76. Auch Frankfurt wechselt: Torschützin Tanja Pawollek darf Feierabend machen, neu dabei ist nun Letícia Santos.

76. Letícia Santos Eintracht Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Letícia Santos

76. Tanja Pawollek Eintracht Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Tanja Pawollek

75. Nach ihrem letzten Sprint ist Schluss für Vivien Endemann, sie wird durch Maria Edwards ersetzt.

74. Endemann wird aus der eigenen Hälfte losgeschickt, aber Johannes ist aufmerksam. Sie kommt weit aus ihrem Strafraum und klärt die Situation mit einem Pass nach außen.

71. Das Spiel scheint gelaufen, aber es ist Essen hoch anzurechnen, dass sie sich hier trotz scheinbar aussichtsloser Lage nicht aufgegeben haben. Sie bleiben jedoch immer wieder an der aufmerksamen Frankfurter Abwehr hängen.

68. Carlotta Wamser Eintracht Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Carlotta Wamser

68. Laura Feiersinger Eintracht Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Laura Feiersinger

68. Anna Aehling Eintracht Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Anna Aehling

68. Camilla Küver Eintracht Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Camilla Küver

62. Shekiera Martinez Eintracht Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:3 durch Shekiera Martinez

Die Einwechselspielerin schlägt sofort zu. Zunächst erobert Prašnikar die Kugel am gegnerischen Strafraum. Sie stochert den Ball zu Martinez und die setzt sich gegen drei Gegenspielerinnen durch, ehe sie den Ball im langen Eck unterbringt. Ist das die Entscheidung?

61. Nicole Anyomi und Géraldine Reuteler verlassen nach auffälliger Leistung den Platz. Shekiera Martinez ist neu dabei, ebenso wie Laura Freigang, die ihr Comeback nach Verletzung feiert.

61. Laura Freigang Eintracht Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Laura Freigang

61. Géraldine Reuteler Eintracht Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Géraldine Reuteler

61. Shekiera Martinez Eintracht Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Shekiera Martinez

61. Nicole Anyomi Eintracht Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Nicole Anyomi

61. 2213 Zuschauerinnen und Zuschauer unterstützen heute die Teams auf den Rängen. Die Stimmung ist super, trotz des Rückstandes kommen aufmunternde Gesänge von den Rängen.

59. Auch Reuteler steht kurz darauf knapp im Abseits. Essen scheint jetzt vermerht auf die Abseitsfalle zu setzen, was natürlich ein risikoreiches Vorgehen ist.

57. Anyomi macht das Tor, aber sofort geht die Fahne hoch! Prašnikar war links toll freigespielt worden und hätte auch selbst abschließen können, entscheidet sich aber für die rechts mitgelaufene Anyomi. Die macht das Tor, stand aber in der verbotenen Zone, der Treffer zählt zu Recht nicht.

56. Dunst ist bei Freistößen und Ecken stets brandgefährlich. Jetzt bringt sie einen Eckball auf den zweiten Pfosten, wo Nüsken per Kopf an die Kugel kommt, sie aber nicht gut trifft und so über das Tor zielt.

54. Frankfurt drängt auf die Entscheidung! Prašnikar setzt sich links gegen Räcke durch, die leicht zieht, dann aber von ihr ablässt, um keinen Strafstoß zu riskieren. Prašnikar schließt im Fallen mit rechts im Strafraum ab, Winkler greift sicher zu.

53. Reuteler geht an Winkler vorbei, kann aber den Ball im leeren Gehäuse nicht unterbringen, weil die Essener Abwehr den Schuss aus spitzem Winkel blockt. Die folgende Ecke landet bei Doorsoun, deren Distanzschuss links daneben geht.

51. Da war mehr drin! Baaß setzt sich rechts außen mit einer feinen Körpertäuschung ab und läuft zum Sechzehner. Dort hat sie den Kopf oben, passt den Ball aber dann in den Rücken von Endemann, die so nicht zum Abschluss kommt.

48. Der erste offensive Vorstoß kommt von Frankfurt. Ein Abpraller fällt zentral vor die Füße von Pawollek. Die Torschützin zum 2:0 täuscht einmal an und zieht dann ab, trifft dabei aber eine Mitspielerin, die im Abseits steht. Deshalb wird die Szene abgepfiffen.

46. Beide Teams kommen unverändert aus den Kabinen. Wer erwischt den besseren Start in den zweiten Abschnitt?

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Zur Pause liegt die SGS Essen gegen Eintracht Frankfurt mit 0:2 zurück. Die Gäste erwischten durch das Kopfballtor von Küver nach drei Minuten einen Blitzstart und auch danach waren sie zunächst tonangebend. Danach stand Essen defensiv sicherer, kam aber selbst zu keinen Abschlüssen. Frankfurt setzte immer wieder Nadelstiche durch Konter und spielt seit der 34. Minute in Überzahl, da Essens Kapitänin Meißner nach einer Notbremse gegen Anyomi Rot sah. Doch noch ist hier alles drin, wenn Essen in Halbzeit zwei offensiv mehr stattfinden kann. Bis gleich!

45. Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Frankfurt kommt nochmal über Reuteler, die mit ihrem Versuch einer Flanke links zunächst hängenbleibt. Dann bekommt sie den Ball erneut zugespielt, steht dabei aber im Abseits.

42. Auch mit einer Frau weniger versucht Essen weiter, kompakt gegen den Ball zu stehen und den Gästen wenig Raum zu lassen. Das klappt ganz gut, aber offensiv kommt noch nicht allzu viel herum.

39. Essen hat jetzt eine Mammutaufgabe vor sich. Die Favoritinnen aus Frankfurt führen, hinzu spielen die Gastgeberinnen nun in Unterzahl, nachdem ihre Kapitänin vom Feld verwiesen wurde.

36. Tanja Pawollek Eintracht Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:2 durch Tanja Pawollek

Es kommt noch dicker für Essen, denn Pawollek verwandelt den folgenden Freistoß direkt! Sie zirkelt den Ball aus gut 20 Metern halbrechter Position schön um die Mauer herum ins linke Eck, Winkler ist chancenlos.

34. Jacqueline Meißner SGS Essen Rote Karte für Jacqueline Meißner (SGS Essen)

Essen spielt ab sofort mit einer Frau weniger! Sie kann Anyomi nur noch per Foul stoppen und ist letzte Spielerin ihres Teams, die Karte ist gerechtfertigt. Das wird nun nicht einfacher für ihre Mannschaft.

33. Toller Angriff von Frankfurt! Feiersinger bekommt am Sechzehner den Ball von Prašnikar zurückgelegt, die sich zuvor am Fünfmeterraum festgelaufen hatte. Sie nimmt den Ball volley und zwingt Winkler zu einer Glanzparade! Die Ecke bringt danach nichts ein.

31. Hils erhält Applaus von den Rängen und der Bank, sie hat viel versucht über ihre linke Seite. Berentzen übernimmt ihre Position und kommt direkt mal im Sechzehner an die Kugel. Nach der Annahme will sie sich den Ball an der Gegenspielerin vorbeilegen, bleibt aber hängen.

30. Auf der Bank von Essen macht sich Maike Berentzen bereit. Sie wird für Miriam Hils in die Partie kommen.

28. Johannes muss erstmals eingreifen. Sie ist vor Endemann am Ball und klärt einen missglückten Rückpass von Nüsken zur Ecke. Die fliegt gefährlich an den Fünfmeterraum, aber Feiersinger kann per Kopf klären. Eine weitere Ecke durch Touon findet ebenfalls nur einen Frankfurter Kopf, dann wird die Szene endgültig geklärt.

26. Frankfurt spielt ein aggressives Angriffspressing, weshalb Essen immer wieder den Weg hinten herum wählt, um sich Luft zu verschaffen. Die Gastgeberinnen warten noch auf ihren ersten Abschluss nach 26 Minuten Spielzeit.

23. Knappe Kiste! Dunst bringt eine Ecke kurz an den Fünfmeterraum. Das Zuspiel tickt mehrmals gefährlich auf, aber Gegnerinnen und Mitspielerinnen verpassen allesamt und so trudelt das Spielgerät am Ende knapp neben den zweiten Pfosten ins Toraus.

21. Frankfurts Angriffe werden meist durch die Mitte durch Anyomi angetrieben. Die findet nun rechts Kleinherne, die gegen Hils eine Ecke herausholt. Die segelt hoch zu Reuteler am zweiten Pfosten, deren Volley aber hängenbleibt.

19. Doch kurz darauf unterläuft Doorsoun ein Konzentrationsfehler am Mittelkreis und sofort geht Endemann dazwischen. Im Rückwärtsgang ist die Frankfurter Abwehrspielerin dann aber schnell und grätscht der Angreiferin von Essen soeben noch den Ball weg, ehe diese gefährlich zum Abschluss kommen kann.

17. Endemann ist in der Spitze sehr aktiv und greift die Frankfurter Hintermannschaft früh im Aufbauspiel an. Jetzt attackiert sie Doorsoun, die aber aufpasst und den Ball nach links zu Küver spielt, ehe Endemann ihr die Kugel abluchsen kann.

15. Frankfurt hat rechts einen Einwurf durch Kleinherne. Die Nationalspielerin findet Feiersinger, die dann zunächst hängenbleibt. Die Hessinnen bauen von hinten neu auf und kommen über links, wo eine Flanke aber nicht bis zu Prašnikar durchkommt, weil Kapitänin Meißner aufmerksam dazwischengrätscht.

12. Jetzt läuft der Ball länger in den Reihen der Essenerinnen. Doch Frankfurt hat hinten bislang alles im Griff. Jedes Mal, wenn die Gastgeberinnen einen Vorstoß wagen, ist schnell ein Frankfurter Bein dazwischen und der Ball weg.

10. Essen wagt sich erstmals etwas mehr nach vorne. Eine Einzelaktion von Kowalski verpufft aber, weil sich die Spielmacherin in der Zentrale festläuft.

7. Die Hessinnen spielen sich den Ball gefällig und direkt zu, Essen bekommt aktuell kaum Zugriff. Die Gastgeberinnen müssen den frühen Schock erstmal verdauen.

5. Essen muss nun aufpassen, dass es hier kein frühes Debakel gibt, denn Frankfurt ist schon wieder unterwegs. Anyomi hat rechts außen zu viel Platz, aber sie findet mit ihrer Flanke in der Mitte keine Abnehmerin.

3. Camilla Küver Eintracht Tooor für Eintracht Frankfurt, 0:1 durch Camilla Küver

Camilla Küver macht den frühen Führungstreffer für die Gäste. Sie ist heute für die erkältete Verena Hanshaw in die Startelf gerückt und steht beim Freistoß völlig frei am Elfmeterpunkt. Sie lässt den Ball über den Kopf rutschen und der landet mittig im Tor. Sophia Winkler im Essener Tor ist chancenlos.

2. Frankfurt kontert und holt einen Freistoß rechts am Strafraum heraus. Reuteler war zu Fall gebracht worden. Das könnte gefährlich werden...

1. Der Ball rollt in Essen und die Sonne kommt raus, es ist angerichtet für einen schönen Fußball-Nachmittag!

1. Spielbeginn

Schiedsrichterin Mirka Derlin hat die Teams auf den Rasen geführt. Assistiert wird sie von Jasmin Matysiak und Celina Böhm.

Wie alle anderen Partien des Spieltages wird die Begegnung zwischen Essen und Frankfurt eine Minute später angepfiffen. Diese Maßnahme gehört zum „Aktionsspieltag Klimaschutz“, der gemeinsam vom DFB und den Vereinen veranstaltet wird. Dazu gehören unter anderem die Spende von 100 Euro pro Tor durch die Vereine, welche vom DFB noch verdoppelt werden sowie die kostenlose Parkmöglichkeit von E-Autos am Stadion.

Bei der Eintracht sorgte in den vergangenen Tagen eine Nachricht abseits des sportlichen Geschehens für Schlagzeilen: Siegfried Dietrich muss nach 30 Jahren Arbeit im Frauenfußball aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten, in deren Folge er gespürt habe, „dass ich meinem eigenen Anspruch, mit zumindest 100 Prozent meinen vielfältigen Aufgaben nachzugehen, aktuell nur erschwert gerecht werden kann.“ Der 65-Jährige hat sich unter anderem im DFB für die Entwicklung des Frauenfußballs engagiert und die Fusion des 1. FFC Frankfurt mit der Eintracht in Gang gebracht. Seine Aufgaben als Eintracht-Sportdirektor übernimmt Cheftrainer Niko Arnautis zunächst kommissarisch.

Trotz des holprigen Saisonstarts geht Trainer Markus Höger optimistisch in das Duell mit den Frankfurterinnen. Er fordert eine Reaktion auf die Leistung in Freiburg: „Wir haben die Woche genutzt, um das Spiel in Freiburg zu verarbeiten und die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. Ich hoffe, dass die Mannschaft schon gegen Frankfurt ein anderes Gesicht zeigt.“ Er weiß, was sein Team erwartet und setzt auf den Heimvorteil: „Mit den Fans im Rücken wollen wir eine top Einstellung an den Tag legen; kämpfen von der ersten Sekunde an. Frankfurt ist nochmal ein anderes Kaliber. Die verzeihen noch weniger Fehler als Freiburg.“

Weniger erfreulich lief der Saisonanfang hingegen für die Gastgeber. Essen musste zwei schmerzhafte Niederlagen in Wolfsburg (0:4) und in Freiburg (2:5) verdauen, dazwischen gab es immerhin das 1:0 über den SV Meppen. Auch im zweiten Heimspiel der Saison sollen heute nun nach Möglichkeit Punkte eingefahren werden.

Nach drei absolvierten Spieltagen zeigt sich langsam, wohin die Reise in dieser Saison für die Teams gehen könnte. Die Eintracht erwischte einen guten Saisonstart. Dem 0:0 zum Auftakt gegen die Bayern folgten zwei Siege in Freiburg (4:2) und gegen Bremen (3:1). Damit steht das Team von Coach Niko Arnautis derzeit auf Platz drei der Tabelle.