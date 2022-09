11. Alexandra Popp setzt nach einem riskanten Rückpass Torfrau Sophia Winkler unter Druck, die den Ball unter Bedrängnis nur ins Seitenaus spielen kann. Wenig später ist die Essener Torhüterin nach einem langen Ball auf Pajor wieder gefordert, kommt jedoch schnell genug aus dem Kasten und kann erfolgreich klären.

8. Erstaunlicherweise spielen die Essenerin in der Anfangsphase wirklich gut mit und verzeichnen auch offensive Szenen, wenngleich eine Flanke von Sterner aus dem linken Halbfeld direkt bei Frohms landet. Dies sorgt natürlich auch dafür, dass Wolfsburg ein wenig mehr Platz erhält. Wassmuth gelingt es im Zuge eines Konters Pajor auf der rechten Seite freizuspielen, jedoch geht die Fahne der Assistentin nach oben. Abseits!

5. Es gelingt den Wolfsburgerinnen noch nicht, ein strukturiertes und sauberes Passspiel an den Tag zu legen. Roord gelingt es jedoch gerade noch per Grätsche einen Pass auf Wassmuth weiterzuleiten. Die Stürmerin kommt aber rechts vor dem Tor nicht ideal an den Ball und entscheidet sich gegen einen Schuss aus zwölf Metern. Im Dribbling scheitert sei an Lena Ostermeier.

2. Der erste Angriff gehört überraschenderweise den Gästen aus Essen. Nach einem schönen Doppelpass zieht Katharina Piljic links im Strafraum an die Grundlinie und an Dominique Janssen vorbei. Aus zehn Metern, spitzer Winkel, bekommt sie aber weder einen druckvollen Abschluss, noch eine wirkliche Flanke hin. Frohms kann das Leder problemlos aufnehmen.

1. Auf geht‘s! Die Damen in Essen stoßen an und empfangen den Favoriten in den dunkelroten Trikots. Die Wolfsburgerinnen sind wie gewohnt in Giftgrün gekleidet.

1. Spielbeginn

Im Gegensatz zu den fast durchgängig recht prominenten Wolfsburg-Spielerinnen, sind die Damen der SGS Essen noch deutlich weniger bekannt und erfahren. Ein besonderes Augenmerk wird sicherlich auf die Torhüterin Sophia Winkler liegen, die ordentlich unter Schuss geraten wird. Auch für die Viererkette, bestehend aus Anja Pfluger, Nina Räcke, Lena Ostermeier und Miriam Hils dürfte es jede Menge zu tun geben. Wir dürfen gespannt sein, ob Antonia Baaß und Maike Berentzen für Entlastung und gelegentlich auch für Gefahr sorgen können.

Beim VfL Wolfsburg stehen einige Damen in der Startelf, die von der EM noch bestens bekannt sein dürften. Schließlich zählten Spielerinnen wie Merle Frohms, Kathrin Hendrich, Lena Oberdorf, Alexandra Popp und Tabea Waßmuth zu den absoluten Leistungsträgerinnen beim amtierenden Vize-Europameister. Neben acht deutschen Spielerinnen sind mit Lynn Wilms und Jill Roord auch zwei Holländerinnen mit dabei sowie mit Angreiferin Ewa Pajor eine Polin. Der VfL wird in einem 4-3-3-System auflaufen, dass mit Sicherheit aber sehr offensiv ausgerichtet sein wird.

Die SGS Essen hat in der vergangenen Saison als Tabellen-Zehnter den Klassenerhalt nur relativ knapp geschafft. Demnach wird sich das Team auch in dieser Saison zunächst nach unten orientieren müssen. In der letzten Saison unterlagen die Spielerinnen von Coach Markus Hogner dem VfL zweimal mit 1:5, was verdeutlicht, dass die Essnerinnen heute ganz klar als Underdog in die Partie gehen und wohl auch mit einer knappen Niederlage ganz gut leben können. Immerhin ist die SGS gut in die Saison gestartet und hat ATS Buntentor im DFB-Pokal klar mit 6:1 besiegt.

Die Wolfsburgerinnen haben mit der Meisterschaft und dem inzwischen schon gewohnten Pokal-Sieg eine Saison hingelegt, die nur schwer zu toppen sein dürfte. Im Kampf um die nationalen Titel sollte im Normalfall lediglich der FC Bayern ein Gegner auf Augenhöhe sein. Die Münchnerinnen haben jedoch im Eröffnungsspiel gestern lediglich ein 0:0 gegen Eintracht Frankfurt erzielt. Für die Damen vom VfL ist das schon mal die Gelegenheit, die Liga von Spieltag eins an zu dominieren.