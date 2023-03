90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

87. Repohl fängt eine halbhohe, scharfe Gudorf-Flanke am kurzen Pfosten aus fünf Metern direkt vor Beck ab.

86. Das Spiel ist weiter total ausgeglichen. Keines der Teams kann eine Druckphase aufbauen und es geht mal auf die eine und mal auf die andere Seite.

85. Jill Baijings Leverkusen Gelbe Karte für Jill Baijings (Bayer Leverkusen)

Von hinten steigt Baijings gegen Uebach ein. Weil es um den Ball ging ist Gelb auch ganz klar die richtige Entscheidung.

83. Annika Enderle Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Annika Enderle

83. Amira Arfaoui Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amira Arfaoui

83. Chiara Bücher Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Chiara Bücher

83. Alexandra Emmerling Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Alexandra Emmerling

82. 1.568 Menschen haben den Weg ins Stadion gefunden. Später in der Saison möchte der FC im RheinEnergie-Stadion eine Rekord-Kulisse aufstellen.

81. Cerci gibt damit ihr Debüt für den FC. Der Königstransfer kam im Sommer mit einem Kreuzbandriss von Turbine Potsdam an den Rhein.

80. Lena Uebach Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Lena Uebach

80. Laura Donhauser Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Laura Donhauser

80. Selina Cerci Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Selina Cerci

80. Jana Beuschlein Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Jana Beuschlein

78. Puntigam wird hinter die Kette geschickt. Zu zweit laufen die Kölnerin auf das Tor zu, doch dann geht die Fahne hoch. Das war ganz knapp!

76. Es bleibt auf beiden Seiten zu ungenau. Ostermeier ist rechts im Strafraum an der Grundlinie und legt auf den Elfmeterpunkt zurück, doch wieder wurde vor dem letzten Pass zu lange gewartet. So ist die Verteidigerin dazwischen.

74. Baijings zieht einen weiteren Freistoß zu locker ins Torwarteck. Dieses Mal hat sie auf Höhe des rechten Strafraumecks immerhin die Kugel richtig getroffen, doch aus 20 Metern kann sie Klett vor keine Probleme stellen.

70. Elisa Senß Leverkusen Gelbe Karte für Elisa Senß (Bayer Leverkusen)

Senß wird verwarnt, weil sie von Gudorf mit Ball überlaufen wird und dann zum taktischen Foul greift.

70. Weronika Zawistowska Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Weronika Zawistowska

69. Einen Steckpass nach links in den Strafraum kann Repohl eigentlich abfangen, indem sie die Hand drauflegt. Seltsamerweise verliert sie dann aber doch die Kontrolle, sodass Beschlein beinahe noch drankommt. Die Keeperin hat ihre Hand aber doch schnell wieder drauf.

65. Doppelchance für Ostermeier. Eine Flanke von links rutscht auf den zweiten Pfosten durch. Dort ist die Leverkusenerin, die aus 13 Metern mit rechts flach abzieht. Der Schuss wäre wohl knapp links vorbei gegangen, dennoch blockt eine Kölnerin kurz vor ihrer Torlinie. Es gibt auch noch einen Nachschuss, den Ostermeier aus halbrechten 17 Metern zentral drüber zieht.

64. Baijings zieht einen Freistoß von halbrechts aus 22 Metern aufs Tor. Sie entscheidet sich für das Torwarteck links an der Mauer vorbei, doch der halbhohe Aufsetzer ist viel zu zentral und locker.

62. Repohl ist aufmerksam und kommt an einen weiten Ball 40 Meter vor ihrem Strafraum. Das Zuspiel auf ihre Verteidigerin rechts an der Auslinie ist zwar etwas ungenau, doch für einen schnellen Einwurf hat Köln zu wenige Spielerinnen vorne.

61. Laura Donhauser Köln Gelbe Karte für Laura Donhauser (1. FC Köln)

Im Konter greift Donhauser zum taktischen Foul.

60. Kristin Kögel Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Kristin Kögel

60. Eva van Deursen Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Eva van Deursen

58. Celina Degen Köln Gelbe Karte für Celina Degen (1. FC Köln)



57. Köln mit einer langen Chance! Erst kommt ein langer Diagonalball nach links in den Strafraum zu Puntigam. Die schafft es aber nicht rechtzeitig hinter der Abwehr querzulegen. Dann muss sie es hoch probieren und es entsteht für über zehn Sekunden ein Kampf um auftitschende Bälle, die immer wieder zu geblockten Schüssen führen.

54. Islacker legt von links an der Grundlinie halbhoch in die Mitte, doch Bienz ist links im Strafraum etwas zu früh entgegengekommen und kann aus dem Winkel mit dem ersten Kontakt nur links vorbei schießen.

52. Leverkusen mit seinem ersten Eckstoß! Von links zieht Senß die Kugel rein und auch die gerät zu flach. Trotzdem gibt es im Getümmel nach Ablage von Gräwe die Schusschance für Friedrich aus acht Metern. Im Vollen Strafraum wird der jedoch von einer Verteidigerin über das Tor abgefälscht.

51. Für die Angreiferin geht es nicht weiter, dafür ist jetzt Alena Bienz an ihrem Geburtstag auf dem Feld.

51. Alena Bienz Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Alena Bienz

51. Adriana Achcińska Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Adriana Achcińska

48. Ein lauter Schrei geht durch Franz-Kremer-Stadion. Im Pressball hat Achcińska das Knie der Gegenspielerin voll abbekommen, man kann nur hoffen, dass es um diesen oberflächlichen Schmerz geht.

46. Weiter geht es ohne personelle Veränderungen! Das bedeutet auch, dass Celina Degen weiterspielen kann.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Torlos geht es in die Kabinen! In einem schwachen Spiel hat keines der Teams eine wirklich starke Phase. Wenn mal Chancen entstehen, wirkt das auf beiden Seiten ziemlich zufällig. So auch in der 32. als Puntigam frei vor der Keeperin auftauchte. Doch auch die gefährlichste Chance wurde kläglich vergeben und so bleibt nur für den zweiten Durchgang auf eine Steigerung zu hoffen. Auf beiden Seiten ist das Risiko noch deutlich steigerbar. Bei einem ersten Treffer würde sich das sicherlich ändern, wer den erzielen soll, ist momentan aber noch nicht gut vorherzusagen, dafür war das Niveau insgesamt zu niedrig.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Jill Baijings aus 18 Metern mit dem Spannschuss mit links. Den hält Klatt aber im rechten Eck sogar Fest. Zu wenig Druck war dahinter.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Beck dribbelt kurz vor dem eigenen Strafraum und kann den schon verlorenen Ball gerade noch zurückerobern. Sie dribbelt fünf Meter nach vorne, um dann im nächsten riskanten Zweikampf die Kontrolle endgültig zu verlieren.

40. Jetzt ist Leverkusen da! Eine Flanke von Emmerling kann Donhauser gerade noch entscheidend abfälschen, bevor die Leverkusenerin am zweiten Pfosten frei zum Abschluss kommt. Die Kugel landet so aber im Rückraum, wo Senß aus 19 Metern von halblinks flach nur einen Meter nach links verzieht.

37. Degen ist bei ihrer Defensivaktion offenbar umgeknickt und muss das Feld zur Behandlung verlassen.

34. Obwohl Repohl nicht dran war gibt es eine Ecke von links. Die wird von Adriana Achcińska so niedrig hereingegeben, dass der Konter für die Gäste entsteht. Beinahe fällt dadurch auch der Treffer, doch die flache Hereingabe von rechts kann van Deursen aus sechs Metern nicht einschieben, weil vor ihr Degen grätscht und sie dadurch irritiert. Den Ball hat die Offensivspielerin dadurch überhaupt nicht getroffen.

32. Genessee Puntigam frei vor dem Tor! Durch einen Pass ist die Kölnerin links plötzlich durch und treibt die Kugel über halblinks in den Strafraum. Aus 14 Metern zieht sie ins kurze Eck ab, doch der Flachschuss trifft nur das Außennetz. Mit so viel Zeit muss der einfach drin sein!

30. Achcińska hat nach einem höheren Ballgewinn etwas zu wenig Druck in ihrem Pass, der Beck diagonal rechts in den Strafraum schicken soll. Marti rückt rechtzeitig von der Rechtsverteidigung ein und klärt. Der Nachschuss Achcińskas ist dann aus halblinken 20 Metern viel zu hoch.

27. Dazu passiert das Meiste im Mittelfelddrittel, weil das Tempo auf beiden Seiten zu gering ist. Beim FC möchte man im Aufbau nach den hohen Niederlagen offenbar wenig Risiko eingehen. Leverkusens spiel ist ebenso sicherheitsfokussiert, weil man nicht verlieren darf, um nicht unten reinzurutschen.

23. So richtig lässt sich das Spiel auch nach über 20 Minuten nicht einschätzen. Es gibt kaum längere Phasen, in denen eines der Teams am Drücker ist.

20. Baijings zieht aus der Distanz ab, doch ihr Spannstoß aus halbrechten 20 Metern ist viel zu hoch.

17. Der FC ist mal wieder im Strafraum. Wilde dreht sich 20 Meter vor dem Tor bei der Annahme perfekt um die Gegenspielerin zum Tor und legt nach rechts zu Beuschlein. Die scharfe Hereingabe am rechten Sechzehnereck fälscht Friedrich mit ihrer Grätsche sechs Meter vor dem eigenen Tor beinahe fatal ab. Sie verändert die Richtung des Balles zu ihrem Glück aber nicht genug und so kann sich Repohl doch auf die nur leicht abgefälschte Flanke werfen.

13. Die erste Ecke des Spiels schlägt Wilde von links herein. Sie trifft die Kugel aber nicht und so verhungert die Flanke fast auf Kniehöhe bei der ersten Verteidigerin.

9. Dann schlenzt Arfaoui aus 17 Metern halblinks ein paar Meter rechts vorbei.

8. Auch Leverkusen meldet sich vorne an. Erst wird Emmerling rechts auf den Flügel geschickt und zieht rechts an der Grundlinie in den Strafraum ein, bevor ihre Ablage zur Kölnerin geht.

7. Der Ballbesitz wechselt in den ersten Minuten sehr häufig. Beide Teams spielen im Druck immer wieder weit nach vorne, wo dann immer die Defensive das Leder gewinnt.

4. Der erste Schuss aufs Tor gehört den Gastgeberinnen! Einen Freistoß von links aus knapp 40 Metern drückt Jana Beuschlein mit dem Kopf aufs Tor. Hinter den langen Chip bekommt sie aber keinen Druck und ohnehin ist der Versuch viel zu zentral für Repohl.

1. Der Ball rollt in Köln!

1. Spielbeginn

"Die Geschichte zählt nicht" sagt Bayer-Trainer Robert de Pauw und meint damit die schlechte Serie der Kölnerinnen. Er verweist darauf, dass es in dieser Liga keine einfachen Spiele gebe.

"Das kämpfen vergessen" nennt FC-Trainer Sascha Glass als Ursache für die schlechten Ergebnisse in der Liga. Das wollten seine Spielerinnen heute besser machen. Mit der Reaktion zum Pokalspiel war er zufrieden.

Das Hinspiel in Leverkusen endete 1:0 für die Gastgeberinnen Torschützin war Jill Baijings am Anfang der zweiten Hälfte.

Bei Bayer ist die Gemütslage zumindest etwas besser, auch wenn man auch dort nicht zufrieden mit der Saison sein kann. Mit 15 Zählern nach zwölf Spielen liegt die Werkself auf dem sechsten Rang. Der Rückstand auf die Freiburger davor beträgt allerdings ganze sieben Punkte, Hoffenheim auf vier ist sogar um elf Punkte enteilt.

Damit sind die Geißböcke bis auf den zehnten Platz gefallen, nur die Tordifferenz trennt das Team noch von Duisburg auf dem ersten Abstiegsrang.

Die letzten drei Partien verlor der FC jeweils mit 0:4: Zuletzt im Pokal gegen die übermächtigen Wölfinnen der Wolfsburger, in der Liga waren die hohen Niederlagen gegen Hoffenheim und Essen aber besonders enttäuschend.

In der Frauen-Bundesliga versucht der 1. FC Köln ein weiteres Mal den Negativlauf zu beenden: Den letzten Sieg in der Liga gab es am fünften Spieltag beim 2:0 gegen Werder Bremen. Das war am 23. Oktober.