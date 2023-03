22. Man kann außerdem festhalten: Wenn es eine Torchance gibt in diesem Spiel, dann zappelt der Ball auch fast immer im Netz. Die Wölfinnen machen im Prinzip aus zwei Möglichkeiten zwei Tore. Auf der anderen Seite gab es den aberkannten Treffer für Leverkusen.

19. Die Leverkusenerinnen müssen aufpassen, dass die Partie ihnen nicht jetzt komplett entgleitet. Seit einigen Minuten kommt das Heimteam nicht mehr in die gegnerische Hälfte.

16. Alexandra Popp Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 0:2 durch Alexandra Popp

Unfassbar! Wolfsburg baut die Führung nur wenige Minuten nach dem 1:0 aus und das mit einem nahezu identischen Treffer. Lattwein schickt Huth zur Grundlinie, die perfekt ins Zentrum flankt. Aus dem Rückraum kommt Popp angelaufen und springt so am höchsten, da sie den ganzen Schwung mitnehmen kann. Dann köpft sie das Leder präzise ins rechte Eck.

15. Jill Roord gehört der nächste Abschluss. Links aus spitzem Winkel im Sechzehner versucht sie es im kurzen Eck. Die Kugel fliegt aber nur mit wenig Schwung auf den Kasten, sodass Repohl parieren kann.

13. Alexandra Popp Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Alexandra Popp

Alexandra Popp unterstreicht ihre Qualitäten in der Box. Lattwein flankt nach einem Doppelpass am rechten Flügel von der Grundlinie aus an den Fünfer. Dort steigt Popp am höchsten und wuchtet das Leder rechts unten ins Eck.

10. Jetzt aber können die Gästinnen Leverkusen zweimal hinten festnageln. Beide Male schafft es Wolfsburg nicht, die Tiefe zu finden.

7. Die Gastgeberinnen versuchen in den ersten Minuten, das Tempo des Spiels mitzubestimmen. Damit ist klar, dass man sich nicht über 90 Minuten hinten hineinstellen wird. Das wiederum liegt dem VfL eigentlich gut.

4. Jill Baijings sorgt für den ersten Treffer des Spiels, doch die Schiedsrichterin nimmt ihn zurück! Elisa Senß schickt sie perfekt durch die Schnittstelle und so läuft Baijings alleine auf Merle Frohms zu. Sie probiert, die Torhüterin zu umkurven. Dabei gerät Frohms mit beiden Händen an den Ball, ehe Baijings ihn ihr wieder wegspitzelt und ins Tor schiebt. Die Unparteiische bewertet die Situation hinterher so, dass Frohms bereits volle Kontrolle über die Kugel hatte. Komplizierte Entscheidung!

1. Der Ball rollt! Die Wölfinnen in den dunkelgrünen Trikots stoßen an. Leverkusen läuft komplett in Rot auf.

1. Spielbeginn

Auf der anderen Seite dürften sich die Wölfinnen noch genau an das Hinspiel erinnern: Zum damaligen Zeitpunkt das Topspiel, legte Wolfsburg mit einem 6:1 gegen Leverkusen mal eben eine Machtdemonstration hin. Nun geht es heute für sie wieder darum, sich vor den FC Bayern auf Platz eins zu schieben. Die Münchener-Frauen machten bereits gestern ihre Hausaufgaben und liegen einen Zähler vor den Grün-Weißen.

Die Werkself ist dabei seit zwei Spielen ungeschlagen und gab unter der Woche bekannt, dass sie mit Stammspielerin Lilla Turányi verlängert haben. Nach einem guten Saisonstart dümpeln die Rheinländer jetzt aber im Niemandsland herum, befinden sich mit 16 Zählern auf Platz sechs noch gerade so in der oberen Tabellenhälfte.

Geht es nach der Statistik, sehen die Fans heute eine eindeutige Angelegenheit: Während die Fußballerinnen der Heimmannschaft in 13 Spielen in dieser Saison lediglich fünf Siege, ein Unentschieden und ansonsten sieben Niederlagen einfahren konnten, rangiert der VfL auf Platz zwei mit 36 Punkten aus 13 Partien (zwölf Siege, eine Niederlage).