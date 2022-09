55. Maria Plattner Potsdam Gelbe Karte für Maria Plattner (Turbine Potsdam)

Plattner zieht Miray Cin am Arm und unterbindet damit eine mögliche Kontersituation in den Anfängen.

53. Duisburg lässt gleich die nächste Großchance folgen! Halverkamps wird tief geschickt und läuft halbrechts aufs gegnerische Tor zu. Aus leicht zu spitzem Winkel setzt sie den Flachschuss knapp am linken Pfosten vorbei.

52. Kaitlyn Parcell MSV Duisb. Tooor für MSV Duisburg, 0:2 durch Kaitlyn Parcell

Parcell erhöht zum 2:0 und lässt einen MSV-Sieg deutlich wahrscheinlicher wirken. Miray Cin bringt einen Eckstoß von der linken Seite ins Zentrum, der fällt genau auf den rechten Fuß der US-Amerikanerin herunter. Die schiebt ins untere, rechte Eck ein.

50. Mollie Rouse Potsdam Einwechslung bei Turbine Potsdam: Mollie Rouse

50. Noemi Gentile Potsdam Auswechslung bei Turbine Potsdam: Noemi Gentile

50. Der dritte verletzungsbedingte Wechsel steht also bereits an. Gentile muss sogar mit einer Trage vom Platz befördert werden. An dieser Stelle natürlich eine gute Besserung!

48. Noemi Gentile stürmt zu Gegenspielerin Miray Cin, die flanken könnte. Die Kapitänin vertritt sich ohne Fremdeinwirkung und greift sich mit schmerzverzerrtem Gesicht ans Knie. Sie scheint früh zu ahnen, dass das eine strukturelle Verletzung sein könnte.

46. Mit einem Wechsel auf Seiten der Potsdamerinnen geht es weiter: Sebastian Middeke nimmt Mai Kyōkawa heraus, Pauline Deutsch soll an ihrer Stelle für Offensivpower sorgen.

46. Pauline Deutsch Potsdam Einwechslung bei Turbine Potsdam: Pauline Deutsch

46. Mai Kyōkawa Potsdam Auswechslung bei Turbine Potsdam: Mai Kyōkawa

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Der MSV Duisburg überzeugt in der ersten Halbzeit bei Turbine Potsdam und geht mit einer 1:0-Führung in die Pause, die jedoch in den letzten Minuten immer mehr wackelte. Die Meidericherinnen starteten stark und mit hohem Tempo, auch die verletzungsbedingte Auswechslung von Ilić beeinträchtigte sie nicht: Zielinski brachte den MSV mit einem starken Abschluss in Führung (9.). Im Anschluss blieb das Auswärtsteam das gefährlichere Team und erspielte sich ein paar Chancen. Erst langsam wurden die Turbinen, bei denen Cramer ebenfalls verletzt ausgewechselt wurde, stärker, konnte in der letzten Viertelstunde schließlich deutlich mehr Spielanteile verzeichnen. Aus dem Spiel heraus sind die Brandenburgerinnen jedoch noch zu harmlos, dafür erspielen sie sich zahlreiche Ecken und Standardsituationen - bisher noch ohne Erfolg.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Plattners Freistoßflanke ist zu kurz getreten und wird zu kurz geklärt, Schwalm verliert den Ball aber vor dem Strafraum.

45. Unter anderem durch die Behandlungspausen lassen sich auch die drei Minuten Nachspielzeit erklären. In der letzten von diesen gibt es noch einmal einen Halbfeld-Freistoß auf der linken Seite...

45. Und so mischt die Potsdamer Kapitänin einige Sekunden später auch schon wieder mit und läuft flüssig.

45. Noemi Gentile hat sich im Gewusel des Eckstoßes am Fuß leicht wehgetan. Anders als bei ihren verletzten Vorgängerinnen in diesem Spiel, Ilić und Cramer, sieht das aber besser aus.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Die nächste von mittlerweile unzähligen Turbine-Eckstößen. Recht nah ans Tor wird sie getreten, Duisburgs Keeperin Mahmutovic kommt herausgeeilt, zeigt sich dabei aber leicht unsicher. Ihre Faustabwehr tropft nach vorne ab, Flach klärt schließlich für den MSV.

43. Nun Viktoria Schwalm: Sie bekommt von Kyōkawa den Ball zentral abgelegt, mit links drischt sie aus mehr als zwanzig Metern drauf. Knapp rechts zischt die Kugel am MSV-Gehäuse vorbei.

41. Sowohl Gentile als auch Kyōkawa verpassen mit dem Kopf knapp eine Jordan-Flanke aus dem linken Halbfeld, Mahmutovic nimmt den Ball auf.

40. Ein Einwurf auf dem rechten Flügel wird direkt in den Lauf von Weidauer geschickt, die rechts in den Strafraum eindringt. Henriksen drückt sie im Laufduell leicht herunter, die Turbine-Stürmerin geht zu Boden und fordert einen Strafstoß. Der Kontakt war jedoch zu leicht.

38. Einstudierte Eckball-Variante: Schwalm kommt links aus dem Rückraum angelaufen und bekommt den Ball kurz zugeschoben, nahe des Strafraumecks schließt sie ab - eine Duisburgerin wirft sich erfolgreich in den Schuss.

37. Wieder diese Koproduktion: Alexandria Loy Hess tankt sich mit einem tiefen Lauf in der linken Angriffsspur stark gegen ihre Gegenspielerinnen durch und legt den Ball dann zurück zu Hoppius. Die ist in guter Position abschlussbereit, aber Jordan wirft sich mit einer wichtigen Rettungstat vor sie.

35. Potsdam versucht sich das gegnerische Team zurecht zu legen und schenkt den Ball dabei wieder unnötig her. Kontersituation für den MSV: Loy Hess will den Ball zu Hoppius durchstecken, die verliert ihr Laufduell aber.

33. Langsam, aber sicher werden die Gastgeberinnen aktiver. Genau in diese Phase wird das Spielgerät in die recht undicht stehende Turbine-Verteidigung hineingelupft, genau in den Lauf von Zielinski. Die hat nur noch das Tor vor sich, doch von links kommt Amber Barrett und führt einen starken Zweikampf. Sie schiebt sich vor Zielinski und schirmt den Ball ab, sodass ihre Torhüterin diesen aufnehmen kann. Zielinski beschwert sich etwas, doch das war eindeutig fair gelöst.

31. Und wieder Gentile! Die Kapitänin dreht nun etwas auf und macht die Potsdamerinnen gefährlicher. Beim Eckstoß von der linken Seite schraubt sie sich am höchsten und trifft den Kopfball aus etwa elf Metern Distanz nicht perfekt, nickt ihn über den gegnerischen Kasten.

30. Bei der folgenden Ecke kommt Gentile über Umwege aus linker Position zum Abschluss und zirkelt den Ball hoch aufs kurze Eck. Den guten Distanzschuss wischt Mahmutovic über den Querbalken.

29. Vor der einlaufenden Weidauer grätscht MSV-Verteidigerin Fürst mit dem Rücken zum Spielfeld anspruchsvoll eine flache Kyōkawa-Flanke ins eigene Toraus.

28. Bis dato ist das ein durch und durch cleverer Auftritt der Niederrheinerinnen. Nach einer kurzen FFC-Drangphase nehmen sie nun bei eigenem Ballbesitz etwas Tempo heraus.

26. Die Potsdamerinnen werden etwas aktiver! Adrienne Jordan bringt die Kugel von der linken Seite herein, für Duisburg klärt Flach vor ihrer Gegenspielerin Schwalm. Die bringt nach der harmlosen Ecke den Ball erneut von links ins Zentrum, doch die junge MSV-Keeperin Mahmutovic ist ohne großen Gegnerdruck zur Stelle.

24. Über Kombinationen finden die Turbinen noch nicht so richtig in das Spiel. Also probiert es Noemi Gentile mal mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. In hohem Bogen senkt sich dieser nicht ungefährlich herunter, jedoch knapp hinter der Latte.

23. Für Cramer geht es dann doch nicht weiter, das kommt nach ihrem etwas unrunden Laufen nicht wirklich überraschend. Die unter der Woche gesundheitlich leicht angeschlagene Anna Gerhardt muss heute also doch einen Großteil der Partie spielen.

23. Anna Gerhardt Potsdam Einwechslung bei Turbine Potsdam: Anna Gerhardt

23. Jennifer Cramer Potsdam Auswechslung bei Turbine Potsdam: Jennifer Cramer

21. Die in der Offensive gefährlichere Mannschaft kommt weiterhin aus Duisburg. Ein Querpass rutscht durch den gegnerischen Strafraum durch, Halverkamps' Abschluss aus Elfmeterpunktnähe ist jedoch zu lasch und unplatziert.

19. Während es Jennifer Cramer tatsächlich wieder versucht und auf den Platz zurückkehrt, gibt Henriksen etwas gefährlich den Ball zurück zu ihrer Torhüterin. Die Gegenspielerin verfehlt den Rückpass knapp.

18. Parcell wird weit links bis an die Grundlinie geschickt, kappt den Ball mit dem Außenrist ab und flankt mit dem starken rechten Fuß nach innen. Die gute Hereingabe segelt nur knapp über den Kopf von der mittig im Strafraum positionierten Halverkamps.

16. Auch die Mittelfeldspielerin von Potsdam wird am Seitenrand behandelt. Der MSV ist unterdessen weiterhin im Ballbesitz und sucht die Lücke im gegnerischen Defensivverbund.

15. Einziger Wermutstropfen bislang ist natürlich die Verletzung von Marija Ilić. Und nun geht auch auf der anderen Seite eine Spielerin zu Boden: Jennifer Cramer greift sich an den hinteren, rechten Oberschenkel. Das sieht nach einer Muskelverletzung aus.

14. Auftakt nach Maß also für die Duisburgerinnen! Sie stehen in der Defensive kompakt, sind offensiv tatsächlich etwas mutiger und die Führung ist Stand jetzt verdient.

11. Yvonne Zielinski MSV Duisb. Tooor für MSV Duisburg, 0:1 durch Yvonne Zielinski

Der MSV geht mit dem ersten Saisontor in Führung! Auf der rechten Seite kombinieren sie ein wenig, bis die Flanke ins Zentrum kommt. Dort tritt Miray Cin zuerst noch daneben, das Leder springt hoch und sie köpft den Ball nach links vor die Füße ihrer Kapitänin. Die fackelt aus etwa zwölf Metern Entfernung nicht lange und schweißt die Kugel mit einem klasse Linksschuss oben links ins Toreck - keine Chance für Turbine-Keeperin Fischer!

9. Nach langer Behandlung an der Seitenlinie steht fest, dass es für Marija Ilić nicht weitergehen kann. Für sie kommt Kaitlyn Parcell in die Duisburger Elf.

8. FFC-Kapitänin Noemi Gentile muss sich beim Eckball von der linken Seite noch etwas gedulden, weil der Schiedsrichterin das Gewusel im Strafraum zu groß ist. Als das geklärt ist, schickt Gentile den Ball schwach geflankt noch vor dem Tor ins Aus.

6. Inzwischen haben sich die Gastgeberinnen mehr Spielanteile erarbeitet und lassen die Kugel in den eigenen Reihen zirkulieren - noch ohne den ganz großen Zug zum Tor.

4. Früh gibt es die erste Verletzungsunterbrechung, Marija Ilić ist im Mittelfeld zu Boden gegangen und hat Beinschmerzen. Zunächst wird sie an der Seitenlinie weiterbehandelt.

3. Zumindest in den ersten Momenten dieser Partie lassen die Duisburgerinnen den Worten ihres Trainers Taten folgen, gehen ein hohes Tempo und pressen weit vorne. Das resultiert zwar noch nicht in einer Strafraumaktion, ist aber ein vielversprechender Beginn.

1. Los geht's! Der MSV Duisburg, heute in ungewohntem Rot, stößt an, die Turbinen spielen in komplett blauer Montur.

1. Spielbeginn

Das Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion ist bereit, die Teams sind eingelaufen. In wenigen Momenten wird Schiedsrichterin Mirka Derlin anpfeifen.

Beim MSV gibt es keine Wechsel in der Startformation, trotz 0:1-Niederlage gegen Leverkusen durfte man am ersten Spieltag mit der Leistung ja zufrieden sein. Trainer Nico Schneck kündigte an, heute noch etwas mutiger spielen zu wollen.

Für den Potsdamer Neu-Coach Sebastian Middeke gilt es in diesen ersten Ligaspielen, nach dem großen Umbruch für die neu sortierte, noch nicht eingespielte Mannschaft zügig die beste Startelf zu finden. Im Vergleich zum 1:1-Unentschieden in Bremen gibt es zwei Änderungen: In der Innenverteidigung wird die leicht erkrankte Anna Gerhardt durch die am ersten Spieltag eingewechselte Torschützin Irena Kuznezov ersetzt. Im Mittelfeld läuft Maria Plattner statt Alisa Grincenco auf.

Das Auftaktprogramm meint es mit dem MSV dabei alles andere als gut: Nach dem Heimspiel gegen Leverkusen und dem heutigen Gastauftritt in Potsdam geht es zu Hause gegen die Bayern. Die vermeintlich einfacheren Gegner kommen erst im Anschluss.

Für den heutigen Gast aus dem Ruhrgebiet zählt hingegen nur eines: den direkten Wiederabstieg zu verhindern. Den deftigen Abgang in die Zweitklassigkeit in der Saison 2020/21 haben die Meidericherinnen mit dem direkten Wiederaufstieg abgefangen, nun will der MSV aber auch in der Bundesliga mit- und die Klasse halten. Das Unterfangen wird definitiv kein einfaches, das Duisburger Team gehört klar zu den Abstiegskandidaten.

Die Favoritenrolle geht klar an die Turbinen. Nach dem Dauerabo auf Platz drei und vier in den letzten sechs Jahren, das nie für die Champions-League-Qualifikation reichte (dank lange Zeit nur zweier Startplätze) möchten sie nächste Saison am liebsten wieder durch Europas höchste Liga touren. Die Mannschaft ist schwer einzuschätzen, denn bei Potsdam stand im Sommer ein großer Umbruch vor: Die höchste Transferaktivität aller Bundesligisten sowie mit Sebastian Middeke einen neuen Trainer stellt der 1. FFC.

Am ersten Spieltag haben beide Teams keinen Dreier einfahren können. Während der 1. FFC Turbine Potsdam nach der letzte Saison knapp verpassten Champions-League-Qualifikation in diese Spielzeit mit einem 1:1-Unentschieden bei Werder Bremen startete, verkauften sich die Bundesliga-Rückkehrerinnen aus Duisburg gegen Bayer Leverkusen zwar gut. Am Ende stand aber eben die knappe 0:1-Niederlage vor heimischem Publikum.

Angstgegner schlechthin: Die Duisburgerinnen haben gegen Turbine Potsdam seit 18 Pflichtspielen (17 in der Liga, eines im Pokal) nicht mehr gewinnen können! Der letzte Sieg eines Duisburger Teams gegen Turbine datiert aus dem November 2011, damals spielten die Niederrheinerinnen noch für den FCR 2001 Duisburg, bevor der Verein insolvent ging und der MSV die Spielrechte übernahm.