenführer eiskalt zu.

33. Alexandra Popp Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 0:2 durch Alexandra Popp

Die Wölfinnen legen nach! Waßmuth fängt einen langen Ball im Mittelfeld ab und schickt dann die Torschützin mit einem feinen Ball durch die Schnittstelle der gegnerischen Abwehr auf die Reise. Die Kapitänin läuft alleine auf Klett zu und schiebt locker ein!

30. Marina Hegering Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Marina Hegering

Der VfL geht in Führung! Raucht bringt den Ball bei einer Ecke von der rechten Seite an den Fünfer, wo Lattwein per Kopf an Klett scheitert. Anschließend staubt Hegerin aus kürzester Distanz ab und haut den Ball humorlos in die Maschen!

29. Popp bringt den Ball aus dem linken Halbfeld halbhoch vor das Tor. Dort rauscht das Ding aber an allen Akteurinnen vorbei ins Toraus.

27. Die Domstädterinnen werden mutiger und haben seit einigen Minuten etwas mehr vom Spiel als in der Anfangsphase. Nachdem zu Beginn nur der VfL spielte, kann mittlerweile auch Köln Akzente setzen.

25. Oberdorf aus der Distanz! Die 20-Jährige hat jede Menge Platz und zieht aus zentraler Position einfach mal ab. Klett hält aber den verdeckten Flachschuss souverän.

23. Gute Chance für den FC! Bienz bekommt auf der linken Seite den Ball, zieht nach innen, schlägt einen Haken und zieht aus elf Metern ab! Frohms lenkt den Ball mit einer sehenswerten Parade über die Querlatte.

21. Laura Donhauser Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Laura Donhauser

21. Adriana Achcińska Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Adriana Achcińska

21. Das sieht nicht gut aus. Achcińska muss mit der Trage vom Platz gebracht werden und kann wohl nicht weiterspielen. Donhauser macht sich bereit für eine Einwechslung.

19. Unschöne Szene. Oberdorf schießt Achcińska den Ball unabsichtlich aus kurzer Distanz ins Gesicht. Die bleibt auf dem Boden liegen und muss behandelt werden.

17. Klett packt zu! Waßmuth flankt von der rechten Seite nach innen, wo aber die FC-Torhüterin aus ihrem Kasten kommt und den Ball souverän aus der Luft pflückt.

14. Immer wieder Jónsdóttir. Die 21-Jährige kann sich mit ihrem Tempo immer wieder auf dem linken Flügel durchsetzen und für Gefahr sorgen. Ihr Schuss aus der zweiten Reihe wird aber geblockt.

11. Die Gäste machen seit Spielbeginn klar, wer die Favoritinnen sind. Der VfL tritt dominant auf und spielt zielstrebig nach vorne. Köln kommt bislang kaum hinten raus.

8. Jónsdóttir per Kopf! Hendrich setzt sich auf der rechten Seite durch und flankt butterweich vor den langen Pfosten. Dort muss die Isländerin aus kürzester Distanz einnicken, köpft aber drüber. Das muss die Führung sein!

6. Der Ball ist im Tor! Nach dem geblockten Freistoß kann die Heimmannschaft nicht klären und letztlich ist es Rauch, die links aus spitzem Winkel zum Abschluss kommt und den Ball in die lange Ecke hebt. Die Fahne der Assistentin ist aber längst oben. Abseits.

5. Freistoß für die Wölfinnen zwanzig Meter halblinks vor dem Tor. Janssen tritt an schießt den Ball in die Mauer.

3. Oberdorf mit dem ersten Abschluss! Die Mittelfeldspielerin versucht es aus zentraler Position und gut zwanzig Metern. Der Ball rauscht knapp am rechten Pfosten vorbei!

2. Jónsdóttir marschiert auf dem linken Flügel mit großen Schritten an Gudorf vorbei und dringt in den Strafraum ein. Dann kommt bei den Kölnerinnen aber eine Verteidigerin zur Hilfe und klärt humorlos zum Einwurf.

2. Was für eine tolle Atmosphäre im Franz-Kremer-Stadion! Gut 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben den Weg ins Stadion gefunden und sorgen für eine tolle Stimmung.

1. Der Ball rollt!

1. Spielbeginn

Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

In den direkten Duellen sprang zuletzt 2018 etwas Zählbares für die Domstädterinnen heraus. Die vergangenen vier Partien gewann allesamt der VfL. Im bislang letzten Aufeinandertreffen setzten sich die Wölfinnen mit 5:1 in Köln durch. Jonsdottir und Waßmuth schnürten jeweils einen Doppelpack, ehe Beckmann für die Kölnerinnen auf 1:4 verkürzte. Roord setzte mit ihrem Treffer den Schlusspunkt.

Den VfL erwarten wir in einem 4-2-3-1. Oberdorf und Lattwein bilden die defensive Doppel-Sechs hinter Jónsdóttir, Roord und Popp. Vorne ist Waßmuth die einzige echte Spitze.

Das Heimteam wird wohl wie gewohnt in einem 4-4-2-System agieren. Vor der defensiven Viererkette bilden Zawistowska, Bienz, Cordes und Wilde das Mittelfeld. Vorne sehen wir eine Doppelspitze bestehend aus Achcińska und Islacker.

Der 1. FC Köln rangiert aktuell auf Platz acht und musste zuletzt zwei Niederlagen in der Liga einstecken. Sowohl gegen den MSV Duisburg als auch gegen Eintracht Frankfurt ging Köln leer aus. Am vergangenen Wochenende zog die Elf von Sascha Glass durch einen Sieg nach Verlängerung über Turbine Potsdam in die nächste Runde des Pokals ein. Moorrees besorgte den entscheidenden Treffer in der 99. Minute.

Mit einer perfekten Punkteausbeute führen die Wölfinnen die Liga an. Am vergangenen Spieltag schlug das Team von Tommy Stroot den MSV Duisburg mit 4:0. Am Mittwoch spielte der VfL in der Champions League 1:1 beim AS Rom. Pajor egalisierte den frühen Rückstand und bescherte Wolfsburg zumindest einen Zähler.