78. Svenja Huth Wolfsburg Gelb-Rote Karte für Svenja Huth (VfL Wolfsburg)

Die Essenerinnen kontern über Stürmerin Maier, Huth bringt sie kurz vor dem Sechzehner zu Fall und sieht dafür die zweite Gelbe Karte an diesem Tag. Somit fliegt die Nationalspielerin mit Gelb-Rot vom Platz.

76. Nach dem Treffer wird die Isländerin ausgewechselt. Für sie ist Wolter im Spiel.

75. Sveindís Jónsdóttir Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Sveindís Jónsdóttir

75. Sveindís Jónsdóttir Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 0:2 durch Sveindís Jónsdóttir

Hegering setzt sich im Mittelfeld durch und flankt die Kugel aus dem Zentrum auf die linke Seite. Doch Sterner will klären, rutscht aber weg und so steht Jónsdóttir frei vor Siedermann und schießt das Leder aus rund acht metern mit rechts unten rechts ins Tor.

74. Nach dem Führungstreffer verwalten die Gäste das Spiel. Sie haben weiter mehr Ballbesitz und setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest.

71. Effiziente Wölfinnen! Mit der ersten wirklich gefährlichen Aktion in der zweiten Hälfte gehen die Wolfsburgerinnen gleich in Führung. Kommen die Gastgeberinnen nochmal zurück oder bringt der VfL mit einem zweiten Treffer die Entscheidung? Knapp zwanzig Minuten verbleiben noch.

68. Alexandra Popp Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Alexandra Popp

Huth setzt sich auf der rechten Seite mit einem Übersteiger gegen ihre Gegenspielerin durch und flankt dann das Leder an den Fünfmeterraum. Popp steigt am zweiten Pfosten hoch und köpft die Kugel aus zwei Metern mittig zum 1:0 für den VfL ins Tor.

67. Die Wolfsburgerinnen suchen weiter nach Lücken in der gegnerischen Abwehr. Das Spiiel plätschert nun ein wenig dahin und es gibt kaum Tormöglichkeiten vor dem gegnerischen Kasten.

65. Wolfsburg reagiert! Für Brand und Pajor sind nun Bremer und Blomqvist neu dabei. Können die neuen Kräfte neuen Schwung ins VfL-Spiel bringen?

64. Nach einem Freistoß von Rauch von der rechten Seite aus rund 22 Metern läuft Jónsdóttir am zweiten Pfosten heran und hält den rechten Fuß hin - knapp links vorbei.

63. Rebecka Blomqvist Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Rebecka Blomqvist

63. Jule Brand Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jule Brand

63. Pauline Bremer Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Pauline Bremer

63. Ewa Pajor Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Ewa Pajor

60. Ella Touon SGS Essen Gelbe Karte für Ella Touon (SGS Essen)

Touon sieht für ein Foulspiel an Brand die Gelbe Karte. Es ist die vierte Gelbe Karte in dieser Saison für die Schweizerin.

59. Nach einem tiefen Pass auf die rechte Seite setzt sich Huth gegen ihre Gegenspielerin durch und zieht zur Grundlinie. Ihr Schuss aus spitzem Winkel von der rechten Seite trifft aber nur das Außennetz. Jedoch steht beim Zuspiel von Pajor auch knapp im Abseits.

55. Popp flankt einen langen und hohen Ball hinter die Kette an die zentrale Strafraumgrenze. Doch Essen passt auf und blockt den Schussversuch der Polin. DIe Kugel springt Lattwein noch vor die Füße. Aber ihr Schuss aus rund 16 Metern fast zentraler Position fängt Sindermann auf der Linie.

54. Weiter tun sich die Gäste aus Wolfsburg schwer. Sie machen das Spiel aber kommen wieter nicht gefährlich vors Tor. Essen bekommt immer wieder noch ein Bein dazwischen und unterbindet so die Flanken in den Sechzehner.

51. Kleine Ungenauigkeiten schleichen sich nun immer mal wieder bei den Wölfinnen ein. Essen setzt weiter auf die Abwehrarbeit und lauert auf schnelle Gegenangriffe.

48. Wie schon in der ersten Hälfte ist Wolfsburg in den ersten Minuten die klar bessere Mannschaft und hat mehr Spielanteile.

46. Weiter gehts! Wolfsburg stößt an und beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

Die SGS Essen und der VfL Wolfsburg gehen mit einem 0:0 in die Kabine. Die Wölfinnen sind klar die bessere Mannschaft, kann aber kaum Großchancen vor dem gegnerischen Kasten kreieren. Essen läuft viel und unterbindet immer wieder Gegenagriffe. Das 0:0 zur Pause ist verdient!

45. +1 Ende 1. Halbzeit

44. Hegering am Boden. Die deutsche Nationalspielerin geht im Zweikampf mit Maier zu Boden und fällt unglücklich auf den Ellenbogen. Doch nach kurzer Pause geht es für die Verteidigerin weiter.

42. Essen kann sich nun mal vom Druckfußball der Wölfinnen befreien und setzt sich in den letzten Minuten mal in der Wolfsburger Hälfte fest. Zu Chancen kommt die SGS aber auch nicht.

39. Svenja Huth Wolfsburg Gelbe Karte für Svenja Huth (VfL Wolfsburg)

Huth sieht für Meckern die Gelbe Karte. Es ist ihre erste Karte in dieser Saison.

38. Pajor! Die Stürmerin bekommt im Sechzehner die Kugel und setzt sich gegen zwei Gegenspielerinnen auf der rechten Seite durch. Aus rund sechs Metern aus spitzem Winkel zieht sie ab - Außennetz.

37. Jónsdóttir wirft wieder einen langen und hohen Einwurf in den Sechzener. Pajor verlängert am ersten Pfosten per Kopf, Lattwein verpasst am Fünfer knapp.

34. Nach einem langen Einwurf von Jónsdóttir von der linken Seite legt Huth die Kugel für die im Zentrum stehende Rauch vor. Sie passt das Leder weiter an die Strafraumgrenze zu Hendrich. Ihr Schuss aus rund 17 Metern zentraler Position fliegt knapp über die Querlatte hinweg.

32. Die Gastgeberinnen erobern in der eigenen Hälfte den Ball und machen das Spiel schnell über die rechte Seite von Endemann. Sie will die Kugel ins Zentrum an die Strafraumgrenze zu Maier legen, doch der VfL passt auf und fängt das Leder ab.

30. Huth bringt erneut einen Eckball von der linken Seite an den ersten Pfosten. Sindermann fasutet die Kugel vor Rauch aus dem Sechzehner.

28. Wolfsburg tut sich auf dem Rasen in Essen weiter schwer. Die Essener stehen weiter hinten gut und lassen kaum Aktionen zu. Vor allem wenn Tempo im Spiel ist, gibt es Lücken in der Gastgeber-Abwehr.

24. Rauch schickt Pajor mit einem langen und hohen Ball in den zentralen Sechzehner. Der Polin verspringt aber die Kugel und so ist Sindermann wieder da.

24. Nächste Ecke für die Gäste! Huth schlägt die Kugel von der linken Seite an den ersten Pfosten. Sindermann fängt das Leder vor der heranfliegenden Lattwein. Sie will das Spiel schnell nach vorne eröffnen und schießt dabei eine Wolfsburgerin an. Die Essener Verteidigung ist aber da.

21. Die Gäste erobern in der eigenen Hälfte den Ball und Popp will das Spiel über die linke Seite über Jónsdóttir schnell machen. Doch Essen steht gut und unterbindet den Gegenangriff.

18. Beste Chance für Wolfsburg! Huth bringt die Ecke von links an den Fünfer. Sindermann springt am Leder vorbei und Hegering ist plötzlich frei vorm Tor. Sie wird noch leicht bedrängt und so fliegt der Kopfball knapp links am Kasten vorbei.

17. Wieder die Wölfinnen! Nach einem spitzen und flachen Pass auf die linke Seite zu Jónsdóttir zieht diese in den Sechzehner. Sie wird aber gut von Essen bedrängt und kann so das Leder nicht mehr gezielt aufs Tor bringen. Es gibt Eckball für die Gäste.

15. Nach der Anfangsviertelstunde ist Wolfsburg weiter die bessere Mannschaft, kann sich bisher aber keine Großchancen vor dem gegnerischen Kasten erarbeiten. Essen konzentriert sich weiter auf die Abwehrarbeit.

12. Erster Eckball für die Wölfinnen. Rauch bringt die Ecke von rechts an den ersten Pfosten. Touon köpft die Kugel aus dem Sechzehner.

10. Nach rund zehn Minuten ist der deutsche Meister die dominierende Mannschaft. Sie haben mehr Ballbesitz und setzen sich immer mehr in der gegnerischen Hälfte fest. Essen lauert auf Konter.

7. Die Gäste machen das Spiel mit einer Seitenverlagerung auf die linke Seite pber Jónsdóttir schnell. Sie zieht zur Grundlinie und will dann das Leder für Huth im Zentrum zurücklegen, doch Huth ist zu schnell und so ist Essen wieder im Ballbesitz.

4. Erster Abschluss für die Gastgeberinnen. Essen kommt über die linke Seite. Pfluger bekommt an der Strafraumlinie den Ball und sie schießt aus halblinker Position halbhoch aufs Tor - drüber!

4. Erster Freistoß für die Wölfinnen. Huth bringt einen Freistoß aus rund 25 Metern von der linken Seite in den Sechzehner. Torhüterin Sindermann kommt heraus und faustet das Leder aus dem Strafraum.

3. Von Minute eins macht Wolfsburg das Spiel und sucht gleich den Weg nach vorne über Pajor. Doch der Ball ist knapp im Aus.

1. Kurz vor Spielbeginn gibt es noch eine Schweigeminute für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Danach gibt die Schiedsrichterin die Partie frei und Essen stößt an.

1. Spielbeginn

Der VfL ist in der bisherigen Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Von den elf Spielen gewannen die Niedersächsinnen alle elf Partien und stehen mit 33 Punkten an der Tabellenspitze. Dabei haben die deutschen Meisterinnen schon fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Bayern München (28), die am Samstag das Verfolgerduell gegen Eintracht Frankfurt knapp gewannen.

Die SGS Essen beendete die Hinrunde mit 13 Punkten auf dem sechsten Rang. Von elf Partien gewann die Mannschaft von Markus Högner vier Spiele, holte ein Unentschieden und musste sechs Niederlagen einstecken. Die GSG hat auf einen direkten Abstiegsplatz aktuell sechs Zähler Vorsprung. Zuletzt gewann Essen mit 4:0 gegen den 1. FC Köln mit 4:0.

VfL-Chefcoach Tommy Stroot ändert seine Anfangsformation nach dem 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg zweimal. Für die beiden erkrankten Spielerinnen Lena Oberdorf und Dominique Jansen stehen heute Lynn Wilms und Jule Brand in der Startaufstellung.

Cheftrainer Markus Högner ändert seine Startelf gegenüber dem 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln auf zwei Positionen. Für Torhüterin Sophie Winkler steht heute Kim Sindermann zwischen den Pfosten. Es ist ihr Saisondebüt im Tor. Außerdem ersetzt Maike Berentzken, Antonia Baaß in der Offensive.