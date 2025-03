63. Der FC Bayern ist klar überlegen und hat hier alles in der Hand. Die Kölnerinnen wehren sich nicht mehr richtig und laufen nur hinterher.

60. Die Gäste wechseln doppelt und Harder und Tanikawa verlassen das Feld. Für sie kommen Şehitler und Zadrazil in die Partie.

58. Harder pflückt zentral hinter der Strafraumkante einen hohen Pass von Simon herunter und hat freie Bahn. Doch die Assistentin an der Seite und entscheidet auf Abseits.

55. Sydney Lohmann FC Bayern Tooor für Bayern München, 0:3 durch Sydney Lohmann

Das ist die Vorentscheidung! Bühl bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld scharf vors linke Fünfereck. Dort lässt Lohmann den Ball über ihren Kopf streifen und trifft so ins untere rechte Eck.

53. Bienz treibt die Kugel voran und wartet im linken Halbfeld, bis ihre Mitspielerinnen nachrücken. Am Ende wird Wiankowska gefunden, die aus zentraler Position und rund 18 Metern Entfernung zum Schuss kommt. Der wird aber abgefangen und kommt gar nicht erst aufs Tor.

50. Köln kommt durchs linke Halbfeld und Bienz will auf Ziemer durchstecken. Ihr Pass bleibt aber bei Hansen hängen.

47. Glück für Köln! Bühl wird links im Sechzehner bedient und verlängert den Pass an die Grundlinie, wo Simon einläuft. Sie flankt in die Mitte und die Kugel flutscht zu Tanikawa durch. Sie setzt aber zu hoch an und lenkt den Ball aus rund sechs Metern über den Kasten.

46. Celina Degen Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Celina Degen

46. Vanessa Leimenstoll Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Vanessa Leimenstoll

46. Die zweite Hälfte beginnt! Bei Köln kommt Degen für Leimenstoll.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der FC Bayern München hochverdient mit 2:0 gegen den 1. FC Köln. Von Beginn an dominierten die Bayern und kontrollierten die gesamte Halbzeit. Schon in der 8. Minute gingen sie in Führung und ließen nicht an. Immer wieder kamen sie auf der linken Seite durch und vor allem Bühl war kaum zu halten. Bis hier hin ist es ein Klassenunterschied und der FC kann auf diesem Niveau nicht mithalten. Außer einer harmlosen Ecke ist den Kölnerinnen nicht viel gelungen.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Bühl ist kaum zu stoppen! Wieder läuft sie links durch und lässt Feiersinger mit einer Körpertäuschung stehen. Aus spitzem Winkel zieht sie aus rund 16 Metern ab, ihr Schuss segelt aber rechts vorbei.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43. Links an der Strafraumkante bringt Bühl einen Freistoß flach aufs Tor. Wiankowska klärt in höchster Not auf der Linie!

41. Wieder macht Bühl Druck über die linke Seite und kommt viel zu leicht an Matysik vorbei. Sie flankt in den Sechzehner, findet aber keine Abnehmerin.

38. Wieder geht es über die linke Seite! Harder zieht das Tempo an und läuft durchs linke Halbfeld in den Sechzehner ein. Schließlich landet die Kugel bei Tanikawa, die zentral aus rund 14 Meter draufhält. Ihr Schuss ist aber zu unplatziert und Mikalsen pariert.

35. Fast das 3:0! Zadrazil setzt sich links an der Grundlinie durch und chippt die Kugel auf Höhe des Elfmeterpunkts. Harder kommt zum Kopfball, erwischt den Ball aber nicht richtig und sie bekommt keinen Druck dahinter.

32. Schon nach einer halben Stunde ist Schluss für Imping. Für sie kommt Gerhardt ins Spiel.

32. Anna Gerhardt Köln Einwechslung bei 1. FC Köln: Anna Gerhardt

32. Carlotta Imping Köln Auswechslung bei 1. FC Köln: Carlotta Imping

31. Pernille Harder FC Bayern Tooor für Bayern München, 0:2 durch Pernille Harder

Harder erhöht! Bühl flankt links aus dem Halbfeld scharf vors links Fünfereck. Harder lenkt die Hereingabe mit dem Kopf flach ins untere linke Eck und Mikalsen ist machtlos.

29. Rund eine halbe Stunde ist gespielt und der amtierende Meister hat hier alles in der Hand. Köln versteckt sich aber nicht und spielt mutig, richtig gefährlich wird es aber nie.

26. Wieder erobern die Gäste den Ball früh im Mittelfeld. Lohmann läuft im linken Halbfeld zwei Gegnerinnen davon, doch bei Feiersinger ist Endstation. Ansonsten wäre sie durch gewesen.

23. Die Bayern erobern früh den Ball, weil sie Druck machen und Köln unter Stress setzen. Bühl wird steil über die linke Seite geschickt, aber Leimenstoll nimmt ihr die Kugel ab.

20. Der FC schafft es mal ins letzte Angriffsdrittel, doch rechts vom Strafraum kommt es zum Verständnis zwischen Matysik und Imping, der mit einem Einwurf für München endet.

17. Tanikawa dribbelt sich links in den Sechzehner nach einem Ballverlust von Imping. Sie legt quer zu Harder, die zentral vor dem Sechzehner steht und flach draufhält. Ihr Schuss geht nur knapp am linken Pfosten vorbei!

14. Die Bayern erobern den Ball an der Mittellinie und Harder marschiert mit dem Ball über die rechte Seite. Sie flankt hoch in die Box, die Kugel fliegt aber an Bühl vorbei.

11. München überlässt den Kölnerinnen nun den Ball. Doch der FC versucht nur mit langen hohen Pässen, die im Nichts landen.

8. Carolin Simon FC Bayern Tooor für Bayern München, 0:1 durch Carolin Simon

Die frühe Führung! München verlagert das Spiel auf die linke Seite und Lohmann findet Simon, die frei am linken Sechzehnereck steht. Sie zieht flach ab und und trifft ins untere linke Eck.

5. Wie zu erwarten übernehmen die Münchenerinnen hier die Kontrolle über das Spiel und Mikalsen muss zum ersten Mal engreifen! Bühl bedient Tanikawa links vom Sechzehner zentral an der Strafraumkante und die Japanerin zieht ab. Ihr Schuss kommt halbhoch rechts auf Tor und die Keeperin pariert.

2. Zum ersten Mal wird es gefährlich! Bühl flankt scharf von links zentral in den Fünfer. Dort klärt Vogt und lenkt die Kugel knapp über das eigene Tor. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

1. Der Ball rollt! Der FC Bayern hat Anstoß.

1. Spielbeginn

Chefcoach Alexander Straus verändert seine Anfangsformation nach dem 1:0-Sieg gegen Werder Bremen auf vier Positionen. Viggósdóttir fehlt aufgrund von Kniebeschwerden und wird in der Innenverteidigung durch Eriksson ersetzt. Außerdem starten Gwinn, Lohmann und Schüller für Sembrant, Zadrazil und Damnjanović.

Köln verlor am letzten Spieltag Mitte Februar mit 0:2 beim SC Freiburg. Im Vergleich dazu nimmt Britta Carlson eine Veränderung an ihre Startelf vor. Matysik spielt von Beginn an und Donhauser nimmt vorerst auf der Bank Platz.

Der FC Bayern kämpft auch in diesem Jahr um die Meisterschaft und musste in der Liga erst eine Niederlage hinnehmen. Die Münchnerinnen reisen mit einer Serie von sechs Siegen in Folge nach Köln und wollen heute selbstverständlich nachlegen. Der FCB hat 38 Zähler auf dem Konto und steht punktgleich mit Wolfsburg und Frankfurt auf dem dritten Rang. Die zwei Konkurrenten haben aber bereits gespielt und mit einem Sieg heute hätte man also drei Punkte Vorsprung.

Für den amtierenden Meister sind die Damen aus der Domstadt ins größere Stadion gezogen und erwarten rund 30.000 Fans. Sie hoffen auf lautstarke Unterstützung und die wird auch dringend benötigt, denn von 13 Begegnungen gegen den FC Bayern verloren die Kölnerinnen alle. In der Tabelle haben sie aber bereits sechs Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, womit der Gang in die zweite Liga wohl kein Thema sein dürfte. Cheftrainerin Britta Carlson weiß, dass das Spiel nicht leicht wird. „Wir treffen auf eine ambitionierte Mannschaft mit internationalen Topspielerinnen. Wir haben in den letzten Wochen aber auch unsere Ausrufezeichen gesetzt“, so Carlson. Gegen Topclub Wolfsburg holte man 14. Spieltag einen Monat einen Punkt beim 0:0.