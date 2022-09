64. Lena Uebach Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Lena Uebach

64. Lotta Cordes Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Lotta Cordes

64. Alena Bienz Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Alena Bienz

64. Jana Beuschlein Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Jana Beuschlein

63. Senß holt die Brechstange raus. Sie wird im Rückraum schön freigespielt und probiert es aus der zweiten Reihe. Der Schuss geht halbhoch ins lange Eck, doch Klett reagiert stark und kann mit vereinten Kräften zur Ecke abwehren. Das Spiel ist jetzt sehr unterhaltsam!

60. Köln mit der Doppelchance zum Augleich! Nach einem Freistoß Puntigams von der linken Seite kommt Beck völlig frei zum Kopfball und setzt diesen knapp neben den rechten Pfosten. Im Anschluss gibt es zu Unrecht einen Eckstoß für das Auswärtsteam, der Moorrees am langen Pfosten erreicht. Diese kommt aus wenigen Metern zum Anschluss, trifft aber nur die Latte.

59. Köln kann den Ball in der gegnerischen Hälfte an der rechten Außenbahn erobern. Zawistowska flankt den Ball sofort ins Zentrum, findet aber keine Abnehmerin.

56. Wirtz kann um ein Haar erhöhen! Die Mittelfeldspielerin hat zental vor dem Strafraum zu viel Platz und schließt aus 20 Metern mit der Inneseite ab. Der gefährliche Schuss geht knapp am rechten Kreuzeck vorbei.

55. Köln bekommt überhaupt keinen Zugriff. Der Ball kommt kaum einmal in die Hälfte der Leverkusener. Aktuell gibt es ein Powerplay der Heimmannschaft.

52. Der nächste Angriff der Werkself rollt, doch Kögel kann von der rechten Seite sich im Zweikampf nicht behaupten, holt aber einen Einwurf heraus.

49. Jill Baijings Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Jill Baijings

Leverkusen führt verdient durch ein wunderschönes Tor. Die Niederländerin kommt zehn Meter vor der Grundlinie an der rechten Strafraumkante an den Ball. Sie dreht sich in Richtung Tor und hebt den Ball elegant über Klett hinweg ins lange Eck. Ganz starkes Tor von Baijings!

47. Der erste Angriff gehärt den Leverkusenerinnen, die per Kurzpassspiel auf die rechte Seite verlagern. Der Ball kommt in den Strafraum, wo Kögel aus der Drehung halbrechter Position deutlich verzieht.

46. Weiter geht´s! Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Torlos gehen Leverkusen und Köln im Derby in die Kabine. Leverkusen hatte deutlich mehr vom Spiel und konnte in Person von Fuso und Friedrich die beiden besten Chancen der Partie verbuchen. Die Spielanlage der Heimmannschaft wirkt schlichtweg strukturierter und Bayer kann immer wieder mit gelungenen Kombinationen auffallen. Ansonsten findet das Spiel vor allem zwischen den Strafräumen statt und ist von kleineren Fouls und Fehlpässen auf beiden Seiten geprägt. Von den Geißböckinnen muss nach der vielversprechenden Partie vergangene Woche gegen Hoffenheim mehr kommen, will man hier nochmal eine Stich setzen.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Nochmal ein Aufreger vor der Pause! Marti setzt von der linken Grundlinie zur Flanke an und vom Arm Gudorfs geht der Ball ins Toraus. Es gibt kurz Proteste für einen Elfmeter, doch die Pfeife der Schiedsrichterin bleibt stumm. Der anschließende Eckball von links geht nach einem Friedrich-Kopfball im Zentrum knapp am langen Pfosten der Kölner vorbei. Gute Chance der Werkself!

43. Nach der ersten guten Chance kontrolliert Leverkusen wieder und hat den kleinen Schwung der Kölner in den vorherigen Minuten augebremst.

40. Fuso mit der ersten Großchance des Spiels! Nach einem Fehlpass Puntigams im Aufbauspiel, gibt es an der Strafraumkante eine Überzahlsituation für Leverkusen. Fuso fackelt nicht lange und schließt aus 16 Metern zentraler Position mit einem Schlenzer ab, aber Klett ist im langen Eck und kann den Flachschuss aus der rechten Ecke kratzen.

39. Nach einer FC-Ecke von rechts kommt Beck am kurzen Pfosten zum Kopfball, aber Repohl kann sich aus kurzer Distanz zum ersten Mal auszeichnen und ist im kurzen Eck.

37. Elisa Senß Leverkusen Gelbe Karte für Elisa Senß (Bayer Leverkusen)

Zawistowska tankt sich auf der rechten Außenbahn stark durch und erhält von der Bayer-Kapitänin einen rüden Bodycheck.

36. Weronika Zawistowska Köln Gelbe Karte für Weronika Zawistowska (1. FC Köln)

Die Polin zieht nach eigenem Ballverlust deutlich am Trikot ihrer Gegenspielerin und sieht zurecht die Gelbe Karte.

32. Matysik wirft auf der rechten Seite falsch ein und wird von der Schiedsrichterin zurückgepfiffen. Das sieht man auch nicht alle Tage.

30. Auf der rechten Seite hat Matysik viel Platz zum Flanken, die ihr aber über den Schlappen rutscht. Der Ball fliegt direkt in die Arme Kletts.

27. Dina Blagojević Leverkusen Gelbe Karte für Dina Blagojević (Bayer Leverkusen)

Die defensive Mittelfeldspielerin geht bei einer FC-Umschaltsituation mit einer ungestümen Grätsche gegen Islacker in den Zweikampf und verdient sich so den ersten Eintrag in den Spielberichtsbogen.

24. Mittlerweile sind mehr als zwanzig Minuten gespeilt, noch gibt es aber keine zwingenden Torchancen. Leverkusen hat eindeutig die Spielkontrolle und macht den gefährlicheren, konzentrierteren und strukturierteren Eindruck.

21. Aber auch der zweite Eckstoß wird nicht zwingend: Am kurzen Pfosten gibt es ein Kopfballduell und der Ball geht deutlich am linken Pfosten vorbei. Es gibt Abstoß für Bayer.

20. Nach einem Freistoß von der linken Außenbahn Puntigams, gibt es jetzt auch einen Eckball für den "Effzeh". Dieser wird am kurzen Pfosten zum erneuten Eckstoß per Kopf geklärt.

18. Kögel dringt von der linken Außenbahn in den Strafraum ein und holt an der Grundlinie einen Eckstoß heraus. Senß bringt diesen mit viel Zug an den ersten Pfosten, Klett ist aber mit beiden Fäusten da.

16. Bayer hat mittlerweile klar das Kommando übernommen, der "Effzeh" hat immer wieder Probleme, sich aus der eigenen Hälfte zu befreien.

15. Wirtz scheint sich im Zweikampf mit Beck am Arm wehgetan zu haben. Sie bleibt erst einmal liegen, kann aber wohl weiterspielen.

14. Fuso setzt auf der linken Leverkusener Außenbahn zum Dribbling an, ist aber zu verspielt und wird von Gudorf abgelaufen.

11. Zawistowska hat auf der linken Außenbahn viel Platz und dringt in den Strafraum ein, sie wird aber mit einer schönen Grätsche von Turányi vom Ball getrennt. Leverkusen kann den Ball erobern und aufbauen.

8. Leverkusen kommt immer besser in die Partie. Die Werkself wirkt giftiger in den Zweikämpfen und kombiniert sich immer wieder gefällig durch das Mittelfeld. Oft fehlt es dann am letzten Passen: Fuso kann in diesem Moment nicht auf Kögel durchstecken - Degen kann stören.

6. Baijings versucht aus 20 Metern halblinker Position Kögel per Heber zu erreichen. Dieser gerät der Niederländerin aber zu lang und das Leder landet im Toraus.

5. Die Partie findet zu Beginn vor allem zwischen den Strafräumen statt und ist von kleineren Fouls auf beiden Seiten geprägt. Weder Leverkusen noch Köln konnten noch nicht zwingend vor das Tor kommen.

3. Die Geißböckinnen schnappen sich zu Beginn den Ball und bauen in Ruhe auf. Bayer versucht früh zu stören, bekommt aber noch keinen Zugriff ins Spiel.

1. Der Ball rollt! Schiedsrichterin Nadine Westerhoff hat die Partie angepfiffen. Leverkusen trägt heute rote, Köln graue Trikots.

1. Spielbeginn

Das letzte "Rheinische Derby" im Rudolf-Haberland-Stadion in Leverkusen fand Anfang November 2021 statt und konnte der "Effzeh" furios mit 4:3 für sich entscheiden. Dreifache Torschützin und Matchwinnerin dabei: Kölns Topstürmerin Mandy Islacker.

Bayer-Trainer Robert de Pauw wechselt im Vergleich zum Duisburg-Spiel die Startelf auf einer Position: Die deutlich defensivere Juliane Wirtz beginnt für die Flügelstürmerin Amira Arfaoui. Im offensiven Mittelfeld startet wiederholt die einzige Bayer-Torschützin der Saison Jill Baijings. Ohne Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche bleibt dagegen Köln-Coach Sascha Glass. Nach der überzeugenden Vorstellung sieht er keinen Bedarf, Änderungen vorzunehmen. Die Doppelspitze im 4-4-2-System bildet wiederholt die Doppeltorschützin der Vorwoche Mandy Islacker und Sharon Beck, die einmal getroffen hat.

Die vergangene Saison schlossen die Derbyteams punktgleich mit 22 Zählern ab, aufgrund der besseren Tordifferenz landete am Ende Bayer Leverkusen auf Rang sieben und Köln auf Platz acht. Auch in dieser Saison sind die Mannschaften wieder im Gleichschritt unterwegs: Beide konnten das erste Saisonspiel nämlich für sich entscheiden. Während Leverkusen bei den Aufsteigerinnen aus Duisburg einen 1:0-Pflichtsieg einfuhr, setzte Köln mit einem 3:1-Sieg gegen Hoffenheim ein kleines Ausrufezeichen.