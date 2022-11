71. Der Anschlusstreffer hatte sich in den vergangenen Minuten angedeutet, weil Essen sich zu sehr auf der 2:0-Führung ausgeruht hatte. Potsdam wurde immer dominanter und konnte die starke Phase mit dem Anschlusstreffer belohnen.

68. Sophie Weidauer Potsdam Tooor für Turbine Potsdam, 2:1 durch Sophie Weidauer

Potsdam ist wieder dran! Amber Barrett bringt einen Eckball von der linken Seite gut ins Zentrum, wo Sophie Weidauer frei zum Kopfball kommt und den Ball perfekt neben den linken Pfosten setzt. Sophia Winkler im Tor der SGS ist chancenlos.

65. Auf der linken Seite versucht es Noa Selimhodzic vom linken Strafraumeck aus der Distanz, bleibt aber an Beke Sterner hängen. Wenige Augenblicke später schießt Anna Gerhardt aus ähnlicher Position auf der rechten Seite in die Arme von Sophia Winkler.

63. Sophie Weidauer findet auf der rechten Seite Amber Barrett, die ausnahmsweise nicht im Abseits steht. Aus 15 Metern und spitzem Winkel zieht die Stürmerin von der rechten Seite ab. Die Kugel landet aber direkt in den Armen von Sophia Winkler.

60. Auf der rechten Seite ist Vivien Endemann unterwegs in Richtung Tor, aber Wibke Meister grätscht ihr von hinten sauber den Ball vom Fuß. Ohne diese Rettungstat hätte das richtig gefährlich werden können.

58. Nach 58 Minuten holen die Potsdamerinnen die erste Ecke heraus. Martyna Wiankowska schlägt den Ball an den kurzen Pfosten, wo die Essenerinnen zunächst nicht sauber klären können. Am Ende packt Sophia Winkler aber sicher zu.

55. Wieder bekommt Amber Barrett die Kugel und wieder steht sie im Abseits. Die Stürmerin verbringt heute gefühlt die halbe Partie in der verbotenen Zone.

53. Potsdam kämpft trotz des zweiten Gegentores weiter. Offensiv zeigen die Brandenburgerinnen aber einfach zu wenig, um die Hausherrinnen ersthaft unter Druck zu setzen.

50. Vivien Endemann SGS Essen Tooor für SGS Essen, 2:0 durch Vivien Endemann

Nach der Touon-Ecke kommt Ramona Maier im Zentrum zum Kopfball. Irgendwie kommt der Ball am rechten Pfosten zu Vivien Endemann, die den Ball irgendwie zwischen zwei Gegenspielerinnen hindurch mit der Wade ins Tor drückt.

49. Die SGS bekommt den ersten Eckball des zweiten Durchgangs zugesprochen. Ella Touon führt den Eckball von der rechten Seite aus.

46. Direkt nach der Pause zappelt der Ball im Netz. Adrijana Mori überwindet Sophia Winkler per Heber, doch die Fahne der Assistentin geht hoch. Das war eine Millimeterentscheidung.

46. Anna Gerhardt Potsdam Einwechslung bei Turbine Potsdam: Anna Gerhardt

46. Louisa Aniwaa Potsdam Auswechslung bei Turbine Potsdam: Louisa Aniwaa

46. Der Ball rollt wieder im Stadion an der Hafenstraße. Essen macht zunächst unverändert weiter. Bei Potsdam ersetzt Anna Gerhardt Louisa Aniwaa.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

In einer ausgeglichenen Partie führt die SGS Essen mit 1:0 gegen Turbine Potsdam. Obwohl die Potsdamerinnen spielerisch durchaus mithalten können, hatten die Essenerinnen die besseren Torchancen. In der 11. Minute brachte Ramona Maier die Gastgeberinnen mit ihrem ersten Saisontor in Führung. In der Folge verlagerten sich Großteile des Spiels ins Mittelfeld und Torgelegenheiten blieben weitesgehend aus. Erst kurz vorm Halbzeitpfiff legte Martyna Wiankowska das Spielgerät beinahe ins eigene Tor, aber Vanessa Fischer konnte mit einer starken Parade das 2:0 verhindern. Potsdam muss in der zweiten Halbzeit eine Schippe drauflegen, um hier noch zu punkten. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

44. Vivien Endemann setzt sich im Zweikampf gegen Louisa Aniwaa durch und läuft alleine auf Vanessa Fischer zu. Die Stürmerin legt in die Mitte, wo Martyna Wiankowska vor ihrer Gegenspielerin an den Ball kommt und die Kugel auf den eigenen Kasten grätscht. Vanessa Fischer reagiert glänzend und verhindert das mögliche Eigentor.

42. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte machen die Hausherrinnen wieder etwas mehr Druck. Ramona Maier weicht nun auf den rechten Flügel aus. Dafür übernimmt Vivien Endemann die Rolle im Sturmzentrum. Potsdam spielt viel in der eigenen Hälfte, kommt aber nicht gefährlich über die Mittellinie.

39. Ella Touon schlägt die dritte Ecke für die SGS Essen in den Strafraum. Im Zentrum findet sich für den eigentlich guten Eckball aber kein Abnehmer und die Potsdamerinnen können klären.

37. Auf der linken Seite tanzt Natasha Kowalski ihre Gegenspielerin Noa Selimhodzic, die ihre Gegenspielerin daraufhin am Trikot festhält. Es gibt Freistoß für die Essenerin und eine mündliche Verwarnung für die Potsdamerin.

35. Potsdams offensive Ideen beschränken sich mittlerweile fast ausschließlich auf lange Bälle. Auch von der SGS Essen kommt offensiv relativ wenig, sodass die Partie insgesamt immer noch recht ausgeglichen wirkt.

33. Amber Barrett wird zum dritten Mal innerhalb weniger Minuten aus dem Abseits zurückgepfiffen. Die Stürmerin ärgert sich verständlicherweise, denn so stellen die Brandenburgerinnen ihre Gegnerinnen vor keine Probleme.

30. Die SGS Essen lässt die Potsdamerinnen im Aufbauspiel nun etwas mehr Freiheiten. Erst etwa zehn Meter vor der Mittellinie laufen die Essenerinnen ihre Gegnerinnen an.

27. Mollie Rouse schickt die rechts gestartete Amber Barrett steil, aber die Irin befand sich beim Zeitpunkt des Zuspiels im Abseits, sodass die Essenerinnen wieder im Ballbesitz sind.

24. Nach einer Klärungsaktion der Gastgeberinnen kommt Adrienne Jordan aus 17 Metern zentraler Position zum Schuss. Ihr Flachschuss verfehlt den linken Pfosten des Winkler-Tors aber deutlich.

22. Auf der linken Seite nutzt Ramona Maier einen Fehler der Potsdamer im Aufbauspiel und startet in Richtung Tor. Gegen drei Gegenspielerinnen kann sich die Stürmerin aber nicht durchsetzen und verliert die Kugel.

19. Ein Großteil der Partie spielt sich im Mittelfeld ab. Die beiden Teams liefern sich viele Zweikämpfe und verhindern so ein Entstehen von Torchancen.

17. Nach einem hohen Ball geht Sophie Weidauer in der Essener Hälfte mit der Hand zum Ball. Schiedsrichterin Laura Duske hat das gesehen und pfeift einen Freistoß für die Hausherrinnen.

14. Spätestens seit dem Treffer ist die SGS Essen voll in der Partie. Die Elf von Markus Högner setzt die Gästinnen früh unter Druck und wirkt in Zweikämpfen etwas griffiger.

11. Ramona Maier SGS Essen Tooor für SGS Essen, 1:0 durch Ramona Maier

Beke Sterner spielt von der rechten Abwehrseite einen langen Ball in den Lauf von Ramona Maier. Die Stürmerin ist schneller als die Potsdamer Abwehr und legt die Kugel danach wunderbar an der herauseilenden Vanessa Fischer vorbei. Aus zehn Metern schiebt sie das Leder dann mit ihrem rechten Fuß ins leere Tor.

11. Die zweite Ecke kommt zwar besser, aber etwas zu dicht an das Tor. Vanessa Fischer greift sicher zu.

10. Die erste Ecke der Partie holt Ramona Maier für die Gastgeberinnen heraus. Natasha Kowalski tritt den Eckstoß auf den kurzen Pfosten, wo Adrienne Jordan auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann.

7. Turbine Potsdam ist in den ersten Minuten das etwas aktivere Team. Die Potsdamerinnen wirken ballsicher im Spielaufbau. Essens Abwehr bietet in der Anfangsphase große Lücken an.

4. Nach einem starken Ball hinter die Viererkette läuft Amber Barrett alleine auf Sophia Winkler zu, die aus ihrem Kasten eilt und den Ball klären will. Mit ihrer Rettungsaktion schießt die Torhüterin aber die Stürmerin an, die dann nur noch das leere Tor vor sich hat. Bevor die Angreiferin abschließen kann, geht aber die Fahne der Assistentin hoch und die Aktion wird unterbrochen.

3. Essen kontert über Natasha Kowalski, die den Ball zu Ramona Maier durchstecken will. Gegen drei Gegenspielerinnen findet sie aber keinen Passweg.

2. In der eigenen Hälfte wird Martyna Wiankowska von Laureta Elmazi zu Fall gebracht. Die Potsdamerinnen bekommen deshalb den ersten Freistoß der Partie zugesprochen.

1. Los geht’s in Essen! Mit einer leichten Verspätung pfeift Schiedsrichterin Laura Duske die Partie an.

1. Spielbeginn

Essen-Coach Markus Högner baut seine Startelf im Vergleich zum Leverkusen-Spiel auf drei Positionen um. Debitzki, Kowalski und Elmazi ersetzen Räcke, Rieke und Berentzen. Der neue Turbine-Interimscoach Dirk Heinrichs wechselt sogar vierfach. Für Deutsch, Grincenco, Radke und Kyokawa stehen heute Aniwaa, Meister, Mori und Barrett von Beginn an auf dem Rasen. Außerdem sitzen heute Laura Lindner und die 18-jährige Klara Robitsch überraschend auf der Reservebank. Beide Spielerinnen sind eigentlich für die zweite Mannschaft der Brandenburgerinnen aktiv.

Die Gästinnen aus Essen konnten am zweiten Spieltag mit ihrem bislang einzigen Saisonsieg gegen den SV Meppen ihre drei Punkte sammeln. Wie ihre Gegnerinnen mussten sich die Essenerinnen allerdings auch bereits fünfmal zu schlagen geben. Besonders defensiv mussten die Essenerinnen bisher viel einstecken. Torhüterin Sophia Winkler musste den Ball schon 22-mal aus den eigenen Maschen holen. Damit stellt Trainer Markus Högner mit seinem Team die schwächste Defensive der Liga. Zuletzt ging die SGS Essen mit 0:6 gegen Bayer Leverkusen unter. Ein Sieg gegen das Schlusslicht aus Potsdam wäre demnach extrem wichtig, um Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen.

Im Kellerduell trifft heute mit Turbine Potsdam der Tabellenletzte auf die Tabellenzehnten aus Essen. Für beide Teams lief zum Saisonstart noch nicht viel zusammen. Die Potsdamerinnen konnten zwar am ersten Spieltag einen Punkt in Bremen ergattern, danach verloren die Brandenburgerinnen fünf Partien in Serie. Nach dem 0:5 gegen den SC Freiburg vergangenen Sonntag folgte dann die erste vorzeitige Trainertrennung während der Saison seit 1997. Der zweimalige Champions-League-Gewinner trennte sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Sebastian Middeke, der vor der Saison die Nachfolge von Sofian Chahed angetreten hatte. An der Seitenlinie der Turbinen steht heute der bisherige Co-Trainer Dirk Heinrichs, der für einen neuen Impuls sorgen soll.