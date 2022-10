Ena Mahmutovic misslingt ein Abschlag komplett und Köln bekommt in der Folge die zwiete Ecke der Partie. Diese bringt Sarah Puntigam von rechts in die Mitte, doch sie findet in der Mitte keine Abnehmerin.

Drei Heimspiele, drei Siege so liest sich die Bilanz der Domstädterinnen, doch Auswärts will es in dieser Saison einfach noch nicht funktionieren. Beide Spiele auf fremden Platz verlor man und erzielte dabei nicht einen einzigen Treffer, dies soll sich nun heute in Duisburg ändern.Der MSV hat da natürlich etwas dagegen und die Duisburgerinnen möchten ihrerseits die ersten Punkte vor heimischem Publikum bejubeln. Bislang gelang dem Tabellenneunten ein Sieg in Potsdam, zudem spielte man in Bremen unentschieden.