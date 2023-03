45. Halbzeitfazit:

Nach den ersten 45 Minuten steht es zwischen der SGS Essen und dem SC Freiburg 0:0. Insgesamt hatte der erste Durchang nur wenige Highlights zu bieten. Die Gäste hatten zwar deutlich mehr Spielanteile, allerdings kaum mehr Torchancen. Kurz vor der Halbzeit hätte jedoch die Führung für den SCF fallen müssen. Zunächst scheiterte Judith Steinert aus kurzer Distanz an Sophia Winkler. Kurz darauf schoss Riola Xhemaili den Ball an den Querbalken. In der 2. Halbzeit ist noch alles offen, doch vor allem die Heimelf muss sich deutlich steigern.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Doppelchance für Freiburg! Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte heraus rutscht in den Essener Strafraum durch. Den ersten Abschluss aus sieben Metern von Judith Steinert pariert Sophia Winkler. Die Situation ist aber noch nicht vorbei, denn an der Strafraumgrenze kommt der Ball zu Riola Xhemaili. Die knallt das Leder an die Latte.

43. Im direkten Gegenzug fährt die SGS Essen einen Konter. Ramona Maier sucht vor der Strafraumgrenze aber überhastet den Abschluss. Der Schuss wird von Greta Stegemann abgeblockt.

42. Chiara Bouziane flankt von der rechten Seite in den Sechzehner. Es ist aber keine Mitspielerinnen zur Stelle. Der Ball wird geklärt.

40. Fünf Minuten sind im ersten Durchgang noch auf der Uhr. Bekommt eines der Teams noch eine Möglichkeit zur Führung?

36. Der Ball ist im Tor, aber der Treffer zählt nicht. Hasret Kayikci stand im Moment der Ballabgabe im Abseits. Mit Mehr als 70 % Ballbesitz bleiben die Gäste spielbestimmend.

33. Eine Hereingabe von der rechten Seite schlägt Marie Müller hart auf den ersten Pfosten. Torhüterin Sophia Winkler klärt den Ball mit beiden Fäusten vor den Freiburger Stürmerinnen.

29. Annabel Schasching bringt den zweiten Freiburger Eckball nah vor das gegnerische Tor. Gefährlich wird es aber nicht: Sophia Winkler pflückt den Ball aus der Luft.

27. Das Spiel ist geprägt von vielen Fehlpässen. Vor allem im Angriffsspiel. Beide Teams strahlen kaum Torgefahr aus.

23. Es bleibt vor den Toren eine ereignisarme Partie. Nennenswerte Torchancen gibt es nicht zu vermelden. Freiburg hat weiterhin mehr Spielanteile, allerdings nicht mehr Chancen.

19. Die Begegnung bewegt sich derzeit vor allem zwischen den beiden Strafräumen. Nennenswerte Torchancen gibt es kaum, weil die Abwehrreihen das letzte Spieldrittel jeweils souverän verteidigen.

15. Drüber! Hasret Kayikci hält aus 25 Metern halblinker Position einfach mal drauf. Der stramme Schuss zischt knapp über den Querbalken.

13. Die Freiburgerinnen haben in der Anfangsphase deutlich mehr Ballbesitz. Dennoch ist die Begegnung weitgehend ausgeglichen. Beide Teams haben erste Abschlüsse abgegeben.

10. Hasret Kayikci wird links in den Sechzehner hinein geschickt. Die SGS-Keeperin Sophia Winkler ist aber einen Moment eher am Leder.

7. Von der linken Seite spielt Ramona Maier den Ball flach in die Box. In der rechten Strafraumhälfte kommt Beke Sterner aus 14 Metern zum Schuss. Der rutscht ihr leicht vom Schlappen und geht rechts oben über das Tor.

5. Ein Fehler im Freiburger Spielaufbau leitet den ersten Essener Abschluss ein. Kurz vor der Strafraumgrenze schnappt sich Ramona Maier den Ball. Den Schuss aus spitzem Winkel pariert Lena Nuding zur Ecke.

3. SCF-Torhüterin Lena Nuding muss sich das erste Mal zeigen. Einen langen Ball klärt sie weit vor ihrem Tor. Vor Probleme stellt sie die Situation nicht.

1. Der Ball rollt! Welchem Team gelingt der bessere Start?

1. Spielbeginn

Zwar sind die internationalen Plätze noch in Reichweite, doch die Ergebnisse im Jahr 2023 sprechen eher gegen das Team von Trainerin Theresa Merk. Zum Jahresauftakt gab es eine deutliche 0:4-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Auf den 3:1-Erfolg gegen den SV Meppen folgte eine 1:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, die damit in der Tabelle davonzogen. „Der Fokus in dieser Trainingswoche lag darauf, wieder zu unseren Basics zurückzufinden: Intensität ins Spiel bekommen und Spaß am Fußball haben“, sagt Trainerin Theresa Merk.

Nach zwei deutlichen Siegen gegen den MSV Duisburg (6:0) und den 1. FC Köln (4:0) gab es für die SGS zuletzt eine Niederlage gegen Tabellenführer VfL Wolfsburg (0:3) sowie ein Remis gegen den SV Meppen (1:1). „Wir wollen an unsere Leistungen aus den Heimspielen gegen Köln und Wolfsburg anknüpfen, griffig sein und kompakt stehen. Über eine stabile Defensive wollen wir dann ins Spiel finden“, sagt Trainer Markus Högner.

Zwischen den beiden Teams liegen acht Punkte. Essen benötigt dringend etwas Zählbares, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen. Die liegen nur vier Zähler entfernt. Freiburg hingegen wird zumindest noch mit einem Auge auf die internationalen Plätze schielen. Auf die Eintracht aus Frankfurt (3.) sind es sieben Punkte.